Razer выпустила геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с низкой задержкой и шумоподавлением за $130, а также модель попроще

Компания Razer выпустила беспроводные игровые наушники Hammerhead V3 HyperSpeed. Они обеспечивают низкую задержку, оснащены активной системой шумоподавления и с учётом подзарядки от чехла могут проработать до 40 часов.

Как следует из названия, Hammerhead V3 HyperSpeed оснащены поддержкой фирменного беспроводного протокола Razer HyperSpeed с частотой 2,4 ГГц, который обеспечивает «незамедлительную передачу звука игрового качества». В составе новинки используются 11-мм динамики. Наушники совместимы со многими устройствами, включая смартфоны, планшеты, ПК, Mac, Steam Deck, PS5 и другие. Наушники также можно подключить по Bluetooth к устройствам, которые не поддерживают потоковую передачу звука через радиоканал 2,4 ГГц.

В комплект поставки зарядного кейса входит адаптер, который подключается к устройствам через USB-C и выполняет функцию беспроводного передатчика. Razer отмечает, что пользователи смогут быстро переключаться между передачей звука через между каналом 2,4 ГГц и Bluetooth, что будет удобно при переключении с ПК, например, на смартфон для прослушивания музыки.

По сравнению с предыдущим поколением беспроводных наушников Razer, в этой модели улучшена система активного шумоподавления. Время автономной работы составляет 40 часов, при этом от своей батареи наушники работают до 10 часов без подзарядки. Зарядный кейс добавляет ещё 30 часов. Кейс можно заряжать через USB-C, то есть он заряжается во время передачи звука через адаптер. Однако последний можно использовать и без зарядного кейса. Наушники также поддерживают пространственное аудио THX на ПК.

Стоимость Razer Hammerhead V3 HyperSpeed составляет $130. Компания также выпустила модель Hammerhead V3 X HyperSpeed стоимостью $100. В отличие от Razer Hammerhead V3 HyperSpeed модель V3 X HyperSpeed поддерживает Bluetooth 5.3, а не Bluetooth 6.0. Кроме того, версия V3 X HyperSpeed предлагает до 35 часов автономной работы (с учётом подзарядки от чехла) и не оснащена активной системой шумоподавления. Обе модели при этом имеют влагозащиту по стандарту IPX4. Управление у новинок сенсорное. Обе модели доступны для приобретения в официальном онлайн-магазине Razer.

Теги: razer, беспроводные наушники, tws-наушники
