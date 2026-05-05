Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Я вряд ли совру, если скажу, что категория игровых (и не только) ноутбуков «до 100 000 рублей» является самой востребованной в нашей стране. Ничего удивительного в этом, впрочем, нет. Данный материал подготовлен при поддержке сети компьютерных магазинов DNS. Статья не просто представляет собой сравнение нескольких интересных моделей игровых лэптопов, но в целом показывает, на что способны доступные розничные предложения в этом сегменте. Хотите вы этого или нет, но в 2026 году ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей относятся к категории бюджетных мобильных ПК. Так, на момент написания статьи в партнерском магазине продавалось 228 переносных устройств с пометкой «игровое». Среди них:

6 ноутбуков оснащены мобильной графикой GeForce RTX 2050 — от 71 999 рублей;

33 лэптопа с GeForce RTX 3050 — от 71 999 рублей;

34 модели с GeForce RTX 4050 — от 82 999 рублей;

7 ноутбуков с GeForce RTX 4060 — от 88 999 рублей;

36 лэптопов с GeForce RTX 5050 — от 95 799 рублей;

53 модели с GeForce RTX 5060 — от 109 999 рублей.

Мобильных ПК, оснащенных графикой класса GeForce RTX 5060, дешевле 110 000 рублей в продаже не было — такова суровая реальность, о которой, впрочем, я предупреждал в самом начале года в материале «Заскочить в последний вагон: выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке». Лэптопы с видеоядром GeForce RTX 4060, как видите, практически исчезли из продажи. Ноутбуки с GeForce RTX 2050 не привлекают должного внимания, так как по цене они пересекается с мобильными ПК, оснащенными GeForce RTX 3050. Причем в данном вопросе лучше ориентироваться на версию мобильной графики, оснащенную 6 Гбайт видеопамяти. Вот и выходит, что ядром категории «до 100 000 рублей», интересующим большинство геймеров, преимущественно являются модели с GeForce RTX 3050 6 Гбайт, GeForce RTX 4050 6 Гбайт, GeForce RTX 4060 8 Гбайт и GeForce RTX 5050 8 Гбайт. О них и пойдет речь сегодня.

⇡#Участники тестирования и их характеристики

Итак, в тестировании приняли участие 7 ноутбуков от Acer, ARDOR, ASUS, GIGABYTE, Lenovo, Machenike и MSI — гиперссылка ведет на все товары разом. Примечательно, что в этой ценовой категории подавляющее большинство мобильных ПК использует платформу Intel. О гегемонии графических чипов NVIDIA, впрочем, лишний раз повторяться не приходится тоже. Перечень основных характеристик лэптопов приведен в таблице ниже.

Acer Nitro Lite NL16-71G-590Q ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413 ASUS V16 V3607VH-RP020 GIGABYTE GAMING A16 CTH Дисплей 16″, 1920 × 1200, IPS, 165 Гц 17,3″, 1920 × 1080, IPS, 144 Гц 16″, 1920 × 1200, IPS, 144 Гц 16″, 1920 × 1200, IPS, 165 Гц Центральный процессор Intel Core 5 210H Intel Core i5-12450H Intel Core 5 210H Intel Core i5-13420H Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 3050 6 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 5050 8 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 5050 8 Гбайт Оперативная память 16 Гбайт DDR5-4800 16 Гбайт DDR5-4800 16 Гбайт DDR5-5200 16 Гбайт DDR5-5200 Основной накопитель 512 Гбайт PCI Express 512 Гбайт PCI Express 512 Гбайт PCI Express 512 Гбайт PCI Express Связь Intel Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.0)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Intel Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.3)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) RealTek RTL8852BE WiFi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.3) Intel Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.2)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × Thunderbolt 4

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 1 × USB 2.0 Type-A

1 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × mini-DisplayPort 1.4

1 × RJ-45 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen1 Type-C

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1 1 × USB 2.0 Type-A

2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen1 Type-C

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания 100 Вт, USB Type-C 180 Вт, проприетарный разъем 150 Вт, USB Type-C 150 Вт, проприетарный разъем Емкость аккумулятора 53 Вт⋅ч 53 Вт⋅ч 63 Вт⋅ч 76 Вт⋅ч Размеры 362 × 248 × 23 мм 396 × 276 × 27 мм 357 × 251 × 22 мм 358 × 263 × 23 мм Масса устройства 1,95 кг 2,65 кг 1,95 кг 2,2 кг Операционная система Без ОС Без ОС Без ОС Без ОС Гарантия 1 год 1 год 1 год 1 год Цена в России 79 799 руб. 88 999 руб. 102 999 руб. 102 499 руб.

Lenovo LOQ 15IAX9 Machenike L15 Air Pulsar L MSI Katana 17 B12VEK-268XRU Дисплей 15,6″, 1920 × 1080, IPS, 144 Гц 15,6″, 1920 × 1080, IPS, 165 Гц 17,3″, 1920 × 1080, IPS, 144 Гц Центральный процессор Intel Core i5-12450HX Intel Core i5-12450H Intel Core i5-12450H Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 3050 6 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 4050 6 Гбайт NVIDIA GeForce RTX 4050 6 Гбайт Оперативная память 16 Гбайт DDR5-4800 16 Гбайт DDR5-4800 16 Гбайт DDR5-4800 Основной накопитель 512 Гбайт PCI Express 1 Тбайт PCI Express 512 Гбайт PCI Express Связь Intel Wi-Fi 6E AX203 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.2)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Intel Wireless AC-9462 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Intel Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.2)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Интерфейсы 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 1 × USB 2.0 Type-A

1 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

2 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × mini-DisplayPort 1.4

1 × RJ-45 1 × USB 2.0 Type-A

2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen1 Type-C

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания 170 Вт, проприетарный разъем 180 Вт, проприетарный разъем 150 Вт, USB Type-C Емкость аккумулятора 60 Вт⋅ч 53 Вт⋅ч 54 Вт⋅ч Размеры 360 × 259 × 24 мм 361 × 251 × 28 мм 398 × 273 × 25 мм Масса устройства 2,40 кг 2,3 кг 2,6 кг Операционная система Без ОС Без ОС Без ОС Гарантия 1 год 1 год 1 год Цена в России 88 999 руб. 86 499 руб. 97 999 руб.

Характеристики ноутбуков

Важные пояснения! Во-первых, к моменту выхода материала на нашем сайте некоторые модели ноутбуков подорожали. В мае ASUS V16 V3607VH-RP020 и GIGABYTE GAMING A16 CTH стоят в DNS чуть больше 100 000 рублей. Однако на момент написания статьи эти лэптопы можно было найти в продаже в России дешевле — значит, они соответствуют нашей категории.

Во-вторых, в начале мая вы можете купить ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413 всего за 88 999 рублей, хотя прочие ноутбуки с GeForce RTX 4060 на борту, как правило, стоят заметно больше. Отмечу и то, что редакция 3DNews впервые знакомится с этим брендом. Продукция ARDOR эксклюзивно представлена в сети магазинов DNS.

Наконец, в-третьих, в описании к каждому протестированному лэптопу добавлен список схожих моделей в классе. Предложенные варианты используют идентичные шасси и платформу — и, следовательно, тоже могут быть рассмотрены для покупки.

⇡#Acer Nitro Lite NL16-71G-590Q

Схожие модели в классе:

Acer Nitro Lite NL16-71G-51L6 (16″ IPS, Core i5-13420H, GeForce RTX 4050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 85 000 рублей;

Acer Nitro Lite NL16-71G-74YP (16″ IPS, Core i7-13620H, GeForce RTX 4050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 97 000 рублей.

Acer Nitro Lite точно выделяется из толпы — во многом потому, что это единственный ноутбук в тестировании, собранный в белом корпусе. Для любителей, скажем так, классического внешнего вида в продаже доступны версии «нитробука» черного цвета. Впрочем, узор на крышке дисплея Acer Nitro Lite как бы намекает, что мы имеем дело с игровым устройством. Корпус лэптопа целиком выполнен из пластика. С другой стороны, среди протестированных ноутбуков не замечено ни одной модели, использующей металлические детали в своей «обшивке».

Можно ли считать модель компактной и легкой? На мой взгляд, вполне. Особенно если круг претендентов на это звание сужен до семи устройств. Так, толщина «нитробука» (без учета резиновых ножек) составляет 23 мм, а масса оказывается чуть меньше двух килограммов. Вполне рабочие характеристики для системы, которую надо постоянно брать с собой — например, в университет. По этим параметрам с Acer Nitro Lite конкурируют только ASUS V16 и (с определенной натяжкой) GIGABYTE GAMING A16. Прочие протестированные модели оказываются больше и тяжелее.

