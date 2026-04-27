Обзор смартфона TECNO CAMON 50 Ultra: самый умный в своем классе

Впрочем, ничто не вечно под луной. Ну, кроме того самого стремления китайских компаний множить сущности и создавать как можно больше вариантов одного и того же. Дело в том, что мы уже не раз и не два сталкивались со смартфонами серии TECNO CAMON Premier (TECNO CAMON 30 Premier 5G, TECNO CAMON 20 Premier 5G, TECNO CAMON 18 Premier). Но в 2026 году стало модно выпускать именно «ультры» - можно вспомнить HUAWEI nova 15 Ultra или ближайшего родственника Infinix NOTE 60 Ultra. Оба не добрались до нас (да и в целом до России — пока), а вот TECNO CAMON 50 Ultra уже здесь, и это, как часто бывает с гаджетами серии CAMON, очень любопытное в первую очередь своими камерами устройство. Да и прямым последователем «премьеров» его не назвать — и мы поговорим ниже почему.

Как и в прошлом году, упор делается уже не только, да и не столько на камеры, сколько на встроенный искусственный интеллект, который, несмотря на куда более низкую ценовую категорию, по комплексу возможностей может поспорить даже с Galaxy AI на старших Samsung. Дебютировала экосистема TECNO AI в предыдущей серии моделей, мы рассказывали о ней в обзоре TECNO CAMON 40 Pro 5G. В новом поколении нейросетевая функциональность получила серьезное развитие. Так что устройство перед нами в любом случае прелюбопытное.

TECNO CAMON 50 Ultra TECNO CAMON 40 Pro 5G Infinix NOTE 60 Pro realme 16 Pro+ HONOR 400 Дисплей 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек (429 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек (393 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек (429 ppi); 144 Гц 6,8 дюйма, OLED, 2800 × 1280 точек (453 ppi); 144 Гц 6,55 дюйма, AMOLED,

2736 × 1264 точки (460 ppi); 120 Гц Защитное стекло Gorilla Glass 7i Нет информации Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 7i Нет информации Процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 7300 Ultimate: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A715, частота 2,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-A715, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G615 MC2 ARM Mali-G615 MC2 Adreno 810 Adreno 722 Adreno 720 Оперативная память 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256 Гбайт 256 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц WCDMA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE, нет информации о диапазонах Сотовая связь 5G SA/NSA, нет информации о диапазонах Нет SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,4 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 70 мм), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол обзора + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главной камере, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 15 до 80 мм), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в главном и телефотомодуле, четыре светодиодные вспышки Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,4, с автофокусом, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, со вспышкой 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 90 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Размер 162,4 × 77 × 7,8 мм 164,3 × 74,6 × 7,3 мм 162,4 × 77,2 × 7,4 мм 162,5 × 76,3 × 8,1/8,5 мм 156,5 × 74,6 × 7,3 мм Масса 178 граммов 179 граммов 202 грамма 198/203 грамма 184 грамма Защита от воды и пыли IP68/IP69К IP68/IP69 IP64 IP68/IP69K IP65/IP66 Операционная система Android 16, оболочка HiOS 16 Android 15, оболочка HiOS 15 Android 16, оболочка XOS 16 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 15, оболочка MagicOS 9 Актуальная цена От 39 999 рублей От 17 000 рублей (на маркетплейсах), от 23 499 рублей (официальная розница) От 31 000 рублей От 38 000 рублей (на маркетплейсах), от 48 990 рублей (официальная розница) От 39 990 рублей

На фоне ближайших соседей из Infinix, выпустивших серию NOTE 60, где старшие модели получили целый дополнительный экранчик на задней панели, TECNO выступила достаточно скромно. Тем более что как раз смартфоны серии CAMON славились необычными дизайнерскими решениями.

Более того, TECNO CAMON 50 Ultra можно назвать гаджетом во многом старомодным с его скругленными и передней, и задней панелями, экраном-«водопадом» с очень выраженным скосом по краям и визуально весьма тонкими гранями. Сейчас будто бы так не носят — все наперебой предлагают устройства с плоскими экранами и плоскими гранями.

