Обзор ноутбука ASUS Vivobook S14 (M3407HA): разрыв шаблонов рынка

До недавнего времени, при выборе недорогого компактного ноутбука для работы или учёбы, покупателю приходилось изучать характеристики моделей малоизвестных китайских брендов и нюансов гарантии на них. Если же к этим переменным добавить желание смотреть на экран OLED, то задача становилась попросту невыполнимой либо планку стоимости приходилось сдвигать вправо, причём ощутимо. Помощь пришла откуда не ждали: один из лидеров рынка с мировым именем – компания ASUS – выпустил новый Vivobook S14, который оказался способен перевернуть представление о недорогих, или, как их ещё называют, бюджетных, ноутбуках. Сегодня мы вам о нём расскажем, речь пойдёт о компактном ASUS Vivobook S14 (M3407HA-SF088) на процессоре AMD Ryzen и с 14-дюймовым экраном OLED.

⇡#Коробка и комплект поставки

Коробка нового Vivobook S14 выполнена стандартно для ASUS: компактный картонный кейс с пластиковой ручкой и с отсутствием какого-либо оформления.

На коробке (на основании и на торце) приклеены два стикера, где приведена краткая конфигурация ноутбука, серийный номер и штрих-коды.

Коробка раскрывается вверх. Внутри ноутбук прочно зафиксирован в отсеке и облачен в тканевый конверт.

Справа от него находится небольшой отсек, в котором размещён адаптер питания со встроенным кабелем USB Type-C. Также в коробке нашлись краткая инструкция, гарантийная карточка и купон.

Новый ноутбук выпускается в Китае и обеспечивается однолетней гарантией. Стоимость ASUS Vivobook S14 в версии с OLED-экраном в России не превышает 49 тысяч рублей, а версия с экраном IPS обойдётся примерно в 45 тысяч рублей. C брендом ASUS столь низкие цены никак не сочетаются, но никакого подвоха здесь нет. Сейчас мы всё подробно расскажем.

ASUS Vivobook S14 (M3407HA-SF088) Центральный процессор AMD Ryzen 5 220 (TSMC 4 нм FinFET, Zen 4 Hawk Point 2, 6 ядер/12 потоков до 4,9 ГГц, 6 Мбайт L2, 16 Мбайт L3, TDP 28-41 Вт); доступна версия с AMD Ryzen 7 260 (8/16, до 5,1 ГГц) Чипсет Ryzen SOC Оперативная память 16 Гбайт DDR5 с частотой 5,6 ГГц в двухканальном режиме (распаяна на плате, но есть один слот SO-DIMM для установки модуля объёмом 16 Гбайт) Накопитель SSD 512 Гбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, Micron 2500 (MTFDKBA512QGN-1BN1AABGA) Видеоподсистема AMD Radeon 740M Graphics, 256 шейдерных процессоров, 16 ROPs, 16 TMUs, использует оперативную память Дисплей 14-дюймовый глянцевый OLED с разрешением 1920 × 1200 пикселей (16:10), частотой 60 Гц, яркостью 300 нит, DCI-P3 95%, контрастностью 1 000 000:1, соотношением экрана к корпусу 86%, сертификат TÜV Rheinland; доступна версия с дисплеем IPS Звуковая подсистема Аудиосистема с поддержкой технологии Dolby Atmos; технология Audio Booster; два стереодинамика Картридер Нет Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет Беспроводная сеть Wi-Fi Wi-Fi 6 модуль Realtek RTL8852BE (802.11ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц (160 МГц), до 1,2 Гбит/с) Bluetooth Bluetooth 5.3 Интерфейсы и порты USB 2 × USB 3.2 Gen1 Type-C (до 10 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort 1.2, зарядки и обратной зарядки 3.0); 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) Видеовыходы HDMI 2.1 TDMS Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона Устройства ввода Клавиатура Мембранная клавиатура с настраиваемой подсветкой, ход клавиш 1,7 мм, отдельная клавиша Copilot+ PC Тачпад Высокоточный тачпад (Precision), размерами 127 × 78 мм IP-телефония Веб-камера ИК-камера с разрешением 1920 × 1080 пикселей (2,1 Мп), встроенная в верхнюю рамку дисплея, с механической шторкой и поддержкой функций Windows Hello Микрофон Двойной микрофон Аккумулятор Литий-ионный, 4 ячейки, ёмкостью 70 Вт·ч (4416 мА·ч) Адаптер питания Модель W23-065N2B мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А), массой 226 г, со встроенным кабелем длиной 195 см Габариты 316 × 224 × 23 мм с учётом ножек (толщина корпуса без ножек – 19,5 мм, по переднему торцу – 10 мм) Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 1400 / 1342 г Цвета корпуса Серый (Matte Gray); серебристый (Cool Silver) Операционная система Нет Гарантия (лет) / страна производства 1 / Китай Стоимость, ₽ 48 990