К качеству сборки устройства у меня никаких претензий нет. Ноутбук немаркий. В конструкции шасси используются довольно тугие петли, которые надежно позиционируют экран. Угол раскрытия дисплея составляет примерно 130 градусов. «Нитробук» получил далеко не самые тонкие рамки экрана — при этом компьютер все равно не выглядит старомодным. Веб-камера, датчики и микрофон расположены там, где им самое место. «Всевидящее око» поддерживает разрешение Full HD и оснащено механической шторкой.

При изучении функциональности компьютера сразу же обращает на себя внимание порт Thunderbolt 4 — у прочих участников сегодняшнего «железного» соревнования таких крутых разъемов нет. Но вот незадача: к единственному «болту» на корпусе подключается кабель блока питания. То есть полная функциональность Acer Nitro Lite достигается лишь в автономном режиме работы компьютера. А так пропускная способность в 40 Гбит/с — это очень здорово, конечно.

Клавиатура «нитробука» оснащена цифровым блоком. Сами клавиши, впрочем, пришлось заметно ужать, а какие-то просто убрать. В частности, в цифровой блок интегрирована кнопка включения. Клавиатура Acer Nitro Lite оснащена подсветкой мягкого голубого цвета. Блок кнопок WASD дополнительно выделен бледно-синим цветом. Мне нравится, что клавиатура лэптопа оснащена большими кнопками Shift, Enter и Backspace. Ряд кнопок F1-F12, наоборот, оказался довольно компактным. Потребуется время, чтобы привыкнуть и к клавишам со стрелками, буквой «Ё» и обеим Ctrl.

Тачпад у Acer Nitro Lite — небольшой, но свои функции выполняет безукоризненно.

Acer Nitro Lite NL16-71G-590Q

(матрица — MNG007QX2-3) Минимальная яркость, кд/м2 25 Максимальная яркость, кд/м2 335 Цветовая температура, К 6100 Контрастность 1488:1 Цветовой охват sRGB, % 61 Цветовой охват DCI-P3, % 43 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 5,40 (22,64) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,84 (3,00) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

В лэптопе Acer используется IPS-матрица с качеством изображения чуть выше среднего. Да, при цветовом охвате в 60-70 % от пространства sRGB речь идет именно о среднем качестве. Потому что в продаже есть лэптопы, оснащенные менее качественными дисплеями. В целом пользоваться Acer Nitro Lite в режиме 24/7 оказывается комфортно. У матрицы MNG007QX2-3 есть запас яркости, высокая контрастность и неплохая в целом точность передачи оттенков серого.

Сводные данные по работе и настройке Acer Nitro Lite NL16-71G-590Q в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука По умолчанию Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 990 МГц, 11 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 1447 Реальная средняя частота памяти, МГц 1375 Уровень шума, дБА 48,4 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 48 17 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 68 69 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 66 81 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 1071 3DMARK Steel Nomad, баллы 947

Интересно, что Acer Nitro Lite поставляется без дополнительного ПО и работает в одном режиме быстродействия. Попытки установить приложение NitroSense привели к тому, что программа не распознала ноутбук. Уже сейчас понятно, что герой этих слов окажется самым медленным лэптопом в играх. С одной стороны, здорово, что в устройстве используется 6-гигабайтная версия GeForce RTX 3050. Значит, компьютер Acer «потянет» многие современные игры. С другой стороны, мы видим, что максимальное энергопотребление чипа составляет всего 55 Вт в режиме Dynamic Boost. В этом тестировании принимают участие лэптопы с «полноформатной» GeForce RTX 3050, поэтому вы сами можете оценить «масштаб трагедии». Причина такой «экономии» в ваттах ясна: кулер ноутбука представляет собой несложную систему, состоящую из двух теплотрубок, одного радиатора и пары вентиляторов.

Тестирование показывает, что СО мобильного компьютера справляется с отводом 65-75 Вт, — температуры у GPU и CPU невысокие. Однако шумит Acer Nitro Lite под нагрузкой — мое почтение. Верно и то, что в сегодняшнем тестировании вам встретятся более громкие «пылесосы».

Что меня удивило в «нитробуке», — так это расположение чипов на материнской плате и деталей кулера. Мы видим, что центральный и графический процессоры греются в играх несильно — по мерках лэптопов так точно. В то же время корпус устройства со стороны клавиатуры заметно «прожаривается» — причем левая его часть греется сильнее всего. А ведь именно там ладонь геймера, как правило, лежит на кнопках. Играть в таких условиях оказывается относительно комфортно, но нагрев корпуса Acer Nitro Lite пальцами левой руки определенно чувствуется.

Сводные данные по работе и настройке Acer Nitro Lite NL16-71G-590Q в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) Режим по умолчанию Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 2,7/2,3 Температура ЦП, °C Максимальная 86 Средняя 63 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 40,5 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 29 Производительность, баллы (больше — лучше) 7320

В ресурсоемких приложениях, использующих только центральный процессор, Acer Nitro Lite работает нешумно. Период работы режима PL1 у лэптопа продолжительный; в таких сценариях частота P-ядер Core 5 210H поднимается до 4,6 ГГц — выше, чем у некоторых других лэптопов. Однако затем активируется режим PL2. При долгой нагрузке среднее энергопотребление чипа составляет невысокие 29 Вт.

Еще одна интересная деталь Acer Nitro Lite заключается в том, что часть оперативной памяти распаяна на ноутбуке, а в единственный слот SO-DIMM установлен модуль на 8 Гбайт. Разъема для установки второго M.2-накопителя не предусмотрено. Апгрейд системы, как видите, ограничен ввиду того, что все запоминающие устройства со временем придется менять.

Производительность Acer Nitro Lite NL16-71G-590Q: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7635 Essentials, баллы 9377 Productivity, баллы 16291 Digital Content Creation, баллы 7907 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 233 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2026 Все ядра, баллы 1972 Одно ядро, баллы 579 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 931 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5498 Одно ядро, баллы 1012 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 1071 Steel Nomad, баллы 947 в играх (Full HD, AVG/1 % MIN FPS) Counter-Strike 2 104 50 Baldur’s Gate III 44 25 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 26 22 Cyberpunk 2077 30 21 Alan Wake 2 23 15 A Plague Tale: Requiem 28 21 Kingdom Come Deliverance II 34 29 Black Myth: Wukong 22 19 Horizon Zero Dawn Remastered 36 26 RoboCop: Rogue City 26 21 Warhammer 40,000: Space Marine 2 28 24 The Last of Us Part II 36 30

Более подробно производительность всех лэптопов рассмотрена в статье далее. Пока же мы видим, что Acer Nitro Lite хорошо справляется с повседневными задачами — в легких сценариях тому способствует высокая частота ядер Core 5 210H. В играх комфортная кадровая частота достигнута только в Counter-Strike 2. Согласно методике, приложения запускались с максимальным или высоким качеством графики, но без использования трассировки лучей и апскелейров. Значит, у нас есть дополнительные ресурсы для того, чтобы увеличить FPS в большинстве ААА-проектов до условно комфортного уровня.

⇡#ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413

Схожая модель в классе:

ARDOR GAMING RAGE R17-R7ND503 (17,3″ IPS, Ryzen 7 H 255, GeForce RTX 5050, 16 Гбайт DDR5, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 107 000 рублей.

Системные блоки, лэптопы и прочие компьютерные устройства ARDOR эксклюзивно продаются в DNS. Ноутбуки собраны на базе платформы CLEVO — сразу несколько производителей, представленных на российском рынке, используют ее. Корпус ARDOR GAMING RAGE R17 целиком выполнен из матового пластика черного цвета. На мой взгляд, лэптоп получился немарким. К качеству сборки претензий тоже нет. Клавиатура ноутбука не прогибается. Крышка дисплея раскрывается примерно на 130 градусов — ее легко поднять одной рукой. В конструкции используются довольно тугие шарниры, которые не позволяют экрану болтаться во время работы и игр.

Что касается габаритов, то «ардбук» представляет собой вполне современный по меркам 2026 года мобильный ПК. Эта игровая «семнашка» весит чуть больше двух с половиной килограммов; толщина корпуса не превышает трех сантиметров. Дисплей имеет довольно тонкие рамки по бокам — 6 мм. Веб-камера здесь — простенькая, поддерживает разрешение 720p, расположена на корпусе сверху. Изображение относительно хорошего качества реально получить только в ясную солнечную погоду. Шторки, закрывающей камеру, не предусмотрено.

