YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями

YouTube сделал доступным режим «картинка в картинке» (Picture-in-Picture) для пользователей без Premium-подписки — на Android и iOS. В этом режиме видео продолжает воспроизводиться в небольшом плавающем окне после того, как пользователь свернёт приложение YouTube. Распространение функции идёт поэтапно, и в течение нескольких месяцев она станет доступна по всему миру.

Окно с видео можно перемещать в любое место экрана и менять его размер. Нажатие на окно открывает кнопки воспроизведения, паузы и возврата в приложение YouTube. Если режим включён в настройках, окно появляется автоматически в тот момент, когда пользователь сворачивает приложение во время воспроизведения. «Картинка в картинке» работает одновременно с другими программами на устройстве, поэтому пользователь может смотреть видео и параллельно пользоваться другими приложениями.

Доступ к режиму зависит от тарифа. Подписчики Premium и Premium Lite пользовались этой функцией для длинных немузыкальных видео и раньше, поэтому для них ничего не меняется. Тариф Premium эксклюзивно позволяет смотреть музыкальный контент в режиме «картинка в картинке», а когда подписчик Premium закрывает плавающее окно, воспроизведение продолжается в фоновом режиме. Для пользователей в США без Premium-подписки ничего не меняется, но пользователи без подписки за пределами США получат режим «картинка в картинке» для длинных немузыкальных видео бесплатно. Музыкальный контент в режиме «картинка в картинке» остаётся исключительно у подписчиков Premium.