Сами мы не местные: выяснилось, что Солнце и тысячи его близнецов родились недалеко от центра нашей галактики

Свежее исследование группы японских астрономов выявило, что наше Солнце родилось совсем не в той области галактики, где оно находится сейчас. Работа стала возможной благодаря замечательной астрометрической миссии «Гайя» (Gaia) Европейского космического агентства, которая собрала подробные данные о нескольких миллиардах звёзд.

Японские учёные воспользовались каталогом «Гайи» и составили крупнейший на сегодня каталог из 6594 «близнецов» Солнца — звёзд, очень похожих на нашу звезду по температуре, гравитации на поверхности и химическому составу. Этот каталог в 30 раз превосходит по объёму предыдущие исследования на эту тему, и даёт возможность впервые с существенно большей надёжностью проанализировать распределение возрастов таких звёзд.

Анализ показал чёткий пик в распределении возрастов звёзд-близнецов в диапазоне 4–6 млрд лет, куда входит и наше Солнце (его возраст составляет около 4,6 млрд лет). Это свидетельствует о массовой миграции в указанный период тысяч подобных звёзд из центральных областей Млечного Пути наружу более чем на 10 000 световых лет. Миграция произошла именно в эпоху активного формирования центральной перемычки галактики — вытянутой структуры в ядре, которая в итоге создала так называемый «барьер коротации» (corotation barrier). Обычно этот барьер препятствует уходу звёзд из внутренних регионов, но во время формирования перемычки возникают особые орбитальные резонансы, позволяющие преодолеть барьер и переместиться во внешние, более спокойные зоны.

Исследование объясняет не только нынешнее положение Солнца, но и почему оно оказалось в относительно безопасной галактической зоне, благоприятной для развития сложной жизни. Центр галактики гораздо более опасен из-за высокой плотности звёзд, сверхновых и интенсивного излучения. Открытие подчёркивает, что Солнце было частью огромного «переселения звёздных близнецов», а не счастливым исключением. Это меняет наше понимание эволюции Млечного Пути и факторов, способствовавших возникновению условий для жизни на Земле.