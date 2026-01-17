Сегодня 17 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Выпущен умный портативный проектор TCL P...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Выпущен умный портативный проектор TCL PlayCube с поворотной конструкцией

Компания TCL выпустила PlayCube — проектор высокого разрешения, который работает под управлением Google TV и может похвастаться поддержкой разрешения 1080p. Сильными сторонами устройства являются встроенный аккумулятор и поворотная конструкция, которая помогает ему адаптироваться к любым условиям просмотра.

Источник изображений: theverge.com

Источник изображений: theverge.com

Проекционный блок может поворачиваться на угол до 90°, чем-то напоминая конструкцию кубика Рубика. Это позволяет вывести картинку, минуя большинство препятствий, а если это не поможет, в нижней части TCL PlayCube располагается резьбовое крепление для установки на штативе; изображение можно вывести даже на потолок. Ещё одна примечательная особенность проектора — его высокая яркость, которая составляет 750 люменов по стандарту ISO. Это, конечно, не уровень домашнего кинотеатра, но очень неплохо для устройства размерами 149,8 × 96,6 × 96,6 мм при массе 1,3 кг. Этой яркости достаточно, чтобы получить 30-дюймовое изображение в светлое время суток — или 100-дюймовое ночью. Функция адаптации под цвет экрана отсутствует.

TCL PlayCube располагает встроенным 5-ваттным динамиком. Он не даёт фантастического звука, но его вполне достаточно при просмотре как музыкальных видео, так и боевиков. Если этого окажется мало, всегда можно подключить колонки через аудиоразъём или по Bluetooth. Проектор и сам может работать в режиме Bluetooth-колонки — при этом отключается лампа и вентилятор — к слову, громкость последнего составляет 27 дБ. Встроенного аккумулятора ёмкостью 66 Вт·ч хватает на три часа работы, что подтвердили испытания журналистов The Verge, но можно воспользоваться внешним аккумулятором, подключив его по USB Type-C.

Недостатками на практике оказались некоторая замедленная реакция в интерфейсе Google TV и в работе с функциями настройки. Полная загрузка устройства при включении занимает около 80 секунд. PlayCube разработан специально для работы в походных условиях, подчеркнула TCL. Рекомендованная розничная цена устройства составляет $799,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung анонсировала портативный проектор Freestyle Plus — он вдвое ярче предыдущей модели, хотя в люменах как будто нет
Honor представила компактный проектор с жестовым управлением и автокалибровкой за $85
Xiaomi представила проектор Redmi Projector 4 Pro с автоматической фокусировкой за $210
Телевизоры NanoLED могут поступить в продажу в 2029 году
Apple выпустит складной смартфон в сентябре, следует из графика поставок гибких панелей
Hisense анонсировала первый в мире экран на RGBY MicroLED — 163-дюймовый 163MX
Теги: tcl, проектор, google tv
tcl, проектор, google tv
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.