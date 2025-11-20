Сегодня 20 ноября 2025
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S14 (M3407HA): разрыв шаблонов рынка

 
3DNews рекомендует! Ноутбук от ведущего бренда на современном процессоре AMD, с OLED-экраном и 20-часовой автономностью… в пределах пятидесяти тысяч рублей? Звучит определённо не реалистично, не так ли? Однако компания ASUS с этим категорически не согласна, без помпы представив и сразу же запустив в продажу новую модель своего Vivobook S14 на новых мобильных процессорах AMD Ryzen
До недавнего времени, при выборе недорогого компактного ноутбука для работы или учёбы, покупателю приходилось изучать характеристики моделей малоизвестных китайских брендов и нюансов гарантии на них. Если же к этим переменным добавить желание смотреть на экран OLED, то задача становилась попросту невыполнимой либо планку стоимости приходилось сдвигать вправо, причём ощутимо. Помощь пришла откуда не ждали: один из лидеров рынка с мировым именем – компания ASUS – выпустил новый Vivobook S14, который оказался способен перевернуть представление о недорогих, или, как их ещё называют, бюджетных, ноутбуках. Сегодня мы вам о нём расскажем, речь пойдёт о компактном ASUS Vivobook S14 (M3407HA-SF088) на процессоре AMD Ryzen и с 14-дюймовым экраном OLED.

#Коробка и комплект поставки

Коробка нового Vivobook S14 выполнена стандартно для ASUS: компактный картонный кейс с пластиковой ручкой и с отсутствием какого-либо оформления.

На коробке (на основании и на торце) приклеены два стикера, где приведена краткая конфигурация ноутбука, серийный номер и штрих-коды.

Коробка раскрывается вверх. Внутри ноутбук прочно зафиксирован в отсеке и облачен в тканевый конверт.

Справа от него находится небольшой отсек, в котором размещён адаптер питания со встроенным кабелем USB Type-C. Также в коробке нашлись краткая инструкция, гарантийная карточка и купон.

Новый ноутбук выпускается в Китае и обеспечивается однолетней гарантией. Стоимость ASUS Vivobook S14 в версии с OLED-экраном в России не превышает 49 тысяч рублей, а версия с экраном IPS обойдётся примерно в 45 тысяч рублей. C брендом ASUS столь низкие цены никак не сочетаются, но никакого подвоха здесь нет. Сейчас мы всё подробно расскажем.

#Технические характеристики

ASUS Vivobook S14 (M3407HA-SF088)
Центральный процессор AMD Ryzen 5 220 (TSMC 4 нм FinFET, Zen 4 Hawk Point 2, 6 ядер/12 потоков до 4,9 ГГц, 6 Мбайт L2, 16 Мбайт L3, TDP 28-41 Вт);
доступна версия с AMD Ryzen 7 260 (8/16, до 5,1 ГГц)
Чипсет Ryzen SOC
Оперативная память 16 Гбайт DDR5 с частотой 5,6 ГГц в двухканальном режиме (распаяна на плате, но есть один слот SO-DIMM для установки модуля объёмом 16 Гбайт)
Накопитель SSD 512 Гбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, Micron 2500 (MTFDKBA512QGN-1BN1AABGA)
Видеоподсистема AMD Radeon 740M Graphics, 256 шейдерных процессоров, 16 ROPs, 16 TMUs, использует оперативную память
Дисплей 14-дюймовый глянцевый OLED с разрешением 1920 × 1200 пикселей (16:10), частотой 60 Гц, яркостью 300 нит, DCI-P3 95%, контрастностью 1 000 000:1, соотношением экрана к корпусу 86%, сертификат TÜV Rheinland;
доступна версия с дисплеем IPS
Звуковая подсистема Аудиосистема с поддержкой технологии Dolby Atmos;
технология Audio Booster;
два стереодинамика
Картридер Нет
Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет
Беспроводная сеть Wi-Fi Wi-Fi 6 модуль Realtek RTL8852BE (802.11ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц (160 МГц), до 1,2 Гбит/с)
Bluetooth Bluetooth 5.3
Интерфейсы и порты USB 2 × USB 3.2 Gen1 Type-C (до 10 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort 1.2, зарядки и обратной зарядки 3.0);
2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с)
Видеовыходы HDMI 2.1 TDMS
Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона
Устройства ввода Клавиатура Мембранная клавиатура с настраиваемой подсветкой, ход клавиш 1,7 мм, отдельная клавиша Copilot+ PC
Тачпад Высокоточный тачпад (Precision), размерами 127 × 78 мм
IP-телефония Веб-камера ИК-камера с разрешением 1920 × 1080 пикселей (2,1 Мп), встроенная в верхнюю рамку дисплея, с механической шторкой и поддержкой функций Windows Hello
Микрофон Двойной микрофон
Аккумулятор Литий-ионный, 4 ячейки, ёмкостью 70 Вт·ч (4416 мА·ч)
Адаптер питания Модель W23-065N2B мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А), массой 226 г, со встроенным кабелем длиной 195 см
Габариты 316 × 224 × 23 мм с учётом ножек (толщина корпуса без ножек – 19,5 мм, по переднему торцу – 10 мм)
Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 1400 / 1342 г
Цвета корпуса Серый (Matte Gray);
серебристый (Cool Silver)
Операционная система Нет
Гарантия (лет) / страна производства 1 / Китай
Стоимость, ₽ 48 990

