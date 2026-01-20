Сегодня 20 января 2026
Представлен тонкий геймерский смартфон RedMagic 11 Air с батареей на 7000 мА·ч, вентилятором и Snapdragon 8 Elite

Компания RedMagic представила в Китае новый смартфон RedMagic 11 Air, призванный стать связующим звеном между трендом на тонкие и лёгкие телефоны и игровыми смартфонами. Устройство отличается фирменным прозрачным дизайном, активной системой охлаждения и RGB-подсветкой. В основе новинки используется мощный процессор Snapdragon 8 Elite.

Источник изображений: RedMagic

Источник изображений: RedMagic

RedMagic 11 Air получил AMOLED-дисплей, 16-мегапиксельную фронтальную подэкранную камеру и оптический сканер отпечатков пальцев. Диагональ дисплея составляет 6,85 дюйма, разрешение — 2688 × 1216 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц и оснащён покрытием Corning Gorilla Glass 7i.

Будучи игровым смартфоном, RedMagic 11 Air также оснащён ёмкостными боковыми триггерами. Устройство предлагает до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X Ultra с пропускной способностью 9600 Мбайт/с и до 512 Гбайт постоянной памяти UFS 4.1, обеспечивающей скорость чтения до 4200 Мбайт/с.

Толщина RedMagic 11 Air составляет 7,85 мм, вес — 207 граммов. Несмотря на более скромные по сравнению с другими игровыми смартфонами габариты, новинка оснащена активной системой охлаждения с вентилятором, работающим на скорости до 24 000 об/мин. Устройство также имеет защиту от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

На задней панели смартфона расположены две камеры: основная 50-Мп на базе сенсора размером 1/1,55 дюйма с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный модуль на 8 Мп.

Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 7000 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт. Программное обеспечение представлено операционной системой RedMagic OS 11.0 на базе Android 16.

Смартфон RedMagic 11 Air выпускается в цветах Quantum Black (чёрный) и Stardust White (белый). Версия с 12/256 Гбайт памяти оценивается в 3499 юаней ($502), а вариант с 16/512 Гбайт памяти — в 4199 юаней ($602). Смартфон уже доступен в онлайн-магазине Nubia. Сроки запуска на международных рынках компания не сообщила.

