Raspberry Pi выпустила фирменную флешку ...
Raspberry Pi выпустила фирменную флешку за $30 с поддержкой TRIM и SMART

Компания Raspberry Pi выпустила собственный флеш-накопитель на 128 и 256 Гбайт с поддержкой высокой скорости передачи данных. Устройство выполнено в компактном алюминиевом корпусе с отверстием для крепления к брелоку, а логотип Raspberry Pi нанесён гравировкой на верхнюю поверхность.

Источник изображений: Raspberry Pi

По заявлению производителя, для модели на 128 Гбайт заявлена устойчивая (sustained) скорость записи 75 Мбайт/с, для 256 Гбайт — 150 Мбайт/с. Эти показатели измерены в условиях, когда кеш исчерпан и данные записываются напрямую в основную память. Устройство, как и многие современные накопители, резервирует часть флеш-памяти в режиме псевдо-SLC (pSLC) для организации быстрого буфера, ускоряя кратковременные интенсивные операции записи, после чего данные в фоновом режиме перемещаются в более плотную, но медленную QLC-память. Это позволяет кратковременно достигать почти максимальной пропускной способности интерфейса USB 3.0. Однако из-за наличия кеша компания указывает только устойчивые скорости, измеренные при полном его заполнении.

Отмечается, что флеш-накопитель был протестирован на устойчивость к внезапному отключению питания или извлечению. Проверка включала десятки тысяч случайных циклов отключения питания под интенсивной нагрузкой ввода-вывода. Также поддерживаются технология TRIM и функция мониторинга состояния SMART, аналогичная используемым в твердотельных накопителях. В режиме простоя устройство автоматически переходит в состояние низкого энергопотребления USB 3.0.

Устройство пополнило линейку аксессуаров Raspberry Pi, в которую также входят SD-карты, SSD-накопители, четырёхпортовый USB 3.0-хаб и защитная рамка Bumper для Raspberry Pi 5. Его уже можно приобрести у авторизованных реселлеров по цене $30 за версию на 128 Гбайт и $55 за версию на 256 Гбайт.

