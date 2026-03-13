Компания JBL представила две модели беспроводных наушников — полноразмерные JBL Live 780NC и накладные JBL Live 680NC. Новинки обеспечивают до 80 часов автономной работы.

Обе модели оснащены 40-мм динамическими драйверами, способными воспроизводить звук высокого разрешения (в проводном и беспроводном режимах). В обеих моделях реализована поддержка Hi-Res Audio и LDAC для передачи высококачественного аудио по Bluetooth 6.0. Однако полноразмерная модель 780NC предлагает несколько дополнительных функций, таких как Personal Sound Amplification (усиление звука) и Low Volume EQ (коррекция громкости).

В новинках также применяется система шумоподавления True Adaptive Noise Canceling 2.0. Она использует калибровку в реальном времени для регулировки уровня шумоподавления в зависимости от окружающей среды. В полноразмерных наушниках Live 780NC используется массив из шести микрофонов для повышения точности шумоподавления. Модель Live 680NC оснащена конфигурацией из четырёх микрофонов.

Обе модели также оснащены функцией Perfect Calls 2.0 — алгоритмом, обученным на основе искусственного интеллекта, предназначенным для изоляции голоса пользователя и уменьшения фоновых помех во время телефонных разговоров. Производитель утверждает, что технология эффективна даже в ветреную погоду.

Важной особенностью обеих моделей наушников является время автономной работы. И 780NC, и 680NC обеспечивают до 80 часов воспроизведения с выключенным шумоподавлением. Даже с активной функцией ANC пользователи могут рассчитывать примерно на 50 часов работы от одной зарядки. Функция быстрой зарядки Speed ​​Charge обеспечивает четыре часа воспроизведения всего за пять минут зарядки через USB-C.

Наушники поставляются с фирменным приложением. Функция Personi-Fi 3.0 в составе приложения проводит быструю проверку слуха для создания звукового профиля, уникального для потребностей пользователя. Приложение также позволяет настроить функции физических кнопок и сенсорное управление. Кроме того, оно предоставляет доступ к настройкам пространственного звука для более полного погружения при просмотре фильмов или в играх.

Цена полноразмерных наушников JBL Live 780NC составляет $249,95, а накладных Live 680NC — $159,95. Обе модели появятся в продаже с 12 марта в чёрном, белом, синем и ярко-зелёном исполнениях, а также в цвете шампань.