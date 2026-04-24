Экспресс-тест внешнего SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps

MSI продолжает развивать серию «магнитных» портативных SSD. Год назад компания представила свой первый внешний твердотельный накопитель Datamag с интерфейсом USB 3.2 Gen2×2 (с пропускной способностью 20 Гбит/с), а в этом году выпустила его более быструю версию — Datamag 40Gbps. Как нетрудно догадаться по названию, речь идёт о модификации с пропускной способностью 40 Гбит/с, для чего в ней используется более современный интерфейс USB4.

Иными словами, новый накопитель стал значительно быстрее — его скорости, согласно спецификации, достигают 4,0/3,6 Гбайт/с при чтении и записи, что даже вполне сопоставимо со скоростями массовых внутренних SSD с интерфейсом PCIe 3.0. Но в данном случае речь идёт о внешнем SSD, который сохранил все основные преимущества прошлого Datamag: как крепкий и компактный алюминиевый корпус, так и массив из встроенных неодимовых магнитов, позволяющих надёжно прицеплять его к настольным компьютерам, ноутбукам и даже смартфонам.

Внешние SSD давно уже стали must-have для всех, кто работает с большими объёмами данных, не ограничиваясь одним лишь только десктопом. Прошлый Datamag стал для MSI своего рода пробой пера. Компания вышла на рынок твердотельных накопителей довольно давно, но долгое время её ассортимент ограничивался одними только внутренними моделями. Однако выпущенный чуть более года назад внешний накопитель завоевал заметную популярность и укрепил компанию в уверенности о необходимости дальнейшего движения в этом направлении. Новый Datamag 40Gbps — это не простое развитие идей, заложенных в прошлый накопитель, а попытка компании выпустить продукт, который мог бы занять верхнее положение в соответствующем сегменте и превзойти конкурирующие решения не только с точки зрения внешнего исполнения, но и по скоростным характеристикам.

Мы взяли на тест младшую модель MSI Datamag 40Gbps объёмом 1 Тбайт и проверили, насколько удачно инженерам удалось воплотить эту задумку в жизнь, и действительно ли у MSI вышел удобный, надёжный и быстрый карманный накопитель, который можно рекомендовать всем тем, кто работает с большими объёмами данных.

⇡#Спецификации

Итак, MSI Datamag 40Gbps — это компактный портативный SSD в алюминиевом корпусе с магнитной системой крепления на металлические поверхности.

Накопитель существует в трёх вариантах ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт, которые немного отличаются с точки зрения скоростей записи. Впрочем, интерфейс USB4 используется во всех модификациях, и более того, во всех трёх случаях его пропускная способность может быть задействована почти полностью. Достигается это за счёт внедрения новой аппаратной платформы Phison U21 в комплекте с более современной, чем в первом Datamag, TLC флеш-памяти.

MSI Datamag 40Gbps Объём 1 Тбайт Контроллер Phison PS2251-21 Флеш-память TLC 3D NAND Интерфейс USB4 40Gbps (Type-C) Скорость линейного чтения, Мбайт/с 4000 Скорость линейной записи, Мбайт/с 3500 Размер, мм 66 × 66 × 13 Масса, г 85

Важный момент: чтобы получить реальные скорости, сопоставимые с указанными в таблице, Datamag 40Gbps требуется подключать именно к порту USB4 40 Гбит/с (или Thunderbolt 4/5). С более старыми портами накопитель останется полностью работоспособным, но сильно потеряет в производительности. Например, пропускная способность USB 3.2 Gen 2×2 не позволит получить от внешнего SSD скорость выше 2 Гбайт/с, а порта USB 3 Gen 2 – выше 1,2 Гбайт/с. И это необходимо иметь в виду, поскольку порты USB4 нельзя назвать повсеместно распространённым решением.

Лучше всего дело с поддержкой USB4 дело обстоит в ноутбуках. Такие порты стали появляться в ноутбуках на платформе Intel, начиная с моделей, основанных на процессорах 11-го поколения (Tiger Lake). А более современные модели на Meteor Lake, Lunar Lake и Arrow Lake обладают портами Thunderbolt 4/5 (совместимыми с USB4) почти наверняка (кроме, разве только, бюджетных моделей). Скорее всего будут оснащены портами USB4 и современные ноутбуки на платформе AMD, в частности, на процессорах Ryzen 7040/8040, Ryzen AI 300 (Strix Point) и новее. Не являются исключением и Mac: все компьютеры Apple на процессорах M1 и новее оборудуются портами Thunderbolt, совместимыми с USB4-накопителями и не ограничивающими их полную скорость.

