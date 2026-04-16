Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео В YouTube появилась возможность отключит...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В YouTube появилась возможность отключить показ Shorts

У пользователей YouTube появилась возможность отключать показ видеороликов Shorts в приложениях на Android и iOS. Для этого нужно установить нулевое ограничение по времени показа Shorts.

Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

Опция является обновлением таймера Shorts, представленного YouTube в октябре. Ранее минимальное значение ограничения по времени на показ коротких видеороликов составляло 15 минут.

Функция ограничения была расширена в январе, позволяя родителям контролировать, сколько времени проводят их дети, пролистывая Shorts. Тогда же было объявлено, что вскоре появится опция ограничения просмотра этого раздела до нуля. По словам представителя YouTube, опция установки таймера на ноль теперь доступна для всех родителей и в настоящее время внедряется для всех, включая обычные аккаунты взрослых пользователей.

Источник изображения: YouTube/The Verge

Это может быть удобно для тех, кто хотел бы тратить меньше времени на пролистывание коротких видеороликов. После достижения лимита во вкладке Shorts появится уведомление об этом, и больше не будут отображаться видеоролики.

Согласно тестам, проведённым ресурсом The Verge, при достижении лимита времени короткие видеоролики удаляются с главного экрана, поэтому, установив таймер на ноль, их можно полностью игнорировать. Чтобы включить таймер, необходимо перейти в настройки приложения YouTube и выбрать «Управление временем». Затем нужно включить ограничение на показ коротких видеороликов в ленте и выбрать необходимый промежуток времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: youtube, shorts, видеоролики, программное обеспечение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