⇡#Дизайн и эргономика

ASUS Vivobook S14 предлагается в двух цветовых гаммах: серый с фирменным названием «Matte Gray» и серебристый «Cool Silver».

У нас на тестах версия Vivobook в сером исполнении, которое мы бы назвали даже тёмно-серым.

Ноутбук сразу же обращает на себя внимание небольшими размерами корпуса, длина которого равна 316 мм, а ширина 224 мм. При этом тонким мы бы Vivobook S14 не назвали, поскольку с учётом ножек толщина равна 23 мм, только корпуса – 19,5 мм, но по переднему торцу толщина всего 10 мм. Так что, визуально ноутбук кажется тоньше, чем он есть на самом деле. Что касается массы, то, при заявленных в характеристиках 1,4 кг, наш экземпляр показал на электронных весах всего 1,342 кг.

Крышка и рабочая панель ноутбука выполнены из качественного пластика, стойкого к отпечаткам пальцев.

Дизайн лаконичен донельзя. На крышке ноутбука серебристым шрифтом приведено его название – и, собственно, всё. В свою очередь, на выполненном из металла (и усиленном пластиком) основании отметим масштабную вентиляционную решётку, маленькие решётки стереодинамиков и две длинные ножки из плотной резины высотой 3,5-4 мм.

На нижней панели корпуса есть табличка с номером модели, служебной информацией и страной производства.

По центру переднего торца корпуса Vivobook S14 выполнена выемка для удобного захвата крышки пальцами и её открытия. Правда, она не акцентирована, поэтому потребуется немного сноровки, чтобы быстро открывать экран.

Последний откидывается на 180 градусов и легко фиксируется в любом положении в пределах этого угла без придерживания основания ноутбука.

На противоположном торце ноутбука видны только две петли крышки, а кроме них, здесь отметить вряд ли что-то можно.

Все порты и разъёмы традиционно выведены на боковые торцы корпуса ноутбука.

Слева выведены два порта USB 3.2 Gen1 Type-С (оба с поддержкой DisplayPort 1.2, зарядки и обратной зарядки 3.0), видеовыход HDMI версии 2.1, порт USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с), комбинированный разъём для наушников и микрофона.

Справа можно найти только один USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с), а также индикаторы заряда/питания.

При этом все порты USB ноутбука, протестированные внешним накопителем SSD, продемонстрировали одинаковые скоростные характеристики.

Обычные для Vivobook сеточки стереодинамиков аудиосистемы размещены снизу, на слегка скошенных углах основания корпуса.

В завершение внешнего обзора ASUS Vivobook S14 не можем не отметить, что ноутбук производит очень приятное впечатление и выглядит на ступень выше своей стоимости.

Кроме этого, как и дорогие ноутбуки ASUS, данная модель соответствует военно-промышленному стандарту надёжности MIL-STD-810H, а значит, тестируется при высоких и низких температурах, проходит испытания на ударопрочность, вибрации и прочие стрессовые нагрузки.

ASUS Vivobook S14 оснащается клавиатурой мембранного типа с полноразмерными клавишами, но без цифрового блока. Английская и русская раскладки нанесены белым шрифтом, но русская заметно меньшим кеглем.

Размеры основных клавиш составляют 16,5 × 16,5 мм, функциональных – 14 × 8,5 мм, а клавиши со стрелками «вверх» и «вниз» имеют размеры 18 × 7,5 мм. Малая высота последних вызывает определённый дискомфорт при работе и требует привыкания.

Ход клавиш здесь равен 1,7 мм, поэтому тактильно печатать удобно и комфортно, а нажатия происходят практически бесшумно.

