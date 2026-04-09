Обзор ИБП Ippon Pacific II 2000

 
Перед нами линейно-интерактивный ИБП высокой мощности с чистой синусоидой на выходе, который предназначен как для монтажа в стойку, так и для вертикальной установки
⇣ Содержание

В прошлом году мы рассматривали стоечный источник бесперебойного питания из серии Innova RTB от Ippon, однако устройства online-топологии всегда дороже иных категорий ИБП и зачастую имеют такое ограничение, что не вся паспортная мощность доступна в режиме двойного преобразования. Рассмотрим еще одно серверное решение Ippon, но уже линейно-интерактивной топологии с чистой синусоидой на выходе.

#Технические характеристики, цена

Семейство Pacific II объединяет устройства с номинальной мощностью от 1 000, 2 000 и 3 000 В⋅А, а их выходная мощность равна 900, 1 800 и 2 700 Вт соответственно. Емкость АКБ любой из трех моделей можно увеличить за счет внешних модулей на 2 000 или 3 000 В⋅А — вплоть до четырех штук. ИБП работают в номинальном диапазоне входного напряжения от 220 до 240 В и выдают от 208 до 240 В с частотой 50 или 60 Гц — в зависимости от настроек.

ПроизводительIPPON
Модель Pacific II 2000
Топология Линейно-интерактивная
Выход
Полная мощность, В·А 2 000
Активная мощность, Вт 1 800
Напряжение, В 208/220/230/240
Стабильность напряжения ±10 %
Частота, Гц 50/60
Стабильность частоты ±1 %
Форма напряжения Чистая синусоида
Разъемы с питанием от АКБ C13 × 8
КПД, % > 95
Вход
Число фаз 1
Напряжение, В 220–240
Частота, Гц 45–65
Разъем питания C14 × 1
Батареи
Тип Свинцово-кислотные
Установленные 12 В/9 А·ч × 4
Время автономной работы при 50%-й нагрузке, мин. 11,08
Время автономной работы при 100%-й нагрузке, мин. 3,16
Время заряда, ч 4
Защита и фильтрация
От короткого замыкания Да
От перегрузки в линейном режиме Да
От перегрузки в режиме работы от АКБ Да
От глубокого разряда АКБ Н/Д
Защита ЛВС Да
От импульсного перенапряжения, Дж 695
Средства связи и управления
Коммуникационные интерфейсы

USB Type-B;

RS-232;

8p8c × 2 (защита);

EPO;

«интеллектуальный слот»
Физические характеристики и свойства
Габаритные размеры, мм 88 × 438 × 430
Масса нетто, кг 27,4
Охлаждение Активное
Уровень шума, дБ < 45
Степень защиты оболочки IP20
Розничная цена, руб. От 55 177 (market.yandex.ru)

Нам предстоит испытать среднюю модель линейки — мощностью 2 000 В⋅А. В период работы над обзором она была доступна за суммы от 55 177 руб. Производитель дает на ИБП двухлетнюю гарантию.

#Внешний вид, комплект поставки

Ippon Pacific II 2000 собран в двухъюнитовом корпусе глубиной 430 мм, а весит 27,4 кг. В комплект поставки входят уши, но возможен и монтаж на рельсы, которые продаются отдельно. Уши также можно использовать в качестве боковых опор при вертикальной установке ИБП, а управляющий блок на фронтальной панели извлечь и повернуть на 90°.

Экран управляющего блока демонстрирует режим работы ИБП (линейное питание, питание от АКБ, режим ожидания с зарядкой батарей или авария), напряжение на входе и выходе, уровень заряда батарей и мощность нагрузки, а также время до повторного включения или выключения (если настроена работа по таймеру). Меню настроек позволяет задать выходное напряжение, частоту, параметры внешних батарейных модулей или запустить проверку АКБ.

Питание поступает на ИБП через разъем IEC C14, а кабель защищен автоматическим выключателем. В свою очередь, для подключения потребителей предусмотрены восемь розеток C13. Под собственными крышками скрыты слот для SNMP-карты и контакты для подключения внешнего батарейного блока. Отличительной особенностью серии Pacific II являются порты RJ-45 для защиты ЛВС от импульсного перенапряжения. Удаленное управление устройством осуществляется через последовательный порт RS-232 или USB. Предусмотрен и разъем EPO (аварийного отключения).

Помимо «ушей» и набора винтов к Ippon Pacific II 2000 прилагается кабель питания, USB, RS-232 и патч-корд RJ-45.

#Внутреннее устройство

Электронику Ippon Pacific II 2000 обдувает пара вентиляторов типоразмера 80 мм. Даже при минимальной мощности потребителей работают они довольно громко, что вполне ожидаемо для стоечного ИБП.