Полагаю, лэптопы с диагональю дисплея в 17+ дюймов покупают в первую очередь как замену домашнего десктопа. Об этом же нам говорит расположение разъемов на корпусе. Так, сзади обнаружены видеовыходы HDMI и mini-DisplayPort, разъем для подключения блока питания и порт RJ-45 от гигабитного контроллера RealTek. Слева и справа расположены USB-порты с пропускной способностью в 5 и 10 Гбит/с.

Клавиатура ARDOR GAMING RAGE R17 получила цифровой блок. Было бы странно видеть иное в модели с 17,3-дюймовым экраном. Здесь есть полноразмерные клавиши «плюс», «минус», Enter, Home и End. Подсветка клавиатуры регулируется кнопками цифрового блока. Основная клавиатура получила не самый крупный Enter — зато кнопки Crtl, Shift и Backspace никак не пострадали. Нажатие на них происходит практически бесшумно и с заметным тактильно сопротивлением переключателя.

Из важного отмечу наличие единой подсветки, поддерживающей несколько цветов, и общие четыре уровня яркости. LED-эффекты настраиваются в приложении Control Center. Там же задаются макросы для клавиатуры и мыши.

А еще ARDOR GAMING RAGE R17 оснащен тачпадом средних размеров. К работе сенсорной панели у меня вопросов нет.

ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413

(матрица — нет данных) Минимальная яркость, кд/м2 20 Максимальная яркость, кд/м2 328 Цветовая температура, К 6800 Контрастность 1145:1 Цветовой охват sRGB, % 96 Цветовой охват DCI-P3, % 68 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,55 (3,61) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,42 (1,96) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

ARDOR GAMING RAGE R17 — не единственный ноутбук в сегодняшнем тестировании, использующий платформу CLEVO. И только эти лэптопы используют IPS-матрицы, практически полностью соответствующие стандарту sRGB. Более именитые производители, как мы выясним дальше, в лэптопах стоимостью до 100 000 рублей, на дисплеях экономят. В целом безымянная IPS-матрица «игробука» хорошо подходит как для потребления контента, так и для его создания — ошибки в передаче цветов оказались минимальными. Запас по яркости — присутствует, для полного счастья, пожалуй, не хватает более высокой контрастности, но изображение на экране лэптопа все равно выглядит сочно и глубоко.

Сводные данные по работе и настройке ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413 в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Производительность» «Стандарт» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2100 МГц, 16 Гбит/с 2100 МГц, 16 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2226 2118 Реальная средняя частота памяти, МГц 2000 2000 Уровень шума, дБА 54,3 47,1 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 76 70 52 42 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 66 67 68 68 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 94 87 100 93 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2632 2230 3DMARK Steel Nomad, баллы 2250 1959

Как уже было сказано, ARDOR GAMING RAGE R17 является самым производительным игровым лэптопом в подборке, потому что здесь используется мобильная версия GeForce RTX 4060. В приложении Control Center мы можем выбрать несколько режимов работы компьютера — за высокую производительность отвечают пресеты «Производительность» и «Стандарт». Как видите, кулер сборки, состоящий из трех медных теплотрубок, четырех радиаторов и двух вентиляторов, отводит свыше 130 Вт тепловой энергии. Система охлаждения обеспечивает относительно низкий нагрев GPU, но центральный процессор греется гораздо сильнее — ближе к границе троттлинга ядер. В режиме «Производительность» система работает очень громко. Включение пресета «Стандарт» исправляет ситуацию ненамного. В обоих случаях, сидя перед ARDOR GAMING RAGE R17, комфортно играть удастся только надев наушники.

Зато корпус устройства — слева и справа — греется мало. Здесь геймеру точно ничего не помешает.

Сводные данные по работе и настройке ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413 в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Производительность» «Стандарт» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 3,8/2,9 3,3/2,6 Температура ЦП, °C Максимальная 100 88 Средняя 97 76 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 54,7 47,2 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 64 45 Производительность, баллы (больше — лучше) 10299 9119

В рабочих приложениях, когда центральный процессор лэптопа загружен на 100 %, система работает шумно. В режиме «Производительность» из чипа «выжимается» весь его потенциал — отсюда и нагрев до 97-100 градусов Цельсия. Мы видим, что среднее энергопотребление Core i5-12450H достигает 64 Вт, активирован заводской разгон CPU. В режиме «Стандарт» 8-ядерник Intel работает в привычных условиях, ведь именно мощность в 45 Вт указана в паспортных характеристиках этого процессора. Нагрев CPU заметно уменьшился после включения этого профиля.

Оперативная память в лэптопе набрана двумя 8-гигабайтными модулями стандарта DDR5-5600, однако в системе они работают в режиме DDR5-4800 — распространенная схема среди недорогих ноутбуков. Захотите обновить ОЗУ — продавайте этот комплект, а сами берите 32-Гбайт набор на замену. Такого объема «мозгов» хватит для современных игр надолго. А еще материнская плата ARDOR GAMING RAGE R17 оснащена вторым портом M.2. Да, второй SSD так и просится в систему.

Производительность ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7523 Essentials, баллы 8611 Productivity, баллы 15585 Digital Content Creation, баллы 8611 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 205 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2026 Все ядра, баллы 2594 Одно ядро, баллы 527 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 714 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5214 Одно ядро, баллы 926 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2632 Steel Nomad, баллы 2250 в играх (AVG/1 % MIN FPS) Counter-Strike 2 195 95 Baldur’s Gate III 79 45 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 61 41 Cyberpunk 2077 60 42 Alan Wake 2 48 27 A Plague Tale: Requiem 60 35 Kingdom Come Deliverance II 73 62 Black Myth: Wukong 49 36 Horizon Zero Dawn Remastered 84 59 RoboCop: Rogue City 54 38 Warhammer 40,000: Space Marine 2 56 40 The Last of Us Part II 70 53

Мобильная GeForce RTX 4060 — графика, которую полноценно можно рекомендовать для современных игр в 2026 году. Да, будут исключения, где производительности GPU окажется недостаточно для обеспечения высокого FPS. Или же нехватка VRAM скажется на плавности картинки. Однако современный гейминг не заканчивается на ААА-играх с высокими системными требованиями. Плюс далеко не всегда есть смысл использовать максимальное качество графики. Тестирование показывает, что GeForce RTX 4060 спокойно «тянет» режимы «Высокое» и «Очень высокое». А ведь есть еще DLSS и прочие ухищрения, позволяющие получить стабильный плавный фреймрейт.

Схожая модель в классе:

ASUS V16 V3607VU-RP310 (16″ IPS, Core 5 210H, GeForce RTX 4050, 16 Гбайт DDR5, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 84 500 рублей.

ASUS V16 смотрится строго и стильно — не сразу понимаешь, что устройство позиционируется в том числе и как игровое. Знаете, есть в нем эдакий шарм, присущий более дорогой серии Vivobook S 15, — последний класс лэптопов, впрочем, оказывается легче и компактнее, но и не использует дискретной графики. Кстати, в продаже встречаются ноутбуки под названием Vivobook V16 — не стоит путать их с «простыми» V16.

Корпус лэптопа собран из пластиковых панелей черного цвета. Качество — на пятерку, экран и клавиатура обладают достойной жесткостью. Крышку дисплея можно поднять одной рукой, не придерживая основной корпус. Максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов.

Как уже было сказано, ASUS V16 соперничает с Acer Nitro Lite за звание самого компактного и легкого участника сегодняшнего тестирования. Свое предпочтение я все же отдам первой модели — потому что при прочих равных характеристиках «шестнадцатый» предлагает более высокие уровни быстродействия и автономности.

Еще одна интересная особенность сегодняшних «бюджетычей»: ни один лэптоп, участвующий в тестировании, не имеет сканера отпечатков пальцев. ASUS V16 оснащен веб-камерой, которая поддерживает разрешение 1080p и оснащена физической шторкой.

Функциональность «шестнадцатого», наоборот, никаких восторгов не вызывает. Смотрите, в CLEVO почему-то не стесняются использовать 10-гигабитные USB-порты в своих базовых сборках, а ASUS V16 таких разъемов отчего-то не положено. При этом сборка V3607VH-RP020 в ряде компьютерных магазинов страны стоит на уровне 100 000 рублей. А еще перед нами единственная модель в тесте, лишенная сетевого проводного Ethernet-контроллера.