Клавиши оснащены трёхуровневой белой подсветкой, которая на максимальной яркости выглядит вот так.

Возможность регулировки параметров подсветки клавиатуры реализована в утилите MyASUS. В частности, можно установить время отключения подсветки без продолжительного нажатия на клавиши, а также установить режим функциональной клавиши Fn.

Тачпад в этой модели ноутбука имеет размеры 127 × 78 мм, а его поверхность буквально на полмиллиметра утоплена в рабочую панель.

Всё в том же приложении MyASUS тачпад можно отключить или активировать поддержку интеллектуальных жестов, таких как настройка громкости или яркости, перемещение вперед или назад, а также запуск ASUS ScreenXpert.

Последнее приложение, вкупе с утилитой GlideX, предназначено для организации взаимодействия ноутбука с мобильными устройствами, такими как планшеты или смартфоны.

В верхнюю рамку экрана ноутбука встроена веб-камера с разрешением Full HD (2,1 Мп), оснащенная механической шторкой. Рядом видны индикатор активности и ИК-датчик.

Включение ноутбука реализовано кнопкой с клавиатуры, которая ничем не отличается от других клавиш, но в целях исключения случайных нажатий её поменяли местами с клавишей Del/Ins.

Сканера отпечатков пальцев здесь нет, что, впрочем, не удивительно для ноутбука такой низкой стоимости.

Добавим, что управление функционалом ноутбука реализовано в программном комплексе MyASUS, часть настроек из которого мы уже продемонстрировали выше.

ASUS Vivobook S14 доступен с двумя типами экранов: OLED или IPS. В нашей версии используется дисплей OLED диагональю 14 дюймов с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 × 1200 пикселей. Оригинальным производителем OLED-матрицы (модель SDC4210) является компания SDC.

К сожалению, максимальная частота экрана всего 60 Гц, и этот факт вновь напоминает нам про ценовую категорию ноутбука.

Экран нового Vivobook S14 мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Поскольку в MyASUS доступны четыре цветовых профиля экрана ноутбука, то измерения мы провели в активированном по умолчанию режиме «Native» (скриншоты слева), а также после нашей калибровки (скриншоты справа). Посмотрим на результаты измерений.

В принципе, экран ноутбука имеет довольно точную заводскую настройку, хотя после калибровки удалось добиться практически идеальных показателей цветовой температуры и гаммы.

То же самое можно сказать и про цветовой баланс в градиенте серого.

По результатам измерений, покрытие цветового диапазона составило 100,0% sRGB, 92,2% Adobe RGB и 100,0% DCI-P3. Усреднение DeltaE равно 0,05 единицы при максимуме 1,21 единицы. Для OLED в бюджетном ноутбуке это просто выдающиеся показатели.

Максимальная измеренная яркость экрана в новом Vivobook S14 достигает 300 нит, что ниже, чем у ASUS Vivobook S14 M5406W (403 нит), и ниже, чем у, например, Gigabyte AERO 16 OLED BSF (2023) также с OLED-матрицей (379 нит).

Впрочем, такой яркости будет более чем достаточно для работы за ноутбуком даже в самый яркий солнечный день.

Равномерность подсветки экрана можно назвать эталонной, что для OLED-матриц является неотъемлемым фактом.

Общее впечатление от экрана нового ASUS Vivobook S14 можно выразить, перефразировав классику Адриано Челентано: «Я посмотрел на экран своего далеко недешёвого ноутбука, потом на OLED бюджетного Vivobook S14, потом снова на свой бывший ноут…»

Добавим, что в приложении MyASUS для экрана ноутбука доступен весь необходимый функционал настроек и защиты OLED.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Внутреннее устройство ASUS Vivobook S14 (M3407HA) организовано по стандартной схеме с почти равномерным разделением объёма под материнскую плату с комплектующими и системой охлаждения, а также под аккумулятор с акустикой по бокам от него.

В основе материнской платы лежит набор системной логики AMD Ryzen SOC с BIOS версии M3407HA.313 от 6 августа 2025 года.

