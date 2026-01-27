В Китае заработал крупнейший в мире аккумулятор на сжатом воздухе — мощностью 600 МВт

Сообщается, что в Китае в центральной части провинции Цзянсу начала работу самая большая в мире установка для хранения энергии в сжатом воздухе (CAES). Этот объект стал важным этапом в расширении национальной энергетической инфраструктуры в Поднебесной с поддержкой «зелёного перехода», направленного на интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему страны.

Технология CAES позволяет накапливать избыточную энергию солнца и ветра, сжимая воздух и закачивая его в подземные резервуары в моменты наивысшей выработки. Ночью, в штиль и в моменты наибольшего потребления электричества воздух извлекается из хранилища и направляется на турбины, вращая генераторы и вырабатывая электроэнергию. Такой подход обеспечивает длительное хранение энергии по более низкой стоимости по сравнению с большинством аккумуляторных технологий.

Введённая в строй установка обладает ёмкостью хранения энергии 2,4 ГВт·ч и способна генерировать до 600 МВт мощности с помощью двух раздельных 300-МВт генераторов, что достаточно для обеспечения годового спроса примерно 600 000 домохозяйств. Это делает объект не только крупнейшим в своём классе, но и одним из ключевых элементов поддержки стабильности энергосистемы в условиях растущей доли ветровой и солнечной генерации.

Комплекс закачивает воздух в естественные соляные каверны в земле. При этом задействованы передовые технологии энергосбережения: при сжатии воздуха выделяется тепло, которое позже используется для нагрева (расширения) воздуха перед его подачей на турбины. Тепло сохраняется и передаётся с помощью теплового аккумулятора на расплаве солей и воды, как промежуточного теплоносителя. За счёт повторного использования тепла, КПД системы хранения достигает 71 % — это рекорд для такого рода установок. Похожие проекты в Германии и США меньшей мощности работают с КПД 40 % и 54 % соответственно.

Поставщиком оборудования для накопителя энергии на сжатом воздухе выступила компания Harbin Electric Corporation. На сегодня в Китае реализовано больше десяти подобных проектов меньшей мощности, но их число продолжит расти. Возобновляемая энергетика требует буфера и хранение энергии в сжатом воздухе — это один из его вариантов.