Есть порты Thunderbolt 4/USB4 и у наиболее современных десктопов. В платформе AMD рассчитывать на наличие таких портов могут обладатели материнских плат чипсетах X870/X870E и иногда — X670E. А в платформе Intel на LGA 1851-платах с чипсетами Z890 и B860 обычно есть порт Thunderbolt 4, который тоже может работать с USB4-устройствами с необходимой скоростью 40 Гбит/с. Однако по странному стечению обстоятельств исключением из этого правила служат материнские платы самой компании MSI, которая зачем-то урезала поддержку USB4-устройств в своих LGA 1851-решениях. И хотя они формально располагают портами Thunderbolt 4, как и материнки других производителей, максимальная скорость Datamag 40Gbps при подключении к ним не будет превышать 20 Гбит/с.

Что же касается смартфонов, то для них накопитель именно с интерфейсом USB4 бесполезен. Ни один современный смартфон не поддерживает портов с пропускной способностью 40 Гбит/с, в лучшем случае ограничиваясь портами USB 3.2 Gen 2 и изредка USB 3.2 Gen 2×2. Поэтому Datamag 40Gbps — не совсем массовое решение. Скорее это высококлассный инструмент, который способен полностью раскрыть весь свой потенциал только в современных флагманских ноутбуках и десктопах 2023–2026 годов выпуска с USB4/Thunderbolt.

Возвращаясь к прочим спецификациям, стоит заметить, что с выпуском Datamag 40Gbps компания MSI несколько ужесточила условия гарантии. Теперь к пятилетнему гарантийному сроку добавлены ограничения по максимальному объёму операций перезаписи — точно так же, как в случае обычных внутренних SSD. Пользователю разрешается полностью перезаписать ёмкость не более 750 раз, что в случае внешнего накопителя выглядит довольно небольшим ресурсом. С другой стороны, это ограничение типично и обуславливается ресурсом современной флеш-памяти, которая используется в Datamag 40Gbps.

⇡#Про MSI Datamag 40Gbps в подробностях

Внешний SSD — устройство, которое часто путешествует вместе с владельцем, попадается на глаза и используется «на ходу», поэтому его дизайн и удобство имеют едва ли не большее значение, чем чистая скорость. MSI продолжила развитие своей удачной «магнитной» концепции и в Datamag 40Gbps практически не изменила форму и конструкцию корпуса по сравнению с предыдущей 20-Гбит/с моделью, но зато прокачала начинку и заметно улучшила тепловой режим.

Новая версия накопителя выполнена в виде хорошо знакомой компактной «квадратной шайбы» со стороной 66 мм и толщиной всего 13 мм. Три угла устройства слегка скруглены, а четвёртый — выполнен в виде проушины, через которую можно продеть шнурок или карабин, чтобы повесить накопитель на рюкзак или связку ключей (самого шнурка или карабина в комплекте поставки нет). Вес устройства составляет 85 граммов — это вполне комфортно для постоянного ношения даже в кармане, не говоря уже о рюкзаке или сумке.

Корпус Datamag полностью выполнен из толстого алюминиевого сплава с приятной матовой шлифованной поверхностью. Он ощущается монолитным и очень прочным — случайно повредить такую «шайбу» будет непросто. Однако, как и в предыдущей модели, защиты от пыли и влаги, к сожалению, не предусмотрено, и это по-прежнему слабое место, которое не позволяет назвать Datamag «походным», несмотря на его брутальную внешность.

Лицевая сторона накопителя прикрыта декоративной пластиной с логотипом MSI, а на обратной стороне расположено резиновое кольцо, которое предотвращает скольжение устройства по столу и прикрывает спрятанные под ним мощные неодимовые магниты.

Именно они и делают Datamag по-настоящему особенным: накопитель можно буквально «прилепить» к любой металлической поверхности: ноутбуку, системному блоку и даже к iPhone с поддержкой MagSafe (расположение магнитов в смартфоне и Datamag совпадает идеально).

При этом MSI придумала решение и на тот случай, если устройство, которому пользователь захочет примагнитить накопитель, сделано из пластика или немагнитного металла. Комплект поставки Datamag включает два стальных кольца с клейким слоем (чёрное и белое) — их можно наклеить на любую поверхность и использовать, чтобы прикрепить накопитель. И это действительно удобно, ведь при подключении к ноутбуку или смартфону SSD не будет болтаться на кабеле, то есть не создаст лишней нагрузки на разъём, но при этом всегда останется под рукой.

