Умелец вчетверо расширил накопитель MacBook Neo с помощью комплектующих от iPhone

Сразу после выхода бюджетный ноутбук Apple MacBook Neo привлёк интерес потенциальных покупателей, но многих останавливало от приобретения устройства ограничение на ёмкость встроенного твердотельного накопителя в 512 Гбайт. Ютубер с ником dosdude1 выложил видео с процессом самостоятельной модернизации, увеличивающим объём SSD до 1 Тбайт. Он использовал чип от топовой версии iPhone 16, который также оказался быстрее, чем штатный SSD.

Apple предлагает MacBook Neo с накопителем ёмкостью 256 Гбайт за $599 или с накопителем ёмкостью 512 Гбайт за $699. В отличие от старших моделей ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro, другие конфигурации не предусмотрены. Однако, поскольку в MacBook Neo используется тот же процессор, что и в смартфоне iPhone 16, ютубер dosdude1 предположил, что можно использовать тот же 1-терабайтный NAND-чип памяти, что и в топовой версии этого телефона. Этот чип стоит около $210, поэтому общая стоимость устройства составит чуть более $800 без Touch ID и чуть более $900 с ним.

«В этом видео я устанавливаю встроенную память на Apple MacBook Neo, увеличивая её объём с базовых 256 Гбайт до 1 Тбайт, что является опцией, даже не предлагаемой Apple для этой модели. Моя идея заключалась в использовании той же 1 Тбайт NAND-памяти, что и в конфигурации iPhone 16 Pro на 1 Тбайт, поскольку они используют один и тот же процессор A18 Pro. В итоге я использовал модель K8A5 NAND, и она сработала безупречно, обеспечив мне один из немногих существующих MacBook Neo с 1 Тбайт памяти!», — прокомментировал своё видео dosdude1.

Конечно, замена распаянного твердотельного накопителя является нетривиальной задачей. Процесс включает в себя разборку MacBook Neo, подготовку нового SSD к пайке, извлечение существующего накопителя, подготовку контактных площадок, пайку нового SSD и тщательную проверку работоспособности устройства.

Уверенные в своих навыках и твёрдости рук владельцы MacBook Neo могут попытать счастья в увеличении штатного хранилища ноутбука. К сожалению, аналогичным образом увеличить ОЗУ устройства со стандартных 8 Гбайт не получится, так как память является частью системы-на-чипе A18 Pro.