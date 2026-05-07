Обзор и тестирование корпуса Xastra A700 ARGB «башня» для всего

Известно, что на сегодняшний день наиболее распространённым форм-фактором корпусов системных блоков является Mid-Tower. Такие корпуса подходят для сборки в них систем любого уровня и при этом не занимают слишком много места, а в виде популярных в последнее время «аквариумов» с двумя стёклами стараются казаться ещё меньше. Правда, последние страдают от недостаточно эффективного охлаждения, но, судя по широкому ассортименту таких моделей, пользователи готовы идти на компромиссы ради красоты. Форм-фактор корпусов Full-Tower куда менее распространён, в особенности среди домашних ПК, однако он выигрывает по функциональным возможностям и оснащению. Новый корпус Xastra A700 ARGB формально относится как раз к «полным башням», хотя по габаритам лишь немного больше стандартных Mid-Tower. При этом характеристики новой модели выглядят настолько заманчивыми, что пройти мимо его тестирования было практически невозможно. О достоинствах и недостатках Xastra A700 ARGB и пойдёт речь в данной статье.

Название модели Xastra A700 ARGB

(7ARGB-C10-UC) Форм-фактор корпуса Full-Tower Размеры (В × Ш × Д), мм 538 × 238 × 471 Масса, кг 10,3 Боковые панели Одна из закалённого стекла толщиной 4 мм, вторая из стали 0,75 мм Цвет Чёрный или белый Материал Сталь SPCC, пластик ABS (только рамка передней панели), стекло Штатная система охлаждения Три 140-мм вентилятора спереди (вдув, до 1780 об/мин, PWM-регулировка, с ARGB-подсветкой); один 140-мм вентилятор на задней стенке (выдув, до 1750 об/мин PWM-регулировка, с ARGB-подсветкой); три 120-мм вентилятора на нижней панели (вдув, до 1460 об/мин, PWM-регулировка, с ARGB-подсветкой Отсеки для накопителей 2 × 2,5’’ + 2 × 3,5’’ или 3 × 2,5’’ + 1 × 3,5’’ Слоты расширения, шт. 7 (горизонтальные) Совместимость с материнскими платами E-ATX/ATX/micro-ATX/mini-ITX (поддерживается Back-Connect Design) Порты вводы/вывода 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C; 1 × HD Audio или Mic Поддержка блоков питания Любой PS/2-совместимый блок питания Вместимость: блок питания/CPU-кулер/видеокарта, мм 260 / 175 / 395 Пылевые фильтры, шт. 4 (передний, нижний, два боковых) Возможность модернизации под СЖО Нет Возможность установки вентиляторов Общее количество может достигать 10 штук, в том числе: – передняя панель – 3 × 120 мм или 2 × 140 мм; – верхняя панель – 3 × 120 мм или 2 × 140 мм; – задняя панель – 1 × 120 мм или 1 × 140 мм; – нижняя панель – 3 × 120 мм; – боковая панель – нет Возможность установки радиаторов СЖО Передняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм, 360 × 120 мм или 420 × 140 мм; верхняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм или 360 × 120 мм; боковая панель: нет; нижняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм или 360 × 120 мм; задняя панель: 120 × 120 мм или 140 × 140 мм Дополнительно (особенности) Боковая панель из закалённого стекла; контроллер для 10 вентиляторов с ARGB-подсветкой; четыре быстросъёмных пылевых фильтра; подпорка для видеокарты; кабель-менеджмент (33 мм за поддоном материнской платы, стяжки и петли) Гарантия производителя, лет 2 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 8 740

Упаковка и комплектация

Большая картонная коробка, в которой поставляется Xastra A700 ARGB, оформлена довольно лаконично: схематичное изображение корпуса на одной из сторон с указанием модели, а под ним отмечены ключевые особенности новинки. На торцах коробки есть ручки для переноски, а внутри корпус защищён двумя пенопластовыми вставками и полиэтиленовым пакетом.

Также на одном из торцов коробки можно найти подробные технические характеристики Xastra A700 ARGB.

В комплект поставки корпуса включены инструкция по сборке, пачка пластиковых стяжек для кабелей, набор винтов разных типов и два запасных пластиковых фиксатора.

