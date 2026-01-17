Сегодня 17 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Tecno представила 100-долларовый смартфо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tecno представила 100-долларовый смартфон Spark Go 3 с офлайн-звонками на расстоянии до 1,5 км и защитой IP64

Компания Tecno Mobile представила бюджетный смартфон Tecno Spark Go 3, который ориентирован на потребителей, нуждающихся в недорогом устройстве, устойчивом к повседневным нагрузкам. Ключевыми особенностями новинки стали экран с частотой обновления 120 Гц, защита от пыли и влаги по стандарту IP64 и достаточно ёмкий аккумулятор.

Источник изображений: gizmochina.com

Источник изображений: gizmochina.com

Разработчики задействовали 6,745-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения HD+, частотой опроса касания 240 Гц и соотношением экрана к корпусу 90,3 %. Используется панель с пиковой яркостью 580 кд/м² и соотношением сторон 20:9. В наличии 8-мегапиксельная фронтальная камера, а также 13-мегапиксельная основная камера с поддержкой съёмки видео 2K.

Аппаратной основой устройства стал микропроцессор Unisoc T7250, изготавливаемый по техпроцессу 4 нм, в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти с возможностью увеличения за счёт виртуальной памяти ещё на 4 Гбайт, а также накопитель ёмкостью 64 Гбайт. Источником питания служит аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 15 Вт.

Spark Go 3 работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом HiOS 15. Tecno делает акцент на долгосрочную эксплуатацию, заявляя о способности смартфона поддерживать плавную работу не менее четырёх лет. Отметим также наличие голосового помощника Ella AI с поддержкой разных языков.

Одной из основных особенностей этого смартфона является поддержка связи без подключения к мобильной на расстоянии до 1,5 км, что позволяет пользователям общаться с помощью сообщений или звонков, независимо от того, есть ли сигнал или нет. Эта функция может пригодиться в таких местах, как фабрики, строительные площадки и подвалы, где проблемы с сетью являются довольно распространенными.

Покупатели могут выбирать между версиями Spark Go 3 в сером, чёрном, голубом и сиреневом цветовых вариантах исполнения корпуса. Розничная стоимость новинки около $100.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK S14 (S14MM): OLED с HDR как новая норма
Российского дистрибьютора смартфонов Samsung и Tecno обанкротят по инициативе «Сбера»
Tecno представила в России самый тонкий в мире смартфон Spark Slim и другие новинки
В России поступили в продажу смартфоны Poco M8 5G и M8 Pro 5G с AMOLED-дисплеями и чипами Qualcomm Snapdragon
Репортаж со стенда Doogee на CES 2026: защищённые и классические смартфоны с ИИ и большими батареями
«Билайну» не выдали частоты для тестирования 5G в московском метро
Теги: tecno spark go 3, tecno, смартфон
tecno spark go 3, tecno, смартфон
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.