ASUS Vivobook S14 (M3407HA) может оснащаться двумя моделями 4-нм процессоров AMD семейства Zen 4: восьмиядерным Ryzen 7 260 или шестиядерным Ryzen 5 220. В нашей версии установлена младшая модель, накрытая медным теплораспределителем с тепловой трубкой.

Благодаря поддержке SMT шесть физических ядер процессора могут обрабатывать двенадцать потоков, а максимальная частота достигает 4,9 ГГц.

Объём кеш-памяти третьего уровня процессора равен 16 Мбайт, а тепловой пакет – 28 Вт с повышением до 41 Вт.

Оперативная память стандарта DDR5 в ноутбуке организована достаточно оригинально: 16 Гбайт распаяны прямо на плате и ещё 16 Гбайт можно установить SO-DIMM-модулем в один свободный слот, накрытый изоляционной пластиной.

Таким образом, общий объём памяти в ASUS Vivobook S14 может достигать 32 Гбайт. Частота распаянных чипов равна 5,6 ГГц с первичными таймингами 46-45-45-90 CR1, а сами чипы выпущены компанией Micron.

Судя по тесту пропускной способности памяти из AIDA64, показатели чтения и копирования говорят о работе памяти в одноканальном режиме, хотя сама программа рапортует о двухканальном режиме.

В ноутбуке только одно графическое ядро: встроенное в процессор AMD Radeon 740M, имеющее в своём распоряжении лишь 256 шейдерных процессоров, 16 ROP и столько же TMU, а в качестве видеопамяти задействуются ресурсы «оперативки».

Пожалуй, на сегодня это низший уровень в ноутбуках. Ни на какие более-менее современные игры рассчитывать не приходится, даже если добавить 16-Гбайт модуль памяти.

А вот с накопителем в ASUS Vivobook S14 всё в полном порядке. Для него предусмотрен высокоскоростной порт M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4. В него установлен SSD объёмом 512 Гбайт: модель Micron 2500 (MTFDKBA512QGN-1BN1AABGA).

Судя по техническим характеристикам, скорость чтения такого SSD может достигать 6600 Мбайт/с, записи – 3650 Мбайт/с, а ресурс не менее 200 TBW.

Что интересно, накопитель ASUS Vivobook S14 продемонстрировал близкие к заявленным скорости, но только при питании от электросети. А вот при переходе ноутбука в автономный режим работы показатели SSD ощутимо снижаются. В подтверждение этого далее мы приводим результаты тестирования накопителя ноутбука при питании как от электросети, так и от аккумулятора.

Говоря о температурном режиме работы накопителя, отметим, что в стресс-тесте AIDA64 Extreme его максимальная температура достигла отметки 47 градусов Цельсия при питании ноутбука от электросети и 41 градуса Цельсия в автономном режиме.

Проще говоря, беспокоиться совершенно не о чем, особенно если учесть отсутствие какого-либо теплораспределителя на SSD.

Кабельной сети в ASUS Vivobook S14 нет, а беспроводную связь обеспечивает модуль Realtek RTL8852BE с поддержкой Wi-Fi 6.

В передней части корпуса ноутбука мы обнаружили две медных антенны для получения стабильного сигнала и увеличения радиуса его приёма/передачи.

Максимальная пропускная способность беспроводной сети может достигать 1,2 Гбит/с.

Есть поддержка протокола связи 802.11ax, частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (полоса пропускания 160 МГц), а также Bluetooth 5.3. С помощью раздела TaskFirst комплекса MyASUS можно обеспечить приоритизацию трафика данных.

С торцов аккумулятора на специальных силиконовых шайбах-демпферах установлена пара одинаковых стереодинамиков мощностью по 2,5 ватта каждый.

Аудиосистемой заявлена поддержка технологии Dolby Atmos и технология усиления звука Audio Booster, но звучит ноутбук, можно сказать, стандартно. Для просмотра фильмов или общения вполне хватит, но многого ждать от него не стоит.

Для двух микрофонов в MyASUS предусмотрены режимы интеллектуального шумоподавления.

⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

Для поступления холодного воздуха в основании ноутбука выполнена вентиляционная решётка большой площади, но изнутри открыта только её треть с левой стороны, которая и работает. А остальная площадь закрыта пластиковой полоской (можно увидеть на фото выше).

