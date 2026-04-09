Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Индии создали бытовую газовую плиту на...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой

Индийская нефтегазовая компания Greenvize представила экологически чистую газовую плиту для приготовления пищи в стеснённых условиях. Плита вырабатывает из чистой воды водород и сжигает его в процессе приготовления пищи, выбрасывая в окружающий воздух водяной пар и кислород. Рядом с такой варочной поверхностью всегда свежо и легко дышится, что важно для отелей, тесных кухонь и мест, где неприемлема духота от готовки пищи.

Источник изображения: Greenvize

Источник изображения: Greenvize

Плита получает водород непосредственно в процессе его сжигания. Иначе говоря, он не вырабатывается заблаговременно и не требует хранения (с чем может быть связано множество проблем, включая главную — высокую пожаро- и взрывоопасность этого газа). В отдельном блоке установлен электролизёр с мембраной, который вырабатывает водород с помощью электричества из дистиллированной или полученной методом обратного осмоса воды. Всего 100 мл воды при суммарном потреблении 1 кВт·ч достаточно, чтобы плита горела непрерывно 6 часов. Обычная индукционная поверхность в тех же условиях для одной конфорки потребит 12 кВт·ч за то же время.

Производитель считает, что водородная газовая плита пригодится в условиях нестабильных поставок электроэнергии, например в отдалённых сельских районах страны, где можно установить солнечную панель и с её помощью превращать воду в варочный газ. Как вариант система допускает подключение водородных баллонов с газом как высокого, так и низкого давления. Цена составляет 105 000 рупий ($1128) плюс НДС за одну конфорку и 150 000 рупий ($1610) плюс НДС за двухконфорочный вариант.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
водородное топливо
водородное топливо
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
