Обзор DIGMA DiCam 970: экшен-камера с очень богатой комплектацией для новичка
Компания DIGMA охватывает какое-то нереальное количество секторов потребительской электроники — от планшетов до ноутбуков, от электронных книг до компьютерной периферии. Есть у DIGMA и большой опыт в создании устройств для автомобилей, в том числе и видеорегистраторов. И вот тут компания делает один небольшой шаг в, казалось бы, необычную сторону — и начинает заниматься уже экшен-камерами, у которых с видеорегистраторами, на самом деле, много общего.
И под брендом DIGMA экшен-камеры выпускаются уже довольно давно, а ассортимент накопился очень богатый. Прямо сейчас на сайте компании я насчитал 11 наименований. Все относятся к более или менее бюджетному сегменту, но сегодня мы поговорим об одной из флагманских моделей в семействе — DIGMA DiCam 970. Это экшен-камера с поддержкой записи 4K-видео, с объективом, обладающим углом обзора 150°, емким аккумулятором (на 1400 мА·ч) и невероятно богатой комплектацией. И при этом — ценой от 7 670 рублей (на маркетплейсах на момент создания этого материала).
⇡#Технические характеристики
Дизайн, конструкция и аксессуары
DIGMA DiCam 970 в эргономических вопросах полностью следует заветам GoPro (и их последователей из DJI) – прямоугольный корпус со смещенным к краю объективом, крупные клавиши, которыми удобно оперировать даже в лыжных перчатках, и экранчик на фронтальной панели.
Кажется даже, что к столь знакомому корпусу подойдут кейсы от старых GoPro, если они у вас сохранились, — но нет, настолько точно DIGMA корифеев жанра не копирует, тем более и своих аксессуаров тут предостаточно. Об этом ниже.
Пока же поговорим о самой камере. На корпусе мы видим четыре клавиши — две расположены на верхней панели, две — на правой. Верхние клавиши ключевые: левая отвечает за включение/выключение устройства (продолжительное нажатие) и за переключение режимов съемки (однократное нажатие во время работы), правая — собственно за съемку, это кнопка спуска. Между клавишами расположился микрофон.
Две клавиши справа отвечают за ситуативное пролистывание списков, но у нижней «стрелочки» есть и особая функция, о которой можно узнать только из инструкции по эксплуатации, — при продолжительном нажатии (не менее 5 секунд) она активирует фронтальный дисплей, переводя на него изображение. Обратное переключение осуществляется так же.
Тыльный же дисплей, помимо выполнения функции видоискателя, служит для общей навигации — он снабжен сенсорной поверхностью, и большая часть управления осуществляется именно через него. Возле экрана находятся два индикатора — состояния и зарядки.
Слева находится порт USB Type-C, который служит для зарядки камеры и передачи данных на внешние устройства, и слот для карты памяти MicroSD.
На нижней панели — отсек для аккумулятора и динамик. Аккумулятор тут съемный, провести внеплановый пит-стоп во время долгих съемок можно без проблем. И да, аккумуляторы подходящего формата я нашел в продаже — правда, не точно такие же, а меньшей емкости.
Габариты DIGMA DiCam 970 – 64,3 × 31 × 44 мм. Вес – 130 граммов без учета батареи и карты памяти. Камера действительно небольшая — скажем так, соответствует рыночным стандартам в своей категории.
Корпус DIGMA DiCam 970 выполнен из черного пластика и стекла. Никакой защиты от пыли и влаги не заявлено, ударопрочностью камера тоже не отличается, ее легко повредить и поцарапать. Но это не так критично, ведь в комплекте имеется защитный кейс.
Этот самый кейс исполнен здорово: водонепроницаемый, полностью герметичный, из плотного прозрачного пластика. Ему испытания что трехлетним ребенком, что вечным Черным морем оказались нипочем.
Также в комплекте лежат:
То есть комплектация, мягко говоря, богатая — особенно для устройства стоимостью ниже десяти тысяч рублей.
⇡#Дисплеи, интерфейс и управление
Как я уже писал, у DIGMA DiCam 970 сразу два дисплея. Оба — с ЖК-матрицами: тыльный — диагональю 2,2 дюйма и разрешением 800 × 480 точек, фронтальный — диагональю 1,4 дюйма и разрешением 240 × 240 точек. Последний выполняет сугубо вспомогательную функцию при съемке самого себя и не активируется по умолчанию — для этого, повторюсь, необходимо выполнить специальное действие с клавишей «Вниз».