Тепловой поток от кристалла процессора на радиатор передаётся тепловой трубкой диаметром около 8 или даже 10 мм.

Плоский вентилятор с лопастями, выполненными из высокопрочного полимера, прогоняет воздух сквозь рёбра радиатора и выбрасывает его назад при открытой крышке ноутбука.

Скорость вентилятора регулируется автоматически ШИ-модуляцией в зависимости от режима работы процессора ноутбука, активируемого в утилите MyASUS. Как и в других моделях ASUS, на выбор доступны четыре режима: «Полная скорость», «Высокая производительность», «Стандартный» и «Тихий».

Для оценки эффективности охлаждения процессора ноутбука в каждом из четырёх режимов его работы мы использовали стресс-тест Cinebench R23. За мониторинг всех показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.33-5855 и новее. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Home версии 25H2 26200.7019 с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов составляла 24 градуса Цельсия.

Сначала посмотрим на температуры и частоты ASUS Vivobook S14 (M3407HA) при его питании от электросети во всех четырёх режимах работы.

В режиме максимальной скорости вентилятора и высокой производительности ноутбук демонстрирует одинаковые показатели частот, температур и энергопотребления, хотя в первом случае вентилятор действительно раскручивается до 6500 об/мин против 6200 об/мин во втором. Интересно, что частота процессора стабилизируется на уровне 4,58 ГГц, что довольно много для компактного ноутбука, а температура находится около 86-87 градусов Цельсия. Максимальное энергопотребление процессора в этих режимах фиксируется на отметке 40 ватт с последующей стабилизацией на 32 ваттах. Уровень шума высокий в обоих режимах.

Близки по показателям и стандартный с тихим режимы. В них процессор стабилизируется на 3,94 ГГц при энергопотреблении 25 ватт (пиковое – 30 ватт), но если в стандартном скорость вентилятора повышается до 4100 об/мин и температуры процессора находятся у отметки 74 градуса Цельсия, то в тихом вентилятор выше 2900 об/мин не разгоняется, а температура повышается до 79 градусов Цельсия. Добавим, что в стандартном режиме ноутбук работает комфортно, а в тихом практически бесшумно.

Теперь проверим, как поведёт себя ASUS Vivobook S14 в автономном режиме при работе только от аккумулятора.

А вот здесь ноутбуку, похоже, всё равно, какой режим процессора активирован в MyASUS. Все четыре режима продемонстрировали одинаковые показатели при частоте процессора чуть выше 3,6 ГГц, тепловыделении около 20 ватт и температурах 65-66 градусов Цельсия. Небольшая разница зафиксирована только в том, что в режимах полной скорости и высокой производительности скорость вентилятора достигала отметки 3400 об/мин, а в стандартном и тихом выше 2900 об/мин она не поднималась. Можно сказать, что при работе ASUS Vivobook S14 от аккумулятора выбранный в MyASUS режим практически не имеет значения.

Производительность ASUS Vivobook S14 мы сравнили с показателями его, можно сказать, «старшего брата» в лице ASUS Zenbook 14 (UM3406K) с процессором AMD Ryzen AI 7 350. Это более дорогая и более производительная модель, которая позволит определить, как сильно от него отстаёт герой нашего сегодняшнего тестирования. Результаты приведены в таблице (оба ноутбука работали в режиме максимальной производительности).

