Свежее обновление Windows 11 уронило производительность видеокарт Nvidia GeForce

В этом месяце Microsoft выпустила очередное обновление для Windows 11, оказавшееся весьма спорным. Дело в том, что пакет KB5074109 содержит большое количество исправлений безопасности, но при этом может снижать производительность графических ускорителей Nvidia и вызывать появление других проблем.

Обновление KB5074109 устраняет 114 уязвимостей безопасности, а значит, оно является критически важным для пользователей, которые серьёзно относятся к вопросам безопасности. В дополнение к этому оно устраняет ошибку на компьютерах с процессорами с нейронным сопроцессором (NPU), улучшая их автономность.

Вскоре после выхода этого обновления некоторые пользователи видеокарт Nvidia GeForce обратили внимание на падение производительности ускорителей. В одном из таких сообщений говорилось о падении кадровой частоты в играх на 15-20 FPS. Используя заранее созданную точку восстановления системы, пользователь сумел вернуть компьютер к состоянию до установки обновления, тем самым восстановив прежний показатель частоты кадров. На данный момент сообщения о возникновении подобных проблем поступают только от владельцев видеокарт Nvidia, но, не исключено, что она также актуально для ускорителей других производителей.

Помимо проблемы с падением частоты кадров, установка KB5074109 может приводить к сбоям при работе с платформой Azure Virtual Desktop. Пользователи сообщают, что в процессе аутентификации появляется ошибка 0x8008005, что сильно сказывается на корпоративных клиентах, использующих данный сервис. В дополнении к этому при форматировании USB-накопителей с файловой системой FAT32 может возникать ошибка, из-за которой ОС не сможет корректно завершить этот процесс.

На данный момент неизвестно о каких-то обходных путях исправления упомянутых ошибок, кроме временного отказа от установки обновления. Вероятно, в скором времени Microsoft выпустит патч для исправления ошибок.