«Плоским» сделан и самый младший, базовый TECNO CAMON 50, который, наряду с другими смартфонами серии, мы видели на выставке MWC 2026. А вот версии Pro и Ultra наследуют традициям предшественников. CAMON 50 Ultra действительно очень похожа обводами на CAMON 40 Pro, разве что державшийся несколько лет курс на визуальное сближение с классическими фотоаппаратами уже постепенно сходит на нет. О камерах отдаленно намекает только подчеркнутый цветом (но больше не припухлостью на корпусе) наплыв в районе блока камер и красный индикатор, отсылающий к соответствующего цвета кнопке видеозаписи. Но речь именно о преемственности в рамках серии, а не о реальной работе с визуальным кодом.

Сами по себе камеры теперь не интегрированы в наплыв, а выступают над корпусом почти индивидуально, напоминая скорее о фотоостровках на смартфонах Samsung. Причем здесь мы видим сразу четыре «объектива» при том, что реальных камер три, — нижняя «конфорка» занята датчиком FlashSnap, а вот широкоугольный модуль как раз вынесен отдельно и находится рядом с тем самым индикатором и одинарной вспышкой.

В целом, несмотря на некоторую несовременность, смотрится TECNO CAMON 50 Ultra неплохо — в первую очередь за счет той самой динамики, которую ему придают скошенные грани. Это относительно тонкий и легкий гаджет с учетом диагонали экрана (6,78 дюйма). По сравнению с конкурентами — можно сказать, что и самый легкий. Держать в руке его тоже ожидаемо удобно. Другое дело, что все эти скругления неизбежно приводят к тому, что гаджет норовит соскользнуть с любой недостаточно ровной поверхности, что за время тестирования ему несколько раз даже удалось сделать.

Отдадим должное прочности корпуса, покрытого закаленным стеклом спереди и сзади (и там и там — Corning Gorilla Glass 7i): смартфон не то, что не треснул, он даже не поцарапался. К тому же заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K – это максимальный на сегодня уровень для массовых устройств, обманываться игривым видом и легкостью гаджета не нужно. Добавлю, что грани при этом не алюминиевые, а пластиковые, но рамка корпуса, судя по всему, усилена алюминием.

Цветовых вариаций масса: черная, титановая (серая), оранжевая, фиолетовая и, как в нашем случае, зеленая. По материалам исполнения они не различаются. Какие из них доедут до России, на момент написания обзора неизвестно.

Сохранилась дополнительная клавиша One-Tap. По умолчанию при однократном нажатии она делает особый скриншот, «Умные заметки», при долгом нажатии — активирует ИИ-ассистентку Ella. В остальном функциональные элементы вполне обычные: пара клавиш на правой грани, мини-джека нет, ИК-порт есть (на верхней грани).

В комплекте со смартфоном поставляются и чехол, и адаптер питания. Но нам достался предсерийный образец без коробки, так что продемонстрировать комплектацию я не могу.

TECNO CAMON 50 Ultra работает на базе операционной системы Android 16 с оболочкой HiOS 16.

Интерфейс оболочки HiOS 16

Глобально оболочка по сравнению с предыдущим поколением не изменилась: все столь же специфичный (но недурной при этом) дизайн, раздельные шторки для уведомлений и быстрых настроек, огромное количество предустановленного и рекомендованного для установки (партнерского) софта, шрифты и значки менялись в прошлом поколении, в HiOS 16 их трогать не стали. Из свежего — левый экран теперь занят ИИ-помощником Ella со всем массивом ее возможностей, появились новые темы и обои для рабочего стола, в том числе с 3D-эффектом. В целом система приличная, хотя у меня она местами допускала ошибки, а приложение камеры, к примеру, работало медленно — но это можно списать на предсерийный статус смартфона. Занимает в памяти система почти 19 Гбайт. Обещают до трех лет обновлений — негусто, но обычно для TECNO.

Ключевой системный элемент смартфона — это изобилие сервисов, связанных с нейросетями, и их интеграция в программную платформу. О своей «разумности» гаджет заявляет еще на этапе настройки, с ходу включая Ella (так зовут ИИ-ассистентку TECNO) в процесс.

