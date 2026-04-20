Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam

Французская команда Team Vitality по Counter-Strike стала победителем турнира IEM Rio 2026, обыграв Team Spirit в финале со счётом 3:0. Этот титул стал для коллектива уже четвёртым в сезоне, а также позволил Vitality вписать своё имя в историю — команда первой выиграла два Grand Slam.

Капитан Vitality Ден «apex» Модесклер (Dan Madesclaire) после матча отметил, что успех — это результат системной работы, а не какого-то одного секрета: «Секрета нет. Нужно много работать, быть на шаг впереди и иметь таких невероятных тиммейтов. Несмотря на счёт 3:0, я злился — мы проигрывали слишком много плохих раундов. Я хочу, чтобы мы играли идеально. Но я горжусь командой — они выступили невероятно».

Финальный матч начался с карты Mirage, где Spirit уверенно стартовала, быстро поведя 5:1 на стороне атаки. Однако Vitality удалось стабилизировать игру и сравнять счёт к смене сторон. После перехода в атаку французский коллектив впервые вышел вперёд, но затем уступил инициативу — Spirit довела счёт до 11:8. Именно в этот момент проявилась разница в классе: Vitality собралась, перевела игру в овертайм и довела карту до победы (16:13).

На второй карте, Nuke, Spirit также выглядела достойно и завершила первую половину со счётом 8:4 в защите. Однако несколько проигранных раундов против пистолетов в начале второй половины полностью разрушили экономику команды. Vitality быстро перехватила контроль и без лишних проблем закрыла карту со счётом 13:10.

Dust2 оказался наименее конкурентным: Vitality с самого начала захватила инициативу, поведя 5:0 в защите. Spirit смогла ненадолго вернуться в игру, но этого оказалось недостаточно. После уверенно выигранного пистолетного раунда во второй половине Vitality довела матч до логичного завершения. Карта закончилась со счётом 13:5.

Главными героями финала стали Робин «ropz» Куль (Robin Kool) с рейтингом 1,38 и Матье «ZywOo» Эрбо (Mathieu Herbaut) с рейтингом 1,36, которые стабильно приносили ключевые раунды своей команде. Последний получил награду MVP турнира.

У Spirit лучшим оказался молодой талант Данил «donk» Крышковец, однако даже он завершил серию с рейтингом 1,00. Российский игрок начал показывать более уверенную игру лишь на третьей карте, когда исход матча уже был практически предрешён.

На протяжении турнира Vitality продемонстрировала стабильную форму, обыграв RED Canids, G2 Esports, Natus Vincere и FURIA Esports, уступив лишь Team Falcons на групповом этапе.

Победа Team Vitality на IEM Rio 2026 принесла команде второй подряд ESL Grand Slam — одну из самых престижных наград в профессиональном Counter-Strike. Этот трофей вручается за победу на четырёх турнирах ESL в рамках десяти последовательных ивентов, включая как минимум один турнир уровня Championship. Помимо статуса сильнейшей команды, победитель получает награду в размере $1 млн в виде золотых слитков. Достижение Vitality стало историческим: ранее ни одной команде не удавалось выиграть Grand Slam дважды, тем более подряд. Более того, игрок Робин «ropz» Куль стал первым в истории с тремя такими титулами.

Следующий сезон гонки за Grand Slam начнётся уже в мае на турнире IEM Atlanta 2026, где команды снова поборются за один из самых престижных трофеев в киберспорте.

Победа в Рио-де-Жанейро закрепляет за Vitality статус сильнейшей команды текущего сезона и усиливает разговоры о возможной эпохе доминирования коллектива на профессиональной сцене Counter-Strike 2. Капитан Ден «apex» Модесклер прямо заявил, что считает Grand Slam даже более сложным достижением, чем победа на мейджоре, — из-за необходимости сохранять стабильную форму на дистанции: «ESL Grand Slam сложнее выиграть, чем Major… нет сомнений, что сейчас мы лучшая команда в истории».