Обзор ноутбука ASUS Vivobook S14 (M3407HA): разрыв шаблонов рынка
До недавнего времени, при выборе недорогого компактного ноутбука для работы или учёбы, покупателю приходилось изучать характеристики моделей малоизвестных китайских брендов и нюансов гарантии на них. Если же к этим переменным добавить желание смотреть на экран OLED, то задача становилась попросту невыполнимой либо планку стоимости приходилось сдвигать вправо, причём ощутимо. Помощь пришла откуда не ждали: один из лидеров рынка с мировым именем – компания ASUS – выпустил новый Vivobook S14, который оказался способен перевернуть представление о недорогих, или, как их ещё называют, бюджетных, ноутбуках. Сегодня мы вам о нём расскажем, речь пойдёт о компактном ASUS Vivobook S14 (M3407HA-SF088) на процессоре AMD Ryzen и с 14-дюймовым экраном OLED.
⇡#Коробка и комплект поставки
Коробка нового Vivobook S14 выполнена стандартно для ASUS: компактный картонный кейс с пластиковой ручкой и с отсутствием какого-либо оформления.
На коробке (на основании и на торце) приклеены два стикера, где приведена краткая конфигурация ноутбука, серийный номер и штрих-коды.
Коробка раскрывается вверх. Внутри ноутбук прочно зафиксирован в отсеке и облачен в тканевый конверт.
Справа от него находится небольшой отсек, в котором размещён адаптер питания со встроенным кабелем USB Type-C. Также в коробке нашлись краткая инструкция, гарантийная карточка и купон.
Новый ноутбук выпускается в Китае и обеспечивается однолетней гарантией. Стоимость ASUS Vivobook S14 в версии с OLED-экраном в России не превышает 49 тысяч рублей, а версия с экраном IPS обойдётся примерно в 45 тысяч рублей. C брендом ASUS столь низкие цены никак не сочетаются, но никакого подвоха здесь нет. Сейчас мы всё подробно расскажем.
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн и эргономика
ASUS Vivobook S14 предлагается в двух цветовых гаммах: серый с фирменным названием «Matte Gray» и серебристый «Cool Silver».
У нас на тестах версия Vivobook в сером исполнении, которое мы бы назвали даже тёмно-серым.
Ноутбук сразу же обращает на себя внимание небольшими размерами корпуса, длина которого равна 316 мм, а ширина 224 мм. При этом тонким мы бы Vivobook S14 не назвали, поскольку с учётом ножек толщина равна 23 мм, только корпуса – 19,5 мм, но по переднему торцу толщина всего 10 мм. Так что, визуально ноутбук кажется тоньше, чем он есть на самом деле. Что касается массы, то, при заявленных в характеристиках 1,4 кг, наш экземпляр показал на электронных весах всего 1,342 кг.
Крышка и рабочая панель ноутбука выполнены из качественного пластика, стойкого к отпечаткам пальцев.
Дизайн лаконичен донельзя. На крышке ноутбука серебристым шрифтом приведено его название – и, собственно, всё. В свою очередь, на выполненном из металла (и усиленном пластиком) основании отметим масштабную вентиляционную решётку, маленькие решётки стереодинамиков и две длинные ножки из плотной резины высотой 3,5-4 мм.
На нижней панели корпуса есть табличка с номером модели, служебной информацией и страной производства.
По центру переднего торца корпуса Vivobook S14 выполнена выемка для удобного захвата крышки пальцами и её открытия. Правда, она не акцентирована, поэтому потребуется немного сноровки, чтобы быстро открывать экран.
Последний откидывается на 180 градусов и легко фиксируется в любом положении в пределах этого угла без придерживания основания ноутбука.
На противоположном торце ноутбука видны только две петли крышки, а кроме них, здесь отметить вряд ли что-то можно.
Все порты и разъёмы традиционно выведены на боковые торцы корпуса ноутбука.
Слева выведены два порта USB 3.2 Gen1 Type-С (оба с поддержкой DisplayPort 1.2, зарядки и обратной зарядки 3.0), видеовыход HDMI версии 2.1, порт USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с), комбинированный разъём для наушников и микрофона.
