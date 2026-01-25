Сегодня 25 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Владельцы Leica ищут возможность продать...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Владельцы Leica ищут возможность продать компанию за €1 млрд

Австрийский миллиардер Андреас Кауфман (Andreas Kaufmann) и Blackstone Inc. рассматривают возможность продажи контрольного пакета акций немецкого производителя фотоаппаратов Leica, оценочная стоимость которого в рамках сделки может оставить около €1 млрд ($1,2 млрд). Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Источник изображений: Leica

Источник изображений: Leica

Среди потенциальных покупателей Leica называются HSG (бывшая Sequoia Capital China) и Altor Equity Partners. В сообщении сказано, что после завершения сделки семья Кауфмана будет иметь возможность реинвестировать вырученные средства. Отмечается, что на данный момент переговоры находятся на ранней стадии, поэтому нет никаких гарантий того, что сделка состоится. Официальные представители Altor, HSG, Blackstone и Leica отказались от комментариев по данному вопросу.

Leica, совершившая революцию в фотографии, сделав камеры более портативными, ведёт свою историю с середины позапрошлого века. Немецкий инженер Карл Кельнер открыл компанию «Оптический институт» в немецком городе Вецлар в 1849 году, но на тот момент она занималась производством очков и микроскопов. Первая модель фотоаппарата Leica I начала производиться в конце 1924 года, а сама компания за свою историю несколько раз меняла названия и окончательно стала Leica в 1986 году.

В прошлом Leica некоторое время была публичной компанией, пока семья Кауфмана не выкупила её в частную собственность в 2012 году. В 2005 году Leica пережила кризис, когда из-за значительного падения продаж возникли финансовые трудности. Последний финансовый год, завершившийся для Leica в марте 2025 года, позволил увеличить выручку на 7,6 % до €596 млн, чему способствовал рост основного подразделения и мобильного сегмента. Самый значительный рост фиксировался в Европе, особенно в Германии. В мобильном сегменте Leica сотрудничает с китайским производителем смартфонов Xiaomi.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Не у всех оно вертится: первые покупатели Xiaomi 17 Ultra Leica Edition пожаловались на проблемы с кольцом зума
Представлен смартфон с «лучшей камерой 2026 года» — Xiaomi 17 Ultra и версия Leica Edition с механическим кольцом зума
Leica представила камеру Q3 Monochrom исключительно для чёрно-белой съёмки — и она на $1055 дороже цветной версии
Атака клонов: продукция китайской DJI пытается проникнуть на рынок США под другими марками
Amazfit показала ИИ-камеру V1TAL, которая следит за трапезой владельца
Xiaomi выпустила домашнюю камеру видеонаблюдения Smart Camera 3 3K с поддержкой ИИ
Теги: leica, фотоаппараты, продажа акций
leica, фотоаппараты, продажа акций
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.