Xastra A700 ARGB выпускается на заводе в Китае и в России обеспечивается двухлетней гарантией. Стоимость корпуса начинается примерно с восьми с половиной тысяч рублей. Это средний ценовой уровень даже для Mid-Tower, не говоря уже про Full-Tower корпуса. Давайте выясним, что Xastra готова нам предложить за эти деньги.

Xastra A700 ARGB выпускается как в чёрном, так и в белом цвете. Нам на тесты досталась чёрная версия корпуса. С точки зрения дизайна корпус самый обычный: строгий и лаконичный без выделяющихся деталей, резких переходов и цветных вставок. Классика, но с большим боковым стеклом. Сразу же обращают на себя внимание передняя панель со сплошной перфорацией и такая же верхняя панель.

Ширина и длина Xastra A700 ARGB, равные 238 и 471 мм соответственно, не отличают его от Mid-Tower, а вот высота в 538 мм уже выходит за рамки этого форм-фактора.

Отдельно нужно отметить массу корпуса – она равна 10,3 кг, что ощутимо больше обычных для подобных корпусов 7,5-8,5 кг. Однако причины этому очевидны: увеличенные габариты, семь (!) штатных вентиляторов, стеклянная панель и металл толщиной не менее 0,75 мм. Выглядит корпус очень основательно и многообещающе, а качество сборки не даёт повода даже для малейших придирок.

Из ABS-пластика в Xastra A700 ARGB только рамка передней панели и фильтры, а всё остальное металл и стекло.

От случайных царапин при транспортировке и сборке стекло защищено плёнкой. Снимать её рекомендуется только после того, как все комплектующие внутри корпуса будут собраны, а сам он водружён на своё законное место.

Максимально перфорирована не только передняя панель Xastra A700 ARGB, но и задняя, где даже у проёма под установку блока питания есть верхняя и боковая перфорация, не говоря уже про зоны над видеокартой или в верхней части корпуса.

Очевидно, что корпус спроектирован под эффективное охлаждение, что нам подтверждают верхняя и нижняя панели.

Снизу установлен фильтр от пыли, который выдвигается вперёд (!) для удобной чистки.

В Xastra A700 ARGB есть и другие фильтры, о которых мы расскажем далее, при разборе корпуса.

Опорами корпусу служат четыре пластиковые ножки высотой около 25 мм с демпферными накладками.

Ножки привёрнуты к шасси двумя винтами каждая, и при необходимости их можно снять (если, например, корпус не влезает в нишу стола).

Разъёмы и кнопки корпуса выведены на верхнюю панель и обрамлены рамкой, стилизованной под перфорацию. В их числе порт USB Type-C, два порта USB Type-A, комбинированный 3,5-мм разъём для наушников или микрофона, а также кнопка включения и кнопка управления подсветкой вентиляторов.

Как мы уже отмечали выше, собран корпус очень аккуратно и точно. Все панели плотно прилегают друг к другу, их края обработаны (пораниться невозможно), а качество используемых материалов находится на высоком уровне.

С шасси Xastra A700 ARGB можно снять практически всё, этот корпус можно назвать настоящим конструктором для энтузиастов. Все навесные элементы корпуса приведены на схеме с сайта Xastra.

Крепление верхней и боковых панелей реализовано винтами с накатанной головкой, которые при отворачивании остаются в своих выштамповках (чтобы не потерять потом, как это иногда бывает).

Всего таких винтов четыре сверху и ещё один на узкой левой панели внизу. Причём на этой панели и на противоположной ей зоне правой панели установлены пылевые фильтры с магнитным креплением по периметру.

То есть, вкупе с передним, у Xastra A700 ARGB сразу четыре фильтра, защищающих компоненты внутри корпуса от пыли. Ещё раз отметим толщину металлических панелей корпуса: она составляет не менее 0,75 мм, а в некоторых зонах достигает 0,89 мм. Фото приводим на примере белой версии Xastra A700 ARGB.

Сверху фильтра нет, что при такой системе вентиляции совершенно логично. Зато есть огромный проём под установку вентиляторов и систем жидкостного охлаждения. Причём, размер последних может достигать 360 × 120 мм, однако это ещё не предел для Xastra A700 ARGB.