Справа можно найти только один USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с), а также индикаторы заряда/питания.
При этом все порты USB ноутбука, протестированные внешним накопителем SSD, продемонстрировали одинаковые скоростные характеристики.
Обычные для Vivobook сеточки стереодинамиков аудиосистемы размещены снизу, на слегка скошенных углах основания корпуса.
В завершение внешнего обзора ASUS Vivobook S14 не можем не отметить, что ноутбук производит очень приятное впечатление и выглядит на ступень выше своей стоимости.
Кроме этого, как и дорогие ноутбуки ASUS, данная модель соответствует военно-промышленному стандарту надёжности MIL-STD-810H, а значит, тестируется при высоких и низких температурах, проходит испытания на ударопрочность, вибрации и прочие стрессовые нагрузки.
⇡#Устройства ввода
ASUS Vivobook S14 оснащается клавиатурой мембранного типа с полноразмерными клавишами, но без цифрового блока. Английская и русская раскладки нанесены белым шрифтом, но русская заметно меньшим кеглем.
Размеры основных клавиш составляют 16,5 × 16,5 мм, функциональных – 14 × 8,5 мм, а клавиши со стрелками «вверх» и «вниз» имеют размеры 18 × 7,5 мм. Малая высота последних вызывает определённый дискомфорт при работе и требует привыкания.
Ход клавиш здесь равен 1,7 мм, поэтому тактильно печатать удобно и комфортно, а нажатия происходят практически бесшумно.
Клавиши оснащены трёхуровневой белой подсветкой, которая на максимальной яркости выглядит вот так.
Возможность регулировки параметров подсветки клавиатуры реализована в утилите MyASUS. В частности, можно установить время отключения подсветки без продолжительного нажатия на клавиши, а также установить режим функциональной клавиши Fn.
Тачпад в этой модели ноутбука имеет размеры 127 × 78 мм, а его поверхность буквально на полмиллиметра утоплена в рабочую панель.
Всё в том же приложении MyASUS тачпад можно отключить или активировать поддержку интеллектуальных жестов, таких как настройка громкости или яркости, перемещение вперед или назад, а также запуск ASUS ScreenXpert.
Последнее приложение, вкупе с утилитой GlideX, предназначено для организации взаимодействия ноутбука с мобильными устройствами, такими как планшеты или смартфоны.
В верхнюю рамку экрана ноутбука встроена веб-камера с разрешением Full HD (2,1 Мп), оснащенная механической шторкой. Рядом видны индикатор активности и ИК-датчик.
Включение ноутбука реализовано кнопкой с клавиатуры, которая ничем не отличается от других клавиш, но в целях исключения случайных нажатий её поменяли местами с клавишей Del/Ins.
Сканера отпечатков пальцев здесь нет, что, впрочем, не удивительно для ноутбука такой низкой стоимости.
Добавим, что управление функционалом ноутбука реализовано в программном комплексе MyASUS, часть настроек из которого мы уже продемонстрировали выше.
⇡#Дисплей
ASUS Vivobook S14 доступен с двумя типами экранов: OLED или IPS. В нашей версии используется дисплей OLED диагональю 14 дюймов с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 × 1200 пикселей. Оригинальным производителем OLED-матрицы (модель SDC4210) является компания SDC.
К сожалению, максимальная частота экрана всего 60 Гц, и этот факт вновь напоминает нам про ценовую категорию ноутбука.
Экран нового Vivobook S14 мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Поскольку в MyASUS доступны четыре цветовых профиля экрана ноутбука, то измерения мы провели в активированном по умолчанию режиме «Native» (скриншоты слева), а также после нашей калибровки (скриншоты справа). Посмотрим на результаты измерений.
В принципе, экран ноутбука имеет довольно точную заводскую настройку, хотя после калибровки удалось добиться практически идеальных показателей цветовой температуры и гаммы.
То же самое можно сказать и про цветовой баланс в градиенте серого.
