Лояльность к iPhone превысила 96 % — пользователи Android готовы менять бренд почти в четыре раза чаще

Лояльность пользователей к смартфонам iPhone достигла исторического максимума, составив 96,4 % согласно новому опросу. В то же время владельцы устройств на базе Android оказались почти в четыре раза более склонны к смене бренда при следующей покупке.

Источник изображения: sellcell.com

Исследование, проведённое платформой SellCell, показало, что лишь 3,6 % текущих владельцев iPhone намерены перейти на другую марку, тогда как в 2019 году уровень лояльности составлял 90,5 %. Среди пользователей Android уровень удержания оказался ниже: 86,4 % планируют остаться на этой операционной системе, а 13,6 % рассматривают иные варианты. Такие данные свидетельствуют о том, что разрыв в приверженности бренду между двумя крупнейшими игроками рынка продолжает увеличиваться.

Среди небольшого процента пользователей iPhone, готовых сменить платформу, абсолютное большинство (69,7 %) выбрали бы смартфоны Samsung, а 20,2 % отдали бы предпочтение устройствам Google. Примечательно, что среди пользователей Android, желающих перейти на iOS, доля составила 26,8 %, что указывает на определённый отток аудитории в сторону экосистемы Apple. Отмечается, что основные причины сохранения верности iPhone кроются в личных предпочтениях бренда (60,8 %) и глубокой интеграции в экосистему (17,4 %).

Долгосрочная статистика также подтверждает устойчивость позиций Apple: 83,8 % опрошенных используют смартфоны бренда более пяти лет. Для сравнения, среди пользователей Android такой период использования одного бренда зафиксирован лишь у 33,8 % респондентов. В исследовании приняли участие 5000 жителей США, причём выборка была равномерно разделена между владельцами устройств разных операционных систем.