ASUS V16 оснащена клавиатурой с цифровым блоком. Из бесполезных элементов отмечу клавишу, запускающую интеллектуальный помощник Microsoft Copilot. Такая «цацка» используется в трех моделях, рассмотренных в этой статье. Механизмы клавиш обеспечивают четкий момент срабатывания, но могут показаться слишком тугими по сравнению с HID некоторых других лэптопов. Блоки кнопок WASD и «стрелки» оснащены полупрозрачными колпачками — именно так проявляется «геймеровость» V16-серии. А еще клавиатуру снабдили однозонной подсветкой голубого цвета. Яркость здесь — трехступенчатая. Что мне нравится: большие Shift, Enter, Caps Lock и Backspace. К чему придется привыкать: к узким кнопкам со стрелками и короткому Tab.

Что точно в лэптопе от ASUS лучше всех реализовано — это огромный тачпад с гладкой стеклянной поверхностью. Хотя манипулятор работает на обычных физических переключателях, а не магнитной отдаче, его механика не вызвала у меня ни малейших претензий. Панель не дрожит при легком ударе, а переключатели нажимаются с четким, но тихим щелчком.

ASUS V16 V3607VH-RP020

(матрица — MNG007QX2-2) Минимальная яркость, кд/м2 3 Максимальная яркость, кд/м2 292 Цветовая температура, К 6400 Контрастность 1363:1 Цветовой охват sRGB, % 60 Цветовой охват DCI-P3, % 43 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 5,55 (23,01) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,79 (2,91) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

Что ж, в V16 однозначно сэкономили на дисплее. В лэптопе установлена точно такая же IPS-матрица, как и в модели от Acer, — со всеми вытекающими плюсами и минусами.

Сводные данные по работе и настройке ASUS V16 V3607VH-RP020 в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука Режим высокой производительности Стандартный режим Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1800 МГц, 24 Гбит/с 1800 МГц, 24 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2366 2263 Реальная средняя частота памяти, МГц 1500 1500 Уровень шума, дБА 44,9 42,9 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 61 56 18 18 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 76 76 77 77 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 74 75 90 90 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2085 2017 3DMARK Steel Nomad, баллы 1852 1788

Система охлаждения ASUS V16 насчитывает две медные теплотрубки, два радиатора и два вентилятора. Чипы распаяны в средней части материнской платы, поэтому клавиатура ноутбука по бокам греется несильно. Шестнадцать гигабайт ОЗУ в лэптопе набраны одним модулем — второй слот SO-DIMM пустует. Возможности установить в систему еще один SSD нет.

Нагрев основных компонентов «шестнадцатого» я оценю как выше среднего. Чипы прогреваются до 74-76 градусов Цельсия в режиме высокой производительности. Кулер отводит свыше 80 Вт энергии — вентиляторы работают шумно, но ASUS V16 в целом показал себя одним из самых тихих лэптопов в тестировании. В стандартном режиме лэптоп функционирует еще тише, а его быстродействие снижается ненамного.

Сводные данные по работе и настройке ASUS V16 V3607VH-RP020 в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) Режим высокой производительности Стандартный режим Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 3,9/3,0 3,7/2,8 Температура ЦП, °C Максимальная 96 92 Средняя 86 80 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 45,1 42,7 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 52 46 Производительность, баллы (больше — лучше) 8484 7769

ASUS V16 не бьет рекордов быстродействия, хотя 8-ядерный Core 5 210H и работает сверх лимитов мощности, установленных Intel. Заводской разгон здесь откровенно небольшой, ноутбук работает шумно, температуры — высокие.

Производительность ASUS V16 V3607VH-RP020: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 8161 Essentials, баллы 9140 Productivity, баллы 17248 Digital Content Creation, баллы 9357 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 229 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2026 Все ядра, баллы 2626 Одно ядро, баллы 580 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 673 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5804 Одно ядро, баллы 1010 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2085 Steel Nomad, баллы 1852 в играх (AVG/1 % MIN FPS) Counter-Strike 2 151 79 Baldur’s Gate III 62 39 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 49 37 Cyberpunk 2077 51 34 Alan Wake 2 41 36 A Plague Tale: Requiem 48 35 Kingdom Come Deliverance II 58 50 Black Myth: Wukong 41 35 Horizon Zero Dawn Remastered 65 44 RoboCop: Rogue City 45 34 Warhammer 40,000: Space Marine 2 50 41 The Last of Us Part II 62 49

В плане мобильной графики преимущество GeForce RTX 5050 перед GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 3050 неоспоримо, даже если лэптоп не демонстрирует большой разницы в кадровой частоте в играх. Во-первых, более современный GPU NVIDIA оснащен 8 Гбайт видеопамяти — мы смело можем говорить о повышенном «сроке годности» мобильного компьютера. Во-вторых, GeForce RTX 5050 поддерживает весь набор функций DLSS. Опять же, все это позволит увеличить FPS в играх там, где 6-гигабайтные GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 3050 не сдюжат. Что касается производительности ASUS V16, так сказать, здесь и сейчас, то ее достаточно для обеспечения комфортной кадровой частоты в ААА-проектах в разрешении Full HD с использованием преимущественно высокого и очень высокого качества графики, но без трассировки лучей.

⇡#GIGABYTE GAMING A16 CTH

Схожие модели в классе:

GIGABYTE GAMING A16 CTH (16″ IPS, Core i5-13420H, GeForce RTX 4050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 88 500 рублей;

GIGABYTE GAMING A16 3TH (16″ IPS, Ryzen 7 260, GeForce RTX 5050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 98 000 рублей.

Вот честно: внешне и тактильно GIGABYTE GAMING A16 CTH мне понравился больше всего. Берешь устройство в руки и понимаешь, что даже в конфигурации, скажем, с GeForce RTX 5070 Ti и 32 Гбайт ОЗУ согласился бы купить такое устройство, — стоимость подобных сборок переваливает за отметку в 200 000 рублей. Детали «геймбука» выполнены из темно-серого матового пластика. Лично у меня нет сомнения, что устройство долго прослужит своему владельцу — или даже нескольким.

В конструкции шасси GIGABYTE GAMING A16 CTH используются прочные тугие петли — крышка дисплея не раскрывается одной рукой. При этом максимальный угол составляет 180 градусов. Веб-камера, микрофон и датчики расположены сверху. Камера поддерживает разрешение 1080p, шторки не предусмотрено. Что касается габаритов компьютера, то герой этого параграфа, расположился аккурат за моделями Acer и ASUS, ненамного уступая им. Так, масса устройства равна 2,2 кг, а значит, брать систему с собой не составит большого труда. Толщина корпуса без учета резиновых ножек меняется в диапазоне от 19,5 до 23 мм.

Функциональность «геймбука» оказалась лучше, чем у предыдущей модели в тесте, — я твердо в этом уверен. Быть может, кто-то посчитает, что наличие USB 2.0 в 2026 году выглядит архаично. Но ведь дома к нему с вероятностью 99,9 % подключится мышь. Кроме того, GIGABYTE GAMING A16 CTH оснащен тремя портами USB 3.2 Gen1 разных типов — более быстрых портов производитель нам не «завез», к сожалению. HDMI-выход на месте, RJ-45 — тоже.

Клавиатура «геймбука» не имеет цифрового блока. Плохо это или хорошо — решать вам, уважаемые читатели. Эргономика, раскладка и функциональность такие же, как у недавно протестированной модели AERO X16 1WH. Так, основные кнопки здесь — большие и широкие. Производитель утверждает, что их площадь составляет 106 % в сравнении с клавишами конкурентов. Пожалуй, этой концепции не соответствуют только кнопки со стрелками — вот ими в стареньких аркадных играх пользоваться оказалось не очень удобно. В остальном же все выглядит очень пристойно. На официальном сайте сказано, что колпачки кнопок изогнуты определенным образом (профиль Golden Curve) и обеспечивают тем самым комфортную и бесшумную работу как во время развлечений, так при работе. Шум во время набора текста не превышает 30 дБ. Ход кнопок составляет 1,7 мм. А еще клавиатура оснащена RGB-подсветкой с общей зоной настройки цвета. Регулировка яркости и типа свечения производится в приложении GIGABYTE GiMATE.

GIGABYTE GAMING A16 CTH тоже получил большой тачпад — он удобен, точен и отзывчив. Нажатие на сенсорную панель осуществляется с громким, хорошо ощущаемым тактильно щелчком.

GIGABYTE GAMING A16 CTH

(матрица — NE160WUM-NX6) Минимальная яркость, кд/м2 15 Максимальная яркость, кд/м2 327 Цветовая температура, К 6500 Контрастность 1865:1 Цветовой охват sRGB, % 60 Цветовой охват DCI-P3, % 43 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 5,06 (24,68) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 2,01 (3,25) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

Эх, сюда бы, в тестовую сборку GAMING A16 CTH, высококачественную IPS-матрицу — в такой ситуации рецепт идеального ноутбука до 100 000 рублей был бы доведен до совершенства. Или нет? Однако инженеры GIGABYTE сэкономили на дисплее — его цветовой охват не соответствует стандарту sRGB. Зато экран лэптопа обладает очень высокой контрастностью и в целом хорошо передает оттенки серого —играть и смотреть фильмы за «геймбуком» оказывается вполне комфортно.