По результатам измерений, покрытие цветового диапазона составило 100,0% sRGB, 92,2% Adobe RGB и 100,0% DCI-P3. Усреднение DeltaE равно 0,05 единицы при максимуме 1,21 единицы. Для OLED в бюджетном ноутбуке это просто выдающиеся показатели.
Максимальная измеренная яркость экрана в новом Vivobook S14 достигает 300 нит, что ниже, чем у ASUS Vivobook S14 M5406W (403 нит), и ниже, чем у, например, Gigabyte AERO 16 OLED BSF (2023) также с OLED-матрицей (379 нит).
Впрочем, такой яркости будет более чем достаточно для работы за ноутбуком даже в самый яркий солнечный день.
Равномерность подсветки экрана можно назвать эталонной, что для OLED-матриц является неотъемлемым фактом.
Общее впечатление от экрана нового ASUS Vivobook S14 можно выразить, перефразировав классику Адриано Челентано: «Я посмотрел на экран своего далеко недешёвого ноутбука, потом на OLED бюджетного Vivobook S14, потом снова на свой бывший ноут…»
Добавим, что в приложении MyASUS для экрана ноутбука доступен весь необходимый функционал настроек и защиты OLED.
⇡#Внутреннее устройство и комплектующие
Внутреннее устройство ASUS Vivobook S14 (M3407HA) организовано по стандартной схеме с почти равномерным разделением объёма под материнскую плату с комплектующими и системой охлаждения, а также под аккумулятор с акустикой по бокам от него.
В основе материнской платы лежит набор системной логики AMD Ryzen SOC с BIOS версии M3407HA.313 от 6 августа 2025 года.
ASUS Vivobook S14 (M3407HA) может оснащаться двумя моделями 4-нм процессоров AMD семейства Zen 4: восьмиядерным Ryzen 7 260 или шестиядерным Ryzen 5 220. В нашей версии установлена младшая модель, накрытая медным теплораспределителем с тепловой трубкой.
Благодаря поддержке SMT шесть физических ядер процессора могут обрабатывать двенадцать потоков, а максимальная частота достигает 4,9 ГГц.
Объём кеш-памяти третьего уровня процессора равен 16 Мбайт, а тепловой пакет – 28 Вт с повышением до 41 Вт.
Оперативная память стандарта DDR5 в ноутбуке организована достаточно оригинально: 16 Гбайт распаяны прямо на плате и ещё 16 Гбайт можно установить SO-DIMM-модулем в один свободный слот, накрытый изоляционной пластиной.
Таким образом, общий объём памяти в ASUS Vivobook S14 может достигать 32 Гбайт. Частота распаянных чипов равна 5,6 ГГц с первичными таймингами 46-45-45-90 CR1, а сами чипы выпущены компанией Micron.
Судя по тесту пропускной способности памяти из AIDA64, показатели чтения и копирования говорят о работе памяти в одноканальном режиме, хотя сама программа рапортует о двухканальном режиме.
В ноутбуке только одно графическое ядро: встроенное в процессор AMD Radeon 740M, имеющее в своём распоряжении лишь 256 шейдерных процессоров, 16 ROP и столько же TMU, а в качестве видеопамяти задействуются ресурсы «оперативки».
Пожалуй, на сегодня это низший уровень в ноутбуках. Ни на какие более-менее современные игры рассчитывать не приходится, даже если добавить 16-Гбайт модуль памяти.
А вот с накопителем в ASUS Vivobook S14 всё в полном порядке. Для него предусмотрен высокоскоростной порт M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4. В него установлен SSD объёмом 512 Гбайт: модель Micron 2500 (MTFDKBA512QGN-1BN1AABGA).
Судя по техническим характеристикам, скорость чтения такого SSD может достигать 6600 Мбайт/с, записи – 3650 Мбайт/с, а ресурс не менее 200 TBW.
Что интересно, накопитель ASUS Vivobook S14 продемонстрировал близкие к заявленным скорости, но только при питании от электросети. А вот при переходе ноутбука в автономный режим работы показатели SSD ощутимо снижаются. В подтверждение этого далее мы приводим результаты тестирования накопителя ноутбука при питании как от электросети, так и от аккумулятора.
