WhatsApp разрешил пользователям выкрутить защиту от взлома на максимум — сразу после громкого иска

WhatsApp ужесточил правила приёма файлов и звонков с незнакомых номеров. Новая функция, которую можно активировать по желанию и которая делает аккаунт более приватным, устанавливая ряд автоматических ограничений, называется «Строгие настройки учётной записи».

Как стало известно TechCrunch, эта функция будет внедрена в ближайшие недели и будет особенно полезна для журналистов и публичных лиц. При её активации WhatsApp автоматически блокирует медиафайлы и вложения от неизвестных отправителей, а также отключает звонки с незнакомых номеров. Кроме того, система отключает предпросмотр ссылок и активирует функцию блокировки при большом потоке сообщений от неизвестных пользователей.

Активация режима автоматически запустит двухфакторную аутентификацию и уведомления безопасности, которые будут предупреждать пользователя об изменении кода собеседника (уникальный 60-значный номер или QR-код). При этом настройки приватности, такие как время последнего посещения, статус, фото профиля и сведения о себе, станут максимально закрытыми.

Включить функцию можно в разделе «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Дополнительно», активировав переключатель «Строгие настройки аккаунта». Как пояснила Meta✴, изменить эту настройку можно только на смартфоне. В WhatsApp в браузере эта настройка недоступна.

Примечательно, что анонс функции состоялся всего через несколько дней после подачи судебного иска против Meta✴. Компанию обвинили в ложных заявлениях о защищённости мессенджера и в том, что она хранит, анализирует и имеет доступ практически ко всей переписке пользователей. Глава WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart) отверг эти претензии, назвав иск необоснованным и нацеленным лишь на создание громких заголовков.