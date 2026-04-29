Обзор Infinix NOTE 60: нестандартный подход к смартфону среднего класса

Когда я подхожу к смартфонам Infinix, то уже заранее жду чего-то необычного, выбивающегося из стандартных шаблонов — либо вообще (как в случае со вторым экраном на Infinix NOTE 60 Pro), либо применительно к своему классу. Вот и в Infinix NOTE 60 мы видим беспроводную зарядку (чем гаджеты этой серии славятся уже третий год кряду), eSIM и датчики сердцебиения и уровня кислорода в крови прямо на корпусе.

Но помимо экзотики и каких-то штучных элементов, более типичных для дорогих смартфонов, Infinix NOTE 60, который на старте стоит около 28 тысяч рублей, предлагает и элементарно хороший набор базовых потребительских качеств: крупный AMOLED-экран с разрешением 1,5К и частотой до 144 Гц, прочный корпус (но тут есть нюансы, которые мы обсудим ниже), 5G-платформу, емкую батарею и, в теории, очень неплохие камеры. Складывается ли из этого радужная картина лучшего смартфона за свои деньги, или некоторые компромиссы портят полотно? Разбираемся в обзоре.

Infinix NOTE 60 Infinix NOTE 60 Pro TECNO CAMON 40 Pro 5G Samsung Galaxy A56 HONOR X9d Дисплей 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек, 429 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек, 429 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 точек, 393 ppi; 120 Гц 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2340 × 1080 точек, 385 ppi; 120 Гц 6,79 дюйма, AMOLED, 2640 × 1200 точек, 427 ppi; 120 Гц Защитное стекло Gorilla Glass 7i Gorilla Glass 7i Нет информации Corning Gorilla Glass Victus+ Нет информации Процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) MediaTek Dimensity 7300 Ultimate: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Samsung Exynos 1580: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,9 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,9 ГГц) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720s, частота 2,3 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720s, частота 2,2 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520s, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G615 MP2 Adreno 810 ARM Mali-G615 MC2 Xclipse 540 Adreno 810 Оперативная память 8 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 6/8/12 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256 Гбайт 256 Гбайт 256 Гбайт 128/256 Гбайт 256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM; eSIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, нет информации о диапазонах LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 LTE, нет информации о диапазонах Сотовая связь 5G SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA, нет информации о диапазонах Нет SA/NSA/Sub-6: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол обзора + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на обеих камерах, оптический стабилизатор на главной камере, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 12 Мп, ƒ/2,2 + 5 Мп, ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль, 108 Мп, ƒ/1,8 + 5 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,5, с автофокусом, со вспышкой 12 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 90 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 45 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 31,54 Вт·ч (8300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Размер 162,4 × 77,2 × 7,5 мм 162,4 × 77,2 × 7,4 мм 164,3 × 74,6 × 7,3 мм 162,2 × 77,5 × 7,4 мм 161,9 × 76,1 × 7,8 мм Масса 199 граммов 202 грамма 179 граммов 198 граммов 193 грамма Защита от воды и пыли IP64 IP64 IP68/IP69 IP67 IP68/IP69K Операционная система Android 16, оболочка XOS 16 Android 16, оболочка XOS 16 Android 15, оболочка HiOS 15 Android 15, оболочка OneUI 7 Android 15, оболочка Magic OS 9 Актуальная цена От 27 999 рублей От 30 999 рублей От 21 199 рублей От 25 200 рублей (на маркетплейсах), от 29 999 рублей (официальная розница) От 27 899 рублей

Infinix NOTE 60 оформлен значительно проще своего старшего собрата, при этом общий стиль оставлен нетронутым. Как это возможно? Да очень просто — хотя тут отсутствует светодиодная панель/второй экран Active Matrix, сам блок камер с местом, как будто зарезервированным под эту панель, тот же.

Это крупный островок-восьмиугольник (но со скругленными углами), где камеры расположены в левой его части. Все — это в данном случае две, как и у NOTE 60 Pro, собственно. Рядом с ними располагается вспышка и панель Active Halo.

