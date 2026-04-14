Обзор Ninkear S13: планшет или ноутбук?

Идея совместить в одном устройстве планшет и ноутбук далеко не нова. Но чаще всего она сталкивается с проблемой поиска баланса между массой и толщиной планшета с одной стороны и производительностью и автономностью с другой. Разработчики стремятся сделать всё тот же удобный и сравнительно-лёгкий планшет и обеспечить при этом продолжительное время автономной работы при сохранении высокой производительности. Китайская компания Ninkear предлагает своё видение такого симбиоза в компактной, но функциональной модели S13. Устройство наделили процессором Intel семейства Meteor Lake, терабайтным накопителем и шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти, а также 2.5K-экраном и парой пятимегапиксельных камер. При этом стоимость Ninkear S13 не улетела в космос вслед за Artemis II, что само по себе необычно для устройств данного класса. Впрочем, обо всём по порядку.

⇡#Коробка и комплект поставки

Ninkear S13 поставляется в небольшой коробке, выполненной из плотного картона, на лицевой стороне которой приведено лаконичное название компании-производителя и больше ничего.

А вот на обратной стороне упаковки можно найти стикер с информацией о продукте, включая его краткие характеристики, комплектацию и серийный номер.

Коробка имеет магнитное крепление крышки и открывается вверх. Внутри на пластиковом поддоне лежит планшет, запечатанный в матовую плёнку, и стилус.

Под ним находится полу-конверт из тонкого картона, в котором размещена клавиатура с тачпадом и памяткой по сочетаниям клавиш.

В самом нижнем отсеке зафиксированы три коробочки: с адаптером питания, с кабелем USB Type-C и с инструкцией к устройству.

Бонусом с Ninkear S13 поставляется комплект оригинальных наклеек.

Свежеиспеченный планшет-ноутбук Ninkear S13 выпускается в Китае и обеспечивается гарантией сроком один год. Что касается стоимости устройства, то в рознице она начинается от 60 тысяч рублей. Для планшета это, конечно, не дёшево, а для ноутбука… впрочем, и для ноутбука на мобильном Intel Core Ultra 5 – это тоже дороговато. Давайте узнаем, что за эти деньги предлагает Ninkear S13.

Ninkear S13 Центральный процессор Intel Core Ultra 5 115U (TSMC 7 нм, Meteor Lake, 8 ядер/10 потоков до 4,2 ГГц, 8 Мбайт L2, 10 Мбайт L3, TDP 15-57 Вт) Чипсет Intel Meteor Lake-U Оперативная память 16 Гбайт LPDDR5 с частотой 7,46 ГГц в двухканальном режиме (распаяна на плате) Накопитель SSD 1 Тбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, NS1T0BSSD530 Видеоподсистема Intel Meteor Lake Graphics, 768 шейдерных процессоров, 12 ROPs, 48 TMUs, частота до 1,8 ГГц, использует оперативную память Дисплей 13-дюймовый глянцевый IPS с разрешением 2560 × 1600 пикселей (16:10), частотой 60 Гц, яркостью 300 нит, 100% sRGB Звуковая подсистема Два стереодинамика по 2 Вт Картридер Нет Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет Беспроводная сеть Wi-Fi Wi-Fi 6 модуль Realtek RTL8852BE (802.11ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц (160 МГц), до 1,2 Гбит/с) Bluetooth Bluetooth 5.2 Интерфейсы и порты USB 2 × USB 3.2 Gen2 Type-C (до 10 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort 1.2, зарядки и обратной зарядки 3.0); 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) Видеовыходы Через Type-C Аудиоразъёмы Нет Устройства ввода Клавиатура Магнитная клавиатура с отключаемой подсветкой Тачпад Тачпад размерами 104 × 52 мм с двумя механическими кнопками IP-телефония Веб-камера Две 5-мегапиксельные камеры с разрешением 1440p Микрофон Двойной микрофон с интеллектуальным шумоподавлением Аккумулятор Литий-ионный, ёмкостью 42 Вт·ч Адаптер питания Модель AS655PD-65EU мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А), массой 155 г с отдельным кабелем длиной 97 см Габариты 300 × 192 × 10 мм Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 850 / 865 г (1244 г с клавиатурой) Цвета корпуса Серебристый Дополнительно (особенности) Стилус в комплекте (4096 уровней нажатий); корпус из магниевого сплава; датчики: гравитационный сенсор, сенсор Холла; система охлаждения с двойным вентилятором и тепловыми трубками; клавиатура с магнитным креплением; угол наклона подставки 155 градусов Операционная система Windows 11 Гарантия (лет) / страна производства 1 / Китай Стоимость, ₽ От 60 000

⇡#Дизайн и эргономика

Первое знакомство с Ninkear S13 начинается в ипостаси планшета, поскольку клавиатуру ещё нужно распаковывать и присоединить, а тут – достал и сразу пользуйся. Выглядит устройство стильно и современно. Тринадцать дюймов по габаритам удалось вписать в 300 мм длины, 192 мм высоты и чуть меньше 10 мм толщины.