Помимо колец в комплекте поставки накопителя также присутствует два плоских USB-C — USB-C кабеля разной длины (короткий и длиннее) и переходник с USB-A на USB-C. Такой же набор поставлялся и с предыдущей моделью. Его вполне хватает, чтобы покрыть большинство сценариев подключения — от смартфонов и ноутбуков до десктопов.

Для подсоединения Datamag 40Gbps к компьютеру или смартфону на одной из его боковых граней расположен порт USB Type-C, а рядом с ним — небольшой белый индикатор активности. Порт поддерживает стандарт USB4, а также полностью совместим с Thunderbolt 4/5, обеспечивая со своей стороны скорость до 40 Гбит/с.

В то время как внешних изменений в Datamag 40Gbps по сравнению с предшествующей моделью не так много, и главным образом новинку можно узнать благодаря более светлому оттенку, во внутреннем устройстве произошли большие перемены.

Во-первых, инженеры MSI улучшили ситуацию с теплоотводом. Хотя печатная плата с электроникой снова не прилегает напрямую к алюминиевым стенкам корпуса, в конструкции появились толстые термопрокладки, решающие эту проблему. В результате алюминиевый корпус теперь выполняет роль полноценного радиатора, и очевидно, что Datamag 40Gbps не должен перегреваться даже при интенсивной работе на полной скорости.

Во-вторых, изменилась и сама аппаратная начинка. MSI вновь полагается на платформу Phison, закупая у разработчиков контроллеров готовую для интеграции печатную плату, но на этот раз эта плата основывается на новом чипе Phison PS2251-21 (U21). Это — первый нативный USB4-контроллер Phison, специально заточенный под интерфейс с полосой пропускания 40 Гбит/с. Для того, чтобы обеспечивать такую скорость передачи данных, он поддерживает четырёхканальный массив флеш-памяти, который набран из устройств TLC 3D NAND производства Kioxia. В данном случае используются далеко не самые современные чипы, а 162-слойная память BiCS6. Однако их частота 1600 МГц более чем достаточна для насыщения полосы пропускания USB4, то есть узким местом такая память не является.

Помимо контроллера и флеш-памяти, на плате SSD ничего интересного нет. Поскольку речь идёт о внешнем накопителе, который рассчитан на переписывание файлов туда-сюда и не предназначен для интенсивных мелкоблочных нагрузок, никакой DRAM-буфер в нём не предусматривается. На скорости в обычных условиях это сказываться не должно, плюс конструкция без DRAM избавляет от проблем с перекидыванием информации из буфера во флеш-память при внезапном отключении от USB-порта, через который накопитель получает питание.

В конечном счёте новый Datamag 40Gbps выглядит идеальным апгрейдом прошлого накопителя. Внешне он изменился не особенно, но прошлая версия уже смотрелась весьма складно. Зато начинка шагнула далеко вперёд. По сути, теперь это один из самых быстрых портативных SSD на рынке с заявленными скоростями до 4 Гбайт/с. Насколько эти цифры соответствуют реальности и как накопитель ведёт себя при длительной нагрузке, мы проверим в следующем разделе.

⇡#Тестирование

Производительность MSI Datamag 40Gbps 1 Тбайт мы проверяли в системе, построенной на процессоре Ryzen 7 9850X3D и материнской плате MSI MPG X870E Carbon WiFi. Эта платформа хороша тем, что имеет в своём арсенале быстродействующие порты USB4, реализованные посредством контроллера ASMedia ASM4242, подключённого непосредственно к процессору с помощью четырёх линий PCIe 4.0. Для достижения максимальной производительности накопитель был отформатирован с файловой системой NTFS.

Однако нужно иметь в виду, что полноценное использование внешних SSD со смартфонами и планшетами на Android и iOS, а также с компьютерами на macOS возможно только с файловой системой exFAT, которая немного медленнее. Впрочем, многие из таких устройств также не имеет портов USB4 с пропускной способностью 40 Гбит/с, и даже iPhone 17 Pro Max оснащён лишь 10-Гбит/с портом USB 3.2 Gen 2. Поэтому так или иначе развивать максимальную скорость передачи данных MSI Datamag 40Gbps способен только при работе с ПК или компьютерами Mac.

В первую очередь мы оценили пиковую производительность рассматриваемого накопителя с использованием синтетического теста CrystalDiskMark.