Дальше — конечно, больше. Как я уже писал, под Ella отведен отдельный экран, также ИИ-функции доступны в настройках, Ella включается нажатием клавиши One-Tap, ИИ-функции есть в приложении камеры, в галерее, ситуативно в браузере и так далее — интеграция очень глубокая и разнообразная. Набор возможностей при этом очень широкий. Первым делом скажем о совсем свеженьком. Ключевой функцией могли бы стать «Умные заметки», но в тестовом TECNO CAMON 50 Ultra функция работала не совсем корректно. В теории смартфон делает скриншот текущего экрана, анализирует информацию, проставляет теги и добавляет в некую сводку — по факту же анализ регулярно выдавал ошибки, а найти «склад» этих «умных заметок» у меня так и не получилось.

А вот обновленные функции художественной обработки фото работали как надо. Помимо уже давно знакомого (но серьезно расширенного) сервиса «Портрет AIGC», превращающего объект съемки в ИИ-персонажа, также появилась функция «AI Галерея искусств» — с ее помощью можно либо обработать снимок в избранном художественном стиле (аниме, Моне, Ван Гог и так далее), либо перенести объект со снимка на какой-то заранее нарисованный фон, вроде античных руин или Московского Кремля. В принципе, игрушка не новая, художественная обработка известна уже более 10 лет, со времен MSQRD и Prisma, но здесь это реализовано на новом уровне.

Сервисы TECNO AI

Остальной массив функций знаком и по предыдущему поколению смартфонов TECNO. За год он менее впечатляющим не стал:

Редактирование фото — удаление объектов, создание боке постфактум, удаление бликов, теней и отражений, автоматический зум (по факту — кадрирование на усмотрение смартфона), возможность расширить изображение.

удаление объектов, создание боке постфактум, удаление бликов, теней и отражений, автоматический зум (по факту — кадрирование на усмотрение смартфона), возможность расширить изображение. Генерация видео — можно «оживлять» фотографии, делая из них коротенькие видеоролики, как на смартфонах HONOR.

— можно «оживлять» фотографии, делая из них коротенькие видеоролики, как на смартфонах HONOR. Генератор обоев AI — как создание картинок по текстовому запросу, так и редактирование портрета в заданных рамках.

— как создание картинок по текстовому запросу, так и редактирование портрета в заданных рамках. Создание изображений из набросков — вы рисуете что-то как получится, ИИ «додумывает» картинку в заданном стиле.

— вы рисуете что-то как получится, ИИ «додумывает» картинку в заданном стиле. Генератор текста – можно задать нейросети тематику, она придумывает текст.

– можно задать нейросети тематику, она придумывает текст. Редактирование текста в различном стиле, корректура, создание краткой сводки большого текста (в том числе взятого с PDF-файла).

в различном стиле, корректура, создание краткой сводки большого текста (в том числе взятого с PDF-файла). Решение задач по фото . Ассистент может решать математические задачи – причем с расписыванием процесса; можно как вбивать задачи в блокнот и решать там, так и просто брать картинки из учебника, фотографируя их.

. Ассистент может решать математические задачи – причем с расписыванием процесса; можно как вбивать задачи в блокнот и решать там, так и просто брать картинки из учебника, фотографируя их. Быстрый поиск на экране , в том числе распознавание изображений в окне TECNO AI. Кроме того, можно быстро позвонить по номеру, найденному на экране или добавить его в записную книжку, также можно сканировать QR-код или же добавить найденное на экране событие в календарь.

, в том числе распознавание изображений в окне TECNO AI. Кроме того, можно быстро позвонить по номеру, найденному на экране или добавить его в записную книжку, также можно сканировать QR-код или же добавить найденное на экране событие в календарь. Функция «Круг для поиска» от Google.

от Google. Распознавание песен .

. Расшифровка записей на диктофоне .

. Помощник по переводу — синхронный перевод звонков и аудиозаписей или же текста.

— синхронный перевод звонков и аудиозаписей или же текста. Интеграция с сервисами «Яндекса»: просишь Ella заказать еду – активируется «Яндекс.Еда», построить маршрут – «Яндекс.Карты», заказать такси – «ЯндексGo».

просишь Ella заказать еду – активируется «Яндекс.Еда», построить маршрут – «Яндекс.Карты», заказать такси – «ЯндексGo». Контроль состояния здоровья — смартфон в течение 20 секунд смотрит на ваше лицо и делает выводы (уровень кислорода, пульс, качество дыхания, систолическое давление), используя дистанционную фотоплетизмографию.