Тыльный же дисплей, помимо функции видоискателя, играет роль ключевого хаба для настройки. Четыре физические клавиши используются для запуска и остановки записи, съемки фото и переключения некоторых функций, но любая смена настроек осуществляется через сенсорный дисплей.
Интерфейс вполне понятный, сенсорный слой на экране достаточно чувствительный, но к мелким значкам надо привыкать — поначалу я постоянно промахивался. Благо при использовании экшен-камеры не требуется проводить много времени в интерфейсе, настроек не так много.
Настройки текущего режима доступны при касании значка с тремя полосками в правой части экрана; при смахивании от верхней кромки мы получаем доступ к системным параметрам и настройкам отображения информации на экране; при смахивании от нижней кромки экрана открывается быстрое меню со всеми опциями записи. Просмотреть отснятый материал можно, коснувшись значка в левой части экрана.
На самом деле, к базовой схеме управления DIGMA DiCam 970 у меня не возникло вопросов — кроме пары моментов, для прояснения которых понадобилось залезть в инструкцию, все сделано довольно просто, логично и понятно. Отметим реализованную возможность переключаться между режимами съемки (пусть и без возможности их гибко настраивать), не вынимая устройство из защитного кейса.
Но для камеры заявлена также опция управления через мобильное приложение. Оно называется iСam Smart , поиску по словам «Digma DiCam» в магазине приложений доверять не стоит, высвечивается приложение, которое работает некорректно. Стоит воспользоваться инструкцией с QR-кодом, по которому скачивается правильная утилита. С ее помощью можно управлять камерой и скачивать с нее отснятый материал.
⇡#Фото- и видеосъемка
DIGMA DiCam 970 умеет снимать видео в разрешении 4K (3840 × 2160) c частотой до 30 кадров в секунду, в разрешении 2,7К (2720 × 1530) с частотой до 60 кадров в секунду, в разрешении Full HD (1920 × 1080) c частотой до 120 кадров в секунду. Предельный битрейт не заявляется, но я зафиксировал до 41 Мбит/с в разрешении 4К. Формат съемки — MP4, кодеки — H.265 (установлен по умолчанию) и H.264.
В камере используется сенсор Sony IMX386: 12 мегапикселей, габариты 1/2,9" (размер отдельного пикселя — 1,25 мкм). С ним работает широкоугольная оптика (угол обзора — 150°) без оптического стабилизатора и автофокуса. Последний в экшен-камерах откровенно лишний, так что воспринимать это как недостаток не стоит. Стабилизация же имеется в целом, пусть и цифровая. Светосила оптики не уточняется, и, что интересно, выяснить ее на практике тоже не получается — все приложения сигнализируют о постоянной диафрагме f/32, что не может быть правдой.
Цифрового зума и каких-то еще возможностей настройки фокусного расстояния нет, но угол обзора меняется в зависимости от разрешения. При съемке 4К-видео и Full HD-видео угол обзора максимально широкий, при съемке 2,7К-видео и 2К-видео (2560 × 1440) он значительно сокращается.
В «базе» DIGMA DiCam 970 снимает в разрешении 4К при частоте 30 кадров в секунду без стабилизации. При желании можно настроить выдержку, выставить экспокоррекцию, баланс белого, ISO (по умолчанию — авто, минимум — ISO 100, максимум — ISO 1600), поменять режим замера экспозиции или установить цикличную запись (полезно не только на видеорегистраторе, но и во время соревнований, например). Можно включить или выключить запись звука — камера способна записывать звук (пусть и приглушенный) в том числе и при надетом защитном кейсе. В основном я записывал с надетым кейсом, именно такое использование камеры и предполагается.
Качество видео невысокое: картинка довольно резкая, но «пережатая» в деталях, динамический диапазон посредственный, заметны шумы. Зато отмечаем действительно широкий угол обзора. Да, он сопровождается сильными пространственными искажениями, но их отчасти можно скорректировать — есть соответствующая настройка, за счет минимального кропа сильный бочкообразный эффект сглаживается. В целом уровень изображения вполне соответствует ценовой категории устройства.