Результаты CrystalDiskMark показывают, что Datamag 40Gbps практически полностью реализует возможности интерфейса USB4. Последовательная скорость чтения достигает 4,06 Гбайт/с, а записи — 3,64 Гбайт/с, что соответствует заявленным характеристикам и даже немного превышает их. Фактически накопитель упирается в предел пропускной способности 40-Гбит/с интерфейса, и заметно более высоких значений от внешнего SSD такого класса ожидать не приходится.

Важно и то, что устройств с сопоставимыми пиковыми скоростями на рынке пока немного. Помимо Datamag 40Gbps, к ним можно отнести, например, Adata SE920, однако альтернативные решения нередко добиваются максимальной производительности за счёт усложнения конструкции: добавления активного охлаждения, увеличенных габаритов и других компромиссов. На этом фоне внешний накопитель MSI выглядит более сбалансированным вариантом, сочетающим высокую скорость с компактностью и простой конструкцией.

Высокими оказываются и показатели случайного доступа при глубокой очереди запросов: более 1,1 Гбайт/с в тестах RND4K Q32T16 — это уровень, больше характерный для NVMe-накопителей. Впрочем, без очереди (Q1T1) скорости заметно скромнее, что типично для внешних SSD без DRAM-буфера и в реальных сценариях проявляется как более сдержанная отзывчивость при работе с мелкими файлами.

Тем не менее, если сопоставить производительность MSI Datamag 40Gbps с результатами предыдущей модели, Datamag 20Gbps, то не заметить прогресс невозможно. По пиковым линейным скоростям новый накопитель прибавил почти в два с половиной раза. А показатели скорости случайных операций выросли почти в полтора раза даже при отсутствии глубокой очереди запросов.

CrystalDiskMark MSI Datamag 40Gbps 1TB MSI Datamag 20Gbps 1TB Скорость линейного чтения (Q8T1), Мбайт/с 4060 1650 Скорость линейной записи (Q8T1), Мбайт/с 3640 1514 Скорость случайного чтения (Q1T1), Мбайт/с 55,9 38,5 Скорость случайной записи (Q1T1), Мбайт/с 142,6 81,1

Здесь следует пояснить, что столь существенный прирост связан не только со сменой внешнего интерфейса с USB 3.2 Gen 2×2 на USB4. Дело ещё и в существенном изменении архитектуры: прошлый Datamag базировался на двухканальном массиве флеш-памяти, а в новом накопителе число каналов выросло до четырёх. К тому же быстрее стала и сама используемая флеш-память, нарастившая число слоёв с 128 до 162.

Другой тест, ATTO Disk Benchmark, позволяет оценить, как меняется производительность накопителя в зависимости от размера блока данных, и здесь Datamag 40Gbps тоже смотрится весьма уверенно. Уже на блоках размером 32–64 Кбайт скорость быстро выходит на уровень нескольких гигабайт в секунду, а начиная примерно с 128 Кбайт накопитель фактически достигает потолка: порядка 3,7–3,8 Гбайт/с при чтении и около 3,5 Гбайт/с при записи.

Это говорит о том, что накопитель хорошо оптимизирован под типичные сценарии последовательной передачи данных. Для внешнего SSD это особенно важно, поскольку именно такие нагрузки — копирование больших файлов, работа с видео и архивами — являются для него основными. Но при работе с мелкими блоками картина предсказуемо менее впечатляющая: на блоках до 4–8 Кбайт скорости остаются сравнительно невысокими. Однако это нормальное поведение для внешних SSD и в реальных условиях оно редко становится узким местом.

Для получения более полной картины мы проследили за скоростью непрерывного копирования файлов средствами Windows на MSI Datamag 40Gbps до полного исчерпания его ёмкости при подключении к наиболее скоростному интерфейсу USB4. Как выглядит в этом случае быстродействие, показано на графике ниже. На нём приводятся три кривые, соответствующие тестированию в разных условиях: когда накопитель полностью пуст; когда он предварительно заполнен данными наполовину; и когда на нём свободна лишь четверть изначального объёма.

Здесь сразу бросается в глаза то, что скорость обычного однопоточного копирования на Datamag 40Gbps средствами Windows в действительности значительно ниже заявленных в спецификации 3,6 Гбайт/с. Даже на первом этапе, когда запись идёт строго в SLC-кеш, максимальная скорость достигает лишь 1,7 Гбайт/с. Причём в таком темпе можно записать на SSD не более 50 Гбайт данных, а потом кеш заканчивается, и скорость падает.

