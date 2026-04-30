Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами

Компьютерные энтузиасты часто обвиняют Microsoft в ухудшении возможностей тонкой настройки операционной системы. Но многие настройки на самом деле никуда не исчезли, а просто переехали в отдельную программу под названием PowerToys. Она предлагает множество интересных возможностей, среди них — настройка мониторов с возможностью выбора входов и выключения, а также продвинутая работа с окнами.

Функция «Захватить и переместить» (Grab and Move) позволяет захватить окно, а затем переместить или изменить его размер, не делая его активным. Например, если нужное окно частично скрыто за другими окнами, при активации функции пользователь может захватить его «сквозь» другие окна, расположенные на переднем плане. «Захватить и переместить» не выводит окно на передний план, что очень удобно для быстрого просмотра содержимого без необходимости делать его активным.

Источник изображений: Microsoft

При активации функции Power Display на рабочем столе отображаются различные элементы управления мониторами. В базовый набор элементов управления входят яркость, контрастность и громкость, а включение продвинутых возможностей в PowerToys (после дополнительного подтверждения пользователем) добавляет возможность переключения входов и выключения монитора. Приложение позволяет настроить несколько профилей, между которыми можно быстро переключаться без необходимости обращаться к экранному меню монитора.

Ни одна из этих функций не является революционной, но в совокупности с другими возможностями PowerToys может заметно улучшить так называемый пользовательский опыт. Текущая версия PowerToys — 0.99.1, программу можно скачать с её страницы на GitHub.

Материалы по теме
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X
Microsoft научила Windows 11 автоматически переключать светлую и тёмную темы
Windows 11 получит долгожданное автопереключение светлой и тёмной темы — Microsoft представила PowerToys 0.94
ИИ добрался до буфера обмена Windows 11
Intel прекратила разработку собственной версии Linux — дистрибутива Clear Linux OS
Intel выпустила приложение Intel Graphics Software для разгона и настройки своих видеокарт
Теги: microsoft, powertoys, управление компьютером, настройка
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.