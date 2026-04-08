Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Неожиданный союзник: атомные батарейки у...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций

Создать термоядерный реактор — это одно, а получить от него электричество — совсем другое и довольно сложное занятие. Например, мегапроект ИТЭР не будет производить электричество, хотя у него ожидается положительный выход энергии. Вырабатывать электричество будет следующий международный проект — DEMO, о сроках реализации которого уже даже не вспоминают. Но есть один трюк, который может приблизить коммерческий термояд, — это опыт атомных батареек.

Известные более полувека атомные источники питания используют разные принципы извлечения энергии из процессов ядерного распада — от отвода тепла до альфа- и бетавольтаики (ядерной и электронной). Термоядерные реакторы работают по другому принципу — они выделяют энергию во время синтеза более тяжёлых ядер из более лёгких, в частности при соединении ядер водорода в ядра гелия.

Но этим процессы ядерного преобразования не ограничиваются. В ряде случаев термоядерные реакции также сопровождаются другими процессами, например излучением альфа-частиц. И вот тут на помощь могут прийти старые добрые атомные батарейки, которые способны, подобно солнечным панелям, улавливать, но только не фотоны, а именно те самые альфа-частицы (ядра изотопа гелия-4), вырабатывая электричество подобно классическим фотоэлементам.

Обязательство создать такие фото-панели или фотооболочки для работы с альфа-частицами в связке с термоядерными реакторами взяла на себя компания Avalanche Energy. Она уже разрабатывает по контракту с Пентагоном компактные термоядерные реакторы, которые могут быть дополнены «альфа-оболочкой» для простого съёма электричества с рабочих камер реакторов. В таком случае отпадёт необходимость в громоздких и сложных системах съёма энергии с реакторов, например в виде банального превращения воды в пар и подачи его на турбины, что распространено сегодня. В совокупности эти решения способны существенно повысить КПД термоядерных реакторов и приблизить появление коммерчески выгодных решений даже с небольшим положительным выходом энергии.

Компания Avalanche Energy как раз на днях заключила новый контракт с DARPA на сумму $5,2 млн для разработки подобных решений. Дополнительное финансирование она получила от другого военного ведомства — AFWERX (под крылом ВВС США) — в размере $1,25 млн. В последнем случае деньги пойдут на создание цифровых моделей для ускоренной разработки перспективных материалов. Кроме того, Avalanche Energy в 2022 году заключила контракт с Отделом оборонных инноваций США (DIU) на разработку компактного ядерного двигателя для космических аппаратов, прототип которого должна показать в 2027 году, но это уже другая история.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Германии построят термоядерный реактор, а потом и первую в Европе термоядерную электростанцию
Helion Energy первой среди частников добилась D-T термоядерного синтеза — она уже строит электростанцию для Microsoft
Огромный промышленный робот по прозвищу «Годзилла» ускорит сборку термоядерного реактора ИТЭР
Инженеры показали «компьютер из воздуха» — вычисления выполняют радиоволны
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии
В Китае впервые в мире испытали самолёт на водородном ДВС
Теги: термоядерный реактор, термоядерная энергия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.