Эта панель и отвечает за визуальное своеобразие смартфона — этот квадратик с RGB-светодиодами при активации будет мигать при поступающих звонках, запуске игр, сигнализировать об уведомлениях и так далее. В настройках можно выбрать анимацию.

Корпус смартфона в духе времени сделан плоским со всех сторон, без лишних скруглений, «водопадов» и всего такого, что было модно года три-четыре назад. За счет этого держать крупный, но физически будто бы тонкий (7,5 мм) смартфон в руке не слишком удобно, грани слегка врезаются в пальцы. Но при этом гаджет не уезжает с любой недостаточно ровной поверхности каждый раз, когда на ней оказывается, да и в руке держится надежно.

Задняя панель выполнена из пластика — матового, но довольно скользкого, подражающего фактурой стеклу. Грани — из алюминия, лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 7i. Заявлено, что корпус у Infinix NOTE 60 прочный — соответствует стандарту MIL-STD-810H (но со звездочкой, что гарантией перенос обещанных тягот бытия не обеспечивается). А вот защита от пыли и влаги более чем рядовая — IP64. То есть на пляже пользоваться гаджетом можно без опасений, но в море с ним точно лучше не заходить, тут только базовая брызгозащита.

Лицевая поверхность оформлена традиционно — тонкие рамки (экран занимает 89,4 % поверхности), одинокая фронтальная камера в индивидуальном отверстии, вокруг которого то и дело появляется облачко с панелью быстрого доступа к определенным функциям.

Цветовых вариаций в России будет доступно три: титановая (условно серая), синяя и черная. Последняя — самая скучная — и попала к нам на тест.

Функциональные элементы, даже за вычетом уже упомянутой панели Active Halo, нестандартные. По краям помимо двух привычных клавиш питания и регулировки громкости мы видим одну функциональную клавишу на левом ребре (по умолчанию на нее повешено переключение звуковых профилей) и блок с датчиком пульса и пульсоксиметром (он отвечает за измерение уровня кислорода в крови) на правом.

В комплекте есть чехол из прозрачного пластика с магнитной панелью, которая идеально подходит для беспроводных зарядных устройств MagSafe (или аналогов от других брендов, в том числе и самого Infinix).

Infinix NOTE 60 работает под управлением Android 16 с оболочкой XOS 16. Мы про эту программную среду подробно рассказывали в обзоре Infinix NOTE 60 Pro, здесь буду краток.

Интерфейс оболочки XOS 16 на смартфоне Infinix NOTE 60

Это достаточно стильная и симпатично оформленная оболочка с приятными анимациями и актуальным, в целом, дизайном, но некоторыми огрехами со шрифтами (не всегда все идеально подогнано по размерам) и большим количеством предустановленного софта. Есть любопытные обои для рабочего стола с возможностью гибкой настройки и достаточно обширные опции для персонификации интерфейса. Левый экран занят не привычной новостной лентой Google, а собственным экраном с настраиваемым набором виджетов смартфона, панелью «Яндекса» (которая у меня нормально не отображалась) и быстрым доступом к некоторым ИИ-инструментам.

ИИ-функциональность на смартфоне Infinix NOTE 60

Именно ИИ-инструменты и можно считать главной фишкой смартфонов Infinix (как и ближайших соседей — TECNO, — в которые нейросети интегрированы еще более плотно). Их здесь на удивление много. Есть и «гугловские» средства Gemini и «Круг для поиска», и частично интегрированные сервисы «Яндекса» («Алиса» как раз вызывается через упомянутый выше левый экран), и собственный ИИ-ассистент Folax, который, к слову, вызывается по умолчанию продолжительным нажатием клавиши питания вместо привычного (и не работающего в России без специальных средств обхода) Gemini. Но этим самым ассистентом (который работает на основе модели Deepseek, судя по всему) дело не ограничивается. Вот весь список доступных на Infinix NOTE 60 ИИ-сервисов помимо упомянутых:

Смарт-касание Folax – тот самый «Круг для поиска» от Google, но дополненный возможностью выделять текст (и любую другую информацию) с картинки касанием двух пальцев.

