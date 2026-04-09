В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой

Индийская нефтегазовая компания Greenvize представила экологически чистую газовую плиту для приготовления пищи в стеснённых условиях. Плита вырабатывает из чистой воды водород и сжигает его в процессе приготовления пищи, выбрасывая в окружающий воздух водяной пар и кислород. Рядом с такой варочной поверхностью всегда свежо и легко дышится, что важно для отелей, тесных кухонь и мест, где неприемлема духота от готовки пищи.

Плита получает водород непосредственно в процессе его сжигания. Иначе говоря, он не вырабатывается заблаговременно и не требует хранения (с чем может быть связано множество проблем, включая главную — высокую пожаро- и взрывоопасность этого газа). В отдельном блоке установлен электролизёр с мембраной, который вырабатывает водород с помощью электричества из дистиллированной или полученной методом обратного осмоса воды. Всего 100 мл воды при суммарном потреблении 1 кВт·ч достаточно, чтобы плита горела непрерывно 6 часов. Обычная индукционная поверхность в тех же условиях для одной конфорки потребит 12 кВт·ч за то же время.

Производитель считает, что водородная газовая плита пригодится в условиях нестабильных поставок электроэнергии, например в отдалённых сельских районах страны, где можно установить солнечную панель и с её помощью превращать воду в варочный газ. Как вариант система допускает подключение водородных баллонов с газом как высокого, так и низкого давления. Цена составляет 105 000 рупий ($1128) плюс НДС за одну конфорку и 150 000 рупий ($1610) плюс НДС за двухконфорочный вариант.