— смартфон в течение 20 секунд смотрит на ваше лицо и делает выводы (уровень кислорода, пульс, качество дыхания, систолическое давление), используя дистанционную фотоплетизмографию. Полноценный модуль общения на базе модели Deepseek R1.

Самое главное — что все эти функции в той или иной степени интегрированы в ИИ-ассистентку Ella. Из-за большого количества точек доступа к этим функциям ощущается все немного суетливо, но обилие возможностей, качественный модуль общения и очень любопытные (и хорошо работающие) опции обращения с фото оставляют в целом отличное впечатление. Наряду с Galaxy AI это, пожалуй, лучшая на сегодня реализация нейросетей, встроенных в программную среду смартфона.

Сканер отпечатков вмонтирован в «сэндвич» экрана. Использован оптический сенсор – в меру чувствительный, работающий с минимальным процентом брака, он расположен, как обычно, очень близко к нижней кромке смартфона — для того чтобы дотянуться до него большим пальцем, приходится придерживать смартфон второй рукой. Вибрация срабатывает только при неудачном распознавании отпечатка. Имеется дополнительная система идентификации лица при помощи фронтальной камеры, этот метод менее надежен, но зато работает такая система значительно быстрее.

⇡#Дисплей и звук

В TECNO CAMON 50 Ultra установлен AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2644 × 1208 точек. Плотность пикселей высокая — 429 ppi. Картинка гладкая, а эпоха Full HD-дисплеев в смартфонах среднего класса окончательно ушла.

Максимальная частота обновления — 144 Гц, но, как это регулярно бывает на не слишком мощных смартфонах, экран которых поддерживает столь высокую частоту, сценариев, при которых она достигает этого значения, по сути, не существует. В базовых приложениях частота не превышает 120 Гц, в играх — не поднимается выше 90 Гц. Частота ШИМ – 2160 Гц, чувствительным к мерцанию пользователям можно не сильно беспокоиться.

Максимальная, измеренная при искусственном освещении лампами накаливания яркость дисплея TECNO CAMON 50 Ultra составила 832 кд/м2. В настройках появился переключатель на «режим высокой яркости», в котором статический уровень даже в условиях, для этого вроде бы неподходящих, оказывается очень высоким. На солнце тем более не будет никаких проблем, пиковая динамическая яркость еще выше.

Настройки дисплея: яркость (в том числе адаптивная яркость); режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном; темная тема с возможностью настроить расписание ее работы; размер и тип шрифтов. Имеется возможность настройки цветопередачи: выбор осуществляется между пресетами «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет»; есть и ползунок, позволяющий вручную регулировать цветовую температуру. Я измерил цветопередачу дисплея с двумя доступными предустановками с цветовой температурой по умолчанию.

В режиме «Оригинальный цвет», который и выставлен по умолчанию, дисплей должен отображать стандартные цвета для содержимого, но по факту цветовой охват оказывается расширен — и соответствует стандарту DCI-P3. Гамма в норме: средний уровень 2,26 со стабильными кривыми. Температура повышена до 7 000-7 400 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 3,32 при норме в 3,00 (и эталоне 2,00). Не идеально, но в целом недалеко от истины.

В ярком режиме цветовой охват еще немного расширяется, уже превышая DCI-P3, в остальном характер картинки не меняется: гамма на уровне 2,24, температура идентична, среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker – 3,79. Переключаться с режима цветопередачи, установленного по умолчанию, попросту незачем.

В TECNO CAMON 50 Ultra отсутствует мини-джек, передача звука без проводов задействует модуль Bluetooth версии 5.3 с поддержкой профиля LDAC, но без aptX. При этом есть сертификация Dolby Atmos – это сейчас редкость, времена повального «долби» на смартфонах прошли. Есть стереодинамики – в паре с выделенным на нижней грани работает разговорный, оба весьма громкие, звучание неплохого качества для мобильного устройства, выраженного перекоса в сторону динамика с нижнего торца нет.

