YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями

YouTube сделал доступным режим «картинка в картинке» (Picture-in-Picture) для пользователей без Premium-подписки — на Android и iOS. В этом режиме видео продолжает воспроизводиться в небольшом плавающем окне после того, как пользователь свернёт приложение YouTube. Распространение функции идёт поэтапно, и в течение нескольких месяцев она станет доступна по всему миру.

Источник изображения: Eyestetix Studio / unsplash.com

Окно с видео можно перемещать в любое место экрана и менять его размер. Нажатие на окно открывает кнопки воспроизведения, паузы и возврата в приложение YouTube. Если режим включён в настройках, окно появляется автоматически в тот момент, когда пользователь сворачивает приложение во время воспроизведения. «Картинка в картинке» работает одновременно с другими программами на устройстве, поэтому пользователь может смотреть видео и параллельно пользоваться другими приложениями.

Источник изображения: fonearena.com

Доступ к режиму зависит от тарифа. Подписчики Premium и Premium Lite пользовались этой функцией для длинных немузыкальных видео и раньше, поэтому для них ничего не меняется. Тариф Premium эксклюзивно позволяет смотреть музыкальный контент в режиме «картинка в картинке», а когда подписчик Premium закрывает плавающее окно, воспроизведение продолжается в фоновом режиме. Для пользователей в США без Premium-подписки ничего не меняется, но пользователи без подписки за пределами США получат режим «картинка в картинке» для длинных немузыкальных видео бесплатно. Музыкальный контент в режиме «картинка в картинке» остаётся исключительно у подписчиков Premium.

Материалы по теме
«2026 год начался превосходно»: YouTube отчитался о росте просмотров, подписок и рекламной выручки
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts
Google превратила поиск на YouTube в диалог с ИИ — но он ошибается
Meta✴ отчиталась о росте прибыли, но сокращение аудитории обвалило акции на 7 %
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё»
Теги: youtube, картинка в картинке, youtube premium, premium lite, видеосервис, google
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.