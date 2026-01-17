Выпущен умный портативный проектор TCL PlayCube с поворотной конструкцией

Компания TCL выпустила PlayCube — проектор высокого разрешения, который работает под управлением Google TV и может похвастаться поддержкой разрешения 1080p. Сильными сторонами устройства являются встроенный аккумулятор и поворотная конструкция, которая помогает ему адаптироваться к любым условиям просмотра.

Проекционный блок может поворачиваться на угол до 90°, чем-то напоминая конструкцию кубика Рубика. Это позволяет вывести картинку, минуя большинство препятствий, а если это не поможет, в нижней части TCL PlayCube располагается резьбовое крепление для установки на штативе; изображение можно вывести даже на потолок. Ещё одна примечательная особенность проектора — его высокая яркость, которая составляет 750 люменов по стандарту ISO. Это, конечно, не уровень домашнего кинотеатра, но очень неплохо для устройства размерами 149,8 × 96,6 × 96,6 мм при массе 1,3 кг. Этой яркости достаточно, чтобы получить 30-дюймовое изображение в светлое время суток — или 100-дюймовое ночью. Функция адаптации под цвет экрана отсутствует.

TCL PlayCube располагает встроенным 5-ваттным динамиком. Он не даёт фантастического звука, но его вполне достаточно при просмотре как музыкальных видео, так и боевиков. Если этого окажется мало, всегда можно подключить колонки через аудиоразъём или по Bluetooth. Проектор и сам может работать в режиме Bluetooth-колонки — при этом отключается лампа и вентилятор — к слову, громкость последнего составляет 27 дБ. Встроенного аккумулятора ёмкостью 66 Вт·ч хватает на три часа работы, что подтвердили испытания журналистов The Verge, но можно воспользоваться внешним аккумулятором, подключив его по USB Type-C.

Недостатками на практике оказались некоторая замедленная реакция в интерфейсе Google TV и в работе с функциями настройки. Полная загрузка устройства при включении занимает около 80 секунд. PlayCube разработан специально для работы в походных условиях, подчеркнула TCL. Рекомендованная розничная цена устройства составляет $799,99.