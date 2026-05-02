Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти

На этой неделе некоторые пользователи YouTube обратили внимание на ряд проблем с используемым на платформе веб-плеером. При просмотре видео на YouTube может происходить зависание браузера и повышаться расход оперативной памяти. Сообщения на форуме Reddit указывают на то, что заикания звука, пропуск кадров и чрезмерный расход памяти затрагивают пользователей нескольких браузеров, включая Firefox и Brave.

По всей видимости, упомянутые проблемы возникают из-за ошибки рендеринга в коде плеера YouTube, которая отправляет браузеры в бесконечный цикл зависаний. По сути, этот баг заставляет браузеры непрерывно и быстро выполнять рендеринг и изменять размеры визуальных элементов проигрывателя, что приводит к увеличению потребления вычислительных ресурсов, включая оперативную память.

Разработчики на форуме Mozilla пришли к выводу, что к появлению проблем с веб-плеером YouTube приводит тег «ytd-menu-renderer», внутри которого находятся кнопки «нравится», «не нравится» и «поделиться». Это меню динамически показывает и скрывает кнопки в зависимости от доступной ширины экрана. Разработчики объяснили, что «ytd-menu-renderer» автоматически удаляет одну из кнопок, если она не умещается на экране, и возвращает меню к стандартному виду, когда это возможно. Данный элемент работает таким образом, чтобы отображать только те кнопки, которые помещаются на экране пользовательского устройства.

Комментарии разработчиков указывают на то, что в момент, когда из меню скрывается одна кнопка, плеер считает, что область меню достаточно широка, чтобы вместить только что убранный элемент, и возвращает кнопку обратно. Поскольку на самом деле места недостаточно, код в теге «ytd-menu-renderer» снова удаляет кнопку. Этот цикл происходит непрерывно, заставляя браузер и компьютер пользователя постоянно выполнять вычисления, изменять размер и рендерить гибкое меню плеера YouTube.

Этот баг создаёт дополнительную нагрузку на системные ресурсы пользовательского устройства. Некоторые пользователи сообщили, что потребление оперативной памяти при этом увеличивается с нескольких сотен мегабайт до нескольких гигабайт после попытки воспроизвести видео на YouTube. Другие также отметили существенное увеличение нагрузки на процессор при использовании веб-плеера YouTube.