TECNO CAMON 50 Ultra работает на базе аппаратной платформы MediaTek Dimensity 7400 Ultimate – довольно свежего, прошлогоднего 5G-чипсета среднего класса, который до этого «вживую» мы не встречали, хотя это далеко не дебютный смартфон с ним на борту.

По архитектуре Dimensity 7400 Ultimate близка к платформе Dimensity 7300 Ultimate, которую мы видели на TECNO CAMON 40 Pro 5G, — но с более высокой тактовой частотой ядер. Вычислительный блок состоит из четырех производительных ядер Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и четырех энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Набор инструкций — ARMv8.2-A. Техпроцесс – 4 нм (TSMC). Графическая подсистема — Mali-G615 MP2, частота – 1,3 ГГц. И тут мы видим почти двукратный прирост частоты относительно близкого по типажу, но иного по мощи графического процессора.

Несмотря на близость архитектуры чипсета, по производительности TECNO CAMON 50 Ultra превосходит CAMON 40 Pro 5G очень серьезно — что, собственно, логично, все-таки мы говорим не только о более новом смартфоне, но и о гаджете чуть более высокого ценового диапазона. При этом отметим, что TECNO CAMON 40 Premier 5G нес на борту заведомо более мощную платформу MediaTek Dimensity 8350, так что просто называть «ультру» переименованным «премьером» не стоит, он занимает чуть иное положение в своем классе. И по мощи — далеко не главенствующее, как можно видеть по результатам бенчмарков. Он ненамного, но уступает по мощи основным конкурентам. В целом уровня производительности хватает, чтобы система работала довольно шустро (на финальной прошивке), но в играх, к примеру, доступный максимум при низких графических настройках — 90 кадров в секунду (и 90 Гц, об этом мы писали выше). Геймерский потенциал средненький, скажем так.

Результаты синтетических тестов TECNO CAMON 50 Ultra

Зато отсутствует проблема троттлинга, да и нагрев ядра под нагрузками терпимый. При этом корпус при долгих игровых сессиях может серьезно раскаляться, в большей степени в одном из углов, — некоторые проблемы с отводом тепла присутствуют, пусть они и не сказываются непосредственно на производительности.

TECNO CAMON 50 Ultra поставляется с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x. Накопитель – на 256 или 512 Гбайт (версия не уточняется, но, судя по результатам тестирования скорости, скорее всего, это UFS 2.2). Слот для карты памяти отсутствует. Оперативную память можно расширить за счет накопителя. У нас на тесте побывала версия на 8+256 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В TECNO CAMON 50 Ultra есть и 5G-, и 4G-модемы – и скоро об этом уже не надо будет упоминать, из любых сегментов, кроме ультрабюджетного, гаджеты без 5G-модемов постепенно исчезают; и да, 5G уже постепенно становится актуальным и для жителей России. Смартфон оснащен двумя слотами для карточек nano-SIM; есть VoLTE. eSIM, к сожалению, не поддерживается.

Остальные беспроводные модули: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax; есть поддержка Wi-Fi 6, нет поддержки Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS с A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo), а также модуль NFC.

В TECNO CAMON 50 Ultra установлены три тыльные камеры, обеспечивающие смартфону три базовых фокусных расстояния, а благодаря использованию Quad Bayer-сенсоров — и того больше. Но тут мы сталкиваемся сразу с несколькими нюансами.

Главный модуль получил сенсор Sony LYT-700C: 50 мегапикселей, габариты 1/1,56’’ (размер отдельного пикселя – 1 мкм). Он сопровождается оптикой со светосилой ƒ/1,8 и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм. Автофокус — фазовый, есть оптический стабилизатор.

Телефотомодуль тоже оснащен Quad Bayer-сенсором, это OmniVision OV50M: 50 мегапикселей, 1/2,88" (0,64 мкм). Оптика — с ЭФР 70 мм и светосилой ƒ/2,4. Автофокус — тоже фазовый, оптический стабилизатор неожиданно отсутствует. Широкоугольная камера — уже с 8-мегапиксельным модулем. Это GalaxyCore GC08A8 габаритами 1/4" (1,12 мкм) с оптикой с ЭФР 14 мм (угол обзора 111,4°) и светосилой ƒ/2,2. Автофокуса и стабилизации нет.

