Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае заработал крупнейший в мире акку...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае заработал крупнейший в мире аккумулятор на сжатом воздухе — мощностью 600 МВт

Сообщается, что в Китае в центральной части провинции Цзянсу начала работу самая большая в мире установка для хранения энергии в сжатом воздухе (CAES). Этот объект стал важным этапом в расширении национальной энергетической инфраструктуры в Поднебесной с поддержкой «зелёного перехода», направленного на интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему страны.

Источник изображений: Harbin Electric Corporation

Источник изображений: Harbin Electric Corporation

Технология CAES позволяет накапливать избыточную энергию солнца и ветра, сжимая воздух и закачивая его в подземные резервуары в моменты наивысшей выработки. Ночью, в штиль и в моменты наибольшего потребления электричества воздух извлекается из хранилища и направляется на турбины, вращая генераторы и вырабатывая электроэнергию. Такой подход обеспечивает длительное хранение энергии по более низкой стоимости по сравнению с большинством аккумуляторных технологий.

Введённая в строй установка обладает ёмкостью хранения энергии 2,4 ГВт·ч и способна генерировать до 600 МВт мощности с помощью двух раздельных 300-МВт генераторов, что достаточно для обеспечения годового спроса примерно 600 000 домохозяйств. Это делает объект не только крупнейшим в своём классе, но и одним из ключевых элементов поддержки стабильности энергосистемы в условиях растущей доли ветровой и солнечной генерации.

Комплекс закачивает воздух в естественные соляные каверны в земле. При этом задействованы передовые технологии энергосбережения: при сжатии воздуха выделяется тепло, которое позже используется для нагрева (расширения) воздуха перед его подачей на турбины. Тепло сохраняется и передаётся с помощью теплового аккумулятора на расплаве солей и воды, как промежуточного теплоносителя. За счёт повторного использования тепла, КПД системы хранения достигает 71 % — это рекорд для такого рода установок. Похожие проекты в Германии и США меньшей мощности работают с КПД 40 % и 54 % соответственно.

Поставщиком оборудования для накопителя энергии на сжатом воздухе выступила компания Harbin Electric Corporation. На сегодня в Китае реализовано больше десяти подобных проектов меньшей мощности, но их число продолжит расти. Возобновляемая энергетика требует буфера и хранение энергии в сжатом воздухе — это один из его вариантов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае заработал первый в мире аккумулятор возобновляемой энергии на сжиженном воздухе
Важный рубеж: аккумуляторы подешевели достаточно, чтобы солнечная энергия была доступной круглые сутки
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
У Саудовской Аравии закончились деньги на «лежачий небоскрёб» The Line — теперь его сильно урежут и используют для ИИ
Tether заявила о покупке 27 тонн золота в четвёртом квартале 2025 года
В этом году дефицит памяти ударит по рынку потребительской и автомобильной электроники
Теги: возобновляемая энергия, китайские технологии, хранение энергии
возобновляемая энергия, китайские технологии, хранение энергии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.