Сводные данные по работе и настройке GIGABYTE GAMING A16 CTH в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Игровой» «По умолчанию» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1905 МГц, 24 Гбит/с 1905 МГц, 24 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2383 2411 Реальная средняя частота памяти, МГц 1500 1500 Уровень шума, дБА 45,7 45,7 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 59 59 21 21 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 64 65 66 66 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 59 59 73 75 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2190 2194 3DMARK Steel Nomad, баллы 1995 2001

Кулер ноутбука состоит из двух вентиляторов, четырех радиаторов и такого же количества медных теплотрубок. Центральный процессор и графический чип охлаждаются единой системой. Еще по одной теплотрубке приходится на конвертеры питания основных микросхем компьютера.

В протестированной модификации GIGABYTE GAMING A16 CTH установлены SSD на 512 Гбайт и 16 Гбайт DDR5-памяти в виде одного модуля. Вы правы, сборка с одной планкой ОЗУ в играх проявит себя хуже, чем конфигурация с двумя платами SO-DIMM. Однако со временем модернизировать «геймбук» будет дешевле: достаточно купить и установить в систему еще один модуль DDR5-5600 на 16 Гбайт. Кстати, второй слот M.2 в лэптопе пустует. Только учтите, что к нему подведено две линии PCI Express 4.0.

Режимы работы GIGABYTE GAMING A16 CTH настраиваются в приложении GIGABYTE GiMATE — при помощи искусственного интеллекта поддерживается несколько функций, отвечающих за энергопотребление ноутбука, его производительность, работу кулера, работу аудио и звука, а также за безопасность пользователя и его данных. В сценариях, нагружающих лэптоп по максимуму, разницы замечено не было. В обоих случаях GIGABYTE GAMING A16 CTH грелся несильно — перед вами самый холодный ноутбук в тесте. Шум в играх — заметный, но, опять же, конкуренты в тех же условиях работают еще громче. Нагрузка на кулер в играх превышает 80 Вт.

Клавиатура GIGABYTE GAMING A16 CTH по бокам греется мало, играть часами напролет оказывается комфортно.

Сводные данные по работе и настройке GIGABYTE GAMING A16 CTH в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Игровой» «По умолчанию» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 3,7/2,9 3,7/2,9 Температура ЦП, °C Максимальная 96 96 Средняя 83 82 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 41,1 41,1 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 52 51 Производительность, баллы (больше — лучше) 10102 10134

В ресурсоемких приложениях, нагружающих только центральный процессор, сильного нагрева нет. Замечен небольшой разгон чипа, так как среднее энергопотребление Core i5-13420H составило 51-52 Вт. Работу GIGABYTE GAMING A16 CTH в таком режиме можно считать тихой.

Производительность GIGABYTE GAMING A16 CTH: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 8342 Essentials, баллы 8875 Productivity, баллы 16595 Digital Content Creation, баллы 10697 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 217 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2026 Все ядра, баллы 2579 Одно ядро, баллы 546 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 688 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5805 Одно ядро, баллы 1004 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2194 Steel Nomad, баллы 2001 в играх (AVG/1 % MIN FPS) Counter-Strike 2 153 83 Baldur’s Gate III 63 40 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 50 40 Cyberpunk 2077 52 36 Alan Wake 2 42 38 A Plague Tale: Requiem 50 38 Kingdom Come Deliverance II 58 51 Black Myth: Wukong 43 36 Horizon Zero Dawn Remastered 70 47 RoboCop: Rogue City 46 36 Warhammer 40,000: Space Marine 2 52 43 The Last of Us Part II 63 51

В играх GIGABYTE GAMING A16 CTH оказался чуть быстрее ASUS V16. Дело в том, что в режиме Dynamic Boost чип мобильной GeForce RTX 5050 работает на более высокой мощности. Технология включается не всегда — в основном в играх, в которых CPU загружен не полностью. Очевидно, что существуют проекты и условия, в которых плавный FPS определяется не мощностью графического чипа, но быстродействием связки «центральный процессор — оперативная память». Как тут не вспомнить, что в большинстве лэптопов объем ОЗУ набран одним модулем. Следовательно, установка второй планки на 16 Гбайт увеличит игровую производительность «геймбука» — в некоторых проектах прирост составит десятки процентов. Например, положительный эффект будет заметен в Counter-Strike 2 и Baldur’s Gate III.

⇡#Lenovo LOQ 15IAX9

Схожие модели в классе:

Lenovo LOQ 15ARP9 (15,6″ IPS, Ryzen 5 7235HS, GeForce RTX 4050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 92 500 рублей;

Lenovo LOQ 15IRX10 (15,6″ IPS, Core i5-13450HX, GeForce RTX 5050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, Windows 11 Home) — от 100 000 рублей.

Игровые ноутбуки Lenovo имеют весьма узнаваемый дизайн. Откройте наши обзоры «легионов» 6- и даже 7-летней давности — найдете много общего. Мне внешний вид LOQ 15IAX9 определенно нравится.

Крышка Lenovo LOQ 15IAX9 раскрывается на 180 градусов, петли внушают доверие. Открыть ее можно при помощи одной руки, для этого на корпусе предусмотрен специальный выступ. Толщина устройства без учета резиновых ножек составляет 24 мм, масса — вполне подъемные 2,4 кг. Здесь лэптоп выступает в роли самого настоящего середнячка. Производитель сэкономил копеечку на «вебке», так как разрешение камеры соответствует стандарту 720p. Шторка — присутствует.

Из необычного: левая сторона ноутбука лишена разъемов. Вообще. Стенка — глухая, то есть такое инженерное ноу-хау не спровоцировано увеличением системы охлаждения лэптопа. Получается, основные порты Lenovo LOQ 15IAX9 размещены справа и сзади — такая эргономика придется по вкусу не всем. Извините за каламбур, но по-настоящему «вкусных» разъемов герой этого обзора не получил. Разве что выделю один-единственный 10-гигабитный порт USB 3.2 Gen2 C-типа — он же работает в режиме видеовыхода mini-DisplayPort 1.4.

Клавиатура LOQ 15IAX9 — еще один атрибут ДНК игровых лэптопов этой фирмы. Сходство с прочими моделями Lenovo создается за счет фирменной формы клавиш и собственных ощущений от печати на такой клавиатуре. Подсветка кнопок — монотонная белая, поддерживаются три уровня яркости. Цифровой блок — присутствует, блок со «стрелками »выделен. А еще у клавиатуры Lenovo LOQ 15IAX9 самые большие и удобные кнопки ряда F1-F12. Клавиши Shift, Caps Lock и Backspace — ничего так тоже.

Тачпад в ноутбуке — ни рыба ни мясо, но функции свои выполняет исправно.

Lenovo LOQ 15IAX9

(матрица — B156HAN15.K) Минимальная яркость, кд/м2 2 Максимальная яркость, кд/м2 289 Цветовая температура, К 6700 Контрастность 1272:1 Цветовой охват sRGB, % 99 Цветовой охват DCI-P3, % 75 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,16 (3,82) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,63 (1,51) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

Буду краток: среди всех протестированных ноутбуков в Lenovo LOQ 15IAX9 используется самая лучшая IPS-матрица. Быть может, дисплею немного не хватает яркости и контрастности, а больше и придраться не к чему.

Сводные данные по работе и настройке Lenovo LOQ 15IAX9 в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Производительность» «Баланс» + Legion AI Engine+ Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1542 МГц, 14,4 Гбит/с 1492 МГц, 14 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 1917 1758 Реальная средняя частота памяти, МГц 1800 1750 Уровень шума, дБА 47,1 46,9 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 94 75 29 39 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 72 69 73 70 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 67 75 79 85 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 1334 1265 3DMARK Steel Nomad, баллы 1175 1114

Кулер лэптопа насчитывает три теплотрубки, два радиатора и столько же вентиляторов. Весь нагретый воздух выдувается за пределы корпуса через заднюю стенку. Оперативная память в нашем Lenovo LOQ 15IAX9 набрана двумя 8-гигабайтными модулями. В ноутбук можно установить второй SSD.