Единственное, что не вписывается в планшетные характеристики, это масса, которая здесь равна 865 граммам, а при подключении клавиатуры она увеличивается до 1244 граммов, что уже на уровне ультрабуков.

Корпус планшета выполнен из алюминиево-магниевого сплава, поэтому он одновременно и прочный, и лёгкий. Тактильно корпус также весьма приятен и совершенно не маркий. На задней панели корпуса есть регулируемая подставка, которая откидывается на 155 градусов.

Благодаря этому, планшет можно установить на поверхности практически под любым углом, и он будет прочно удерживаться тонкой откидной опорой.

Клавиатура в Ninkear S13 чуть ли не сама пристёгивается к нижней грани планшета, благодаря магнитному креплению и двум коротким направляющим. Она выполнена в чёрном цвете, а её материал напоминает нечто среднее между пластиком и тканью. Мы имеем ввиду, что он не такой жёсткий как пластик, но и не такой мягкий, как тканевые материалы.

На обратной стороне корпуса планшета выделим крупный блок AI-камеры, разделительную полосу подставки и название компании-производителя.

На нижний торец Ninkear S13 выведены контактные площадки для соединения с клавиатурой и два отверстия по форме напоминающие USB Type-C, куда вставляются направляющие клавиатурного блока.

На верхний торец выведена кнопка включения, две вентиляционные решётки, через которые выбрасывается нагретый воздух и микрофон (почти точно по центру).

Справа на торце выведен один порт USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с) и стереодинамик прямо под ним.

Слева размещён точно такой же динамик и два порта USB Type-C.

Причём, оба порта 10-гигабитные с поддержкой DisplayPort, зарядки и обратной зарядки. Над ними видна «качелька» регулировки громкости.

В формате ноутбука Ninkear S13 выглядит очень миниатюрно, но при этом производит впечатление дорогого и стильного устройства.

Что касается качества сборки корпуса, то и в этом плане у Ninkear S13 всё на высшем уровне.

Клавиатура в Ninkear S13 мембранного типа с белыми символами на чёрном фоне. Блока цифровых клавиш нет, да и быть не может в столь компактных размерах. Английская и русская раскладки нанесены одинаковым шрифтом.

Размеры основных клавиш равны 16 × 16 мм, функциональных – 14 × 9 мм, а стрелки вверх и вниз длиной 17,5 мм, но уменьшены по высоте до 8,5 мм.

Нажатия происходят практически бесшумно, момент срабатывания ощущается, но не так явно, как на классических клавиатурах. Но самое неудобное, как мне кажется, это «колыхание» поверхности клавиатуры при печати. Впрочем, не будем забывать, что у нас на тестах не классический ноутбук, а планшет-ноутбук, в котором набор текстов больших объёмов не является основным назначением.

Также здесь есть отключаемая одноуровневая подсветка, но видна она не сквозь клавиши, а под углом от них (свет идёт как-бы из-под клавиш, а не сквозь них). Вот как это выглядит.

Тачпад здесь тоже есть и даже с двумя физическими кнопками, но он очень маленький размерами 104 × 52 мм.

Также в устройствах ввода отметим наличие стилуса, поддерживающего более четырёх тысяч степеней нажатий.

У Ninkear S13 две одинаковые по характеристикам веб-камеры: фронтальная и основная задняя.

Обе веб-камеры пятимегапиксельные с разрешением 2.5K.

Включается устройство кнопкой на верхнем торце. Отдельной кнопки со сканером отпечатков пальцев здесь не предусмотрено.

Экран в Ninkear S13, пожалуй, его особое достоинство. Это 13-дюймовый IPS-тачскрин с разрешением 2560 × 1600 пикселей (соотношение сторон 16:10), частотой 60 Гц, заявленной яркостью 300 нит (в рекламном фото почему-то вообще 350 нит) и соответствующий стандарту 100% sRGB.

