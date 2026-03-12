Представлен смартфон iQOO Z11x 5G с процессором Dimensity 7400 Turbo, 50-Мп камерой и батареей на 7200 мА·ч

Компания iQOO представила в Индии новый смартфон серии Z. Новинка iQOO Z11x 5G является преемником прошлогодней модели Z10x 5G. Устройство получило более мощный процессор, а также более ёмкий аккумулятор и другие усовершенствования.

Смартфон оснащён 6,76-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full-HD+, яркостью до 1200 кд/м² в режиме высокой яркости и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства используется восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo (предшественник работает на MediaTek Dimensity 7300). Новинка предлагает до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и до 256 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1.

iQOO Z11x оснащён двойной задней камерой, состоящей из 50-Мп сенсора Sony и 2-Мп датчика расчёта глубины сцены. Спереди у смартфона находится 32-Мп камера.

Автономность обеспечивается батареей на 7200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства находится в боковой кнопке. Смартфон оснащён инфракрасным сенсором и портом USB Type-C для зарядки и передачи данных. Для новинки заявлена поддержка Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.4 и наличие двух слотов для SIM-карт с поддержкой 5G.

iQOO Z11x работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6. Производитель обещает два года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности для устройства.

Смартфон доступен в цветах Prismatic Green (зелёный) и Titan Black (чёрный). В продаже в Индии он появится с 16 марта. Стоимость iQOO Z11x в конфигурации с 6/128 Гбайт памяти составляет 18 999 рупий (около $205), версию с 8/128 Гбайт памяти оценили в 20 999 рупий (около $225), а вариант с 8/256 Гбайт памяти — в 22 999 рупий (около $250).