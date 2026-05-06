Обзор планшета DIGMA PRO Odyssey: самая бюджетная замена ноутбука

Попадая на такой аттракцион невиданной щедрости, грешным делом начинаешь думать, что при столь богатой комплектации пожертвовать пришлось собственно венцом содержимого коробки — самим планшетом.

Но при взгляде на характеристики так уже не думаешь: крупный (11,5 дюйма) дисплей с совсем недурным разрешением 2200 × 1440 точек, 12 Гбайт оперативной памяти, модуль для сотовой связи, солидный аккумулятор на 9000 мА·ч и даже операционная система Android 15 без обычной для устройств бренда прошивки microG, которая вынуждает ставить сервисы Google уже после запуска устройства. Да, аппаратная платформа — это MediaTek Helio G99, актуальная году эдак в 2023-м, но для планшета как будто бы это не столь критично. Или?..

DIGMA PRO Odyssey DIGMA PRO Empire Дисплей 11,5 дюйма, IPS,

2200 × 1440 точек, 229 ppi; 90 Гц 12 дюймов, IPS,

2000 × 1200 точек, 194 ppi; 90 Гц Процессор Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G57 MC2 ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 12 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 256 Гбайт 256 Гбайт Поддержка карт памяти Есть (microSD) Есть (microSD) Разъемы USB Type-C USB Type-C, мини-джек (3,5 мм) SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G/3G/4G 2G/3G/4G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 5.0 NFC Нет Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС GPS, A-GPS, ГЛОНАСС Датчики Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности Акселерометр, гироскоп Основная камера 13 Мп, ƒ/2,0; автофокус, вспышка 16 Мп, ƒ/2,0; автофокус, вспышка Фронтальная камера 5 Мп, ƒ/2,0; без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0; без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 34,2 Вт·ч (9000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38 Вт·ч (10000 мА·ч, 3,8 В) Размер 261,7 × 178,3 × 7,9 мм 279 × 174 × 7,6 мм Масса 560 граммов 568 граммов Защита корпуса Нет Нет Операционная система Android 15 Android 14, прошивка microG Актуальная цена От 24 199 рублей От 20 199 рублей

DIGMA PRO Odyssey выглядит как… ну как планшет, какие-то дизайнерские кунштюки в этом сегменте электроники случаются крайне редко, и это точно не такой случай. «Одиссей» в своих странствиях на остров изысканности не заплывает. Мы можем говорить больше о качестве исполнения, чем об оригинальном внешнем виде.

И с качеством у планшета все в полном порядке. Задняя панель и грани выполнены из металла, лицевая панель прикрыта закаленным стеклом. Устройство ощущается очень прочным и надежным.

При этом DIGMA PRO Odyssey не назовешь компактным. Толщина корпуса составляет 7,9 мм — что для смартфона немного, для планшета — серьезная цифра. Вес — 560 граммов. Почти столько же, сколько и у DIGMA PRO Empire, только у того был более крупный экран (12 дюймов против 11,5 дюйма у Odyssey). Рамки вокруг дисплея весьма крупные, зато в них удалось вписать фронтальную камеру, под которую здесь не пришлось выдумывать специальные отверстия в поверхности экрана или наплывы-вырезы.

Также довольно толстый корпус позволил сделать блок с единственной камерой не слишком сильно выступающим над корпусом. При этом над корпусом выступает сэндвич экрана, который выглядит эдаким вторым «этажом» устройства, а не вписан в корпус монолитно, как это бывает обычно.

Цвет — только коричневый, тут вариаций нет.

Что касается функциональных элементов, то, помимо четырех решеток для динамиков и пары обязательных аппаратных клавиш (питания и регулировки громкости, причем клавиша питания снабжена углублением, выделяющим ее тактильно и визуально), есть слот для SIM-карт и коннектор для чехла-клавиатуры. А вот мини-джек отсутствует — мода на отказ от аналогового разъема, столь полезного именно в планшетах, дошла и до DIGMA. Увы.

В одной коробке с планшетом лежит не только зарядное устройство и документация, но еще и тряпочка из микрофибры для экрана, а также уже упомянутый в начале материала набор из чехла-клавиатуры и стилуса.

Чехол выполнен в лучших традициях компаний, превращающих свои планшеты в устройства формата «2 в 1» — он одновременно может служит как подставкой (на задней панели есть откидной элемент), так и клавиатурой, дающей возможность использовать устройство как ноутбук. Заряд клавиатура получает от планшета через контактную площадку.

Клавиатура оснащена достаточно крупными клавишами с неожиданно длинным ходом — ощущения от печатания ничем не отличаются от таковых при работе с ноутбуком эконом-класса.