Снизу отметим крупноячеистую сетку и прорези под установку корзины HDD в двух положениях.

Без боковых панелей Xastra A700 ARGB выглядит следующим образом.

На просторный поддон для материнской платы можно установить платы форм-факторов E-ATX, ATX, micro-ATX или mini-ITX, в том числе и модели с обратным расположением разъёмов (Back-Connect Design).

Другими словами, ограничений в этом плане у Xastra A700 ARGB вообще никаких, абсолютная совместимость. Что касается процессорных кулеров, то их высота может достигать 175 мм, а длина видеокарт – 395 мм. Кстати, для видеокарт в корпусе предусмотрена регулируемая подпорка с поворотным наконечником.

Её можно поднимать и опускать на 90 мм.

Чтобы снять переднюю панель, её нужно потянуть за верхнюю часть на себя, слегка нажав на неё. Под ней находится четвёртый фильтр от пыли, который снимается по такому же принципу.

Снятие панелей спереди открывает доступ к трём 140-мм вентиляторам, сориентированным на вдув в корпус.

Вентиляторы привёрнуты винтами к цельной съёмной раме, которую можно снять целиком, отвернув парувинтов с накатанной головкой в её верхней части. Правда, сначала для этого вентиляторы нужно отключить от контроллера. И ещё момент: эта рама виброизолирована от корпуса в целях уменьшения уровня шума.

Вот как передняя панель выглядит изнутри корпуса.

На задней панели установлен ещё один такой же вентилятор, сориентированный на выдув из корпуса.

Под ним находятся семь многоразовых заглушек PCIe-слотов с перфорацией, фиксируемых отдельными винтами.

Почему отмечаю, что «отдельными»? Потому что часто в корпусах делают единую прижимную планку для PCIe, которая мне кажется менее удобной и прочной. Здесь же всё по канонам.

Верхнюю панель Xastra A700 ARGB вы уже видели снаружи, теперь можно посмотреть на неё изнутри корпуса.

Куда интереснее нижняя часть корпуса, где на разделительной панели блока питания установлена цельная рама с тремя 120-мм вентиляторами с реверсивными крыльчатками.

Она также легко снимается при необходимости.

За поддоном материнской платы размещена пластина для установки двух 2,5-дюймовых накопителей. Она фиксируется одним винтом с накатанной головкой.

Ещё один 2,5-дюймовый накопитель можно установить на верхнюю сторону съёмной корзины в нижней части корпуса, а внутрь можно установить один 3,5-дюймовый HDD.

Таким образом всего в Xastra A700 ARGB могут быть размещены 4 SSD/HDD, что для Full-Tower, пожалуй, маловато, но с учётом веяний времени, когда в материнской плате 3-4-5 SSD, этого должно хватить для домашнего компьютера.

В нишу для размещения блока питания войдёт устройство длиной до 260 мм при установленной корзине для накопителей и до 390 мм, если её снять.

А вот демпферных накладок под блок питания на основании корпуса нет.

От верхней панели Xastra A700 ARGB отходят кабели длиной около 600 мм.

В их числе коннекторы для материнской платы, два кабеля USB разных типов и аудиокабель.

⇡#Cистема охлаждения и возможности дооснащения

Движение воздушных потоков в Xastra A700 ARGB реализовано по, можно сказать, классической схеме: холодный воздух в корпус поступает спереди и частично снизу, а выбрасывается вверх и назад.

Штатная система охлаждения реализована сразу семью вентиляторами. Как вы уже видели, спереди и сзади установлены четыре 140-мм крыльчатки, а снизу — три 120-мм.

Налицо дисбаланс корпуса по вдуваемому и выдуваемому воздуху, однако здесь не нужно забывать про максимально перфорированные панели, через которые и выходит воздушный поток, проходя через комплектующие.

На статорах 140-мм вентиляторов указана маркировка F-XHL-14X25 PWM – и таких вентиляторов в ассортименте Xastra для розничного покупателя нет (да что там – 140-мм моделей у них нет вообще).