Оригинальным производителем матрицы является компания LTM – модель LTM0001, выпущенная на 20-й неделе 2025 года. Кстати, в выгрузке спецификаций экрана указано, что экран не sRGB.

Единственное, чего, пожалуй, не хватает такому экрану, это более высокой частоты, – всё же 60 Гц по современным меркам очень уж бюджетно.

Экран Ninkear S13 мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Измерения мы проводили только при заводской настройке экрана. Посмотрим на результаты.

Цветовая температура сильно смещена в синеву, при эталонных 6500 K она находится выше 8000 K, что не лучшим образом сказывается на восприятии изображения (и, кстати, сразу видно при включении).

С гаммой у экрана Ninkear S13 тоже очевидные проблемы.

А вот с цветовым балансом в градиенте серого картина практически идеальная.

По результатам измерений покрытие цветового диапазона составило 86,5% sRGB, что не соответствует указанным в спецификациях 100% sRGB. Усреднение DeltaE равно 0,26 единицы при максимуме 8,72 единицы, что также оставляет желать лучшего. К сожалению, калибровкой экрана все перечисленные недостатки исправить не удалось.

Максимальная измеренная яркость экрана в Ninkear S13 равна 198 нит, это на добрую сотню ниже указанных в спецификациях 300 нит.

Подсветка экрана более-менее равномерная, только в правом нижнем углу были выявлены отклонения от нормы.

В результате общие впечатления от экрана Ninkear S13 оказались смешанными: чёткая ISP-матрица с высоким разрешением, но только 60 Гц, не соответствующие заявленным яркость и покрытие цветового диапазона, а также посредственные основные характеристики.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Ninkear S13 выпускается только в одной аппаратной конфигурации. В основе его материнской платы лежит набор системной логики Intel Meteor Lake-U с BIOS версии ATA001.L2.V11U003 от 29 декабря 2025 года.

В качестве процессора здесь используется энергоэффективный Intel Core Ultra 5 115U семейства Meteor Lake, выпущенный по нормам 7-нм техпроцесса на мощностях TSMC. В распоряжении этого мобильного процессора 2 производительных ядра (P-cores) с поддержкой Hyper-Threading, 4 энергоэффективных ядра (E-cores) и 2 ядра сверхнизкого энергопотребления (LP E-cores). Кроме этого, в процессоре есть сопроцессор NPU с заявленной ИИ-мощностью 11 TOPS.

Максимальная частота процессора может достигать 4,2 ГГц. Объём кеш-памяти третьего уровня равен 10 Мбайт, а базовый тепловой пакет – 15 Вт с повышением до 57 Вт.

Объём оперативной памяти стандарта LPDDR5 в Ninkear S13 равен 16 Гбайт — неплохо, особенно в период глобального дефицита. Микросхемы распаяны на плате, увеличению или замене не подлежат.

Память работает в двухканальном режиме, но результаты тестов пропускной способности памяти из AIDA64 весьма скромные, а задержка какая-то чрезмерно высокая.

Графика, разумеется, только встроенная с 768 шейдерными процессорами, 12 ROPs и 48 TMUs. Частота GPU может достигать 1,8 ГГц, а в качестве памяти используются ресурсы «оперативки».

Показатели тестирования GPGPU из AIDA64 приведены далее.

Накопитель в Ninkear S13 также один, зато терабайтный. Используется SSD NS1T0BSSD530 с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Его производительность мы протестировали в четырёх бенчмарках как при питании Ninkear S13 от электросети, так и в автономном режиме. С результатами вы можете ознакомиться ниже.

Производительность накопителя находится на среднем уровне, но для планшета-ноутбука она более чем достаточна. Также отметим тот факт, что в автономном режиме снижения производительности SSD нет, а в 3DMark мы получили даже чуть более высокие показатели.

Температурный режим SSD в планшете не вызывает опасений. В стресс-тесте AIDA64 Extreme его максимальная температура достигла отметки 44 градуса Цельсия при питании от электросети и 43 градуса Цельсия в автономном режиме.

За обеспечение сетевых соединений в Ninkear S13 отвечает модуль Realtek RTL8852BE с поддержкой Wi-Fi 6. Максимальная пропускная способность беспроводной сети может достигать 1,2 Гбит/с.

Поддерживается протокол связи 802.11ax, работа на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц (полоса пропускания 160 МГц), а также Bluetooth 5.2.

⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

Судя по движению воздушных потоков, в корпусе Ninkear S13 скрыто два вентилятора. Они забирают холодный воздух с боковых торцов и, прогоняя его через радиаторы, выбрасывают вверх. Скорость вентиляторов регулируется автоматически методом широтно-импульсной модуляции. Ручных режимов регулировки не предусмотрено, как и каких-то режимов работы процессора, не считая стандартных планов питания в Windows.

Для оценки эффективности охлаждения процессора в Ninkear S13 мы использовали стресс-тест Cinebench R23. За мониторинг всех показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.45-5945 и новее. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Home версии 25H2 26200.8037 с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов составляла 24,5 градуса Цельсия.

Сначала посмотрим на температуры и частоты Ninkear S13 при его питании от электросети.

В самом начале теста частота P-ядер Intel Core Ultra 5 115U повысилась до 4,2 ГГц, а энергоэффективные ядра работали на 3,5 ГГц. Однако длилось это совсем недолго и далее частота производительных ядер снизилась до 2,4-2,5 ГГц, а E-ядра стабилизировались на 2,1 ГГц. Температуры для планшета в начале теста были довольно высокими – до 86 градусов Цельсия по P-ядрам, но в дальнейшем снижение частот и уменьшение тепловыделения стабилизировали температуры процессора на отметке 60-61 градус Цельсия. Кстати, тепловыделение процессора Intel Core Ultra 5 115U в этом планшете действительно составляет паспортные 15 ватт, с пиком в 38 ватт в начале теста. Уровень шума системы охлаждения умеренный, никакого дискомфорта в работе он не вызывает.

Теперь проверим, как изменится работа процессора Ninkear S13 в автономном режиме.

Самое интересное, что каких-либо изменений не произошло. Пара производительных ядер по-прежнему бодро стартует с 4,2 ГГц с последующей стабилизацией на 2,4-2,5 ГГц, а энергоэффективные – с 3,5 на 2,1 ГГц. Теплится жизнь и в LP-ядрах, они работают на частотах 1,1-1,2 ГГц. Температуры и энергопотребление процессора не претерпели изменений, как и уровень шума планшета.

Выбрать соперника для планшета-ноутбука Ninkear S13 оказалось весьма непросто. Устройств такой же концепции в нашем распоряжении по понятным причинам не оказалось, поэтому пришлось исходить из габаритов и стоимости, а по этим характеристикам как нельзя лучше подошёл недавно протестированный нами 14-дюймовый ASUS Vivobook S14 (M3407HA) с процессором AMD Ryzen 5 220 и розничной стоимостью 49 тысяч рублей. Результаты тестов двух мобильных компьютеров приведены в таблице.

Наименование теста Показатель Ninkear S13 ASUS Vivobook S14 (M3407HA) (Intel Core Ultra 5 115U) (AMD Ryzen 5 220) Месяц анонса ~60 тыс. руб. март'25 и стоимость: ~49 тыс. руб. AIDA64 8.25.8200 Read ↑ 43 593 29 913 memtest Write ↑ 63 354 42 353 Copy ↑ 60 865 35 321 Latency ↓ 149,6 98,5 AIDA64 CPU CheckMate MP/s ↑ 1 554 3 707 WinRAR 7.21 b1 KB/s ↑ 7 281 15 877 7-Zip 26.00 Total, GIPS ↑ 30 241 61 345 CPU-Z 2.19.0 benchmark CPU Single Thread ↑ 619 682 CPU Multi Thread ↑ 3 690 4 334 Geekbench 6.6.0 Single-Core Score ↑ 2 086 2 446 Multi-Core Score ↑ 7 186 7 968 HandBrake 1.11.1 H.265 MKV 4K, s ↓ 886,14 419,97 CineBench R23 CPU (Multi Core), pts ↑ 4 830 10 081 CPU (Single Core), pts ↑ 1 521 1 730 Blender 5.2.0 alpha Classroom, time ↓ 00:20:42 00:09:26 Corona 10 Score (rays/s) ↑ 1 427 158 3 031 113 V-Ray 5 Benchmark vsamples ↑ 3 043 6 877 Indigo Bench Bedroom (M samples/s) ↑ 0,474 1,256 Supercar (M samples/s) ↑ 1,31 2,867 VeraCrypt 1.26.24 Encryption, MiB/s ↑ 317 504 (Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s ↑ 298 479 JetStream 2.2 Score (Chrome 147.0.7727.56) ↑ 342,176 390,507 Octane 2.0 plus browser Octane Score ↑ 87 551 101 040 Multi Core Score ↑ 401 217 602 767 Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES ↑ 4 148 18 676 RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES ↑ 2 053 8 305 PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES ↑ 1 057 550 3 042 178 Stockfish 16 Mnodes/s ↑ 8,139 15,752 PCMark'10 2.2.2737 Total ↑ 6 125 6 143 Essentials ↑ 9 354 10 135 Productivity ↑ 11 703 9 927 Digital Content Creation ↑ 5 696 6 254 3DMark CPU Profile Max threads ↑ 2 270 4 809 16 threads ↑ 2 259 4 839 8 threads ↑ 2 243 4 386 4 threads ↑ 1 761 3 122 2 threads ↑ 1 394 1 911 1 thread ↑ 891 978 3DMark 2.32.8853 Night Raid ↑ 13 599 14 726 Wild Life ↑ 9 334 7 643 Fire Strike ↑ 3 657 3 230 Time Spy ↑ 1 679 1 305 Steel Nomad Light ↑ 1 130 1 166 Speed Way ↑ 186 149