Упомянутый выше нюанс состоит в том, что, несмотря на два Quad Bayer-модуля, в том числе установленный и в телефотокамеру, «дополнительное» фокусное расстояние, получаемое за счет «гибридного» метода с кропом от 50-мегапиксельной картинки, доступно только одно — это двукратное масштабирование. Дополнительного кропа от снимка, сделанного на зум-камеру, смартфон не предлагает.

Главная камера хорошо снимает днем: да, есть определенный «перешарп», но он не бросается в глаза, если не рассматривать снимки «под лупой»; цветопередача довольно бледная, но при этом нет и перебора по насыщенности, когда смартфон очень старается угодить пользователю цветастостью, — сложно сказать, что хуже. Динамический диапазон весьма высокий, ошибок с программной склейкой HDR я не заметил. Ночью и в помещении при неярком искусственном свете картинка несколько пластилиновая, шумоподавление работает излишне агрессивно. При этом «перешарп» опять же оказывается в пределах нормы — видно, что смартфон очень старается не переусердствовать с программным повышением резкости. А, вероятно, это бы не помешало — частенько заметен микросмаз, глобально четкости изображениям не хватает. Баланс между светами и тенями неплохой, но вообще ночная съемка на TECNO CAMON 50 Ultra с учетом довольно крупного сенсора скорее разочаровывает.

Двукратный «гибридный» зум реализован здорово. Да, по снимкам вполне заметно, что это не «настоящее» оптическое приближение, детализация не самая высокая, — но заметно это именно на большом экране при подробном разглядывании фотографии. В мобильном формате полный порядок. Важно, что днем не проседает динамический диапазон, а ночью контурная резкость не превышает пределов разумного, да и с микросмазом дело обстоит даже чуть лучше, чем при съемке без использования программного масштабирования.

Для трехкратного зума используется отдельная камера, но, честно говоря, если бы я этого не знал, то пребывал бы в полной уверенности, что это еще один вариант «гибридного» масштабирования. Да, при беглом взгляде детализация высокая, но вместо естественных деталей — очень характерная нейросетевая рисовка. Динамический диапазон слабый, днем мы получаем заметные пересветы, ночью — провалы в тенях (либо опять же полностью залитые белым освещенные объекты). Да, камера остается рабочей при разных условиях освещения (что уже неплохо с учетом отсутствия оптической стабилизации, которая могла бы не просто обрезать крылья при ночной съемке, а буквально обрубить их), но качество картинки высоким точно не назовешь. И становится ясно, почему тут отсутствует базовая опция дополнительного зума.

Если невысокий уровень съемки на зум-камеру стал скорее неприятным сюрпризом с учетом использования там некрупного, но все же Quad Bayer-сенсора, то широкоугольный модуль соответствует ожиданиям. Из плюсов — минимальные искажения по краям кадра (но и угол охвата средненький), цвета бледные, но они те же, что и при съемке на другие камеры (баланс белого не плавает в зависимости от фокусного расстояния), динамический диапазон невысокий – в контрастных сюжетах могут быть засветы. Детализации не хватает и при дневной съемке, ночью же мы видим весьма мыльную картинку, местами даже заметна пикселизация. Также отметим, что автофокуса на этом модуле нет, снимать на него можно только общие планы.

Помимо трех базовых фокусных расстояний имеется и распространенная возможность применять легкий кроп, касаясь значка с текущим фокусным расстоянием. Такая опция есть для съемки на главную камеру: в результате помимо базовых 23 мм мы получаем снимки с ЭФР 28 и 35 мм. Качество съемки при этом не слишком страдает. Также можно получить дополнительный зум при съемке на телефотомодуль: к базовым 70 мм добавляются 85 и 117 мм. Но в этом случае качество снимков падает очень сильно, о детализации говорить уже не приходится.

По умолчанию главная камера и телефотомодуль снимают с разрешением 12,5 мегапикселей, широкоугольная камера выдает фотографии в разрешении 8 мегапикселей. Для стандартного фокусного расстояния и зума можно применить режим съемки с повышенным разрешением. Примеры – выше. Как обычно, выигрыш в детализации минимален (если вообще есть — я, честно говоря, не заметил), а файл весит в три раза больше.

