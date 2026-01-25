Владельцы Leica ищут возможность продать компанию за €1 млрд

Австрийский миллиардер Андреас Кауфман (Andreas Kaufmann) и Blackstone Inc. рассматривают возможность продажи контрольного пакета акций немецкого производителя фотоаппаратов Leica, оценочная стоимость которого в рамках сделки может оставить около €1 млрд ($1,2 млрд). Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Среди потенциальных покупателей Leica называются HSG (бывшая Sequoia Capital China) и Altor Equity Partners. В сообщении сказано, что после завершения сделки семья Кауфмана будет иметь возможность реинвестировать вырученные средства. Отмечается, что на данный момент переговоры находятся на ранней стадии, поэтому нет никаких гарантий того, что сделка состоится. Официальные представители Altor, HSG, Blackstone и Leica отказались от комментариев по данному вопросу.

Leica, совершившая революцию в фотографии, сделав камеры более портативными, ведёт свою историю с середины позапрошлого века. Немецкий инженер Карл Кельнер открыл компанию «Оптический институт» в немецком городе Вецлар в 1849 году, но на тот момент она занималась производством очков и микроскопов. Первая модель фотоаппарата Leica I начала производиться в конце 1924 года, а сама компания за свою историю несколько раз меняла названия и окончательно стала Leica в 1986 году.

В прошлом Leica некоторое время была публичной компанией, пока семья Кауфмана не выкупила её в частную собственность в 2012 году. В 2005 году Leica пережила кризис, когда из-за значительного падения продаж возникли финансовые трудности. Последний финансовый год, завершившийся для Leica в марте 2025 года, позволил увеличить выручку на 7,6 % до €596 млн, чему способствовал рост основного подразделения и мобильного сегмента. Самый значительный рост фиксировался в Европе, особенно в Германии. В мобильном сегменте Leica сотрудничает с китайским производителем смартфонов Xiaomi.