– тот самый «Круг для поиска» от Google, но дополненный возможностью выделять текст (и любую другую информацию) с картинки касанием двух пальцев. Помощник по переводу – текстовый перевод «в одно движение», достаточно выделить текст на экране.

– текстовый перевод «в одно движение», достаточно выделить текст на экране. Помощник по работе с документами – формирует краткое содержание документов и позволяет как-то еще вытаскивать оттуда информацию. Тоже теперь работает с русским языком.

– формирует краткое содержание документов и позволяет как-то еще вытаскивать оттуда информацию. Тоже теперь работает с русским языком. AI- редактор — собственно, редактирование текстов, тоже есть функция извлечения краткого содержания из текста (некоторые функции тут дублируют друг друга).

— собственно, редактирование текстов, тоже есть функция извлечения краткого содержания из текста (некоторые функции тут дублируют друг друга). Заметки AI – преобразование наброска или текстового описания в ИИ-изображение.

– преобразование наброска или текстового описания в ИИ-изображение. Расшифровка звукозаписи – преобразование звука в текст. Теоретически работает с русским языком, но у меня функция, как и на XOS 15, не работала.

– преобразование звука в текст. Теоретически работает с русским языком, но у меня функция, как и на XOS 15, не работала. Субтитры AI – автоматические субтитры для видео.

– автоматические субтитры для видео. Генератор тем AI — создание картинок как по текстовому запросу, так и за счет редактирования портрета в заданных рамках.

— создание картинок как по текстовому запросу, так и за счет редактирования портрета в заданных рамках. Галерея AI – удаление объектов с фото, удаление бликов, отражений или теней и возможность поднять четкость и расширить картинку.

Работает смартфон быстро и без сбоев, каких-то проблем с отдельными приложениями за неделю тестирования я не заметил. В памяти оболочка занимает 19,2 Гбайт. Обещают до трех лет системных обновлений и пять лет обновлений безопасности.

Сканер отпечатков встроен в сэндвич экрана. Используется оптический сенсор, который не слишком хорошо реагирует на прикосновения влажных или жирных пальцев, но в обычной ситуации он отзывчив и быстр. Как обычно, он расположен близко к нижней кромке смартфона, что приводит к необходимости либо придерживать гаджет второй рукой при разблокировке, либо перехватывать его в ладони. Вибрирует смартфон только при неудачном срабатывании сканера. Имеется дополнительная система идентификации лица при помощи фронтальной камеры, это менее надежный метод, но зато срабатывает быстрее и —при хорошем освещении — стабильнее.

⇡#Дисплей и звук

В Infinix NOTE 60 установлен ровно тот же дисплей, что и в NOTE 60 Pro: AMOLED диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2644 × 1208 точек. Плотность пикселей — 429 ppi. Картинка гладкая, не пикселизированная — в этом плане даже к крупным Full HD-экранам придраться было сложно, но то, что 1,5К-разрешение становится нормой уже в среднем ценовом сегменте, в любом случае радует. На автономности это, к слову, сказывается не слишком сильно.

Заявлена частота обновления аж 144 Гц, но это число в данном случае можно назвать номинальным: условий, при которых экран выдает именно такую частоту, я достичь не смог —ни где-то в интерфейсе, ни в обычных приложениях, ни, что было бы максимально уместно, в играх. В играх при этом частота поднимается до 120 Гц — но для этого предварительно необходимо активировать режим разработчика и разрешить это повышение. Любопытно, что в более мощном NOTE 60 Pro даже подобная операция не помогла, и выше 90 Гц частота там не поднималась. Заявленная частота ШИМ — 2304 Гц, тут, скорее всего, все более или менее честно, серьезных проблем с мерцанием я не заметил. Правда, у меня нет и повышенной чувствительности к этой проблеме.