При этом SLC-кеширование у Datamag 40Gbps построено статически: ёмкость кеша не зависит от объёма свободного места на накопителе — на быструю запись 50 Гбайт можно рассчитывать в любом случае. После исчерпания этого объёма скорость записи проваливается до 850 Мбайт/с — величины, определяемой возможностями четырёхканального массива TLC 3D NAND. И это значит, что заполнить файлами весь терабайт доступного места на рассматриваемом накопителе MSI получится не быстрее, чем за 20 минут.

Зато читать с него получается гораздо быстрее, чем писать. Например, при простом копировании с него файлов средствами Windows на более быстрый накопитель можно рассчитывать на скорости от 2,5 до 3,1 Гбайт/с.

Однако такие скорости чтения Datamag 40Gbps покажет лишь при использовании быстрой файловой системы NTFS. Если же отформатировать его под более универсальную файловую систему exFAT, то чтение замедлится до 2,0-2,4 Гбайт/с.

Разница с показателями синтетических тестов объясняется особенностями сценария: копирование файлов средствами Windows — это однопоточный процесс с относительно небольшой глубиной очереди запросов, в котором накопитель не может полностью загрузить интерфейс USB4. Однако даже в этом случае быстрый интерфейс нельзя назвать избыточным. Производительность Datamag 40Gbps выходит за пропускную способность USB 3.2 Gen 2×2 даже при повседневных файловых операциях.

В заключение взглянем на ситуацию с температурным режимом, тем более что на этот раз MSI уделила вопросам отвода тепла от чипов внутри накопителя отдельное внимание. Для проверки мы загрузили SSD непрерывным потоком линейных смешанных операций с преобладанием чтений. И за пять минут работы его температура выросла с начальных 36 до 45 градусов, если судить по показаниям встроенного датчика.

Падения скорости от перегрева, естественно, не наблюдалось. А нагрев корпуса SSD при этом достиг 43 градусов.

И это довольно благоприятные условия для электронной начинки. Добавление в конструкцию Datamag 40Gbps термопрокладок, отводящих тепло на корпус, позволило обезопасить SSD от перегрева и температурного троттлинга. С другой стороны, массивный алюминиевый корпус накопителя оказался вполне достаточным радиатором, благодаря чему он не нагревается до такой степени, чтобы его было некомфортно держать в руках.

⇡#Выводы

MSI Datamag 40Gbps — отличный пример удачной эволюции. Год назад мы тестировали внешний накопитель Datamag 20Gbps, который уже казался неплохим решением для переноса данных. Новая версия, сохранив сильные стороны предшественницы, избавилась от его ограничений, стала заметно быстрее и получила интерфейс USB4, что позволило приблизить её производительность к уровню внутренних NVMe SSD.

В синтетических тестах Datamag 40Gbps показал производительность, почти достигающую пропускной способности интерфейса — около 4 Гбайт/с при чтении и до 3,6 Гбайт/с при записи. В реальных сценариях числа получаются пониже, но всё равно при записи файлов на накопитель в Windows можно получить скорость на уровне 1,5–1,7 Гбайт/с, а при чтении — до 3,1 Гбайт/с. Иными словами, Datamag 40Gbps в любом случае работает быстрее любого внешнего накопителя с разными видами USB 3.2. При этом, несмотря на высокие скорости и компактный корпус, он демонстрирует умеренный нагрев и стабильную работу без признаков троттлинга в типичных нагрузках.

Конкурентов с сопоставимыми пиковыми скоростями у Datamag 40Gbps пока немного, и зачастую они достигают максимальной производительности за счёт более громоздкой конструкции или активного охлаждения. На этом фоне решение MSI выглядит более сбалансированным: оно предлагает высокую скорость без излишнего усложнения конструкции. Важным преимуществом остаётся и эргономика. Компактный корпус, небольшой вес и магнитная система крепления делают накопитель удобным в повседневном использовании. И эта особенность оказывается не декоративной, а действительно полезной: устройство можно закрепить на корпусе ноутбука или смартфона и избавиться от болтающегося кабеля.

Но в то же время Datamag 40Gbps — решение не для всех. Его сильные стороны проявляются только при подключении к системам с USB4 или Thunderbolt 4/5. При использовании с более распространёнными портами USB 3.2 он потеряет значительную часть своего потенциала и превратится в довольно ординарный внешний SSD без выраженных преимуществ. А поскольку версия с интерфейсом USB4 стоит примерно на 20 % дороже прошлого варианта, её покупка имеет смысл только в том случае, если вы хорошо понимаете, где сможете реализовать её возможности.