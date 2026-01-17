Tecno представила 100-долларовый смартфон Spark Go 3 с офлайн-звонками на расстоянии до 1,5 км и защитой IP64

Компания Tecno Mobile представила бюджетный смартфон Tecno Spark Go 3, который ориентирован на потребителей, нуждающихся в недорогом устройстве, устойчивом к повседневным нагрузкам. Ключевыми особенностями новинки стали экран с частотой обновления 120 Гц, защита от пыли и влаги по стандарту IP64 и достаточно ёмкий аккумулятор.

Разработчики задействовали 6,745-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения HD+, частотой опроса касания 240 Гц и соотношением экрана к корпусу 90,3 %. Используется панель с пиковой яркостью 580 кд/м² и соотношением сторон 20:9. В наличии 8-мегапиксельная фронтальная камера, а также 13-мегапиксельная основная камера с поддержкой съёмки видео 2K.

Аппаратной основой устройства стал микропроцессор Unisoc T7250, изготавливаемый по техпроцессу 4 нм, в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти с возможностью увеличения за счёт виртуальной памяти ещё на 4 Гбайт, а также накопитель ёмкостью 64 Гбайт. Источником питания служит аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 15 Вт.

Spark Go 3 работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом HiOS 15. Tecno делает акцент на долгосрочную эксплуатацию, заявляя о способности смартфона поддерживать плавную работу не менее четырёх лет. Отметим также наличие голосового помощника Ella AI с поддержкой разных языков.

Одной из основных особенностей этого смартфона является поддержка связи без подключения к мобильной на расстоянии до 1,5 км, что позволяет пользователям общаться с помощью сообщений или звонков, независимо от того, есть ли сигнал или нет. Эта функция может пригодиться в таких местах, как фабрики, строительные площадки и подвалы, где проблемы с сетью являются довольно распространенными.

Покупатели могут выбирать между версиями Spark Go 3 в сером, чёрном, голубом и сиреневом цветовых вариантах исполнения корпуса. Розничная стоимость новинки около $100.