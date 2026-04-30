Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами

Компьютерные энтузиасты часто обвиняют Microsoft в ухудшении возможностей тонкой настройки операционной системы. Но многие настройки на самом деле никуда не исчезли, а просто переехали в отдельную программу под названием PowerToys. Она предлагает множество интересных возможностей, среди них — настройка мониторов с возможностью выбора входов и выключения, а также продвинутая работа с окнами.

Функция «Захватить и переместить» (Grab and Move) позволяет захватить окно, а затем переместить или изменить его размер, не делая его активным. Например, если нужное окно частично скрыто за другими окнами, при активации функции пользователь может захватить его «сквозь» другие окна, расположенные на переднем плане. «Захватить и переместить» не выводит окно на передний план, что очень удобно для быстрого просмотра содержимого без необходимости делать его активным.

При активации функции Power Display на рабочем столе отображаются различные элементы управления мониторами. В базовый набор элементов управления входят яркость, контрастность и громкость, а включение продвинутых возможностей в PowerToys (после дополнительного подтверждения пользователем) добавляет возможность переключения входов и выключения монитора. Приложение позволяет настроить несколько профилей, между которыми можно быстро переключаться без необходимости обращаться к экранному меню монитора.

Ни одна из этих функций не является революционной, но в совокупности с другими возможностями PowerToys может заметно улучшить так называемый пользовательский опыт. Текущая версия PowerToys — 0.99.1, программу можно скачать с её страницы на GitHub.