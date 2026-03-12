Сегодня 13 марта 2026
Новости Software
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть

Исследователи из Black Lotus Labs компании Lumen обнаружили устойчивый к удалению ботнет из 14 тыс. маршрутизаторов и других сетевых устройств, в основном производства Asus.

Источник изображения: Markus Spiske/unsplash.com

Источник изображения: Markus Spiske/unsplash.com

По словам исследователей, вредоносное ПО, получившее название KadNap, распространяется, используя уязвимости, которые не были устранены владельцами сетевого оборудования. Большое количество маршрутизаторов Asus, видимо, связано с тем, что операторы ботнета получили надёжный эксплойт для уязвимостей, имеющихся у моделей этого вендора. В Black Lotus Labs считают маловероятными, что злоумышленники используют для этого какие-либо уязвимости нулевого дня.

В августе прошлого года, когда Black Lotus обнаружила этот ботнет, количество заражённых маршрутизаторов составляло 10 тысяч. В подавляющем большинстве устройства находились в США, также их обнаружили на Тайване, в Гонконге и России.

KadNap отличается сложной пиринговой архитектурой, основанной на Kademlia, сетевой структуре, использующей распределённые хеш-таблицы для сокрытия IP-адресов серверов управления. Это обеспечивает ботнету устойчивость к обнаружению и удалению традиционными методами.

«Ботнет KadNap выделяется среди других, использующих анонимные прокси-серверы, благодаря использованию пиринговой сети для децентрализованного управления, — сообщили Крис Формоса (Chris Formosa) и его коллега, исследователь Black Lotus Стив Радд (Steve Rudd) в блоге Lumen. — Намерение злоумышленников ясно: избежать обнаружения и затруднить работу ИБ-специалистов».

Несмотря на устойчивость к обычным методам блокировки, Black Lotus заявляет, что разработала способ блокировки всего сетевого трафика к инфраструктуре управления ботнетом и от неё. Также Black Lotus распространяет индикаторы компрометации в общедоступные каналы, чтобы помочь другим пользователям заблокировать доступ к ботнету.

Источник:

Теги: ботнет, asus, маршрутизатор, безопасность
