Asus показала материнскую плату Pro WS W890-SAGE для будущих процессоров Intel Granite Rapids-WS

Компания Asus показала новую материнскую плату Pro WS W890-SAGE для построения рабочих станций на базе будущих процессоров Intel Xeon 6 WS (Granite Rapids-WS), официальный анонс которых ожидается в этом году. Плата выполнена в формфакторе EEB и оснащена новым процессорным разъёмом LGA 4710.

Новинка получила восемь слотов для памяти DDR5 и имеет семь полноразмерных слотов PCIe 5.0. Плата очень похожа на актуальную модель Pro WS W790-SAGE SE. Однако у новой модели наблюдаются изменения в конфигурации разъёмов ввода-вывода, а также в охлаждении. Например, обращает на себя внимание вентилятор, расположенный под кожухом панели разъёмов. Ещё один вентилятор имеется на радиаторе охлаждения нового чипсета Intel W890. Для сравнения, модель Pro WS W790-SAGE SE выглядит так:

Полные характеристики платы Pro WS W890-SAGE производитель пока не сообщает. Также неизвестна стоимость новинки. Как пишет VideoCardz, согласно последним данным, Intel собирается выпустить серию процессоров Xeon 6 WS в феврале.

На прошедшей выставке CES 2026 компания Intel ничего не говорила о процессорах Granite Rapids, однако обратила внимание на публикацию изображения новый платы от Asus в социальной сети X.