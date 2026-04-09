Asus представила ROG Equalizer — кабель 12V-2x6 с усиленной защитой от плавления, который некоторые получат бесплатно

Asus представила ROG Equalizer — кабель питания для видеокарт с разъёмом 12V-2x6, который обеспечивает сбалансированную подачу тока и снижение температуры разъёмов питания у мощных видеокарт под нагрузкой. Компания утверждает, что в основе кабеля лежит запатентованная конструкция, которая позволяет поддерживать температуру материала ниже предела в 105 °C, а также увеличивает номинальную силу тока с 9,2 до 17 А на жилу, что подтверждено в ходе собственных испытаний Asus.

Источник изображений: Asus

Asus продемонстрировала возможности кабеля с помощью экстремального теста, в ходе которого отсоединяются четыре средние жилы с +12 В для имитации серьёзного дисбаланса тока. По словам Asus, при таком сценарии температура ROG Equalizer достигла примерно 73,4 °C.

При использовании стандартного кабеля 12V-2x6 в тех же условиях температура поднялась примерно до 146 °C. Asus также заявляет, что температура нового кабеля не превышала 105 °C во время 240-часового испытания с нагрузкой 600 Вт при температуре окружающей среды 55 °C. Эти данные основаны на лабораторных испытаниях Asus.

Кабель Asus ROG Equalizer соответствует стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет двухцветный коннектор 12V-2x6 для упрощения проверки установки и позолоченные пружинные контакты со стороны коннектора для подключения к видеокарте. Длина кабеля составляет 750 мм. В комплект поставки входят стяжки. Компания предоставляет на кабель трёхлетнюю гарантию.

На странице продукта производитель упоминает предстоящую поддержку кабеля утилитой GPU Tweak III Power Detector+. Там появятся новые настройки ROG Equalizer, которые, как предполагается, добавят мониторинг поверх аппаратного уровня защиты. Компания сообщает, что функция появится совсем скоро.

Кабель ROG Equalizer будет поставляться в комплекте с блоками питания Asus ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года выпуска. Компания Asus также сообщила, что пользователи, которые уже приобрели блоки питания ROG Thor III или ROG Strix Platinum, смогут бесплатно запросить у производителя кабель в рамках программы обновления. Данная программа ещё не запущена. На странице продукта указано, что такая возможность «скоро появится».

Материалы по теме
Asus внезапно подняла цены на ноутбуки со Snapdragon X2 Elite сразу после выхода обзоров
Asus сэкономила на упаковке, из-за чего OLED-мониторы за $1299 приходят покупателям треснувшими
Asus выпустила две версии GeForce Prime RTX 5080 EVO без испарительной камеры
Жёлтый сигнал тревоги: кабели MSI 12V-2x6 иногда самопроизвольно вылезают из разъёма, пожаловались пользователи
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков
Теги: кабель питания, 12v-2x6, asus rog
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
В Steam вышла «печатная» королевская битва Final Sentence — в России купить игру можно, но из-за Роскомнадзора она может не работать 5 ч.
«Умирайте, адаптируйтесь, развивайтесь»: стремительный роглайт-слешер Morbid Metal вышел в раннем доступе и заслужил похвалу игроков 6 ч.
«Знает рецепт Gemini и не тратит ни доллара впустую»: стартап экс-сотрудников DeepMind будет развивать визуальный ИИ 7 ч.
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 8 ч.
Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5 9 ч.
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram 9 ч.
Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era, Replaced и This is the Police будут помогать друг другу делать игры — студии открыли холдинг Nova Assembly 9 ч.
OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию 10 ч.
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались 10 ч.
Продажи Mortal Kombat 1 перевалили за 8 млн копий, но до рекорда предыдущей части ещё далеко 10 ч.
Новая статья: Аналоговый ИИ: теперь и на конденсаторах 4 ч.
Razer выпустила геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с низкой задержкой и шумоподавлением за $130, а также модель попроще 5 ч.
Asus представила ROG Equalizer — кабель 12V-2x6 с усиленной защитой от плавления, который некоторые получат бесплатно 5 ч.
Samsung по-тихому подняла цены на старшие версии Galaxy Z Fold 7 6 ч.
Crimson Desert начала запускаться на некоторых видеокартах Intel, но FSR лучше не включать 6 ч.
Китайские учёные научили животных «питаться» светом — клетки млекопитающих наделили способностью к фотосинтезу 7 ч.
Глава Amazon назвал оправданными $200 млрд инвестиций в ИИ 7 ч.
«Ростех» разработает двигатель для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» — в современной России аналогов ему нет 8 ч.
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей 9 ч.
Умелец вчетверо расширил накопитель MacBook Neo с помощью комплектующих от iPhone 9 ч.