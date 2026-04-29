Обзор DIGMA DiCam 970: экшен-камера с очень богатой комплектацией для новичка

Компания DIGMA охватывает какое-то нереальное количество секторов потребительской электроники — от планшетов до ноутбуков, от электронных книг до компьютерной периферии. Есть у DIGMA и большой опыт в создании устройств для автомобилей, в том числе и видеорегистраторов. И вот тут компания делает один небольшой шаг в, казалось бы, необычную сторону — и начинает заниматься уже экшен-камерами, у которых с видеорегистраторами, на самом деле, много общего.

И под брендом DIGMA экшен-камеры выпускаются уже довольно давно, а ассортимент накопился очень богатый. Прямо сейчас на сайте компании я насчитал 11 наименований. Все относятся к более или менее бюджетному сегменту, но сегодня мы поговорим об одной из флагманских моделей в семействе — DIGMA DiCam 970. Это экшен-камера с поддержкой записи 4K-видео, с объективом, обладающим углом обзора 150°, емким аккумулятором (на 1400 мА·ч) и невероятно богатой комплектацией. И при этом — ценой от 7 670 рублей (на маркетплейсах на момент создания этого материала).

DIGMA DiCam 970 Эффективное разрешение сенсора 12 Мп Стабилизатор изображения Цифровая стабилизация Процессор Hi3519DV500 Автофокус Нет, фиксированный фокус Формат видео MP4 (H.264 / H.265) Формат фото JPEG, RAW (DNG) Размер кадра До 5120 × 3840 Разрешение видео До 3840 × 2160, 30p; до 2720 × 1530, 60p; до 1920 × 1080, 120p Угол обзора 150° Карта памяти Micro SD/SDHC/SDXC не ниже класса 10 (UHS-I) емкостью до 256 Гбайт Экран Тыльный экран: 2,2 дюйма, 800 × 480; фронтальный экран: 1,4 дюйма, 240 × 240 Интерфейсы USB Type-C, microSD Беспроводные модули Wi-Fi 802.11 b/g/n Питание Литий-ионный аккумулятор, 5,32 Вт·ч, 1400 мА·ч, 3,8 В Габариты 64,3 × 31 × 44 мм Масса 130 граммов Актуальная цена От 7 670 рублей на маркетплейсах

Дизайн, конструкция и аксессуары

DIGMA DiCam 970 в эргономических вопросах полностью следует заветам GoPro (и их последователей из DJI) – прямоугольный корпус со смещенным к краю объективом, крупные клавиши, которыми удобно оперировать даже в лыжных перчатках, и экранчик на фронтальной панели.

Кажется даже, что к столь знакомому корпусу подойдут кейсы от старых GoPro, если они у вас сохранились, — но нет, настолько точно DIGMA корифеев жанра не копирует, тем более и своих аксессуаров тут предостаточно. Об этом ниже.

Пока же поговорим о самой камере. На корпусе мы видим четыре клавиши — две расположены на верхней панели, две — на правой. Верхние клавиши ключевые: левая отвечает за включение/выключение устройства (продолжительное нажатие) и за переключение режимов съемки (однократное нажатие во время работы), правая — собственно за съемку, это кнопка спуска. Между клавишами расположился микрофон.

Две клавиши справа отвечают за ситуативное пролистывание списков, но у нижней «стрелочки» есть и особая функция, о которой можно узнать только из инструкции по эксплуатации, — при продолжительном нажатии (не менее 5 секунд) она активирует фронтальный дисплей, переводя на него изображение. Обратное переключение осуществляется так же.

Тыльный же дисплей, помимо выполнения функции видоискателя, служит для общей навигации — он снабжен сенсорной поверхностью, и большая часть управления осуществляется именно через него. Возле экрана находятся два индикатора — состояния и зарядки.

Слева находится порт USB Type-C, который служит для зарядки камеры и передачи данных на внешние устройства, и слот для карты памяти MicroSD.

На нижней панели — отсек для аккумулятора и динамик. Аккумулятор тут съемный, провести внеплановый пит-стоп во время долгих съемок можно без проблем. И да, аккумуляторы подходящего формата я нашел в продаже — правда, не точно такие же, а меньшей емкости.

Габариты DIGMA DiCam 970 – 64,3 × 31 × 44 мм. Вес – 130 граммов без учета батареи и карты памяти. Камера действительно небольшая — скажем так, соответствует рыночным стандартам в своей категории.

Корпус DIGMA DiCam 970 выполнен из черного пластика и стекла. Никакой защиты от пыли и влаги не заявлено, ударопрочностью камера тоже не отличается, ее легко повредить и поцарапать. Но это не так критично, ведь в комплекте имеется защитный кейс.

Этот самый кейс исполнен здорово: водонепроницаемый, полностью герметичный, из плотного прозрачного пластика. Ему испытания что трехлетним ребенком, что вечным Черным морем оказались нипочем.

Также в комплекте лежат:

Крепление на руль/штангу.

Крепление на плоскую поверхность.

Крепление на закругленную поверхность.

Рамка.

Повязка-бандаж.

Две наклейки для адаптера.

Пульт ДУ.

Кабель USB Type-C—USB Type-A.

То есть комплектация, мягко говоря, богатая — особенно для устройства стоимостью ниже десяти тысяч рублей.

⇡#Дисплеи, интерфейс и управление

Как я уже писал, у DIGMA DiCam 970 сразу два дисплея. Оба — с ЖК-матрицами: тыльный — диагональю 2,2 дюйма и разрешением 800 × 480 точек, фронтальный — диагональю 1,4 дюйма и разрешением 240 × 240 точек. Последний выполняет сугубо вспомогательную функцию при съемке самого себя и не активируется по умолчанию — для этого, повторюсь, необходимо выполнить специальное действие с клавишей «Вниз».

Тыльный же дисплей, помимо функции видоискателя, играет роль ключевого хаба для настройки. Четыре физические клавиши используются для запуска и остановки записи, съемки фото и переключения некоторых функций, но любая смена настроек осуществляется через сенсорный дисплей.

Интерфейс вполне понятный, сенсорный слой на экране достаточно чувствительный, но к мелким значкам надо привыкать — поначалу я постоянно промахивался. Благо при использовании экшен-камеры не требуется проводить много времени в интерфейсе, настроек не так много.

Настройки текущего режима доступны при касании значка с тремя полосками в правой части экрана; при смахивании от верхней кромки мы получаем доступ к системным параметрам и настройкам отображения информации на экране; при смахивании от нижней кромки экрана открывается быстрое меню со всеми опциями записи. Просмотреть отснятый материал можно, коснувшись значка в левой части экрана.

На самом деле, к базовой схеме управления DIGMA DiCam 970 у меня не возникло вопросов — кроме пары моментов, для прояснения которых понадобилось залезть в инструкцию, все сделано довольно просто, логично и понятно. Отметим реализованную возможность переключаться между режимами съемки (пусть и без возможности их гибко настраивать), не вынимая устройство из защитного кейса.

Но для камеры заявлена также опция управления через мобильное приложение. Оно называется iСam Smart , поиску по словам «Digma DiCam» в магазине приложений доверять не стоит, высвечивается приложение, которое работает некорректно. Стоит воспользоваться инструкцией с QR-кодом, по которому скачивается правильная утилита. С ее помощью можно управлять камерой и скачивать с нее отснятый материал.

DIGMA DiCam 970 умеет снимать видео в разрешении 4K (3840 × 2160) c частотой до 30 кадров в секунду, в разрешении 2,7К (2720 × 1530) с частотой до 60 кадров в секунду, в разрешении Full HD (1920 × 1080) c частотой до 120 кадров в секунду. Предельный битрейт не заявляется, но я зафиксировал до 41 Мбит/с в разрешении 4К. Формат съемки — MP4, кодеки — H.265 (установлен по умолчанию) и H.264.

В камере используется сенсор Sony IMX386: 12 мегапикселей, габариты 1/2,9" (размер отдельного пикселя — 1,25 мкм). С ним работает широкоугольная оптика (угол обзора — 150°) без оптического стабилизатора и автофокуса. Последний в экшен-камерах откровенно лишний, так что воспринимать это как недостаток не стоит. Стабилизация же имеется в целом, пусть и цифровая. Светосила оптики не уточняется, и, что интересно, выяснить ее на практике тоже не получается — все приложения сигнализируют о постоянной диафрагме f/32, что не может быть правдой.

Цифрового зума и каких-то еще возможностей настройки фокусного расстояния нет, но угол обзора меняется в зависимости от разрешения. При съемке 4К-видео и Full HD-видео угол обзора максимально широкий, при съемке 2,7К-видео и 2К-видео (2560 × 1440) он значительно сокращается.

В «базе» DIGMA DiCam 970 снимает в разрешении 4К при частоте 30 кадров в секунду без стабилизации. При желании можно настроить выдержку, выставить экспокоррекцию, баланс белого, ISO (по умолчанию — авто, минимум — ISO 100, максимум — ISO 1600), поменять режим замера экспозиции или установить цикличную запись (полезно не только на видеорегистраторе, но и во время соревнований, например). Можно включить или выключить запись звука — камера способна записывать звук (пусть и приглушенный) в том числе и при надетом защитном кейсе. В основном я записывал с надетым кейсом, именно такое использование камеры и предполагается.