В данной разновидности Ippon Pacific II установлены четыре свинцово-кислотные батареи емкостью 9 А·ч. Версия на 3000 В·А имеет шесть батарей и собрана в корпусе большей глубины — 610 мм.

#Программное обеспечение

Для удаленного управления ИБП используется хорошо знакомая по другим решениям Ippon программа PowerMaster+, которая совместима с операционными системами Windows, macOS и несколькими дистрибутивами Linux. Интерфейс PowerMaster+ доступен через веб-браузер и, помимо наблюдения за параметрами ИБП, позволяет настроить сценарии реагирования на обрыв внешнего питания и работу по таймеру. Здесь же можно запустить тест АКБ или отключить звуковое оповещение о переходе в автономный режим.

Если же от ПО не требуется ничего больше, чем мониторинг емкости АКБ, то можно обойтись без дополнительных программ: при подключении по USB операционная система опознает Ippon Pacific II 2000 как батарею.

#Результаты тестирования

Все тесты Ippon Pacific II 2000 мы выполнили при выходном напряжении 230 В и нагрузке около 1 200 Вт. Нижний порог срабатывания AVR лежит на уровне 195 В, а напряжение на выходе восстанавливается до 228 В. Входное напряжение в 172 В и ниже вызывает переход в автономный режим. Верхний порог срабатывания AVR равен 256 В, а напряжение на выходе составляет 213 В.

Герой обзора выдает напряжение, в точности соответствующее заданной среднеквадратичной величине, но гребни синусоидальной волны немного срезаны.

При той же мощности в 1 200 Вт переходный процесс при обрыве внешнего питания занял всего 14,4 мс, однако полной амплитуды напряжение достигло на один полупериод позже. Как бы то ни было, это не стало проблемой для задействованного в нагрузке блока питания.

Время работы до истощения заряда АКБ составило 4 мин 33 с.

#Выводы

Ippon Pacific II 2000 — сравнительно недорогой для своей мощности стоечный ИБП, который приспособлен и к обособленной установке благодаря поворотному экрану и боковым опорам. Номинальная мощность в 2 000 В⋅А доступна как в режиме AVR, так и при автономной работе. Как и следовало ожидать от линейно-интерактивного ИБП, переход в автономный режим осуществляется с задержкой, но она достаточно мала, чтобы на нее не среагировали качественные блоки питания, а в дополнение к этому Ippon Pacific II 2000 выдает напряжение, близкое к правильной синусоиде. Стоит лишь предупредить покупателей о том, что вентиляторы охлаждения тут всегда работают на высокой скорости, а значит, громко шумят.

 
 
Материалы по теме
Обзор и тестирование корпуса Ocypus Iota C70 Curve ARGB: дом стоит, свет горит…
Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD: кому котиков? Недорого
Система жидкостного охлаждения DeepCool Spartacus 360: бог арены
Обзор и тест процессорного кулера DeepCool AK620 G2: в поисках идеала
Обзор блока питания SAMA P1000 (XPH-1000-AP)
Обзор и тестирование корпуса Formula Air Power G9 Duo PA: фасад под замену
Теги: источник бесперебойного питания, ippon
Тренды 🔥
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena
«Все ждут GTA VI, а я вот это»: релизный трейлер нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire заинтриговал игроков перед скорой премьерой 3 ч.
Tubi стал первым стримингом, интегрированным в ChatGPT 5 ч.
Anthropic оставили в «чёрном списке» — Пентагон выиграл апелляцию 7 ч.
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 12 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 15 ч.
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван 16 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 16 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 17 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 17 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 17 ч.
В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу 24 мин.
В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с ёмкой батареей по цене 29 999 рублей 28 мин.
Журналисты вычислили создателя биткоина Сатоси Накамото, но тот опроверг свою причастность 29 мин.
Samsung Galaxy S26 Ultra как идеальный коллекционер воспоминаний 2 ч.
Смартфон Redmi A7 Pro с большим экраном поступил в продажу в России по цене от 9490 рублей 2 ч.
Оператор AT&T жалуется на засилье «медных ОПГ», ворующих её кабели 2 ч.
OpenAI предложит часть своих акций розничным инвесторам 3 ч.
Intel и SambaNova запустили продукт, способный потеснить Nvidia в ИИ-сегменте 5 ч.
iPhone заняли половину топ-10 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2025 года 5 ч.
Motorola пала жертвой дефицита памяти и подняла цены на бюджетные смартфоны вплоть до 50 % 6 ч.