Наименование теста Показатель ASUS Vivobook S14 (M3407HA) ASUS Vivobook S14 (M3407HA) % снижения ASUS Zenbook 14 (UM3406) ASUS Zenbook 14 (UM3406) % снижения (AMD Ryzen 5 220) (AMD Ryzen 5 220) (AMD Ryzen AI 7 350) (AMD Ryzen AI 7 350) battery battery Месяц анонса март'25 март'25 август'25 август'25 и стоимость: ~49 тыс. руб. ~49 тыс. руб. ~120 тыс. руб. ~120 тыс. руб. AIDA64 8.00.8000 Read ↑ 29 913 22 934 23,30% 63 614 63 650 -0,10% memtest Write ↑ 42 353 25 423 40,00% 101 180 101 459 -0,30% Copy ↑ 35 321 23 220 34,30% 84 098 85 310 -1,40% Latency ↓ 98,5 99,8 1,30% 102,7 103,3 0,60% AIDA64 CPU CheckMate MP/s ↑ 3 707 3 385 8,70% 5 368 5 184 3,40% WinRAR 7.20 b1 KB/s ↑ 15 877 14 014 11,70% 20 711 20 710 0,00% 7-Zip 25.01 Total, GIPS ↑ 61 345 54 860 10,60% 86 205 85 420 0,90% CPU-Z 2.17.0 benchmark CPU Single Thread ↑ 682 482 29,40% 762 752 1,30% CPU Multi Thread ↑ 4 334 3 908 9,80% 6 397 6 116 4,40% Geekbench 6.5.0 Single-Core Score ↑ 2 446 1 838 24,90% 2 860 2 712 5,20% Multi-Core Score ↑ 7 968 5 340 33,00% 13 452 12 962 3,60% Geekbench AI 1.5.0 Single Precision Score ↑ 2 396 1 855 22,60% 3 807 3 508 7,90% Half Precision Score ↑ 1 230 975 20,70% 1 949 1 725 11,50% Quantized Score ↑ 5 223 4 111 21,30% 8 599 7 979 7,20% HandBrake 1.10.0 H.265 MKV 4K, s ↓ 419,97 492,46 17,30% 292,15 301,76 3,30% CineBench R23 CPU (Multi Core), pts ↑ 10 081 9 009 10,60% 14 317 14 025 2,00% CPU (Single Core), pts ↑ 1 730 1 374 20,60% 1 949 1 932 0,90% Blender 4.5.2 LTS Classroom, time ↓ 0:09:26 0:10:22 9,90% 0:06:41 0:06:52 2,60% Corona 10 Score (rays/s) ↑ 3 031 113 2 728 178 10,00% 4 229 080 4 762 880 -12,60% V-Ray 5 Benchmark vsamples ↑ 6 877 6 132 10,80% 10 536 10 239 2,80% Indigo Bench Bedroom (M samples/s) ↑ 1,256 1,129 10,10% 1,835 1,756 4,30% Supercar (M samples/s) ↑ 2,867 1,088 62,10% 4,406 3,650 17,20% VeraCrypt 1.26.24 Encryption, MiB/s ↑ 504 448 11,10% 719 739 -2,80% (Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s ↑ 479 412 14,00% 656 684 -4,30% SPECviewperf 2020 3dsmax-07 ↑ 17,1 16,57 3,10% X X X solidworks-07 ↑ 31,25 28,11 10,00% X X X JetStream 2.2 Score (Chrome 140.0.7339.128) ↑ 390,507 304,125 22,10% 445,634 424,774 4,70% WebXPRT 4 3.73 Score (Chrome 140.0.7339.128) ↑ 292 174 40,40% 317 303 4,40% Octane 2.0 plus browser Octane Score ↑ 101 040 75 707 25,1% X X X Multi Core Score ↑ 602 767 561 274 6,9% X X X Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES ↑ 18 676 18 097 3,10% 32 094 30 757 4,20% RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES ↑ 8 305 6 941 16,40% 17 259 16 801 2,70% PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES ↑ 3 042 178 2 732 005 10,20% 7 833 447 5 425 341 30,70% Stockfish 16 Mnodes/s ↑ 15,752 14,000 11,10% 19,003 19,197 -1,00% PCMark'10 2.2.2737 Total ↑ 6 143 4 418 28,10% 7 257 6 249 13,90% Essentials ↑ 10 135 7 454 26,50% 10 983 9 806 10,70% Productivity ↑ 9 927 6 102 38,50% 10 332 8 658 16,20% Digital Content Creation ↑ 6 254 5 146 17,70% 9 140 7 801 14,60% 3DMark CPU Profile Max threads ↑ 4 809 4 396 8,60% 6 834 6 893 -0,90% 16 threads ↑ 4 839 4 346 10,20% 6 533 6 787 -3,90% 8 threads ↑ 4 386 3 755 14,40% 5 816 6 078 -4,50% 4 threads ↑ 3 122 2 260 27,60% 3 916 3 984 -1,70% 2 threads ↑ 1 911 1 476 22,80% 2 134 2 171 -1,70% 1 thread ↑ 978 776 20,70% 1 126 1 136 -0,90% 3DMark 2.32.8454 Night Raid ↑ 14 726 13 136 10,80% 27 366 26 342 3,70% Wild Life ↑ 7 643 7 321 4,20% 16 545 15 977 3,40% Fire Strike ↑ 3 230 3 091 4,30% 6 612 6 394 3,30% Time Spy ↑ 1 305 1 283 1,70% 3 039 2 962 2,50% Steel Nomad Light ↑ 1 166 1 149 1,50% 2 364 2 296 2,90% Speed Way ↑ 149 196 -31,50% 236 223 5,50% Среднее X X X 16,50% X X 3,60%