Качество видео невысокое: картинка довольно резкая, но «пережатая» в деталях, динамический диапазон посредственный, заметны шумы. Зато отмечаем действительно широкий угол обзора. Да, он сопровождается сильными пространственными искажениями, но их отчасти можно скорректировать — есть соответствующая настройка, за счет минимального кропа сильный бочкообразный эффект сглаживается. В целом уровень изображения вполне соответствует ценовой категории устройства.

С частотой 60 кадров в секунду можно снимать с разрешением 2,7К. Как я уже писал выше, угол обзора сокращается — это уменьшает эффект укачивания, но для экшен-съемки такой формат подойдет меньше, качество съемки не улучшается кардинально. Если для вас критична кадровая частота, лучше немедля переключиться на Full HD-разрешение, в котором доступна съемка с частотой сразу до 120 кадров в секунду без кропа.

Также стоит включить стабилизацию — не совсем понятно, почему эта настройка вообще отключена на экшен-камере по умолчанию. Она здесь цифровая, но работает вполне неплохо, разница между нестабилизированной и стабилизированной картинкой видна сразу.

Снимать видео на DIGMA DiCam 970 можно как днем, так и ночью. Да, качество картинки невысокое — сильные шумы, низкая детализация. Но видео в любом случае различимое, что для бюджетной экшен-камеры уже неплохое достижение, многие подобные устройства вообще не предоставляют такой возможности. Также можно выставить фильтры — цветные, монохромный или, к примеру, с ретроэффектом. Причем при съемке как видео в любом разрешении, так и фото. Выше — пример ночной видеосъемки с монохромным фильтром.

Доступны опции видеозаписи таймлапсов (в 4K-разрешении), гиперлапсов (в 4К-разрешении) и замедленного видео (в два раза — в разрешении вплоть до 2,7К, в четыре раза — в Full HD-разрешении). Выше можно увидеть примеры короткого гиперлапса в Full HD и замедленного в два раза видео в 2,7К.

Как видно, опций по съемке довольно много — и набор актуальный, без каких-то странных изъянов. Качество записи звука посредственное, но можно подключить внешний микрофон через USB Type-C, если это необходимо.

Снимать фото на DIGMA DiCam 970 тоже можно — причем в разрешении вплоть до 20 мегапикселей (5120 × 3840), хотя базовое разрешение сенсора составляет 12 Мп. Применяется экстраполяция: на первый взгляд 20-мегапиксельные снимки кажутся более детализированными, но визуальной информации в них не больше, это иллюзия. По умолчанию установлена съемка в разрешении 12 Мп — если вам нужны фото на экшен-камеру, лучше так и оставить, но поменять значение параметра «качество изображения», выставив «высокое». Снимать фото можно как в формате JPEG, так и в несжатом формате RAW (DNG). Про само по себе качество фото сказать нового нечего — та же ситуация, что и с видео: широкий угол, сильные пространственные искажения, посредственная детализация и динамический диапазон, проблемная работа с источниками освещения в кадре.

В DIGMA DiCam 970 используется батарея емкостью 5,32 Вт·ч (1400 мА·ч, 3,8 В). Заряда хватает немногим менее чем на час непрерывной съемки — вполне неплохой показатель. Правда, барахлит контроллер заряда, индикация не всегда верна — визуально может казаться, что осталось еще до трети заряда, а съемка внезапно прекращается. Причем потом ее можно возобновить — и снова устройство будет демонстрировать не критический уровень заряда.

DIGMA DiCam 970 – неплохой пример экшен-камеры начального уровня для тех, кто хочет попробовать что-то подобное в первый раз, либо, наоборот, четко знает, чего хочет — например, собирается использовать это устройство не для художественных целей, а для побочных задач вроде видеофиксации рабочих процессов. Также она может подойти для съемки животных или крепления на животном — элементарно из-за сочетания приемлемого качества съемки и невысокой цены (не так жалко потерять, в случае чего).

Из плюсов отмечаем очень богатый комплект, что как раз может привлечь новичка, не до конца уверенного в конкретном применении камеры — можно без дополнительных вложений и прикрепить на мотоциклетный руль или шлем, и под водой снимать, и в автомобиле разместить, есть разные ремешки, даже пульт ДУ. Также в число плюсов записываем полноценную функциональность по режимам съемки фото и видео, возможность записи 4К-видео, очень широкий угол обзора, дополнительный экранчик на фронтальной панели и приличную автономность.

К недостаткам стоит отнести весьма хрупкий корпус (если не использовать защитный кейс). Невысокое качество съемки же вполне соответствует ценовой категории устройства.