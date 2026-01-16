«Искусственное солнце» в масштабе морского контейнера — прототип израильского компактного термоядерного реактора — получил первую плазму. Разработкой реактора занимается компания nT-Tao. От начала сборки установки до выработки плазмы прошло менее трёх месяцев, что говорит о чётком плане развития и соблюдении графика. Реакторы nT-Tao будут ограничены мощностью 20 кВт, но смогут поставлять энергию в отдалённых районах по смехотворной цене.

Прототип реактора в версии C3 основан на уникальной топологии магнитного удержания плазмы и системе импульсной подачи энергии. Он является эволюцией предыдущей модели C2-A, которая уже достигла высокой температуры плазмы порядка миллиона градусов Цельсия с высоким уровнем плотности. Новый прототип включает усовершенствованные магниты, системы диагностики и систему питания, что позволяет рассчитывать на более высокие температуры и улучшенное удержание плазмы по сравнению с предыдущей версией.

При разработке реактора компания применяет поэтапное проектирование: моделирование, изготовление, испытания и внесение изменений, после чего цикл повторяется с всё более лучшим выходом. Такой подход позволяет ускорять разработку и сборку новых прототипов, получая практические данные для проверки моделей на практике и оптимизации будущих проектов. Собранные с C3 данные будут использованы для подтверждения симуляций и планирования следующих этапов исследований.

Конечная цель nT-Tao заключается в создании коммерчески жизнеспособного компактного реактора, потенциально способного выдавать мощности в диапазоне 10–20 МВт в масштабе стандартного морского контейнера и предназначенного для установки на промышленных объектах, в малых городах или в составе автономных сетей.

Успех прототипа C3 — это шаг на пути к таким системам и к демонстрации масштабируемости технологии, хотя до практического использования предстоит ещё сделать немало. Но это не мешает инвесторам верить в успех, например, в nT-Tao инвестировала Honda, ожидая от неё передвижных зарядных станций для электромобилей. Цена киловатт-часа электроэнергии от реактора обещает составить от 6 до 13 американских центов — трудно удержаться, чтобы не поддержать такое рублём.