С частотой 60 кадров в секунду можно снимать с разрешением 2,7К. Как я уже писал выше, угол обзора сокращается — это уменьшает эффект укачивания, но для экшен-съемки такой формат подойдет меньше, качество съемки не улучшается кардинально. Если для вас критична кадровая частота, лучше немедля переключиться на Full HD-разрешение, в котором доступна съемка с частотой сразу до 120 кадров в секунду без кропа.
Также стоит включить стабилизацию — не совсем понятно, почему эта настройка вообще отключена на экшен-камере по умолчанию. Она здесь цифровая, но работает вполне неплохо, разница между нестабилизированной и стабилизированной картинкой видна сразу.
Снимать видео на DIGMA DiCam 970 можно как днем, так и ночью. Да, качество картинки невысокое — сильные шумы, низкая детализация. Но видео в любом случае различимое, что для бюджетной экшен-камеры уже неплохое достижение, многие подобные устройства вообще не предоставляют такой возможности. Также можно выставить фильтры — цветные, монохромный или, к примеру, с ретроэффектом. Причем при съемке как видео в любом разрешении, так и фото. Выше — пример ночной видеосъемки с монохромным фильтром.
Доступны опции видеозаписи таймлапсов (в 4K-разрешении), гиперлапсов (в 4К-разрешении) и замедленного видео (в два раза — в разрешении вплоть до 2,7К, в четыре раза — в Full HD-разрешении). Выше можно увидеть примеры короткого гиперлапса в Full HD и замедленного в два раза видео в 2,7К.
Как видно, опций по съемке довольно много — и набор актуальный, без каких-то странных изъянов. Качество записи звука посредственное, но можно подключить внешний микрофон через USB Type-C, если это необходимо.
Снимать фото на DIGMA DiCam 970 тоже можно — причем в разрешении вплоть до 20 мегапикселей (5120 × 3840), хотя базовое разрешение сенсора составляет 12 Мп. Применяется экстраполяция: на первый взгляд 20-мегапиксельные снимки кажутся более детализированными, но визуальной информации в них не больше, это иллюзия. По умолчанию установлена съемка в разрешении 12 Мп — если вам нужны фото на экшен-камеру, лучше так и оставить, но поменять значение параметра «качество изображения», выставив «высокое». Снимать фото можно как в формате JPEG, так и в несжатом формате RAW (DNG). Про само по себе качество фото сказать нового нечего — та же ситуация, что и с видео: широкий угол, сильные пространственные искажения, посредственная детализация и динамический диапазон, проблемная работа с источниками освещения в кадре.
⇡#Автономная работа
В DIGMA DiCam 970 используется батарея емкостью 5,32 Вт·ч (1400 мА·ч, 3,8 В). Заряда хватает немногим менее чем на час непрерывной съемки — вполне неплохой показатель. Правда, барахлит контроллер заряда, индикация не всегда верна — визуально может казаться, что осталось еще до трети заряда, а съемка внезапно прекращается. Причем потом ее можно возобновить — и снова устройство будет демонстрировать не критический уровень заряда.
⇡#Заключение
DIGMA DiCam 970 – неплохой пример экшен-камеры начального уровня для тех, кто хочет попробовать что-то подобное в первый раз, либо, наоборот, четко знает, чего хочет — например, собирается использовать это устройство не для художественных целей, а для побочных задач вроде видеофиксации рабочих процессов. Также она может подойти для съемки животных или крепления на животном — элементарно из-за сочетания приемлемого качества съемки и невысокой цены (не так жалко потерять, в случае чего).
Из плюсов отмечаем очень богатый комплект, что как раз может привлечь новичка, не до конца уверенного в конкретном применении камеры — можно без дополнительных вложений и прикрепить на мотоциклетный руль или шлем, и под водой снимать, и в автомобиле разместить, есть разные ремешки, даже пульт ДУ. Также в число плюсов записываем полноценную функциональность по режимам съемки фото и видео, возможность записи 4К-видео, очень широкий угол обзора, дополнительный экранчик на фронтальной панели и приличную автономность.
К недостаткам стоит отнести весьма хрупкий корпус (если не использовать защитный кейс). Невысокое качество съемки же вполне соответствует ценовой категории устройства.
