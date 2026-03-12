Сегодня 13 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с проц...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч

Компания iQOO представила в Индии новый смартфон серии Z. Новинка iQOO Z11x 5G является преемником прошлогодней модели Z10x 5G. Устройство получило более мощный процессор, а также более ёмкий аккумулятор и другие усовершенствования.

Источник изображений: iQOO

Источник изображений: iQOO

Смартфон оснащён 6,76-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full-HD+, яркостью до 1200 кд/м² в режиме высокой яркости и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства используется восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo (предшественник работает на MediaTek Dimensity 7300). Новинка предлагает до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и до 256 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1.

iQOO Z11x оснащён двойной задней камерой, состоящей из 50-Мп сенсора Sony и 2-Мп датчика расчёта глубины сцены. Спереди у смартфона находится 32-Мп камера.

Автономность обеспечивается батареей на 7200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства находится в боковой кнопке. Смартфон оснащён инфракрасным сенсором и портом USB Type-C для зарядки и передачи данных. Для новинки заявлена поддержка Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.4 и наличие двух слотов для SIM-карт с поддержкой 5G.

iQOO Z11x работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6. Производитель обещает два года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности для устройства.

Смартфон доступен в цветах Prismatic Green (зелёный) и Titan Black (чёрный). В продаже в Индии он появится с 16 марта. Стоимость iQOO Z11x в конфигурации с 6/128 Гбайт памяти составляет 18 999 рупий (около $205), версию с 8/128 Гбайт памяти оценили в 20 999 рупий (около $225), а вариант с 8/256 Гбайт памяти — в 22 999 рупий (около $250).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор смартфона IQOO 15R: субфлагман суббренда
В России начались продажи компактного субфлагманского смартфона iQOO 15R по цене от 48 499 рублей
Анонсирован игровой смартфон iQOO 15 Ultra с активным кулером, памятью LPDDR5X Ultra Pro и ценой от $820
iQOO выпустила смартфон Z11 Turbo — Snapdragon 8 Gen 5, 200-Мп камера и быстрая зарядка на 100 Вт по цене от $387
Интерфейс складного iPhone будет напоминать Apple iPad
Складной смартфон Oppo Find N6 распаковали на камеру и кратко обозрели в преддверии анонса 17 марта
Теги: iqoo, смартфон, dimensity 7400 turbo
iqoo, смартфон, dimensity 7400 turbo
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В амбициозный боевик Crimson Desert за неделю до релиза добавили Denuvo — фанаты отменяют предзаказы и удаляют игру из списка желаемого
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Oracle уверена, что бум ИИ продлится как минимум до конца 2027 года и продолжит приносить прибыль
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Новая статья: Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом 31 мин.
Capcom спрятала в Resident Evil Requiem упоминание секретного сайта — им завладел белорусский датамайнер игр Valve 2 ч.
В Steam открылся ранний доступ Solasta 2 — фэнтезийной тактической RPG в духе настольных игр 5 ч.
Создатели Tropico 7 пригласили игроков принять участие в построении будущего Тропико — подробности закрытой «беты» 6 ч.
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 6s и других древних iPhone и iPad 6 ч.
Большое обновление Google Maps: ИИ-функция «Спроси карту», улучшенная иммерсивная навигация и другие нововведения 6 ч.
«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard 7 ч.
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков 8 ч.
Тысячи роутеров превратили в ботнет, который не получается удалить — но способ борьбы есть 9 ч.
Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу 9 ч.
V-Color выпустит антикризисные комплекты DDR5 — с настоящей памятью и RGB-муляжами 3 ч.
Тысячеглазая Мотра — в Чили построят уникальный телескоп для первого масштабного картографирования космической паутины 4 ч.
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год 4 ч.
Gigabyte представила платы Z890 Plus с поддержкой памяти CQDIMM и оптимизацией под Core Ultra 200S Plus 6 ч.
Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000 7 ч.
В последние дни в Москве взлетел спрос на пейджеры, радиостанции и стационарные телефоны 8 ч.
Представлен смартфон-кирпич Energizer P30K Apex — с батареей на 30 000 мА·ч и 200-Мп камерой за €399 8 ч.
«Алису» во всех умных колонках и телевизорах «Яндекса» перевели на передовую ИИ-модель 8 ч.
Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч 8 ч.
«Яндекс» заверила, что её умные колонки никогда не взламывали удалённо 9 ч.