В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу

В России расширяется инициатива по образовательному проектированию малых спутников, доступная даже в школах. Элементная база подобных платформ опасна только в одном — это двигательная установка, которая обычно использует газы под высоким давлением. Чтобы школьники и студенты могли без проблем конструировать спутники в своих учреждениях, учёные из НИЯУ МИФИ создали безопасный ракетный двигатель на «твёрдой воде» — популярном веществе для тушения пожаров.

Источник изображений: НИЯУ МИФИ

Этот же коллектив разработчиков несколько лет назад создал для кубсатов электроракетные плазменные двигатели VERA, которые уже отправились в космос в составе кубсатов. Безопасные двигатели получили название OLGA. К настоящему дню они прошли испытания в вакуумной камере и вышли на этап финальных доработок.

В качестве рабочего тела двигатель OLGA использует фторкетон, или «сухую воду», как его обычно называют в быту. Это популярное вещество для пожаротушения в серверных и библиотеках, как сообщили в пресс-релизе МИФИ.

«Двигатель OLGA, который уже продемонстрировал свою принципиальную работоспособность, продемонстрировал тягу в вакуумной камере, — отметил директор Центра космических исследований и технологий НИЯУ МИФИ Евгений Степин. — Сейчас решаются определённые технические вопросы, связанные с предотвращением утечки рабочего вещества».

В свою очередь руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей Игорь Егоров подчеркнул, что разработка ориентирована на создание недорогих и полностью безопасных двигательных установок для образовательных спутников, цена которых значительно ниже существующих аналогов, таких как двигатель VERA.

Главная особенность OLGA заключается в использовании фторкетона, который при комнатной температуре имеет давление паров около половины атмосферы и не создаёт избыточного давления на Земле, делая систему безопасной для транспортировки.

В отличие от традиционных двигателей на холодном газе, где используются вещества под давлением в десятки и сотни атмосфер, новое вещество не токсично, не горюче и не представляет опасности ни для людей, ни для техники. В космосе, в условиях вакуума, пары жидкости через клапан поступают в сопло, обеспечивая достаточную тягу для манёвров небольших аппаратов массой в несколько килограммов.

Первым спутником, оснащённым новой двигательной установкой, станет аппарат «Сварог-1», создаваемый в МИФИ для мониторинга гамма-излучения в научных целях. По словам разработчиков, безопасность и низкая стоимость — главное ноу-хау проекта, что открывает перспективы для массового применения подобных двигателей в образовательных и малых космических миссиях. Это позволит существенно снизить риски и затраты на запуск недорогих наноспутников.

Теги: мифи, ракетный двигатель, образование, кубсат
