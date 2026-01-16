Focus Entertainment незаметно закрыла студию разработчиков Metal Slug Tactics

Французская компания PulluP Entertainment (в прошлом Focus Entertainment и владелец одноимённого игрового издателя) в отчёте за третий квартал текущего финансового года упомянула о закрытии одной из подконтрольных студий.

Речь идёт о французской Leikir Studio, известной по фэнтезийному роглайку Rogue Lords (сентябрь 2021 года), ролевой тактике Metal Slug Tactics (ноябрь 2024-го), а также градостроительной стратегии Synergy (апрель 2025-го).

Focus (тогда ещё Focus Home Interactive) приобрела Leikir Studio в феврале 2022 года для поддержки собственных амбиций и достижения новых творческих высот, но, похоже, ни той, ни другой цели так и не выполнила.

«PulluP Entertainment регулярно пересматривает свою структуру и портфолио, чтобы сосредоточиться на проектах с наибольшим потенциалом. На фоне этого Группа решила прекратить деятельность студии Leikir», — отчиталась PulluP.

Информация о закрытии Leikir Studio ограничивается финансовым отчётом. Разработчики не попрощались с игроками — страница студии на сайте PulluP теперь выдаёт ошибку, а соцсети команды молчат с прошлого лета.

Таким образом, в составе PulluP остаются Deck13 (Lords of the Fallen, The Surge 2), Dotemu (издатель Metal Slug Tactics, Absolum и других), Douze-Dixiémes (Shady Part of Me), Dovetail Games (Train Sim World), BlackMill Games (Isonzo) и Carpool.

Начало 2026 года выдалось для игровой индустрии не слишком успешным. Только за первую половину января, помимо Leikir, были закрыты Twisted Pixel Games (Splosion Man), Sanzaru Games (Asgard’s Wrath) и Armature Studio (Resident Evil 4 VR).