Эмпирически было установлено, что максимальная скорость 140-мм вентиляторов может достигать 1780 об/мин, а реверсивные 120-мм вентиляторы могут разгоняться до 1460 об/мин. Разумеется, на таких скоростях корпус рядом с пользователем шумел бы, как самолет, но в Xastra этот момент предусмотрели и оснастили A700 ARGB контроллером для десяти (!) вентиляторов с подсветкой.

Для питания этой небольшой платы потребуется один кабель от БП с разъёмом SATA и один 4-pin для управления/мониторинга на материнской плате. С обратной стороны на контроллер приклеена полоска скотча, чтобы разместить его в любом удобном месте корпуса.

Всего же в Xastra A700 ARGB можно установить десять вентиляторов по следующей схеме.

Что касается систем жидкостного охлаждения, то для них предусмотрена передняя панель, куда войдёт радиатор размерами до 420 × 140 мм, верхняя панель, где можно разместить систему до 360 × 120 мм, и задняя панель, на которую можно повесить 120- или 140-мм радиатор СЖО.

Сборка

В комплект Xastra A700 ARGB входит бумажная инструкция по сборке, но её электронной версии на сайте компании по каким-то причинам не нашлось. Впрочем, процесс сборки ничем не отличается от такового длядругих корпусов, и если вы это хоть раз делали, то и с A700 ARGB проблем не возникнет. В нашем случае единственный SSD был установлен на металлическую корзину в нижней части корпуса.

Для кабелей в корпусе предусмотрены три нейлоновые стяжки-липучки, многочисленные петли на поддоне материнской платы и пластиковые Z-держатели, под которые можно быстро завести дополнительные кабели питания или вентиляторов.

Поскольку мне систему всё равно разбирать после тестирования, то тщательной прокладкой кабелей при сборке я не занимался, но в Xastra A700 ARGB для этого есть абсолютно всё и в нужных местах. Тем не менее в рабочей зоне сборка получилась достаточно аккуратной и максимально разгруженной от кабелей. Отдельно отмечу металлический кожух, регулируемый по вылету, который прикрывает выходящие из-за поддона кабели.

Благодаря очень просторной рабочей зоне собирать и разбирать систему в этом корпусе удобно и легко.

Если в собранном и выключенном состоянии Xastra A700 ARGB выглядит строго и лаконично…

…то после старта его вентиляторы порадуют пользователя адресуемой подсветкой, регулируемой кнопкой на верхней панели корпуса или через приложение материнской платы (только не забываем подключить к ней ARGB-кабель от контроллера корпуса).

Красиво. Можно ещё тройку 120-мм вентиляторов добавить на верхнюю панель, и вообще весь периметр корпуса будет подсвечен.

⇡#Конфигурация, методика и тестирование

Оценка эффективности охлаждения компонентов в корпусе Xastra A700 ARGB и его уровня шума была проведена на тестовой конфигурации, указанной в таблице.

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,070-1,075 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 228 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,330/1,320/1,210 В (VDD/VDDQ/VSOC), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-38-38-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на отметке 2,133 ГГц.

Для прогрева комплектующих внутри корпуса была использована индивидуальная стресс-нагрузка для каждого отдельного компонента, поскольку именно так достигается их максимальный нагрев. Центральный процессор нагружался десятиминутным тестом Cinebench R23 в режиме «Test Throttling». Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 версии 8.45-5945.

Для повышения тепловыделения видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE была разогнана по графическому процессору на 120 МГц и по видеопамяти на 1350 МГц.

Разогнанная видеокарта нагружалась стресс-тестом Fire Strike Extreme (20 циклов) из пакета 3DMark, а для её мониторинга использовались программы GPU-Z версии 2.69.0 и MSI Afterburner версии 4.6.7 beta 2.

Температура в помещении во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 24,5 до 24,8 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов был измерен электронным шумомером «ОКТАВА-110А», зафиксированным на штативе на расстоянии 600 мм от корпуса системного блока. Добавлю, что нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22 дБА (полная тишина).