Максимальная статическая яркость дисплея (измерение проводится при искусственном свете светодиодных ламп) Infinix NOTE 60 составила 802 кд/м2 — результат очень хороший. Заявленная максимальная яркость в динамике – 1600 кд/м2, а на пике в теории экран может выдавать 4500 кд/м2. Это тоже просто красивая цифра для пресс-релиза, но и реальных показателей яркости достаточно, чтобы при субъективном восприятии экран Infinix NOTE 60 в солнечную погоду вел себя отлично. Стандарту HDR10 дисплей соответствует без поправок.

Настройки дисплея: яркость (в том числе с адаптивной настройкой, а также возможность выставить вручную режим высокой яркости, в котором смартфон как раз и выдает пик в ущерб энергопотреблению); режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном (в отличие от большинства конкурентов, расписание автоматического включения этого режима настроить нельзя, есть только ручная активация); темная тема (уже с возможностью настроить расписание ее работы); размер шрифтов. Имеется возможность настройки цветопередачи: выбор осуществляется между пресетами «Яркие цвета» и «Оригинальный цвет» без опции менять цветовую температуру. Я измерил цветопередачу дисплея с двумя доступными режимами.

В режиме «Оригинальный цвет», который и выставлен по умолчанию, цветовое пространство почти в точности соответствует стандарту DCI-P3. Гамма – чуть выше нормы (2,25) при стабильных кривых. Цветовая температура превышает норму – на уровне 7 000-7 500 К при эталонном значении в 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 3,47 при норме в 3,00.

В режиме «Яркие цвета» цветовое пространство уже превышает стандарты DCI-P3. Температура не меняется, как и гамма, а среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 3,67. Не могу сказать, что дисплей Infinix NOTE 60 настроен плохо, — нет, как раз наоборот, слово «неплохо» сюда подходит в самый раз. Но не более того.

В Infinix NOTE 60 используются стереодинамики, исполненные по «гибридной» схеме: наряду с выделенным, расположенным на нижней грани, работает разговорный динамик, звук которого выводится на верхнюю грань при помощи специальных отверстий. С позиционированием, балансом и громкостью нет проблем. С выдачей аудио на внешние источники история типичная: мини-джека нет, есть модуль Bluetooth 5.4 с поддержкой профиля LDAC, но без aptX (все же тут платформа MediaTek); Dolby Atmos не поддерживается, но есть поддержка DTS.

Infinix NOTE 60 работает на базе аппаратной платформы MediaTek Dimensity 7400 Ultimate – мы буквально только что ее видели на смартфоне более высокой ценовой категории, TECNO CAMON 50 Ultra. Но не могу сказать, что это должно как-то особенно вдохновлять, для последнего она все же была несколько не по рангу.

В состав MediaTek Dimensity 7400 Ultimate входит четыре производительных ядра Cortex-A78 с частотой до 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Набор инструкций — ARMv8.2-A. Техпроцесс – 4 нм (TSMC). Графическая подсистема — Mali-G615 MP2, частота – 1,3 ГГц. Что конкретно подразумевается под термином Ultimate, не совсем понятно — по архитектуре эта платформа не отличается от обычной Dimensity 7400, что именно «разогнано», неизвестно.

Infinix очень гордится использованием платформы Qualcomm на NOTE 60 Pro (это совсем не типичное решение для компании, и к нему явно долго шли), но не могу сказать, что более бюджетная MediaTek Dimensity 7400 Ultimate справляется с задачами примерно на том же уровне — отставание от Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 составляет 5-20 %. Да, тоже что-то, но по факту в реальных задачах NOTE 60 проявляет себя примерно так же, а где-то, что удивительно, даже лучше — в некоторых играх, к примеру, не только частота обновления дисплея поднимается до 120 Гц, но и кадровая частота — до 120 кадров в секунду, что старшей модели было недоступно. Да и в целом для смартфона данного класса это высокий показатель. Не могу сказать, что однозначно лучший в своем классе, но точно конкурентоспособный.