#Дизайн и эргономика

ASUS Vivobook S14 предлагается в двух цветовых гаммах: серый с фирменным названием «Matte Gray» и серебристый «Cool Silver».

У нас на тестах версия Vivobook в сером исполнении, которое мы бы назвали даже тёмно-серым.

Ноутбук сразу же обращает на себя внимание небольшими размерами корпуса, длина которого равна 316 мм, а ширина 224 мм. При этом тонким мы бы Vivobook S14 не назвали, поскольку с учётом ножек толщина равна 23 мм, только корпуса – 19,5 мм, но по переднему торцу толщина всего 10 мм. Так что, визуально ноутбук кажется тоньше, чем он есть на самом деле. Что касается массы, то, при заявленных в характеристиках 1,4 кг, наш экземпляр показал на электронных весах всего 1,342 кг.

Крышка и рабочая панель ноутбука выполнены из качественного пластика, стойкого к отпечаткам пальцев.

Дизайн лаконичен донельзя. На крышке ноутбука серебристым шрифтом приведено его название – и, собственно, всё. В свою очередь, на выполненном из металла (и усиленном пластиком) основании отметим масштабную вентиляционную решётку, маленькие решётки стереодинамиков и две длинные ножки из плотной резины высотой 3,5-4 мм.

На нижней панели корпуса есть табличка с номером модели, служебной информацией и страной производства.

По центру переднего торца корпуса Vivobook S14 выполнена выемка для удобного захвата крышки пальцами и её открытия. Правда, она не акцентирована, поэтому потребуется немного сноровки, чтобы быстро открывать экран.

Последний откидывается на 180 градусов и легко фиксируется в любом положении в пределах этого угла без придерживания основания ноутбука.

На противоположном торце ноутбука видны только две петли крышки, а кроме них, здесь отметить вряд ли что-то можно.

Все порты и разъёмы традиционно выведены на боковые торцы корпуса ноутбука.

Слева выведены два порта USB 3.2 Gen1 Type-С (оба с поддержкой DisplayPort 1.2, зарядки и обратной зарядки 3.0), видеовыход HDMI версии 2.1, порт USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с), комбинированный разъём для наушников и микрофона.

Справа можно найти только один USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с), а также индикаторы заряда/питания.

При этом все порты USB ноутбука, протестированные внешним накопителем SSD, продемонстрировали одинаковые скоростные характеристики.

Обычные для Vivobook сеточки стереодинамиков аудиосистемы размещены снизу, на слегка скошенных углах основания корпуса.

