В Китае разработали натриевые батареи, которым не страшен нагрев до 300 °C

Пожаро- и взрывоопасности современных тяговых батарей китайские производители уделяют самое пристальное внимание, поскольку серийные типы тяговых аккумуляторов в большинстве своём продолжают использовать жидкий электролит, при определённых воздействиях способный вызывать химические реакции с бесконтрольным выделением тепла. Китайским учёным удалось разработать батареи на основе натрия, которые не способствуют распространению огня даже при нагреве до 300 °C.

В интересах китайского производителя HiNa Battery, как сообщает ресурс CarNewsChina, Китайская академия наук разработала натрийионную батарею, которая предотвращает реакцию «теплового разгона» на ранних стадиях. Учёными был создан полимеризующийся невоспламеняющийся электролит, который при нагреве свыше 150 градусов Цельсия переходит из жидкого состояние в твёрдое. Фактически, на участке с аномально высокой температурой такой электролит быстро формирует физический барьер для дальнейшего распространения реакции «теплового разгона», которая обычно приводит к воспламенению тягового аккумулятора.

Технология защиты от теплового разгона была опробована на прототипах цилиндрических натрийионных ячеек ёмкостью 3,5 А‧ч. Традиционный для подобных случаев тест с прокалыванием ячейки металлическим штырём не привёл к появлению огня, дыма или взрыву. Нагрев ячейки до 300 градусов Цельсия также не привёл к соответствующим нежелательным последствиям. При всём этом подобные ячейки способны сохранять приличную часть исходного заряда при диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия, при напряжении зарядки свыше 4,3 В прототипы демонстрируют стабильность. На уровне ячейки технология обеспечивает плотность хранения заряда 211 Вт‧ч/кг. В ближайшие пару лет, по прогнозам HiNa, натриевые батареи начнут получать распространение на рынке электромобилей, поэтому новшества в сфере их защиты будут востребованы.