Разница довольно существенная по всем тестам, в чём, собственно, никто и не сомневался. Всё же различия между этими ноутбуками значительные как по железу, так и по стоимости. Порой ASUS Vivobook S14 вдвое медленнее, но в среднем укладывается в 35-процентное отставание от Zenbook 14. Здесь напомним, что у Vivobook S14 есть резерв в виде установки дополнительных 16 Гбайт оперативной памяти, которые должны принести определённый прирост производительности.

В дополнение приведём результаты тестов ASUS Vivobook S14 в 3DMark в виде скриншотов.

В характеристиках для ASUS Vivobook S14 заявлены 20 часов автономной работы, которые, по задумке инженеров, должен обеспечить литий-ионный аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч (4416 мА·ч).

Утилита BatteryMon подтвердила заявленную в спецификациях ноутбука ёмкость аккумулятора.

Для заряда аккумулятора в комплект поставки ноутбука входит адаптер питания W23-065N2B максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А) и массой 226 граммов. Длина встроенного кабеля с разъёмом USB Type-C равна 195 см.

Адаптер подключается к любому из двух портов USB Type-C. В MyASUS можно активировать режим бережной зарядки аккумулятора с 80-процентным ограничением максимального объёма для продления срока его эксплуатации, а также режим полной зарядки.

В тестировании мы использовали режим полной зарядки, на которую в среднем потребовался 1 час 37 минут (результат шести полных циклов с 3 до 99%). Первые 50% аккумулятор набирает всего за полчаса.

Автономность ноутбука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 85% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Сетевые соединения и звук (20% громкости) не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Режим работы ноутбука – стандартный. Автономность тестировалась четырьмя тестами PCMark. Полученные результаты приведены далее.

Итог: двадцать часов в офисной нагрузке или при воспроизведении видео, более пятнадцати часов при работе с приложениями и два с половиной часа в условно-игровой нагрузке. Весьма достойные показатели для недорогого ноутбука с OLED-экраном.

Достоинства ASUS Vivobook S14 (M3407HA):

низкая стоимость для ноутбука с такими характеристиками;

высокий уровень автономности (20 часов без подзарядки);

яркий экран OLED высокого качества с открытием на 180º;

производительная платформа для работы или учебы;

быстрый SSD;

возможность установки дополнительного модуля памяти;

лаконичный дизайн и компактный металлический корпус;

удобная и тихая клавиатура с настраиваемой подсветкой;

функциональный тачпад;

веб-камера с разрешением 1080p и механической шторкой.

Недостатки и особенности:

высокий уровень шума в стрессовых нагрузках и при максимальной производительности;

нет проводного сетевого адаптера и слота для карт microSD;

заметное снижение производительности в автономном режиме.

В сухом остатке новый Vivobook S14 совершает, ни много ни мало переворот на рынке бюджетных ноутбуков, где пока доминируют китайские компании с интересными названиями. Менее чем за 49 тысяч рублей ASUS предлагает компактный ноутбук с качественным OLED-экраном и автономностью в двадцать часов! И это при том, что его производительности с избытком хватит для офисной работы, учебы или презентаций. Для успокоения души можно поставить ещё один модуль «оперативки», и на этом всё. В остальном ноутбук более чем самодостаточен: исчерпывающий набор портов, камера Full HD, тачпад с поддержкой жестов, скоростной SSD, клавиатура с подсветкой, Wi-Fi 6, металлический корпус… Чего ещё можно желать за такие деньги? Ну разве что проводной сетевой адаптер и картридер для маленьких карточек SD. В общем, весьма привлекательная модель, всецело заслуживающая награды 3DNews.