В завершение внешнего обзора ASUS Vivobook S14 не можем не отметить, что ноутбук производит очень приятное впечатление и выглядит на ступень выше своей стоимости.

Кроме этого, как и дорогие ноутбуки ASUS, данная модель соответствует военно-промышленному стандарту надёжности MIL-STD-810H, а значит, тестируется при высоких и низких температурах, проходит испытания на ударопрочность, вибрации и прочие стрессовые нагрузки.

#Устройства ввода

ASUS Vivobook S14 оснащается клавиатурой мембранного типа с полноразмерными клавишами, но без цифрового блока. Английская и русская раскладки нанесены белым шрифтом, но русская заметно меньшим кеглем.

Размеры основных клавиш составляют 16,5 × 16,5 мм, функциональных – 14 × 8,5 мм, а клавиши со стрелками «вверх» и «вниз» имеют размеры 18 × 7,5 мм. Малая высота последних вызывает определённый дискомфорт при работе и требует привыкания.

Ход клавиш здесь равен 1,7 мм, поэтому тактильно печатать удобно и комфортно, а нажатия происходят практически бесшумно.

Клавиши оснащены трёхуровневой белой подсветкой, которая на максимальной яркости выглядит вот так.

Возможность регулировки параметров подсветки клавиатуры реализована в утилите MyASUS. В частности, можно установить время отключения подсветки без продолжительного нажатия на клавиши, а также установить режим функциональной клавиши Fn.

Тачпад в этой модели ноутбука имеет размеры 127 × 78 мм, а его поверхность буквально на полмиллиметра утоплена в рабочую панель.

Всё в том же приложении MyASUS тачпад можно отключить или активировать поддержку интеллектуальных жестов, таких как настройка громкости или яркости, перемещение вперед или назад, а также запуск ASUS ScreenXpert.

Последнее приложение, вкупе с утилитой GlideX, предназначено для организации взаимодействия ноутбука с мобильными устройствами, такими как планшеты или смартфоны.

В верхнюю рамку экрана ноутбука встроена веб-камера с разрешением Full HD (2,1 Мп), оснащенная механической шторкой. Рядом видны индикатор активности и ИК-датчик.

Включение ноутбука реализовано кнопкой с клавиатуры, которая ничем не отличается от других клавиш, но в целях исключения случайных нажатий её поменяли местами с клавишей Del/Ins.

Сканера отпечатков пальцев здесь нет, что, впрочем, не удивительно для ноутбука такой низкой стоимости.

Добавим, что управление функционалом ноутбука реализовано в программном комплексе MyASUS, часть настроек из которого мы уже продемонстрировали выше.

#Дисплей

ASUS Vivobook S14 доступен с двумя типами экранов: OLED или IPS. В нашей версии используется дисплей OLED диагональю 14 дюймов с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 × 1200 пикселей. Оригинальным производителем OLED-матрицы (модель SDC4210) является компания SDC.

К сожалению, максимальная частота экрана всего 60 Гц, и этот факт вновь напоминает нам про ценовую категорию ноутбука.

Экран нового Vivobook S14 мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Поскольку в MyASUS доступны четыре цветовых профиля экрана ноутбука, то измерения мы провели в активированном по умолчанию режиме «Native» (скриншоты слева), а также после нашей калибровки (скриншоты справа). Посмотрим на результаты измерений.

В принципе, экран ноутбука имеет довольно точную заводскую настройку, хотя после калибровки удалось добиться практически идеальных показателей цветовой температуры и гаммы.

То же самое можно сказать и про цветовой баланс в градиенте серого.

По результатам измерений, покрытие цветового диапазона составило 100,0% sRGB, 92,2% Adobe RGB и 100,0% DCI-P3. Усреднение DeltaE равно 0,05 единицы при максимуме 1,21 единицы. Для OLED в бюджетном ноутбуке это просто выдающиеся показатели.

Максимальная измеренная яркость экрана в новом Vivobook S14 достигает 300 нит, что ниже, чем у ASUS Vivobook S14 M5406W (403 нит), и ниже, чем у, например, Gigabyte AERO 16 OLED BSF (2023) также с OLED-матрицей (379 нит).

Впрочем, такой яркости будет более чем достаточно для работы за ноутбуком даже в самый яркий солнечный день.

Равномерность подсветки экрана можно назвать эталонной, что для OLED-матриц является неотъемлемым фактом.

Общее впечатление от экрана нового ASUS Vivobook S14 можно выразить, перефразировав классику Адриано Челентано: «Я посмотрел на экран своего далеко недешёвого ноутбука, потом на OLED бюджетного Vivobook S14, потом снова на свой бывший ноут…»

Добавим, что в приложении MyASUS для экрана ноутбука доступен весь необходимый функционал настроек и защиты OLED.

#Внутреннее устройство и комплектующие

Внутреннее устройство ASUS Vivobook S14 (M3407HA) организовано по стандартной схеме с почти равномерным разделением объёма под материнскую плату с комплектующими и системой охлаждения, а также под аккумулятор с акустикой по бокам от него.

В основе материнской платы лежит набор системной логики AMD Ryzen SOC с BIOS версии M3407HA.313 от 6 августа 2025 года.

ASUS Vivobook S14 (M3407HA) может оснащаться двумя моделями 4-нм процессоров AMD семейства Zen 4: восьмиядерным Ryzen 7 260 или шестиядерным Ryzen 5 220. В нашей версии установлена младшая модель, накрытая медным теплораспределителем с тепловой трубкой.

Благодаря поддержке SMT шесть физических ядер процессора могут обрабатывать двенадцать потоков, а максимальная частота достигает 4,9 ГГц.

Объём кеш-памяти третьего уровня процессора равен 16 Мбайт, а тепловой пакет – 28 Вт с повышением до 41 Вт.

Оперативная память стандарта DDR5 в ноутбуке организована достаточно оригинально: 16 Гбайт распаяны прямо на плате и ещё 16 Гбайт можно установить SO-DIMM-модулем в один свободный слот, накрытый изоляционной пластиной.

Таким образом, общий объём памяти в ASUS Vivobook S14 может достигать 32 Гбайт. Частота распаянных чипов равна 5,6 ГГц с первичными таймингами 46-45-45-90 CR1, а сами чипы выпущены компанией Micron.

Судя по тесту пропускной способности памяти из AIDA64, показатели чтения и копирования говорят о работе памяти в одноканальном режиме, хотя сама программа рапортует о двухканальном режиме.

В ноутбуке только одно графическое ядро: встроенное в процессор AMD Radeon 740M, имеющее в своём распоряжении лишь 256 шейдерных процессоров, 16 ROP и столько же TMU, а в качестве видеопамяти задействуются ресурсы «оперативки».

Пожалуй, на сегодня это низший уровень в ноутбуках. Ни на какие более-менее современные игры рассчитывать не приходится, даже если добавить 16-Гбайт модуль памяти.

А вот с накопителем в ASUS Vivobook S14 всё в полном порядке. Для него предусмотрен высокоскоростной порт M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4. В него установлен SSD объёмом 512 Гбайт: модель Micron 2500 (MTFDKBA512QGN-1BN1AABGA).

Судя по техническим характеристикам, скорость чтения такого SSD может достигать 6600 Мбайт/с, записи – 3650 Мбайт/с, а ресурс не менее 200 TBW.

Что интересно, накопитель ASUS Vivobook S14 продемонстрировал близкие к заявленным скорости, но только при питании от электросети. А вот при переходе ноутбука в автономный режим работы показатели SSD ощутимо снижаются. В подтверждение этого далее мы приводим результаты тестирования накопителя ноутбука при питании как от электросети, так и от аккумулятора.

ATTO Disk Benchmark (от электросети)

ATTO Disk Benchmark (от электросети)
ATTO Disk Benchmark (от аккумулятора)

ATTO Disk Benchmark (от аккумулятора)
AS SSD Benchmark (от электросети)

AS SSD Benchmark (от электросети)
AS SSD Benchmark (от аккумулятора)

AS SSD Benchmark (от аккумулятора)
CrystalDiskMark (от электросети)

CrystalDiskMark (от электросети)
CrystalDiskMark (от аккумулятора)

CrystalDiskMark (от аккумулятора)
3DMark storage (от электросети)

3DMark storage (от электросети)
3DMark storage (от аккумулятора)

3DMark storage (от аккумулятора)

Говоря о температурном режиме работы накопителя, отметим, что в стресс-тесте AIDA64 Extreme его максимальная температура достигла отметки 47 градусов Цельсия при питании ноутбука от электросети и 41 градуса Цельсия в автономном режиме.

Стресс-тест SSD (от электросети)

Стресс-тест SSD (от электросети)
Стресс-тест SSD (от аккумулятора)

Стресс-тест SSD (от аккумулятора)

Проще говоря, беспокоиться совершенно не о чем, особенно если учесть отсутствие какого-либо теплораспределителя на SSD.

Кабельной сети в ASUS Vivobook S14 нет, а беспроводную связь обеспечивает модуль Realtek RTL8852BE с поддержкой Wi-Fi 6.

В передней части корпуса ноутбука мы обнаружили две медных антенны для получения стабильного сигнала и увеличения радиуса его приёма/передачи.

Максимальная пропускная способность беспроводной сети может достигать 1,2 Гбит/с.

Есть поддержка протокола связи 802.11ax, частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (полоса пропускания 160 МГц), а также Bluetooth 5.3. С помощью раздела TaskFirst комплекса MyASUS можно обеспечить приоритизацию трафика данных.

С торцов аккумулятора на специальных силиконовых шайбах-демпферах установлена пара одинаковых стереодинамиков мощностью по 2,5 ватта каждый.

Аудиосистемой заявлена поддержка технологии Dolby Atmos и технология усиления звука Audio Booster, но звучит ноутбук, можно сказать, стандартно. Для просмотра фильмов или общения вполне хватит, но многого ждать от него не стоит.

Для двух микрофонов в MyASUS предусмотрены режимы интеллектуального шумоподавления.

#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

Для поступления холодного воздуха в основании ноутбука выполнена вентиляционная решётка большой площади, но изнутри открыта только её треть с левой стороны, которая и работает. А остальная площадь закрыта пластиковой полоской (можно увидеть на фото выше).

Тепловой поток от кристалла процессора на радиатор передаётся тепловой трубкой диаметром около 8 или даже 10 мм.

Плоский вентилятор с лопастями, выполненными из высокопрочного полимера, прогоняет воздух сквозь рёбра радиатора и выбрасывает его назад при открытой крышке ноутбука.

Скорость вентилятора регулируется автоматически ШИ-модуляцией в зависимости от режима работы процессора ноутбука, активируемого в утилите MyASUS. Как и в других моделях ASUS, на выбор доступны четыре режима: «Полная скорость», «Высокая производительность», «Стандартный» и «Тихий».

Для оценки эффективности охлаждения процессора ноутбука в каждом из четырёх режимов его работы мы использовали стресс-тест Cinebench R23. За мониторинг всех показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.33-5855 и новее. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Home версии 25H2 26200.7019 с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов составляла 24 градуса Цельсия.

Сначала посмотрим на температуры и частоты ASUS Vivobook S14 (M3407HA) при его питании от электросети во всех четырёх режимах работы.

Полная скорость

«Полная скорость»
Высокая производительность

«Высокая производительность»
Стандартный

«Стандартный»
Тихий

«Тихий»

В режиме максимальной скорости вентилятора и высокой производительности ноутбук демонстрирует одинаковые показатели частот, температур и энергопотребления, хотя в первом случае вентилятор действительно раскручивается до 6500 об/мин против 6200 об/мин во втором. Интересно, что частота процессора стабилизируется на уровне 4,58 ГГц, что довольно много для компактного ноутбука, а температура находится около 86-87 градусов Цельсия. Максимальное энергопотребление процессора в этих режимах фиксируется на отметке 40 ватт с последующей стабилизацией на 32 ваттах. Уровень шума высокий в обоих режимах.

Близки по показателям и стандартный с тихим режимы. В них процессор стабилизируется на 3,94 ГГц при энергопотреблении 25 ватт (пиковое – 30 ватт), но если в стандартном скорость вентилятора повышается до 4100 об/мин и температуры процессора находятся у отметки 74 градуса Цельсия, то в тихом вентилятор выше 2900 об/мин не разгоняется, а температура повышается до 79 градусов Цельсия. Добавим, что в стандартном режиме ноутбук работает комфортно, а в тихом практически бесшумно.

Теперь проверим, как поведёт себя ASUS Vivobook S14 в автономном режиме при работе только от аккумулятора.

Полная скорость

«Полная скорость»
Высокая производительность

«Высокая производительность»
Стандартный

«Стандартный»
Тихий

«Тихий»

А вот здесь ноутбуку, похоже, всё равно, какой режим процессора активирован в MyASUS. Все четыре режима продемонстрировали одинаковые показатели при частоте процессора чуть выше 3,6 ГГц, тепловыделении около 20 ватт и температурах 65-66 градусов Цельсия. Небольшая разница зафиксирована только в том, что в режимах полной скорости и высокой производительности скорость вентилятора достигала отметки 3400 об/мин, а в стандартном и тихом выше 2900 об/мин она не поднималась. Можно сказать, что при работе ASUS Vivobook S14 от аккумулятора выбранный в MyASUS режим практически не имеет значения.

#Тестирование производительности

Производительность ASUS Vivobook S14 мы сравнили с показателями его, можно сказать, «старшего брата» в лице ASUS Zenbook 14 (UM3406K) с процессором AMD Ryzen AI 7 350. Это более дорогая и более производительная модель, которая позволит определить, как сильно от него отстаёт герой нашего сегодняшнего тестирования. Результаты приведены в таблице (оба ноутбука работали в режиме максимальной производительности).