Xastra A700 ARGB тестировался только с семью штатными вентиляторами в пяти скоростных режимах их работы: на максимальных 1780 об/мин для 140 -мми 1460 об/мин для 120 -мм, средних 1200 об/мин для всех вентиляторов, комфортных 1000 об/мин и 800 об/мин, а также тихих 700 об/мин. Для сравнения в тесты включены показатели моего эталонного корпуса Thermaltake Core X71, дооснащённого шестью 140-мм вентиляторами be quiet! Silent Wings 3 (BL067) с PWM-регулировкой в диапазоне от 810 до 1040 об/мин.

Результаты тестирования температурного режима основных комплектующих в двух корпусах приведены на диаграмме.

Лишь единичные корпуса могут обеспечить эффективность выше , чем у эталонного Thermaltake Core X71 с шестью 140-мм вентиляторами, но Xastra A700 ARGB не просто сделал это, а устроил форменный разгром тестовому корпусу. Да, всё верно – по температурам центрального процессора серьёзного преимущества в эффективности нет, но важен тот факт, что корпус Xastra обеспечивает процессорному кулеру достаточный приток свежего воздуха на любых скоростях своих штатных вентиляторов, и в итоге даже при 700 об/мин остаётся на 0,2 градуса Цельсия эффективнее, чем Thermaltake Core X71 на 810-1040 об/мин. С температурами силовых цепей материнской платы ситуация такая же, разве что разница от скорости вентиляторов более заметна.

А вот с охлаждением видеокарты все просто великолепно. Троица 120-мм вентиляторов в Xastra A700 ARGB, направляющих свежий воздух прямо на видеокарту делает своё дело и обеспечивает разогнанной GeForce RTX 2080 SUPER с тепловыделением под 300 ватт более низкие температуры при любых скоростях. Преимущество перед Thermaltake Core X71 здесь составляет от 2 градусов Цельсияна тихих 700 об/мин до 5 градусов на максимальных оборотах. Также показательна разница по температурам видеокарты в 2D-режиме. Могу предположить, что с видеокартами уровня GeForce RTX 4090/5090 корпус Xastra A700 ARGB будет способен продемонстрировать ещё более впечатляющую разницу в сравнении с конкурентами. Но, к сожалению, таких моделей видеокарт в моём распоряжении нет.

Уровень шума Xastra A700 ARGB был измерен также в пяти скоростных режимах работы его штатных вентиляторов и приведён на следующей диаграмме.

На максимальных оборотах своих вентиляторов Xastra A700 ARGB очень шумный корпус, и даже при снижении скорости до 1200 об/мин хотя бы комфортным его не могу назвать. А вот на 1000 об/мин (40 дБА) и тем более на 800 об/мин (34,6 дБА) его вполне можно эксплуатировать в домашних условиях. Но, на мой взгляд, лучшим оптимальным вариантом являются тихие 700 об/мин (33,0 дБА), которые можно настроить с PWM-увеличением до 800 об/мин. Самое главное, что даже в таком тихом режиме работы корпус остаётся весьма эффективным в плане охлаждения и устроит и самых требовательных пользователей.

Для начала отметим два недостатка Xastra A700 ARGB: нет возможности вертикальной установки видеокарты и предусмотрен только один 3,5-дюймовый накопитель ( для форм-фактора Full-Tower это всё же непозволительно мало).

На этом всё. В остальном корпус практически идеален, и если вас не останавливают большие габариты и, возможно, масса, то в нём можно собрать конфигурацию любого уровня и целевого назначения.

Список плюсов займет целый абзац. Поддерживаются любые материнские платы, включая модели с обратным расположением коннекторов; высота процессорного кулера до 175 мм, длина видеокарты – до 395 мм, блока питания – до 260 мм (или до 390 мм при снятой корзине для HDD). В наличии четыре быстросъёмных фильтра от пыли (нижний выдвигается вперёд), регулируемая подпорка для видеокарты, развитый кабель-менеджмент (33 мм за поддоном), семь штатных вентиляторов с подсветкой и с возможностью увеличения до десяти, контроллер к ним, три 2,5-дюймовых SSD, закалённое стекло. По эффективности охлаждения конкурентов для Xastra A700 ARGB найти крайне сложно, особенно с учётом уровня шума. А ещё он удобный, просторный и с вполне приемлемой стоимостью.

Корпус заслуженно получает нашу награду «3DNews рекомендует!».