Есть и тачпад. Он отключаемый, но все же сложить планшет, закрепленный на подставке, клавиатурой «наружу» нельзя. То есть физически можно, но постоянно считываются паразитные нажатия на клавиши, клавиатура не блокируется.

По сути, рабочее положение планшета в подставке одно-единственное, нескольких вариантов размещения, как у iPad или планшетов HUAWEI, тут не предусмотрено.

Перо распознает силу нажатия (4096 уровней) и реагирует на наклон. Толщина кончика — 1,5 мм. Не могу сравнивать этот стилус с профессиональными инструментами, но для каких-то походных скетчей он как будто должен неплохо подойти. На корпусе стилуса есть клавиша питания и порт USB Type-C под силиконовой крышечкой. Перо заряжается уже не от планшета, а по кабелю. Для крепления пера предусмотрен специальный паз на чехле. Время автономной работы — 10 часов.

В DIGMA PRO Odyssey установлена операционная система Android 15. Можно сказать, что «чистая». Оболочка DIGMA формально присутствует, но она нужна только для замены приложений, которые Google не отдает, вроде камеры. Также перерисованы значки в характерном квадратном стиле и установлены свои шрифты. Дополнительного софта — необходимый минимум: только набор, требуемый российским законодательством. Из необычных опций стоит отметить только сервис DuraSpeed, снижающий активность избранных приложений для ускорения работы системы. Google Play предустановлен на планшет, для загрузки приложений можно использовать привычные инструменты без дополнительных примочек.

Из огрехов отмечаем местами неряшливую работу с текстом (есть опечатки и не до конца переведенные куски), не всегда аккуратный интерфейс (к примеру, в настройках цветопередачи есть чекбокс без подписи) и порой недостаточно адаптированную для планшета рабочую среду. Хотя по большей части неудобств не возникает — шрифты крупные, логика не нарушена. Работает система достаточно быстро, в памяти занимает 11 Гбайт (+4,5 Гбайт под временные системные файлы). Про сроки программной поддержки ничего не известно.

Методы защиты устройства дедовские — при помощи PIN-кода, графического ключа и пароля. Нет не только сканера отпечатков, отсутствует даже опция распознавания лица при помощи фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В DIGMA PRO Odyssey установлен ЖК-дисплей с IPS-матрицей диагональю 11,5 дюйма и разрешением 2200 × 1440 точек. Плотность пикселей – 229 ppi, весьма солидно для планшета. Лишь на 35 ppi ниже, чем у актуальных iPad, к примеру.

Есть поддержка повышенной частоты обновления – 90 Гц. В играх повышенная частота не поддерживается, но скроллинг плавный, и это чувствуется при взаимодействии с устройством. Высокой яркостью планшет не отличается, замеренный уровень составляет 359 кд/м2. На солнце планшетом пользоваться не слишком комфортно: картинка в целом различима, но на пляже не поработаешь и кино толком не посмотришь. А вот в интернете посидеть можно при желании. Уровень контрастности — 1180:1. Тоже невысокий.

Настройки экрана минималистичные: можно регулировать яркость (в том числе активировать адаптивную яркость – планшет, правда, то и дело пытается излишне затемнить экран, лучше отключить этот параметр), изменить масштаб, размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в том числе выбрав расписание; на ЖК-экране темная тема выполняет исключительно декоративную функцию). Настроек цветопередачи как таковых нет, и даже сменить цветовую температуру не получится — я же говорил, что в подменю есть нерабочий чекбокс, вероятно, он отвечал за это.

Цветовой охват дисплея DIGMA PRO Odyssey оказывается даже уже стандарта sRGB при небольшом смещении, гамма в норме (2,18) при стабильных кривых. Цветовая температура экстремально повышена – на уровне 10 000 К при норме в 6 500 К. Цвета очень холодные. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 9,20 (норма — 3,00, эталон – 2,00). Экран настроен слабо.

В DIGMA PRO Odyssey нет аналогового разъема для подключения наушников, для передачи данных используется Bluetooth версии 5.2 с поддержкой профиля LDAC. Встроенных динамиков четыре – звук достаточно громкий (мощности вполне хватает для прикроватного мультимедиа-комбайна), с приемлемой сценой.

DIGMA PRO Odyssey, как я уже упоминал, несет себе вместо сердца живую классику – самую популярную не так давно аппаратную платформу MediaTek Helio G99, которую мы встречали на десятках смартфонов и планшетов.

MediaTek Helio G99 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A76 тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ARM Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G57 MC2 тактовой частотой 950 МГц. Технологический процесс — условные 6 нм. 5G-модем отсутствует.