Наименование теста Показатель ASUS Vivobook S14 (M3407HA) ASUS Vivobook S14 (M3407HA) % снижения ASUS Zenbook 14 (UM3406) ASUS Zenbook 14 (UM3406) % снижения
(AMD Ryzen 5 220) (AMD Ryzen 5 220) (AMD Ryzen AI 7 350) (AMD Ryzen AI 7 350)
battery battery
Месяц анонса март'25 март'25 август'25 август'25
и стоимость: ~49 тыс. руб. ~49 тыс. руб. ~120 тыс. руб. ~120 тыс. руб.
AIDA64 8.00.8000 Read 29 913 22 934 23,30% 63 614 63 650 -0,10%
memtest Write 42 353 25 423 40,00% 101 180 101 459 -0,30%
Copy 35 321 23 220 34,30% 84 098 85 310 -1,40%
Latency 98,5 99,8 1,30% 102,7 103,3 0,60%
AIDA64 CPU CheckMate MP/s 3 707 3 385 8,70% 5 368 5 184 3,40%
WinRAR 7.20 b1 KB/s 15 877 14 014 11,70% 20 711 20 710 0,00%
7-Zip 25.01 Total, GIPS 61 345 54 860 10,60% 86 205 85 420 0,90%
CPU-Z 2.17.0 benchmark CPU Single Thread 682 482 29,40% 762 752 1,30%
CPU Multi Thread 4 334 3 908 9,80% 6 397 6 116 4,40%
Geekbench 6.5.0 Single-Core Score 2 446 1 838 24,90% 2 860 2 712 5,20%
Multi-Core Score 7 968 5 340 33,00% 13 452 12 962 3,60%
Geekbench AI 1.5.0 Single Precision Score 2 396 1 855 22,60% 3 807 3 508 7,90%
Half Precision Score 1 230 975 20,70% 1 949 1 725 11,50%
Quantized Score 5 223 4 111 21,30% 8 599 7 979 7,20%
HandBrake 1.10.0 H.265 MKV 4K, s 419,97 492,46 17,30% 292,15 301,76 3,30%
CineBench R23 CPU (Multi Core), pts 10 081 9 009 10,60% 14 317 14 025 2,00%
CPU (Single Core), pts 1 730 1 374 20,60% 1 949 1 932 0,90%
Blender 4.5.2 LTS Classroom, time 0:09:26 0:10:22 9,90% 0:06:41 0:06:52 2,60%
Corona 10 Score (rays/s) 3 031 113 2 728 178 10,00% 4 229 080 4 762 880 -12,60%
V-Ray 5 Benchmark vsamples 6 877 6 132 10,80% 10 536 10 239 2,80%
Indigo Bench Bedroom (M samples/s) 1,256 1,129 10,10% 1,835 1,756 4,30%
Supercar (M samples/s) 2,867 1,088 62,10% 4,406 3,650 17,20%
VeraCrypt 1.26.24 Encryption, MiB/s 504 448 11,10% 719 739 -2,80%
(Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s 479 412 14,00% 656 684 -4,30%
SPECviewperf 2020 3dsmax-07 17,1 16,57 3,10% X X X
solidworks-07 31,25 28,11 10,00% X X X
JetStream 2.2 Score (Chrome 140.0.7339.128) 390,507 304,125 22,10% 445,634 424,774 4,70%
WebXPRT 4 3.73 Score (Chrome 140.0.7339.128) 292 174 40,40% 317 303 4,40%
Octane 2.0 plus browser Octane Score 101 040 75 707 25,1% X X X
Multi Core Score 602 767 561 274 6,9% X X X
Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES 18 676 18 097 3,10% 32 094 30 757 4,20%
RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES 8 305 6 941 16,40% 17 259 16 801 2,70%
PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES 3 042 178 2 732 005 10,20% 7 833 447 5 425 341 30,70%
Stockfish 16 Mnodes/s 15,752 14,000 11,10% 19,003 19,197 -1,00%
PCMark'10 2.2.2737 Total 6 143 4 418 28,10% 7 257 6 249 13,90%
Essentials 10 135 7 454 26,50% 10 983 9 806 10,70%
Productivity 9 927 6 102 38,50% 10 332 8 658 16,20%
Digital Content Creation 6 254 5 146 17,70% 9 140 7 801 14,60%
3DMark CPU Profile Max threads 4 809 4 396 8,60% 6 834 6 893 -0,90%
16 threads 4 839 4 346 10,20% 6 533 6 787 -3,90%
8 threads 4 386 3 755 14,40% 5 816 6 078 -4,50%
4 threads 3 122 2 260 27,60% 3 916 3 984 -1,70%
2 threads 1 911 1 476 22,80% 2 134 2 171 -1,70%
1 thread 978 776 20,70% 1 126 1 136 -0,90%
3DMark 2.32.8454 Night Raid 14 726 13 136 10,80% 27 366 26 342 3,70%
Wild Life 7 643 7 321 4,20% 16 545 15 977 3,40%
Fire Strike 3 230 3 091 4,30% 6 612 6 394 3,30%
Time Spy 1 305 1 283 1,70% 3 039 2 962 2,50%
Steel Nomad Light 1 166 1 149 1,50% 2 364 2 296 2,90%
Speed Way 149 196 -31,50% 236 223 5,50%
Среднее X X X 16,50% X X 3,60%

Разница довольно существенная по всем тестам, в чём, собственно, никто и не сомневался. Всё же различия между этими ноутбуками значительные как по железу, так и по стоимости. Порой ASUS Vivobook S14 вдвое медленнее, но в среднем укладывается в 35-процентное отставание от Zenbook 14. Здесь напомним, что у Vivobook S14 есть резерв в виде установки дополнительных 16 Гбайт оперативной памяти, которые должны принести определённый прирост производительности.

В дополнение приведём результаты тестов ASUS Vivobook S14 в 3DMark в виде скриншотов.

#Автономность

В характеристиках для ASUS Vivobook S14 заявлены 20 часов автономной работы, которые, по задумке инженеров, должен обеспечить литий-ионный аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч (4416 мА·ч).

Утилита BatteryMon подтвердила заявленную в спецификациях ноутбука ёмкость аккумулятора.

Для заряда аккумулятора в комплект поставки ноутбука входит адаптер питания W23-065N2B максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А) и массой 226 граммов. Длина встроенного кабеля с разъёмом USB Type-C равна 195 см.

Адаптер подключается к любому из двух портов USB Type-C. В MyASUS можно активировать режим бережной зарядки аккумулятора с 80-процентным ограничением максимального объёма для продления срока его эксплуатации, а также режим полной зарядки.

В тестировании мы использовали режим полной зарядки, на которую в среднем потребовался 1 час 37 минут (результат шести полных циклов с 3 до 99%). Первые 50% аккумулятор набирает всего за полчаса.

Автономность ноутбука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 85% по шкале яркости (график приведён выше в разделе с тестами экрана). Сетевые соединения и звук (20% громкости) не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Режим работы ноутбука – стандартный. Автономность тестировалась четырьмя тестами PCMark. Полученные результаты приведены далее.

«Modern Office» (20 ч 1 мин)

«Modern Office» (20 ч 1 мин)
«Video» (20 ч 26 мин)

«Video» (20 ч 26 мин)
«Application» (15 ч 38 мин)

«Application» (15 ч 38 мин)
«Gaming» (2 ч 27 мин)

«Gaming» (2 ч 27 мин)

Итог: двадцать часов в офисной нагрузке или при воспроизведении видео, более пятнадцати часов при работе с приложениями и два с половиной часа в условно-игровой нагрузке. Весьма достойные показатели для недорогого ноутбука с OLED-экраном.

#Заключение

Достоинства ASUS Vivobook S14 (M3407HA):

  • низкая стоимость для ноутбука с такими характеристиками;
  • высокий уровень автономности (20 часов без подзарядки);
  • яркий экран OLED высокого качества с открытием на 180º;
  • производительная платформа для работы или учебы;
  • быстрый SSD;
  • возможность установки дополнительного модуля памяти;
  • лаконичный дизайн и компактный металлический корпус;
  • удобная и тихая клавиатура с настраиваемой подсветкой;
  • функциональный тачпад;
  • веб-камера с разрешением 1080p и механической шторкой.

Недостатки и особенности:

  • высокий уровень шума в стрессовых нагрузках и при максимальной производительности;
  • нет проводного сетевого адаптера и слота для карт microSD;
  • заметное снижение производительности в автономном режиме.

В сухом остатке новый Vivobook S14 совершает, ни много ни мало переворот на рынке бюджетных ноутбуков, где пока доминируют китайские компании с интересными названиями. Менее чем за 49 тысяч рублей ASUS предлагает компактный ноутбук с качественным OLED-экраном и автономностью в двадцать часов! И это при том, что его производительности с избытком хватит для офисной работы, учебы или презентаций. Для успокоения души можно поставить ещё один модуль «оперативки», и на этом всё. В остальном ноутбук более чем самодостаточен: исчерпывающий набор портов, камера Full HD, тачпад с поддержкой жестов, скоростной SSD, клавиатура с подсветкой, Wi-Fi 6, металлический корпус… Чего ещё можно желать за такие деньги? Ну разве что проводной сетевой адаптер и картридер для маленьких карточек SD. В общем, весьма привлекательная модель, всецело заслуживающая награды 3DNews.

 
 
Теги: обзор, ноутбук, asus