Для улучшения работы камеры ночью предусмотрен специальный режим, который в приложении камеры TECNO традиционно носит имя Super Night. В нем камера смартфона делает несколько снимков с разной экспозицией, которые затем склеиваются воедино и дорабатываются программно. На это уходит от нескольких мгновений до двух секунд, в зависимости от уровня освещенности. И серьезного влияния на качество снимков эта обработка не оказывает — да, чуть повышается яркость, добавляется контурной резкости, более корректно прописывается баланс светов и теней, но порой затруднительно различить снимки, сделанные без ночного режима и с ним. Вдобавок ночной режим активируется в базовом экране съемки по умолчанию — отключать эту опцию, равно как и переходить специально во вкладку Super Night, нет необходимости.

Примеры снимков с различными фильтрами и профилями

Помимо всевозможных ИИ-штучек, есть и более традиционные способы обработки изображения — три профиля («Стандарт», «Подсветка» и CAMON), а также 11 фильтров. Профили и фильтры сочетаются. Примеры — в галерее выше (три первых снимка — разные профили, далее — фильтры с профилем CAMON).

Примеры съемки с ночными фильтрами

Есть и специальные ночные фильтры, они особенно эффектны, их тут шесть. Примеры – выше.

В портретном режиме доступны четыре фокусных расстояния (24, 35, 50 и 70 мм), есть настраиваемое боке и гибко настраиваемая ретушь (причем раздельно — ретушь лица и коррекция фигуры). Фильтров или возможности изменить эффект боке нет, можно только добавить на фотографию «звездочки». Качество съемки — среднее. Размытие чуть грубое, выбивающиеся пряди волос ставят камеру в сложное положение, тон кожи холодноватый. Автофокус работает корректно, но детализация, особенно при съемке с зумом, кажется недостаточной, изображение слегка «пластилиновое», что характерно, впрочем, и для съемки в обычном режиме.

Специальной макрокамеры в TECNO CAMON 50 Ultra нет, равно как и приспособленного для макро модуля, как, к примеру, широкоугольная оптика с минимальной дистанцией фокусировки в 3см на TECNO CAMON 40 Pro 5G. Тем не менее крупные планы вполне неплохо получаются и на главную камеру — приемлемые (но не выдающиеся) макроснимки сделать на этот смартфон можно.

Примеры снимков с различными фильтрами

Имеется забавная функция съемки с подменой неба на фотографии, она знакома по смартфонам бренда уже года четыре. Работает она всегда примерно одинаково — и, к слову, на весьма приличном уровне.

Интерфейс приложения камеры TECNO CAMON 50 Ultra

Приложение камеры в HiOS 16 обзавелось новыми функциями (вроде той же «AI Галереи искусств»), но логика неизменна: каких-то странных причуд, как это бывало на смартфонах TECNO раньше, тут нет, все на своих местах, запутаться трудно. Набор функций в основном уже упомянут выше. Здесь стоит сказать также про режим FlashSnap, в котором смартфон делает фото с короткой выдержкой и минимальной постобработкой — пригодится для съемки динамичных сюжетов. На месте режим с ручными настройками, но без возможности снимать в формате RAW, режим для съемки документов, склейка видео по шаблону («Видеоблог»), съемка на несколько камер. Из свежего — набор режимов для съемки с длинной экспозицией (как днем — для создания «молочной воды» у водопадов, например, так и ночью — для съемки звездного неба или автомагистралей с проводкой) и специальная опция для подводной съемки.

Галерея снимков

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением 4K (3840 × 2160) с частотой до 30 кадров в секунду. Причем с максимальным разрешением (либо в Full HD при 60 кадрах в секунду) можно снимать только на главную камеру или с трехкратным зумом. Но переключаться между этими камерами во время съемки нельзя — опция смены фокусного расстояния имеется, но зум будет программным со значительным снижением качества изображения (в том числе начинает сильно плавать автофокус). Широкоугольный модуль позволяет снимать видео максимум в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Есть возможность снимать с различными эффектами и фильтрами или с искусственным размытием фона (в Full HD 30p), а также с ретушью (в 720p). Есть цифровая стабилизация, в том числе усиленная, причем последняя работает в любом режиме и при любом разрешении, отключать ее вообще нет нужды (хотя порой она может создать эффект укачивания). Сама по себе картинка при съемке на главную камеру неплохая, но при движении смартфона может подергиваться по краям.

Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный Quad Bayer-сенсор Samsung ISOCELL JN1: габариты – 1/2,76" (0,64 мкм), с автофокусным объективом, обладающим светосилой f/2,5. Предлагается два фокусных расстояния (используется тот же «гибридный» зум, что и на тыльной камере). Все программные фишки вроде размытия фона, ретуши или «звездочек» на заднем плане – на месте. Качество съемки высокое. Запись видео возможна в том же разрешении, то есть вплоть до 4К 30p.

TECNO CAMON 50 Ultra получил литий-полимерный аккумулятор емкостью 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В). Да, несмотря на относительно тонкий корпус в сочетании с относительно же емкой батареей, это не кремний-углеродный элемент, а литий-полимерная классика, просто с плотной структурой ячеек. По автономности к смартфону никаких вопросов — стандартный световой день он держит заряд почти при любой нагрузке. На рекорды вроде двух-трех суток на одном заряде при этом гаджет не претендует, заряжать CAMON 50 Ultra надо каждый день.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi смартфон продержался чуть меньше суток — отличный показатель.

В комплекте с TECNO CAMON 50 Ultra поставляется зарядное устройство мощностью 45 Вт. Напомню, что у нас на тесте был не полный комплект, так что проверить, насколько быстро смартфон заряжается с использованием стандартного адаптера, возможности у меня не было. Но обещают примерно час двадцать минут — вроде и неплохо с учетом емкой батареи, но на самом деле по сегодняшним меркам любой показатель больше часа не вызывает восторга, почти все конкуренты заряжаются значительно быстрее. Есть множество опций по сохранению ресурса батареи (применение быстрой зарядки необязательно), для геймеров есть обходная зарядка (когда питание подается напрямую на материнскую плату, а не на батарею, что снижает нагрев смартфона под нагрузкой). Беспроводная зарядка не поддерживается.

В баскетболе есть понятие твинера — это игрок, как бы застревающий между позициями. Например, недостаточно высокий для центрового, но недостаточно быстрый для форварда. Что-то подобное происходит с TECNO CAMON 50 Ultra.

TECNO, явно не впечатленная продажами смартфонов подсерии CAMON Premier, решила понизить ставки и сделала CAMON Ultra заметно более доступным, но при этом использовала более простые аппаратную платформу и камеры. Последний смартфон этой серии, c которым мы имели дело, — это двухлетней давности TECNO CAMON 30 Premier 5G, и даже сегодня он заметно мощнее и предлагает более совершенный фотомодуль (в частности, с тремя Quad Bayer-матрицами). Но он и стоил на старте более 50 тысяч рублей, тогда как CAMON 50 Ultra предлагается за 40-45 тысяч.

И в этом сегменте как будто недостаток производительности уже не так бросается в глаза, хотя большинству конкурентов смартфон будет проигрывать. А само наличие трех фокусных расстояний без учета «гибридного» зума уже выделяет его на фоне остальных, отправляя во вкладку «камерофоны». Другое дело, что качество съемки, особенно с зумом, на фоне ожиданий — не самое выдающееся.

Так и получаются те самые качели — вроде бы и неплохо за свои деньги, но то одного не хватает, то другого (к примеру, автономность хороша, а вот скорость зарядки — недостаточна). При этом какие-то вещи у TECNO CAMON 50 Ultra хороши безотносительно ко всем ценовым раскладам, и в первую речь это встроенный в оболочку искусственный интеллект, изобилующий возможностями и хорошо интегрированный в программную среду. Это, пожалуй, главный повод обратить свое внимание на этот гаджет — ничего подобного у других смартфонов его ценового диапазона просто нет.

Достоинства:

мощный и здорово интегрированный в программную оболочку искусственный интеллект TECNO AI;

яркий и крупный AMOLED-дисплей с поддержкой частоты вплоть до 144 Гц (технически);

тонкий и легкий корпус, при этом прочный и с поддержкой защиты IP68/IP69K;

хорошее качество съемки на главную камеру – особенно днем;

широкие возможности видеосъемки;

качественная фронтальная камера;

отличная автономность;

громкие стереодинамики.

Недостатки: