В YouTube появилась возможность отключить показ Shorts

У пользователей YouTube появилась возможность отключать показ видеороликов Shorts в приложениях на Android и iOS. Для этого нужно установить нулевое ограничение по времени показа Shorts.

Опция является обновлением таймера Shorts, представленного YouTube в октябре. Ранее минимальное значение ограничения по времени на показ коротких видеороликов составляло 15 минут.

Функция ограничения была расширена в январе, позволяя родителям контролировать, сколько времени проводят их дети, пролистывая Shorts. Тогда же было объявлено, что вскоре появится опция ограничения просмотра этого раздела до нуля. По словам представителя YouTube, опция установки таймера на ноль теперь доступна для всех родителей и в настоящее время внедряется для всех, включая обычные аккаунты взрослых пользователей.

Это может быть удобно для тех, кто хотел бы тратить меньше времени на пролистывание коротких видеороликов. После достижения лимита во вкладке Shorts появится уведомление об этом, и больше не будут отображаться видеоролики.

Согласно тестам, проведённым ресурсом The Verge, при достижении лимита времени короткие видеоролики удаляются с главного экрана, поэтому, установив таймер на ноль, их можно полностью игнорировать. Чтобы включить таймер, необходимо перейти в настройки приложения YouTube и выбрать «Управление временем». Затем нужно включить ограничение на показ коротких видеороликов в ленте и выбрать необходимый промежуток времени.