Результаты синтетических тестов Infinix NOTE 60

Проблема троттлинга отсутствует, а нагрев ядра под нагрузками терпимый. Корпус под нагрузками теплеет незначительно, долго играть на смартфоне комфортно.

Infinix NOTE 60 поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x. Объем накопителя в России будет доступен только один – на 256 Гбайт (UFS 2.2). Слот для карты памяти отсутствует. Оперативную память можно расширить за счет накопителя. Однако у нас на тесте побывала версия на 8+128 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Infinix NOTE 60 есть и 5G-, и 4G-модемы – это стандарт для современного смартфона уже фактически любого класса. Гаджет оснащен двумя слотами для карточек nano-SIM; поддерживаются виртуальные симки (eSIM), и это просто превосходная новость — в ценовой категории до 30 тысяч рублей это большая редкость.

Остальные беспроводные модули: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax; есть поддержка Wi-Fi 6e), Bluetooth 5.4, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS с A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo), а также модуль NFC.

В Infinix NOTE 60 стоят камеры, идентичные тем, что установлены на версию Pro. Это два модуля, отвечающие за стандартное фокусное расстояние и расширенный угол обзора, оптический зум оставлен в данном случае за бортом.

В главной камере используется модуль неизвестного происхождения, но более-менее известных параметров: габариты — 1/2,0" (размер отдельного пикселя — 0,8 мкм), разрешение — 50 мегапикселей (Quad Bayer). С ним работает объектив светосилой f/1,6 и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм. Автофокус – фазовый, есть оптический стабилизатор. Широкоугольная камера получила опять же неназванный сенсор разрешением 8 мегапикселей, но здесь и дополнительные параметры выяснить не удалось. С ним работает неавтофокусная оптика светосилой f/2,2 и с углом обзора 112˚.

Основная камера по умолчанию снимает с разрешением 12,5 мегапикселя — Quad Bayer-оптика объединяет четыре соседние субпикселя в один. При желании можно снимать в максимальном разрешении, но выигрыш в детализации по факту будет незначительным из-за низкой разрешающей способности оптики.

Совсем без зума, конечно, дело не обходится — все-таки наличие Quad Bayer-сенсора диктует возможность применения «гибридного» масштабирования за счет кропа от 50-мегапиксельной картинки.

Другое дело, что снимает в этом формате Infinix NOTE 60 невыдающимся образом, — картинка заметно «пережатая», ей не хватает естественной детализации, а искусственное подтягивание резкости работает не слишком здорово: мы видим жирные контуры объектов, но серьезного визуального прироста деталей не происходит. Из плюсов стоит сказать о приемлемом качестве съемки ночью — зум остается рабочим не только при идеальном освещении.

Со стандартным фокусным расстоянием тыльная камера смартфона снимает качественно: цвета чуть бледноваты (это касается картинки с NOTE 60 независимо от фокусного расстояния), но детализация здесь как раз приличная, радует и динамический диапазон. Ночью не слишком хорош баланс между освещенными и затененными частями кадра (последние оказываются несколько провалены и недетализированы), также имеются проблемы с бликоустойчивостью оптики, но при этом изображение стабильно резкое (пусть и опять пережатое в деталях).

Широкоугольная камера при съемке с хорошим освещением проявляет себя прилично: картинка достаточно резкая почти по всей поверхности кадра, динамический диапазон невыдающийся, но не катастрофический, с детализацией нет заметных проблем. Ночью же качество съемки сильно падает — изображение становится мыльным и слишком темным либо пересвеченным, о балансе светотени говорить совсем не приходится.

Не всегда справляется система постобработки не только с тем, чтобы «вытянуть», допустим, картинку, сделанную в сложных световых условиях, но и с простыми задачами — иногда мы видим на небе эффект постеризации, а иногда проявляются вот такие ауры, как на примере выше. Впрочем, не так часто, чтобы назвать этот эффект раздражающим.