При максимальной нагрузке основные чипы системы потребляют в среднем 123 Вт энергии. Система охлаждения Lenovo LOQ 15IAX9 работает очень шумно, но со своей задачей справляется полностью. Так, в режиме «Производительность» максимальный нагрев процессоров не превышает 80 градусов Цельсия. Результат далеко не рекордный, но очень даже удовлетворительный. Следовательно, от сборок Lenovo LOQ с графикой GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 5050 мы вправе ожидать таких же хороших результатов — плюс графика будет работать с максимальной мощностью в играх.

Клавиатура ноутбука заметно нагревается только посередине. Играть за Lenovo LOQ 15IAX9 оказывается очень даже комфортно.

Сводные данные по работе и настройке Lenovo LOQ 15IAX9 в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Производительность» «Баланс» + Legion AI Engine+ Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,0/3,1 3,9/3,0 Температура ЦП, °C Максимальная 88 89 Средняя 84 78 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 44,4 42,9 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 71 62 Производительность, баллы (больше — лучше) 11068 10612

Однозначно рассмотрите тестовую модель, если планируете больше работать за лэптопом, чем развлекаться. Потому что сборка Lenovo LOQ 15IAX9 обеспечивает высокий уровень быстродействия в задачах, нагружающих центральный процессор. Сам Core i5-12450HX функционирует на очень достойной мощности и ожидаемо демонстрирует высокие результаты в бенчмарках и реальных приложениях.

Производительность Lenovo LOQ 15IAX9: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7489 Essentials, баллы 8949 Productivity, баллы 15546 Digital Content Creation, баллы 8195 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 209 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2026 Все ядра, баллы 2726 Одно ядро, баллы 528 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 684 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5518 Одно ядро, баллы 925 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 1334 Steel Nomad, баллы 1175 в играх (AVG/1 % MIN FPS) Counter-Strike 2 118 62 Baldur’s Gate III 59 36 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 31 27 Cyberpunk 2077 39 29 Alan Wake 2 31 21 A Plague Tale: Requiem 36 27 Kingdom Come Deliverance II 45 39 Black Myth: Wukong 27 23 Horizon Zero Dawn Remastered 46 33 RoboCop: Rogue City 32 27 Warhammer 40,000: Space Marine 2 37 32 The Last of Us Part II 45 31

На мой взгляд, в 2026 году списывать со счетов мобильную GeForce RTX 3050 не стоит. Ноутбуки с таким GPU хорошо проявляют себя в нетребовательных играх, в которых качество графики — не главное. Да и многие ААА-проекты Lenovo LOQ 15IAX9 «потянет» с использованием DLSS и/или среднего качества изображения.

⇡#Machenike L15 Air Pulsar L

Схожие модели в классе:

Machenike L15 Air Pulsar (15,6″ IPS, Core i5-12450H, GeForce RTX 4050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 77 500 рублей;

Machenike L15 Air Pulsar XT (15,6″ IPS, Core i7-12650H, GeForce RTX 4050, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 87 000 рублей.

Machenike — еще один бренд, чья продукция использует платформу CLEVO. Быть может, фотографии этого не отображают, но внешне L15 Air Pulsar L выглядит слишком… пластиковым. Прочие модели лэптопов в подборке смотрятся гораздо презентабельнее. При этом у меня нет особых претензий к качеству сборки устройства. Его я оценю как хорошее. Например, клавиатура при сильном нажатии прогибается незначительно, крышка дисплея не выглядит хлипкой. В конструкции используются довольно тугие шарниры. Максимальный угол раскрытия экрана составляет 135 градусов, во время игр он не болтается.

Перед нами классическая «пятнашка» — под этим словом я подразумеваю довольно типичные размеры и массу мобильного компьютера. Толщина Machenike L15 Air Pulsar L составляет 28 мм, а масса — 2,3 кг. В итоге вместе с блоком питания придется носить с собой почти 3 кг умной техники. Говорю же, классика!

Рамки экрана у «пульсара» не очень-то и тонкие. Сверху — где и положено — находятся веб-камера и микрофоны. Камера поддерживает разрешение 720p, а потому не нуждается в дополнительных комментариях и характеристиках. Шторки не предусмотрено.

Интерфейсы ноутбука расположены сзади, слева и справа — еще один намек на использование мобильного компьютера в роли замены настольного домашнего ПК. По левую руку вы найдете порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen1 A-типа, а также два 3,5-мм гнезда для подключения микрофона и наушников. По правую — еще один USB 3.2 Gen2 A-типа и коннектор Ethernet. Сзади у Machenike L15 Air Pulsar L расположены видеовыходы HDMI и mini-DisplayPort, разъем для подключения блока питания, а также порт USB 3.2 Gen2 C-типа. Световые индикаторы ноутбука расположены спереди корпуса, в правой его части.

Клавиатура «пульсара» очень похожа на HID, используемый в ARDOR GAMING RAGE R17. Речь идет о полноформатной панели с цифровым блоком и кнопками с русской раскладкой — прошли те времена, когда на клавиши ноутбуков Machenike приходилось самостоятельно наносить наклейки. Все кнопки оснащены общей RGB-подсветкой с четырьмя уровнями яркости. Цвета и тип свечения настраиваются в соответствующем подразделе утилиты Control Center. В дневное время подсветка не требуется — белая гравировка отчетливо видна на черном фоне. Ночью, в темноте, работать за Machenike L15 Air Pulsar L тоже оказывается вполне комфортно. Ход клавиш составляет 1,4 мм, нажатие сопровождается негромким щелчком. Клавиатура получила большие левый Shift и «стрелочки», а также удобные Backspace, правый Ctrl и Enter.

Тачпад в Machenike L15 Air Pulsar L — «дубовый», потребуется некоторое время для привыкания к нему.

Machenike L15 Air Pulsar L

(матрица — NV156FHM-NY8) Минимальная яркость, кд/м2 36 Максимальная яркость, кд/м2 370 Цветовая температура, К 6700 Контрастность 1084:1 Цветовой охват sRGB, % 98 Цветовой охват DCI-P3, % 73 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,64 (3,22) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 2,26 (3,30) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

В «пульсаре» установлена самая яркая IPS-матрица. Цветовой охват дисплея почти полностью соответствует стандарту sRGB, ошибки в передаче цветов — небольшие. Контрастность экрана могла бы быть выше, конечно. И все же в лэптопах на базе платформы CLEVO используются добротные панели — это замечание точно актуально для компьютеров, попадающих в ценовую категорию «до 100 000 рублей».

Сводные данные по работе и настройке Machenike L15 Air Pulsar L в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Производительность» «Развлечения» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2220 МГц, 16 Гбит/с 2220 МГц, 16 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2566 2322 Реальная средняя частота памяти, МГц 2000 2000 Уровень шума, дБА 53,8 49,3 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 96 70 53 45 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 79 71 82 73 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 83 82 93 90 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2121 1982 3DMARK Steel Nomad, баллы 1872 1711

Machenike L15 Air Pulsar L — горячий и очень шумный ноутбук. Но, как и в случае с ARDOR GAMING RAGE R17, модель играет, что называется, на все деньги, ведь кулер отводит свыше 150 Вт тепла. В режиме «Развлечения» ноутбук греется меньше, но работает лишь немного тише.

Система охлаждения «пульсара» насчитывает три теплотрубки, четыре медных радиатора и два вентилятора. Конструкция собрана так, чтобы нагретый воздух выбрасывался с трех сторон — сзади и по бокам. Кулер имеет общий контур для отвода тепла от CPU и GPU. Однако распределен он не равномерно, а, скорее, пропорционально тепловыделению: графический процессор, а также сопутствующую обвязку (чипы памяти, конвертер питания) охлаждают три трубки, а вот центральному процессору досталось всего две.

Клавиатура Machenike L15 Air Pulsar L заметно греется в средней ее части. По бокам корпуса наблюдаются низкие температуры, играть оказывается вполне комфортно.

Оперативная память в системе набрана одним модулем на 16 Гбайт. Второй слот SO-DIMM пустует, но со временем определенно будет занят еще одной планкой ОЗУ. Разъема для установки второго M.2-накопителя на материнской плате нет. Зато есть место (и все необходимые шлейфы) для подключения 2,5-дюймового запоминающего устройства.

Сводные данные по работе и настройке Machenike L15 Air Pulsar L в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Производительность» «Развлечения» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 3,8/3,0 3,2/2,6 Температура ЦП, °C Максимальная 81 86 Средняя 72 62 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 51,3 42,5 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 66 46 Производительность, баллы (больше — лучше) 10510 9022

В ресурсоемких приложениях, использующих только возможности ЦП, лэптоп работает несколько иначе. В режиме «Производительность» Machenike L15 Air Pulsar L по-прежнему оказывается очень шумным, но при этом температура центрального процессора заметно снижается. Сказываются плюсы общей для чипов компоновки системы охлаждения. В режиме «Развлечения» компьютер работает заметно тише — им даже комфортно пользоваться, замечу я.