Говоря о температурном режиме работы накопителя, отметим, что в стресс-тесте AIDA64 Extreme его максимальная температура достигла отметки 47 градусов Цельсия при питании ноутбука от электросети и 41 градуса Цельсия в автономном режиме.
Проще говоря, беспокоиться совершенно не о чем, особенно если учесть отсутствие какого-либо теплораспределителя на SSD.
Кабельной сети в ASUS Vivobook S14 нет, а беспроводную связь обеспечивает модуль Realtek RTL8852BE с поддержкой Wi-Fi 6.
В передней части корпуса ноутбука мы обнаружили две медных антенны для получения стабильного сигнала и увеличения радиуса его приёма/передачи.
Максимальная пропускная способность беспроводной сети может достигать 1,2 Гбит/с.
Есть поддержка протокола связи 802.11ax, частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (полоса пропускания 160 МГц), а также Bluetooth 5.3. С помощью раздела TaskFirst комплекса MyASUS можно обеспечить приоритизацию трафика данных.
С торцов аккумулятора на специальных силиконовых шайбах-демпферах установлена пара одинаковых стереодинамиков мощностью по 2,5 ватта каждый.
Аудиосистемой заявлена поддержка технологии Dolby Atmos и технология усиления звука Audio Booster, но звучит ноутбук, можно сказать, стандартно. Для просмотра фильмов или общения вполне хватит, но многого ждать от него не стоит.
Для двух микрофонов в MyASUS предусмотрены режимы интеллектуального шумоподавления.
⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума
Для поступления холодного воздуха в основании ноутбука выполнена вентиляционная решётка большой площади, но изнутри открыта только её треть с левой стороны, которая и работает. А остальная площадь закрыта пластиковой полоской (можно увидеть на фото выше).
Тепловой поток от кристалла процессора на радиатор передаётся тепловой трубкой диаметром около 8 или даже 10 мм.
Плоский вентилятор с лопастями, выполненными из высокопрочного полимера, прогоняет воздух сквозь рёбра радиатора и выбрасывает его назад при открытой крышке ноутбука.
Скорость вентилятора регулируется автоматически ШИ-модуляцией в зависимости от режима работы процессора ноутбука, активируемого в утилите MyASUS. Как и в других моделях ASUS, на выбор доступны четыре режима: «Полная скорость», «Высокая производительность», «Стандартный» и «Тихий».
Для оценки эффективности охлаждения процессора ноутбука в каждом из четырёх режимов его работы мы использовали стресс-тест Cinebench R23. За мониторинг всех показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.33-5855 и новее. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Home версии 25H2 26200.7019 с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов составляла 24 градуса Цельсия.
Сначала посмотрим на температуры и частоты ASUS Vivobook S14 (M3407HA) при его питании от электросети во всех четырёх режимах работы.
В режиме максимальной скорости вентилятора и высокой производительности ноутбук демонстрирует одинаковые показатели частот, температур и энергопотребления, хотя в первом случае вентилятор действительно раскручивается до 6500 об/мин против 6200 об/мин во втором. Интересно, что частота процессора стабилизируется на уровне 4,58 ГГц, что довольно много для компактного ноутбука, а температура находится около 86-87 градусов Цельсия. Максимальное энергопотребление процессора в этих режимах фиксируется на отметке 40 ватт с последующей стабилизацией на 32 ваттах. Уровень шума высокий в обоих режимах.
Близки по показателям и стандартный с тихим режимы. В них процессор стабилизируется на 3,94 ГГц при энергопотреблении 25 ватт (пиковое – 30 ватт), но если в стандартном скорость вентилятора повышается до 4100 об/мин и температуры процессора находятся у отметки 74 градуса Цельсия, то в тихом вентилятор выше 2900 об/мин не разгоняется, а температура повышается до 79 градусов Цельсия. Добавим, что в стандартном режиме ноутбук работает комфортно, а в тихом практически бесшумно.
Теперь проверим, как поведёт себя ASUS Vivobook S14 в автономном режиме при работе только от аккумулятора.
