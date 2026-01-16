Сегодня 16 января 2026
Телевизоры NanoLED могут поступить в продажу в 2029 году

Компания Nanosys, которая изобрела технологию экранов с квантовыми точками, рассказала о новейших достижениях в области телевизионных панелей, которые появятся в ближайшие годы, и некоторые из этих решений впечатляют.

В этом году наберут популярность яркие телевизоры с экранами QD-OLED — за это следует благодарить новую версию преобразователей цвета на основе квантовых точек (Quantum Dot Color Converters — QDCC). Первым телевизором с этой технологией стал Samsung S95H, который обещает быть на 35 % ярче, чем его предшественник в лице Samsung S95F.

Но это будет только начало, считают в Nanosys. «К 2030 году мы хотим выпустить то, что считаем по-настоящему „высоким потоком“. Мы говорим не просто о QD-OLED, но, возможно, и о microLED для чего-то вроде устройств дополненной реальности, у которых будут сотни тысяч, а может и миллионы или даже больше кд/м²», — рассказал представитель компании Джефф Юрек (Jeff Yurek). В данном случае речь идёт не столько о телевизоре, сколько о «гарнитуре, настолько яркой, что сможет имитировать взгляд на солнце».

Nanosys также упомянула долгожданную технологию, которая, возможно, превзойдёт OLED и ляжет в основу телевизоров высокого класса — она называется QD-EL, QD-LED, EL-QD, EL-QLED или NanoLED. Samsung проводит исследования в этой области, стремясь вывести данную технологию на рынок в ближайшие годы. «Считаем, что 2029 год — разумная цель, чтобы начать видеть их в продаже», — считает господин Юрек. Это технология самоизлучающих пикселей, как и OLED, то есть потребность в панели задней подсветки, как в ЖК, отсутствует, потому что каждый пиксель генерирует собственный цвет. К тому же новая технология обещает высокую энергоэффективность.

Существующие прототипы панелей QD-EL, которые мелькают на выставках, пока относительно невелики — не более 20 дюймов, и они ещё требуют доработок в отношении стабильности и энергоэффективности. Среди перспективных значится также технология производства OLED-панелей методом струйной печати — телевизоры на её основе могут выйти на рынок в ближайшие два-три года, чему способствовали достижения TCL. В ближайшие 5–8 лет Hisense ожидает в массовом сегменте телевизоров с подсветкой microLED в массовых и реалистичных размерах. А в 2026 году в продажу начинают выходить телевизоры на панелях с RGB-подсветкой.

Теги: nanosys, qd-oled, телевизор
