Обзор ИБП Ippon Pacific II 2000

В прошлом году мы рассматривали стоечный источник бесперебойного питания из серии Innova RTB от Ippon, однако устройства online-топологии всегда дороже иных категорий ИБП и зачастую имеют такое ограничение, что не вся паспортная мощность доступна в режиме двойного преобразования. Рассмотрим еще одно серверное решение Ippon, но уже линейно-интерактивной топологии с чистой синусоидой на выходе.

Семейство Pacific II объединяет устройства с номинальной мощностью от 1 000, 2 000 и 3 000 В⋅А, а их выходная мощность равна 900, 1 800 и 2 700 Вт соответственно. Емкость АКБ любой из трех моделей можно увеличить за счет внешних модулей на 2 000 или 3 000 В⋅А — вплоть до четырех штук. ИБП работают в номинальном диапазоне входного напряжения от 220 до 240 В и выдают от 208 до 240 В с частотой 50 или 60 Гц — в зависимости от настроек.

Производитель IPPON Модель Pacific II 2000 Топология Линейно-интерактивная Выход Полная мощность, В·А 2 000 Активная мощность, Вт 1 800 Напряжение, В 208/220/230/240 Стабильность напряжения ±10 % Частота, Гц 50/60 Стабильность частоты ±1 % Форма напряжения Чистая синусоида Разъемы с питанием от АКБ C13 × 8 КПД, % > 95 Вход Число фаз 1 Напряжение, В 220–240 Частота, Гц 45–65 Разъем питания C14 × 1 Батареи Тип Свинцово-кислотные Установленные 12 В/9 А·ч × 4 Время автономной работы при 50%-й нагрузке, мин. 11,08 Время автономной работы при 100%-й нагрузке, мин. 3,16 Время заряда, ч 4 Защита и фильтрация От короткого замыкания Да От перегрузки в линейном режиме Да От перегрузки в режиме работы от АКБ Да От глубокого разряда АКБ Н/Д Защита ЛВС Да От импульсного перенапряжения, Дж 695 Средства связи и управления Коммуникационные интерфейсы USB Type-B; RS-232; 8p8c × 2 (защита); EPO; «интеллектуальный слот» Физические характеристики и свойства Габаритные размеры, мм 88 × 438 × 430 Масса нетто, кг 27,4 Охлаждение Активное Уровень шума, дБ < 45 Степень защиты оболочки IP20 Розничная цена, руб. От 55 177 (market.yandex.ru)

Нам предстоит испытать среднюю модель линейки — мощностью 2 000 В⋅А. В период работы над обзором она была доступна за суммы от 55 177 руб. Производитель дает на ИБП двухлетнюю гарантию.

⇡#Внешний вид, комплект поставки

Ippon Pacific II 2000 собран в двухъюнитовом корпусе глубиной 430 мм, а весит 27,4 кг. В комплект поставки входят уши, но возможен и монтаж на рельсы, которые продаются отдельно. Уши также можно использовать в качестве боковых опор при вертикальной установке ИБП, а управляющий блок на фронтальной панели извлечь и повернуть на 90°.

Экран управляющего блока демонстрирует режим работы ИБП (линейное питание, питание от АКБ, режим ожидания с зарядкой батарей или авария), напряжение на входе и выходе, уровень заряда батарей и мощность нагрузки, а также время до повторного включения или выключения (если настроена работа по таймеру). Меню настроек позволяет задать выходное напряжение, частоту, параметры внешних батарейных модулей или запустить проверку АКБ.

Питание поступает на ИБП через разъем IEC C14, а кабель защищен автоматическим выключателем. В свою очередь, для подключения потребителей предусмотрены восемь розеток C13. Под собственными крышками скрыты слот для SNMP-карты и контакты для подключения внешнего батарейного блока. Отличительной особенностью серии Pacific II являются порты RJ-45 для защиты ЛВС от импульсного перенапряжения. Удаленное управление устройством осуществляется через последовательный порт RS-232 или USB. Предусмотрен и разъем EPO (аварийного отключения).

Помимо «ушей» и набора винтов к Ippon Pacific II 2000 прилагается кабель питания, USB, RS-232 и патч-корд RJ-45.

Электронику Ippon Pacific II 2000 обдувает пара вентиляторов типоразмера 80 мм. Даже при минимальной мощности потребителей работают они довольно громко, что вполне ожидаемо для стоечного ИБП.

В данной разновидности Ippon Pacific II установлены четыре свинцово-кислотные батареи емкостью 9 А·ч. Версия на 3000 В·А имеет шесть батарей и собрана в корпусе большей глубины — 610 мм.

Для удаленного управления ИБП используется хорошо знакомая по другим решениям Ippon программа PowerMaster+, которая совместима с операционными системами Windows, macOS и несколькими дистрибутивами Linux. Интерфейс PowerMaster+ доступен через веб-браузер и, помимо наблюдения за параметрами ИБП, позволяет настроить сценарии реагирования на обрыв внешнего питания и работу по таймеру. Здесь же можно запустить тест АКБ или отключить звуковое оповещение о переходе в автономный режим.

Если же от ПО не требуется ничего больше, чем мониторинг емкости АКБ, то можно обойтись без дополнительных программ: при подключении по USB операционная система опознает Ippon Pacific II 2000 как батарею.

Все тесты Ippon Pacific II 2000 мы выполнили при выходном напряжении 230 В и нагрузке около 1 200 Вт. Нижний порог срабатывания AVR лежит на уровне 195 В, а напряжение на выходе восстанавливается до 228 В. Входное напряжение в 172 В и ниже вызывает переход в автономный режим. Верхний порог срабатывания AVR равен 256 В, а напряжение на выходе составляет 213 В.

Герой обзора выдает напряжение, в точности соответствующее заданной среднеквадратичной величине, но гребни синусоидальной волны немного срезаны.

При той же мощности в 1 200 Вт переходный процесс при обрыве внешнего питания занял всего 14,4 мс, однако полной амплитуды напряжение достигло на один полупериод позже. Как бы то ни было, это не стало проблемой для задействованного в нагрузке блока питания.

Время работы до истощения заряда АКБ составило 4 мин 33 с.

Ippon Pacific II 2000 — сравнительно недорогой для своей мощности стоечный ИБП, который приспособлен и к обособленной установке благодаря поворотному экрану и боковым опорам. Номинальная мощность в 2 000 В⋅А доступна как в режиме AVR, так и при автономной работе. Как и следовало ожидать от линейно-интерактивного ИБП, переход в автономный режим осуществляется с задержкой, но она достаточно мала, чтобы на нее не среагировали качественные блоки питания, а в дополнение к этому Ippon Pacific II 2000 выдает напряжение, близкое к правильной синусоиде. Стоит лишь предупредить покупателей о том, что вентиляторы охлаждения тут всегда работают на высокой скорости, а значит, громко шумят.