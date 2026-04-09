Asus представила ROG Equalizer — кабель 12V-2x6 с усиленной защитой от плавления, который некоторые получат бесплатно

Asus представила ROG Equalizer — кабель питания для видеокарт с разъёмом 12V-2x6, который обеспечивает сбалансированную подачу тока и снижение температуры разъёмов питания у мощных видеокарт под нагрузкой. Компания утверждает, что в основе кабеля лежит запатентованная конструкция, которая позволяет поддерживать температуру материала ниже предела в 105 °C, а также увеличивает номинальную силу тока с 9,2 до 17 А на жилу, что подтверждено в ходе собственных испытаний Asus.

Asus продемонстрировала возможности кабеля с помощью экстремального теста, в ходе которого отсоединяются четыре средние жилы с +12 В для имитации серьёзного дисбаланса тока. По словам Asus, при таком сценарии температура ROG Equalizer достигла примерно 73,4 °C.

При использовании стандартного кабеля 12V-2x6 в тех же условиях температура поднялась примерно до 146 °C. Asus также заявляет, что температура нового кабеля не превышала 105 °C во время 240-часового испытания с нагрузкой 600 Вт при температуре окружающей среды 55 °C. Эти данные основаны на лабораторных испытаниях Asus.

Кабель Asus ROG Equalizer соответствует стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет двухцветный коннектор 12V-2x6 для упрощения проверки установки и позолоченные пружинные контакты со стороны коннектора для подключения к видеокарте. Длина кабеля составляет 750 мм. В комплект поставки входят стяжки. Компания предоставляет на кабель трёхлетнюю гарантию.

На странице продукта производитель упоминает предстоящую поддержку кабеля утилитой GPU Tweak III Power Detector+. Там появятся новые настройки ROG Equalizer, которые, как предполагается, добавят мониторинг поверх аппаратного уровня защиты. Компания сообщает, что функция появится совсем скоро.

Кабель ROG Equalizer будет поставляться в комплекте с блоками питания Asus ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года выпуска. Компания Asus также сообщила, что пользователи, которые уже приобрели блоки питания ROG Thor III или ROG Strix Platinum, смогут бесплатно запросить у производителя кабель в рамках программы обновления. Данная программа ещё не запущена. На странице продукта указано, что такая возможность «скоро появится».