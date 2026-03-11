Сегодня 12 марта 2026
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram

По данным Forbes, состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уменьшилось с $17,1 млрд до $6,6 млрд за год. Падение более чем в 2,5 раза эксперты связывают с общим ухудшением рыночной конъюнктуры и переоценкой стоимости платформы на фоне показателей конкурентов.

Источник изображения: t.me/durov

Источник изображения: t.me/durov

На консервативную оценку стоимости Telegram повлияло сравнение с американским сервисом Snapchat. Telegram сумел обойти этот мессенджер по количеству активных пользователей, но финансовые показатели у платформы значительно более скромные. По итогам прошлого года выручка Snapchat составила $5,9 млрд, что почти втрое больше прогнозируемой выручки Telegram в $2 млрд. Несмотря на это, капитализация Snap за год снизилась почти вдвое до $8,7 млрд, что также отразилось на оценке Telegram.

На оценку также повлияли финансовые обязательства Павла Дурова. Бизнесмену предстоит погасить остаток по облигациям первого выпуска на сумму около $1,1 млрд уже 22 марта 2026 года. В июне прошлого года Дуров частично рефинансировал долг, разместив новые бонды на сумму в $1,7 млрд под более высокие 9 % вместо 7 %. Рынок воспринял это как сигнал о снижении надёжности. По мнению аналитиков, для выплаты долга Дуров может передать часть акций крупнейшим фондам, таким как Black Rock или Abu Dhabi.

По данным Forbes, в ближайшее время не стоит ждать полноценного выхода Telegram на биржу через первичное публичное размещение акций (IPO). Отмечается, что сейчас инвестиционные банкиры оценивают Telegram значительно ниже заявленных Дуровым $30 млрд. Ситуация также осложняется из-за ограничений мессенджера на ключевых рынках, таких как Россия и Иран, что делает текущий момент неудачным для выхода на биржу.