Производительность Machenike L15 Air Pulsar L: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7908 Essentials, баллы 8940 Productivity, баллы 15644 Digital Content Creation, баллы 9595 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 221 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2026 Все ядра, баллы 2565 Одно ядро, баллы 532 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 715 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5458 Одно ядро, баллы 930 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2121 Steel Nomad, баллы 1872 в играх (AVG/1 % MIN FPS) Counter-Strike 2 166 85 Baldur’s Gate III 62 34 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 50 40 Cyberpunk 2077 51 36 Alan Wake 2 40 33 A Plague Tale: Requiem 52 36 Kingdom Come Deliverance II 61 53 Black Myth: Wukong 41 34 Horizon Zero Dawn Remastered 55 39 RoboCop: Rogue City 46 37 Warhammer 40,000: Space Marine 2 50 42 The Last of Us Part II 53 40

Быстродействие мобильной GeForce RTX 4050, работающей без ограничений по энергопотреблению, удивляет. Удивляет в хорошем смысле, ведь графика была представлена больше трех лет назад.

⇡#MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

Схожая модель в классе:

MSI Katana 17 B13VFK-1441XRU (17,3″ IPS, Core i5-13420H, GeForce RTX 4060, 16 Гбайт DDR5, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 112 000 рублей.

Лэптопы «оружейной» серии MSI собраны в полностью пластиковом корпусе. Ранее мы выяснили, что в этом нет ничего плохого. Ноутбук ладно скроен, материалы используются качественные. Лично мне ни тепло ни холодно от того, в каком корпусе собрана игровая система, призванная заменить десктоп дома, — лишь бы работала исправно, выполняя поставленные перед ней задачи. Корпус «катаны», кстати, оказался немарким и очень даже практичным.

Толщина корпуса составляет 25 мм — среди 17-дюймовых ноутбуков встречаются модели как тоньше, так и толще. Масса игровой системы вместе с блоком питания чуть превышает 3 кг — с такой ношей определенно справится любой взрослый пользователь, если ему по каким-либо причинам придется часто носить компьютер с собой.

Рамки экрана по бокам довольно тонкие — 6 мм. Сверху расположена веб-камера, позволяющая записывать видео с разрешением 720p при частоте 30 Гц. Картинку хорошего качества эта «вебка» выдает только в ясную солнечную погоду или при ярком искусственном освещении. Механической шторки, прикрывающей камеру, не «завезли ».

Крышка лэптопа спокойно открывается одной рукой. В конструкции применены довольно тугие шарниры, которые четко позиционируют дисплей. А еще крышка откидывается на угол до 180 градусов — это фишка серии, даже для габаритных 17-дюймовых моделей.

Первая неожиданность: MSI Katana 17 — крупный лэптоп, заменитель десктопа, идентичный натуральному, — однако все интерфейсы у компьютера расположены по бокам. Сзади никаких портов нет. Слева вы найдете разъем для подключения БП и порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen1 A-типа. Справа — HDMI-выход, RJ-45, еще один USB 3.2 Gen1 А-типа, USB 3.2 Gen1 C-типа и 3,5-мм комборазъем для подключения гарнитуры. USB-порт C-типа совместим с видеовыходом стандарта mini-DisplayPort.

Клавиатура «катаны» оснащена цифровым блоком — правда, из-за ряда конструктивных особенностей он вышел очень узким. Некоторые кнопки блока расположены в непривычном месте — например, Enter соседствует со стрелкой «вправо». К такому цифровому блоку определенно придется привыкать. На «стрелки »производитель, кстати, «повесил» такие функции, как play/stop медиаплеера, включение/выключение прицела, расположенного четко посередине экрана, и активацию функции Cooler Boost (вентиляторы кулера начинают работать с максимальной частотой вращения). Зато другие кнопки получились большими, а геймерам определенно приглянутся крупные Shift и Ctrl. Производитель отмечает, что ход клавиш составляет 1,7 мм. Работает клавиатура довольно тихо.

В MSI Katana 17 используется 4-зонная RGB-подсветка — подсвечиваются все выгравированные символы и буквы, а также края кнопок. В результате пользоваться клавиатурой удобно и днем (не надо включать подсветку, все и так видно), и в темноте. Блок WASD и клавиши со стрелками собраны из полупрозрачных колпачков — тонкий штрих, напоминающий, что мы имеем дело в первую очередь с игровой системой.

Тачпад у «катаны» небольшой (106 × 66 мм), свои функции выполняет исправно и не вызывает нареканий.

MSI Katana 17 B12VEK-268XRU

(матрица — B173HAN04.9) Минимальная яркость, кд/м2 12 Максимальная яркость, кд/м2 238 Цветовая температура, К 6900 Контрастность 1038:1 Цветовой охват sRGB, % 61 Цветовой охват DCI-P3, % 43 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 5,03 (24,3) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,44 (2,24) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

В сборках MSI Katana 17 используются различные дисплеи. В старших версиях ноутбуков установлены качественные IPS-матрицы, соответствующие стандартам sRGB и даже AdobeRGB. В младших моделях приходится довольствоваться меньшим. В частности, матрица B173HAN04.9 по качеству изображения заметно уступает экранам, используемым в протестированных ранее лэптопах от ARDOR, Lenovo и Machenike. Кроме того, она не может похвастать высокими яркостью и контрастностью, как в сборках от Acer, ASUS и GIGABYTE. Пожалуй, среди всех семи лэптопов именно в MSI Katana 17 установлена самая тусклая IPS-панель. Справедливости ради замечу, что об этом честно сказано в характеристиках устройства. Другое дело, что для игр такого качества изображения в целом будет достаточно.

Сводные данные по работе и настройке MSI Katana 17 B12VEK-268XRU в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Экстремальная производительность» «Сбалансированный» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2355 МГц, 16 Гбит/с 2355 МГц, 16 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2471 2381 Реальная средняя частота памяти, МГц 2000 2000 Уровень шума, дБА 47,7 40,4 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 83 81 42 39 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 77 86 78 88 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 83 93 88 99 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2087 2075 3DMARK Steel Nomad, баллы 1803 1792

Режимы работы MSI Katana 17 настроены интересно. При включении пресета «Экстремальная производительность» общее энергопотребление чипов превышает 125 Вт. Кулер лэптопа справляется со своей задачей, но делает это очень громко — играть приходится в наушниках. Переключение на режим «Сбалансированный» заметно снижает уровень шума. Играть становится комфортно и без гарнитуры, но заметно поднимаются температуры как CPU, так и GPU — далеко не всех устроят такие показатели.

Кстати, о кулере. Система охлаждения Cooler Boost 5 получила два вентилятора, три алюминиевых радиатора и шесть медных теплотрубок. Производитель акцентирует внимание на применении технологии Shared-Pipe — центральный процессор и графика охлаждаются четырьмя общими теплотрубками. Еще две теплотрубки задействованы для отвода тепла от конвертеров питания чипов и микросхем видеопамяти. В играх клавиатура MSI Katana 17 заметно нагревается в средней ее части.

На материнской плате мобильного ПК присутствует второй слот M.2, который работает в режиме PCI Express x4 4.0. Очевидно, что со временем вы захотите установить в лэптоп еще один твердотельный накопитель. А еще позже «катане» можно будет обновить оперативную память — сейчас 16 Гбайт ОЗУ набраны двумя модулями DDR5-5600, работающими в режиме DDR5-4800.

Сводные данные по работе и настройке MSI Katana 17 B12VEK-268XRU в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Экстремальная производительность» «Сбалансированный» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,1/3,3 4,1/3,2 Температура ЦП, °C Максимальная 86 87 Средняя 82 83 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 48,1 41,8 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 74 71 Производительность, баллы (больше — лучше) 11235 11095

В режимах «Экстремальная производительность» и «Сбалансированный» центральный процессор Core i5-12450H работает сверх установленных Intel лимитов мощности. Чип прилично разогнан. Разница в энергопотреблении между режимами оказалась небольшой — всего 3 Вт в среднем. При этом с предустановкой «Сбалансированный» MSI Katana 17 работает гораздо тише при практически схожих параметрах энергопотребления и производительности. Заоблачных температур, граничащих с перегревом, нет. Получается, кулер ноутбука хорошо продувается и при более низкой частоте вращения вентиляторов — насиловать свои уши нет никакой необходимости.