А вот здесь ноутбуку, похоже, всё равно, какой режим процессора активирован в MyASUS. Все четыре режима продемонстрировали одинаковые показатели при частоте процессора чуть выше 3,6 ГГц, тепловыделении около 20 ватт и температурах 65-66 градусов Цельсия. Небольшая разница зафиксирована только в том, что в режимах полной скорости и высокой производительности скорость вентилятора достигала отметки 3400 об/мин, а в стандартном и тихом выше 2900 об/мин она не поднималась. Можно сказать, что при работе ASUS Vivobook S14 от аккумулятора выбранный в MyASUS режим практически не имеет значения.
⇡#Тестирование производительности
Производительность ASUS Vivobook S14 мы сравнили с показателями его, можно сказать, «старшего брата» в лице ASUS Zenbook 14 (UM3406K) с процессором AMD Ryzen AI 7 350. Это более дорогая и более производительная модель, которая позволит определить, как сильно от него отстаёт герой нашего сегодняшнего тестирования. Результаты приведены в таблице (оба ноутбука работали в режиме максимальной производительности).
Разница довольно существенная по всем тестам, в чём, собственно, никто и не сомневался. Всё же различия между этими ноутбуками значительные как по железу, так и по стоимости. Порой ASUS Vivobook S14 вдвое медленнее, но в среднем укладывается в 35-процентное отставание от Zenbook 14. Здесь напомним, что у Vivobook S14 есть резерв в виде установки дополнительных 16 Гбайт оперативной памяти, которые должны принести определённый прирост производительности.
В дополнение приведём результаты тестов ASUS Vivobook S14 в 3DMark в виде скриншотов.
⇡#Автономность
В характеристиках для ASUS Vivobook S14 заявлены 20 часов автономной работы, которые, по задумке инженеров, должен обеспечить литий-ионный аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч (4416 мА·ч).
Утилита BatteryMon подтвердила заявленную в спецификациях ноутбука ёмкость аккумулятора.
Для заряда аккумулятора в комплект поставки ноутбука входит адаптер питания W23-065N2B максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А) и массой 226 граммов. Длина встроенного кабеля с разъёмом USB Type-C равна 195 см.
Адаптер подключается к любому из двух портов USB Type-C. В MyASUS можно активировать режим бережной зарядки аккумулятора с 80-процентным ограничением максимального объёма для продления срока его эксплуатации, а также режим полной зарядки.
В тестировании мы использовали режим полной зарядки, на которую в среднем потребовался 1 час 37 минут (результат шести полных циклов с 3 до 99%). Первые 50% аккумулятор набирает всего за полчаса.
Автономность ноутбука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 85% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Сетевые соединения и звук (20% громкости) не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Режим работы ноутбука – стандартный. Автономность тестировалась четырьмя тестами PCMark. Полученные результаты приведены далее.
Итог: двадцать часов в офисной нагрузке или при воспроизведении видео, более пятнадцати часов при работе с приложениями и два с половиной часа в условно-игровой нагрузке. Весьма достойные показатели для недорогого ноутбука с OLED-экраном.
⇡#Заключение
Достоинства ASUS Vivobook S14 (M3407HA):
Недостатки и особенности:
В сухом остатке новый Vivobook S14 совершает, ни много ни мало переворот на рынке бюджетных ноутбуков, где пока доминируют китайские компании с интересными названиями. Менее чем за 49 тысяч рублей ASUS предлагает компактный ноутбук с качественным OLED-экраном и автономностью в двадцать часов! И это при том, что его производительности с избытком хватит для офисной работы, учебы или презентаций. Для успокоения души можно поставить ещё один модуль «оперативки», и на этом всё. В остальном ноутбук более чем самодостаточен: исчерпывающий набор портов, камера Full HD, тачпад с поддержкой жестов, скоростной SSD, клавиатура с подсветкой, Wi-Fi 6, металлический корпус… Чего ещё можно желать за такие деньги? Ну разве что проводной сетевой адаптер и картридер для маленьких карточек SD. В общем, весьма привлекательная модель, всецело заслуживающая награды 3DNews.
Все комментарии премодерируются.