На самом деле при съемке на Infinix NOTE 60 можно делать фотографии не с тремя базовыми фокусными расстояниями, а с четырьмя — но только в отдельном режиме «Уличная съемка». Правда, здесь нет расширенного угла обзора (условные 16 мм), зато есть два дополнительных варианта зума. Всего доступны четыре фокусных расстояния: 24, 28, 35 и 50 мм. В этом режиме съемка ведется быстро, с минимальной постобработкой и без обязательного применения эффекта HDR. И для съемки можно выбрать один из пяти фильтров. Выше на примерах можно увидеть съемку с фильтром «Винтаж».

Ночная съемка активируется по умолчанию в базовом экране, но действительно длинная «выдержка» достигается в специальном режиме Super Night. Впрочем, разница между снимками, сделанными с выдержкой (на самом деле не выдержкой, а длиной серии фотографий, снятых с различной экспозицией) поменьше и побольше, не ощущается. Картинка, в любом случае, становится более яркой, насыщенной и четкой, но повышение контурной резкости сильно бросается в глаза.

Примеры съемки на смартфон Infinix NOTE 60 со встроенными фильтрами и профилями

В Infinix NOTE 60 присутствует не только набор обычных фильтров, по-разному тонирующих изображение, но и два условных «профиля», которые мы привыкли видеть на смартфонах высокой ценовой категории. Они носят название «Стандарт» и «Подсветка» и, честно говоря, почти не отличаются друг от друга. В галерее выше примеры съемки с двумя профилями — два первых в общем ряду. Обычные фильтры работают в паре с одним из «профилей». Их тут 13, примеры выше, все фильтры наложены на профиль «Подсветка».

Также из особых режимов съемки можно сказать о сценариях для особых случаев — они вызываются касанием значка в левом верхнем углу интерфейса (рядом со значком вспышки) и предназначены для съемки концертов («Сцена»), еды и съемки в условиях закатного освещения. Серьезно эти режимы в качестве и даже характере изображения ничего не меняют. Выше — примеры съемки в режиме «Закат».

Для портретной съемки доступны три фокусных расстояния, причем отображаются они, как и в режиме «Уличная съемка», в числовом формате: 24, 35 и 50 мм. На камеру смартфона удобно делать как ростовые портреты, так и поясные или даже крупные планы. Размывает фон Infinix NOTE 60 так себе — и рисунок боке невыразительный (фон просто становится замылен), и разделение фонов осуществляется грубовато. С резкостью на объекте съемки есть некоторые проблемы, особенно при съемке общих планов, — словно бы получилась небольшая промашка с фокусом. Крупные же планы не вызывают вопросов по детализации. Имеется как регулируемое искусственное размытие фона, так и ретушь, причем она раздельно настраивается как для лица, так и для тела (да, тут есть виртуальная коррекция фигуры).

Заявлена возможность съемки макро на главную камеру (и с двукратным «гибридным» зумом), но по факту для крупных планов камера смартфона не предназначена — наводится на резкость она с трудом, а картинка не отличается высокой детализацией.

Приложение камеры достойное: с очевидной навигацией (разве что расположение упомянутых эффектов для съемки заката, сцены и еды не считывается сразу), понятным набором инструментов. Набор возможностей тоже вполне привычный, не считая «Выбор неба» (собственно, для замены неба на фотографии) и «Портрет AIGC» (ИИ-стилизация портрета по заданным шаблонам). Есть режим с ручными настройками, но без опции съемки в RAW-формате, возможности для съемки таймлапсов, панорам и документов.