Производительность MSI Katana 17 B12VEK-268XRU: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7880 Essentials, баллы 8973 Productivity, баллы 15694 Digital Content Creation, баллы 9431 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 210 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2026 Все ядра, баллы 2235 Одно ядро, баллы 521 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 785 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 5462 Одно ядро, баллы 928 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2087 Steel Nomad, баллы 1792 в играх (AVG/1 % MIN FPS) Counter-Strike 2 171 86 Baldur’s Gate III 74 44 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 52 43 Cyberpunk 2077 52 38 Alan Wake 2 41 34 A Plague Tale: Requiem 52 36 Kingdom Come Deliverance II 61 52 Black Myth: Wukong 41 34 Horizon Zero Dawn Remastered 57 40 RoboCop: Rogue City 46 37 Warhammer 40,000: Space Marine 2 50 42 The Last of Us Part II 52 40

По уровню игрового быстродействия Katana 17 схожа с Machenike L15 Air Pulsar L. Однако в лэптопе MSI оперативная память работает в двухканальном режиме. В некоторых процессорозависимых играх это заметно сказывается на общей кадровой частоте. Например, в Baldur’s Gate III «катана» опережает «пульсар» на 19 %.

⇡#Методика тестирования и ПО

На все ноутбуки была установлена операционная система Windows 11 со всеми обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 596.21.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 5.0.1. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2026. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light и CPU Profile.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.3.2912 64. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 12 играх в разрешении Full HD (1920 × 1080). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по городу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Высокое», SMAA 1X, горизонт. поле зрения — 95, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Высок.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Выс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

RoboCop: Rogue City. DirectX 12. Прогулка по Детройту. Поле зрения — 80, улучшенное масштабирование — выкл., масштаб разрешения — 100, NRLL — выкл., графика — «Эпич.», высокое качество отражений — вкл.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. DirectX 12. Миссия «Утрата». Разрешение рендеринга — исходное, масштабирование разрешения — TAA, окружающее затенение с трассировкой лучей — выкл., предустановка качества — «Ультра», качество физики — по умолчанию, размер роя на заднем плане — по умолчанию, симуляция ткани — «Высокое».

The Last of Us Part II. DirectX 12. Пролог. Метод масштабирования — выкл., режим сглаживания — TAA, режим задержки NVIDIA — выкл., генерация кадров — выкл., динамическое масштабирование — выкл., вертикальная синхронизация — выкл., конфигурация — «Выс.».

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в режиме веб-серфинга. Он подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Сводные данные по производительности и автономности

Производительность лэптопов определялась с использованием их самых быстрых режимов работы. Для большей наглядности давайте соберем все данные воедино.

Чудес, как видите, не бывает. Чем выше энергопотребление компонентов ноутбука — тем сложнее отводить тепло в тонком корпусе. И тем шумнее работает сам лэптоп. Громче всех функционируют компьютеры, использующие платформу CLEVO. Постоянных читателей такое положение дел вряд ли удивит. Самой тихой и холодной в играх стала модель GIGABYTE. Кажется, инженерам тайваньской компании удалось нащупать баланс между быстродействием и энергоэффективностью чипов. Нет у меня претензий и к работе сборок ASUS и Lenovo.

Уверен, постоянные читатели заметили одну деталь, которая объединяет все протестированные ноутбуки. Дело в том, что в мобильных ПК используется… один и тот же центральный процессор. Да, Core 5 210H, Core i5-12450H, Core i5-13420H и Core i5-12450HX созданы на базе одного и того же кристалла. В его основе лежат четыре P-ядра, использующие микроархитектуру Golden Cobe, и столько же E-ядер Gracemont. Объем кеша третьего уровня везде составляет 12 Мбайт. Что ж, к подобному ребрендингу нам не привыкать. В AMD, к слову, используют те же трюки. В итоге разница в производительности между лэптопами определяется эффективностью кулера, настройками и отладкой прошивок BIOS, общим быстродействием оперативной памяти, ее настройкой, компоновкой и задержками, а еще — оптимизацией предустановленного фирменного программного обеспечения.

Например, у протестированных ноутбуков лимит мощности PL1 настроен по-разному. В частности, это помогает Acer Nitro Lite NL16-71G-590Q хорошо проявить себя в легких сценариях использования компьютера. В целом в задачах, задействующих 1-2 ядра CPU, наблюдается некий паритет — откровенных ноутбуков-аутсайдеров в тесте не выявлено.

Вот вам еще один пример. Тесты Cinebench 2026 и Blender — долгие, здесь центральные процессоры лэптопов большую часть времени работают в режиме PL2. Обратная ситуация: бенчмарк 3DMARK, хоть и нагружает вся ядра и потоки CPU, длится очень непродолжительное время — всего несколько секунд. В итоге в первых двух испытаниях Nitro Lite NL16-71G-590Q занимает заслуженное последнее место. Заслуженное — так как ранее мы выяснили, что энергопотребление Core 5 210H в режиме PL2 опускается до 25-30 Вт. В тесте же от Futuremark продолжительности режима PL1 хватило, чтобы модель Acer проявила себя гораздо интереснее, потому что при непродолжительной нагрузке энергопотребление 8-ядерника держится отметки в 55-60 Вт.

И опять мы видим ровное выступление большинства участников сегодняшнего тестирования.

В играх никаких неожиданностей я не получил. В лидеры логично вырвалась модель ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413, потому что GeForce RTX 4060 — это GeForce RTX 4060. Впрочем, по минимальной кадровой частоте «ардбук» ненамного оторвался от GIGABYTE GAMING A16 CTH. Как я уже говорил, в лэптопах на FPS в играх заметно влияет не только GPU, но и подсистема «процессор — память». Еще раз напомню, что в моделях, в которых 16 Гбайт ОЗУ набраны одним модулем, установка еще одной планки памяти точно не будет лишней.

Мобильные версии GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 5050 демонстрируют схожую игровую производительность. Правда, в Machenike L15 Air Pulsar L и MSI Katana 17 B12VEK-268XRU графический процессор работает на своем максимуме, а в ASUS V16 V3607VH-RP020 и GIGABYTE GAMING A16 CTH — нет. Конечно, при прочих равных лично я выберу лэптоп с GeForce RTX 5050. Современная модель графики NVIDIA обладает большим запасом прочности из-за 8 Гбайт VRAM, а также поддерживает все функции DLSS. В то же время графика класса GeForce RTX 4050 хорошо подходит для онлайн-игр, в которых геймплей стоит на первом месте.

Наконец, среди семи протестированных моделей лучшие показатели автономной работы продемонстрировали продукты ASUS и GIGABYTE. Что логично, они же оснащены наиболее емкими АКБ. Тестирование выносливости ноутбуков проводилось при яркости экрана 150 нит, с выключенной подсветкой клавиатуры и при использовании экорежимов, отключающих дискретную графику NVIDIA и снижающих частоту развертки дисплея.

Пользователи, присматривающие для покупки тот или иной лэптоп, ориентируются на различные параметры. Одним нужен универсальный спутник, который всегда можно взять с собой и пользоваться им долгое время вдали от розетки. В такой ситуации лучшими вариантами станет покупка GIGABYTE GAMING A16 CTH или ASUS V16 V3607VH-RP020. Кроме того, эти лэптопы, на мой взгляд, получили самые качественные и стильные корпуса. Если вам требуется высокая функциональность, то присмотритесь к моделям на базе платформы CLEVO. И ARDOR GAMING RAGE R17, и Machenike L15 Air Pulsar L обладают большим количеством различных USB-портов. Я не сбрасываю со счетов и Acer Nitro Lite. Лучшая IPS-матрица установлена в Lenovo LOQ 15IAX9 — смело рекомендую эту модель тем, кто за ноутбуком больше работает, чем развлекается. Опять же, в «клевобуках» тоже не стали экономить на дисплее.

Отличные возможности по дальнейшей кастомизации системы демонстрируют модели от ARDOR, GIGABYTE, Lenovo и MSI. Самым холодным и тихим оказался GAMING A16 CTH. Также хорошие показатели уровня шума и нагрева демонстрируют модели от ASUS и Lenovo.

Все без исключения лэптопы хорошо показали себя при выполнении повседневных задач, связанных с веб-серфингом, проведением онлайн-конференций, запуском приложений и работе с пакетами офисных программ. В играх безоговорочным лидером оказался ARDOR GAMING RAGE R17. На вторую и третью ступеньку я поставлю модели от GIGABYTE и ASUS. Однако даже лэптопы с мобильными версиями GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 4050 рано сбрасывать со счетов. Игры бывают разные, и удовольствия они приносят не меньше дорогостоящих ААА-проектов.