Несмотря на тот факт, что AMD Ryzen 5 220 в более дешёвом ноутбуке ASUS Vivobook S14 процессору Intel Core Ultra 5 115U из Ninkear S13 в подавляющем большинстве тестов опередить не удалось, производительность планшета/ноутбука находится на очень приличном уровне, особенно если говорить о Ninkear S13, как о планшете. Не подкачала и встроенная графика – в четырёх из шести тестов 3DMark она показала более высокие баллы, чем GPU у AMD Ryzen 5 220. И отметим немаловажный факт: в автономном режиме производительность Ninkear S13 не снижается, тогда как у большинства компактных ноутбуков, включая его сегодняшнего конкурента, она заметно падает.

В дополнение приведём результаты тестов Ninkear S13 в 3DMark в виде скриншотов.

Автономность

Для Ninkear S13 заявлены 8 часов автономной работы, которые должен обеспечить литий-ионный аккумулятор ёмкостью 42 Вт·ч. Интересно, что по данным утилиты BatteryMon фактическая ёмкость аккумулятора оказалась выше и равна 45,5 Вт·ч.

Аккумулятор заряжается комплектным адаптером питания модели AS655PD-65EU максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А), массой 155 г с отдельным кабелем длиной 97 см. Адаптер подключается к любому из двух портов USB Type-C. За время тестирования мы провели четыре полных цикла заряда аккумулятора и выяснилось, что для восполнения заряда с 1 до 99% требуется от 2 часов 15 минут до 2 часов 30 минут времени. Пожалуй, при такой незначительной по современным меркам ёмкости аккумулятора время заряда слишком большое.

Автономность Ninkear S13 мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 100% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Сетевые соединения и звук (20% громкости) не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Автономность тестировалась тремя тестами PCMark, а полученные результаты приведены в виде скриншотов.

По большому счёту, в Ninkear не слукавили, поскольку их S13 работает почти 8 часов в офисных задачах или при просмотре видео. Если же запускать что-то ресурсоёмкое, как, например, 3D-графику, то заряда аккумулятора хватит на два часа.

Достоинства Ninkear S13:

возможность трансформации из планшета в ноутбук и обратно;

высокая производительность для устройства такого формата, в том числе в автономном режиме;

автономность почти 8 часов без подзарядки;

лаконичный дизайн и корпус из магниевого сплава;

веб-камеры с разрешением 2.5K;

стилус с 4096 уровнями нажатий;

низкий уровень шума.

Недостатки и особенности:

реальные характеристики экрана не соответствуют заявленным и частота только 60 Гц;

клавиатура при печати деформируется;

для планшета масса великовата;

нет аудиоразъёма для наушников/микрофона и слота для карт microSD.

Оригинальности Ninkear S13 точно не занимать: хочешь – он будет большим планшетом, а пожелаешь – станет компактным ноутбуком. И в этом главное достоинство такого устройства. Для планшета его производительность даже слишком высокая, а для ноутбука – ниже среднего. Но при этом она сохраняется в автономном режиме и уровень шума системы охлаждения остаётся низким во всех сценариях работы. Удобная регулируемая подставка, мгновенная сцепка планшета с клавиатурой, два быстрых и максимально функциональных Type-C, высокое разрешение экрана, качественные веб-камеры и стилус мы также отнесём к достоинствам данного продукта. При этом придётся мириться с тем, что экран по качеству ниже декларируемого, а клавиатура деформируется при печати. Заслуживает ли Ninkear S13 внимания при выборе из именно таких гибридных устройств? Определённо – да, но оценить все «за» и «против» всё же стоит.