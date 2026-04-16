«Инфраструктура 2030»: «Инфосистемы Джет» представит 21 апреля концепцию к построению ИТ-инфраструктуры в условиях постоянных сбоев и изменений

На следующей неделе, 21 апреля «Инфосистемы Джет» проведёт презентацию «Инфраструктура 2030: манифест непрерывности», посвященную современным подходам к построению ИТ-инфраструктуры. Мероприятие может быть полезно архитекторам инфраструктуры, DevOps- и SRE-инженерам, техническим руководителям и специалистам, отвечающим за развитие и эксплуатацию ИТ-ландшафтов.

Источник изображения: Mario Gogh/unsplash.com

В фокусе презентации — изменение подходов к построению ИТ-ландшафтов. В связи с тем, что современные приложения становятся распределенными, требования к доступности — критичнее, а технологический контур — сложнее, классическая ИТ-инфраструктура не может обеспечивать непрерывность работы — требуется новая парадигма построения архитектуры ИТ.

Эксперты команды Инфраструктурного центра «Инфосистемы Джет» представят концепцию современной инфраструктуры и подходы, которые уже применяются в проектах заказчиков.

Ключевые принципы:

  • устойчивость достигается не за счёт отдельных компонентов, а за счет связей между ними;
  • инфраструктура без центра — отказ от единой точки, потеря которой останавливает систему;
  • надёжность как способность к быстрому пересозданию — система не восстанавливает отказавшие компоненты, а запускает новые;
  • способность к изменениям как условие непрерывности — инфраструктура адаптируется без остановки сервисов;
  • неопределённость как часть архитектуры — система проектируется с учётом непредсказуемых. сценариев.

Программа мероприятия также включает доклады лидеров индустрии:

  • проектирование микросервисных платформ уровня enterprise;
  • построение систем наблюдаемости (observability) на уровне сервисов;
  • автоматизация управления инфраструктурными ресурсами;
  • обеспечение информационной безопасности и гарантированное восстановление данных;
  • сетевые аспекты устойчивости: как архитектура сети влияет на отказоустойчивость всей системы.

«Мы видим, что современные приложения значительно изменились по сравнению с классическим монолитным ПО. Причина этого — в изменении ожидания пользователей от сервисов. Они должны быстро адаптироваться, предоставлять новые функции и обеспечивать рост нагрузки, и при этом быть доступны 24/7 в режиме онлайн. При этом компании продолжают строить свое ИТ по старым подходам, которые не способны обеспечивать современные требования. В горизонте ближайших нескольких лет ИТ-архитектура должна быть "пересобрана" под новые реалии. О том, как правильно это сделать, мы поговорим на нашем мероприятии» — отметил Юрий Семенюков, директор центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет».

Мероприятие состоится 21 апреля в пространстве Omega Rooftop (Москва, БЦ «Цветной»), начало — в 16:30.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Перед посещением мероприятия необходимо получить подтверждение его организаторов.

Информационные партнеры: Linkmeup, TAdviser, Открытые Системы, Global Digital Space, ICT-Online.ru, ICT2GO.ru.

Реклама | АО «Инфосистемы Джет» ИНН 7729058675 erid: F7NfYUJCUneTVwb8hztq

Теги: инфосистемы джет, мероприятие, ит-структура
