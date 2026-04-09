В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с ёмкой батареей по цене 29 999 рублей

В России начались продажи смартфона Honor 600 Lite, отличающегося ёмкой батареей на 6250 мА·ч, прочной цельнометаллической рамкой, а также умной ИИ-кнопкой.

Honor 600 Lite оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2600×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6500 кд/м2, а также поддержкой ШИМ-затемнения с частотой 3840 Гц и технологией защиты зрения, снижающей нагрузку на глаза при длительном использовании устройства.

Для фотосъёмки предусмотрена основная 108-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,75, дополненная широкоугольным 5-мегапиксельным модулем (f/2,2). ИИ-инструменты, включая AI-ластик, AI-апскейл и «расширение изображения с AI», позволяют отредактировать снимок по своему усмотрению. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей.

Батарея ёмкостью 6520 мА·ч поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge мощностью 45 Вт. При этом технология Honor Charging Separation снижает нагрев при подключении к сети и поддерживает стабильную работу устройства во время зарядки.

Honor 600 Lite оснащён прочной цельнометаллической рамкой с эксимерным покрытием. Смартфон получил сертификат SGS 5 звёзд, подтверждающий устойчивость к повреждениям при падении с высоты до 1,8 метра. По защите от воды и пыли устройство соответствует стандарту IP66.

Смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Умная ИИ-кнопка с поддержкой трёх видов нажатий обеспечивает быстрый доступ к приложениям, ИИ-функциям и камере.

Смартфон доступен в трёх цветах: «Вельветовый серый», «Вельветовый чёрный» и «Пустынный золотой». В России Honor 600 Lite предлагается в конфигурации памяти 8+256 Гбайт по цене 29 999 руб.