При том что чипсет, мягко говоря, заслуженный (хотя у тех же Huawei скажем, только сейчас появляются шестинанометровые процессоры, и то — со звездочкой), производительность вполне приемлемая – да, в играх планшет не блещет (хотя запустится, по сути, любая, а соревновательные проекты будут исполняться с достойной кадровой частотой), но система работает гладко, базовые приложения открываются достаточно шустро. С мультимедийным софтом нет проблем, я попробовал также приложения для работы с картинками — да, Photoshop будет работать, прямо скажем, небыстро, а вот с программами для рисования вполне приятно здесь иметь дело.

Результаты синтетических тестов DIGMA PRO Odyssey

Троттлинг отсутствует, ресурсные тесты не выявляют понижения частот вовсе. Под нагрузкой планшет остается просто теплым, к перегреву склонность DIGMA PRO Odyssey тоже не демонстрирует.

На DIGMA PRO Odyssey установлено неожиданно много оперативной памяти. Вдвойне неожиданно, если учесть последние новости по этой теме, и тем не менее — 12 Гбайт стандарта LPDDR4x. Также используется накопитель емкостью 256 Гбайт (стандарт неизвестен, но, судя по результатам тестирования, это UFS 2.2 либо UFS 3.0). Вдобавок память можно расширить благодаря поддержке карточек microSD. Оперативка, в свою очередь, расширяется – за счет накопителя.

В планшете предусмотрен модуль мобильной связи. Диапазоны не уточняются, но он работает с 3G и 4G-сетями. Скорее всего, с диапазонами проблем нет: гаджет формально российский — такие мелочи должны быть предусмотрены. Отмечу, что в планшете можно разместить сразу две физические симки (Nano-SIM; виртуальные SIM-карты не поддерживаются).

Остальные беспроводные модули: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac; два диапазона, на 2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS) и ГЛОНАСС (да, тут есть не только модуль сотовой связи, но и навигация). NFC нет.

Камеры на DIGMA PRO Odyssey установлены даже проще, чем те, что мы видели на модели Empire. И на самом деле ничего удивительного в этом нет — как будто производители подобной техники уже поняли, что на планшет никто всерьез не фотографирует: максимум — видеозвонки и фиксация чего-то, когда под рукой именно планшет. Ну еще люди, проверяющие, правильно ли припаркована ваша машина, снимают номера на планшеты — но едва ли они нуждаются в камерах уровня флагманских смартфонов.

Тыльная камера здесь стоит на 13 мегапикселей, есть автофокус, объектив светосилой f/2,8. Днем снимки страдают из-за слабого динамического диапазона, но в целом качество вполне приемлемое, ночью на планшет лучше не снимать. Фронтальная камера стоит разрешением 5 мегапикселей, с объективом светосилой f/2,0, уже без автофокуса.

Опций по фокусным расстояниям нет, равно как отсутствует и портретная съемка с размытием фона или ретушью. Количество настроек вообще минимально, а интерфейс оформлен не слишком удачно — к примеру, при смене ориентации гаджета «переворачиваются» не все надписи. Но хотя бы значки и шрифты достаточно крупные — на планшете это важно.

Имеется возможность съемки видео – в предельном разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду.

Планшет DIGMA PRO Odyssey получил аккумулятор емкостью 34,2 Вт·ч (9000 мА·ч, 3,8 В). Вроде бы и батарея емкая, и чипсет не слишком требовательный, и экран не очень яркий, а тем не менее какой-то серьезной автономностью планшет похвастать не может. В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, планшет продержался менее 5 часов. Результат слабый — действительно долго смотреть видео на Odyssey можно, только снижая яркость.

В комплекте идет зарядка мощностью 18 Вт, и на большее даже со сторонним адаптером вы рассчитывать не можете. То есть на полную зарядку уйдет более трех часов.

DIGMA PRO Odyssey – это вполне неплохой вариант планшета нижнего среднего класса: с не слишком свежей, но еще довольно бодрой аппаратной платформой, крупным экраном с неплохим разрешением (но не слишком удачно настроенным), качественно исполненным корпусом, четырьмя динамиками, слотом для SIM-карт и «чистым» Android.

То есть и сам по себе набор качеств вполне достойный, хотя «в чистом виде» кажется чуть переоцененным, но к нему DIGMA добавила также очень прилично исполненный чехол-клавиатуру и стилус, которые заметно расширяют спектр возможных применений планшета. Как минимум в качестве простенькой печатной машинки или графического планшета для быстрых скетчей он точно вполне неплохо может себя проявить. И с такими вводными предложение кажется интересным.