В США начали строить первый ядерный реактор нового поколения — за этим стоит Билл Гейтс

Компания TerraPower объявила о начале строительства первого в США коммерческого усовершенствованного ядерного энергоблока — проекта Kemmerer Unit 1 в штате Вайоминг. Этот объект будет включать реактор Natrium на расплавах солей и рассматривается как важный шаг к внедрению нового поколения атомных реакторов в США и мире. Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) имеет прямое отношение к этому процессу.

Один из фондов Билла Гейтса финансово поддерживает ядерные проекты TerraPower. С 2006 года Гейтс возглавляет совет директоров компании, являясь его председателем. Это тем более примечательно, что в Европе в это время активизировались протесты против работы АЭС и их стали закрывать, что достигло апогея в Германии, где были остановлены все атомные электростанции.

Впрочем, даже в США атомная энергетика на время выпала из мейнстрима. Активность начала нарастать в последние годы, особенно с началом второго президентского срока Дональда Трампа. Примерно год назад Трамп подписал указ об ускоренном рассмотрении регуляторами проектов новых атомных реакторов. Это ускорило одобрение реактора Natrium Комиссией по ядерному регулированию США (NRC): вместо ожидаемых 27 месяцев проект был одобрен через 18 месяцев после подачи заявки.

Более того, Билл Гейтс и руководство TerraPower были настолько уверены в проекте, что строительство объекта в его неядерной части — инфраструктуры и комплекса для утилизации тепла от реактора — начали уже в июне 2024 года, примерно через месяц после подачи заявки в NRC. Наконец, в марте этого года NRC выдала все необходимые документы для начала строительства ядерной части проекта. Строительные работы начались 23 апреля. Это первый за более чем 10 лет коммерческий ядерный объект, одобренный NRC, и первый за более чем 40 лет ядерный проект на тяжёлой воде.

Напомним, реактор Natrium использует расплав солей натрия, в который добавляется радиоактивное топливо. Расплав одновременно накапливает тепло, выступает носителем топлива в процессе его загрузки и выгрузки из реакторной зоны, а также служит хладагентом, не позволяющим теплу задерживаться в реакторной зоне.

Это модульная система, обслуживающая общий турбинный комплекс на обычной воде (паре). Один реактор обладает мощностью 345 МВт и может быть дополнен несколькими другими, расположенными рядом. Также предусмотрен буфер в виде закрытого бассейна для расплава. Благодаря буферу кратковременно мощность выработки даже одного реактора можно повышать до 500 МВт. Эта возможность предназначена для гибкого управления электрической нагрузкой в тесной связке с нестабильной возобновляемой энергетикой.

В январе компания Meta✴ объявила, что в её планы по развитию ядерной энергетики входит финансирование создания в США до восьми реакторов TerraPower на быстрых нейтронах — двух новых блоков, способных вырабатывать до 690 МВт электроэнергии, которые могут быть введены в эксплуатацию уже в 2032 году, а также подача заявок на получение прав на закупку энергии от шести других реакторов общей мощностью 2,1 ГВт, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2035 году. Начало строительства первого реактора этого проекта приближает эти события. Остаётся лишь проблема топлива: специальный уран для таких реакторов пока в основном поставляется из России. Но это уже другая история.