Примеры фотосъемки на смартфон Infinix NOTE 60

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением 4K (3840 × 2160) с частотой до 30 кадров в секунду. Но в этом разрешении (а также в Full HD при 60 кадрах в секунду) можно снимать только на главную камеру (и с двукратным программным зумом). На широкоугольный модуль доступна съемка с разрешением Full HD при тех же 30 кадрах в секунду. Зато в этом режиме зато можно быстро переключаться между обеими камерами — с легким рывком, но тем не менее. Качество съемки невысокое — картинка не слишком детализированная, шумная даже при вечернем освещении. Также не слишком эффективно работает базовая стабилизация. Для того чтобы получить плавность в динамике, нужно активировать режим «усиленной стабилизации» (доступной только при Full HD 30p), но все равно не обходится без легкой дрожи. Опций для съемки немало: тут и размытие фона, и ретушь, и различные фильтры с рамками – все они доступны опять же в Full HD-разрешении при 30 кадрах в секунду. Также привычно отметим режим «Видеоблог», в котором смартфон предлагает делать клип по заданному шаблону, – получается довольно симпатично.

Во фронтальной камере используется 13-мегапиксельный сенсор с объективом светосилой f/2,2. Автофокуса нет, как нет и вспышки. Набор функций почти тот же, что у тыльного модуля: гибко настраиваемая ретушь (правда, вместо изменения тела тут опция дорисовывания макияжа — вариантов много) и искусственное размытие фона (работает примерно так же), запись видео в разрешении вплоть до 4К (при 30 кадрах в секунду). Фокусных расстояний два — можно при желании чуть расширить угол обзора. Качество съемки неплохое – при недостаточном освещении падает детализация, но если хорошо подобрать свет, то картинка приятная.

Автономная работа

Infinix NOTE 60 несет в себе тот же аккумулятор, что и в Pro (они вообще, как видим, близки по характеристикам) — литий-полимерный емкостью 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В). Держит заряд смартфон хорошо — день при серьезной нагрузке или даже два дня, если пользоваться гаджетом спорадически.

В тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, Infinix NOTE 60 продержался чуть более 26 часов — то есть более суток и еще пару часов сверху. Впечатляющий показатель!

Если по автономности Infinix NOTE 60 даже несколько опережает NOTE 60 Pro, то по скорости зарядки уступает ровно в два раза. Мощность комплектного адаптера составляет 45 Вт, и большую мощность смартфон просто не поддерживает. На полное наполнение батареи энергией в итоге уходит чуть менее полутора часов. А вот беспроводная зарядка поддерживается и здесь — мощностью до 30 Вт, в том числе и при помощи магнитного крепления (MagSafe или любого аналога). Умеет Infinix NOTE 60 и сам заряжать другие устройства как по кабелю, так и без проводов (в этом случае он отдает энергию мощностью 7,5 Вт). И вообще опций по способам зарядки и энергосбережению очень много.

Infinix NOTE 60 не способен всерьез удивить внешне, как NOTE 60 Pro, не так интересен аппаратно и не обладает сверхбыстрой системой зарядки, но в чем-то он даже превосходит своего старшего брата — дольше держит заряд за счет более энергоэффективной платформы, выдает 120 Гц и 120 кадров в секунду в некоторых играх и немного легче (на три грамма, но все же).

Разница в цене в шесть тысяч рублей (на момент написания обзора) кажется вполне обоснованной — как это часто бывает, базовая версия выглядит не менее сбалансированной, нежели старшая. На фоне конкурентов Infinix NOTE 60 смотрится особенно уверенно — с поддержкой eSIM, изобилием ИИ-функций (в этом плане с Infinix могут поспорить только соседи из TECNO), поддержкой беспроводной зарядки и AMOLED-экраном с поддержкой 1,5К-разрешения. Проблемные точки остаются те же: не совсем уверенно работающая камера (есть ошибки при дневной съемке, в целом не очень хорошо она себя проявляет ночью) и защита от влаги по стандарту IP64.

Достоинства:

приятный дизайн со световым блоком Active Halo;

вынесенный на корпус датчик с пульсометром и пульсоксиметром;

яркий AMOLED-дисплей с тонкими рамками и теоретической поддержкой частоты 144 Гц;

главная камера неплохо снимает днем;

нет проблем с охлаждением и троттлингом;

приличные стереодинамики;

прекрасная автономность + есть беспроводная зарядка;

есть eSIM.

Недостатки: