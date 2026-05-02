Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Веб-плеер YouTube начал зависать и «съед...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти

На этой неделе некоторые пользователи YouTube обратили внимание на ряд проблем с используемым на платформе веб-плеером. При просмотре видео на YouTube может происходить зависание браузера и повышаться расход оперативной памяти. Сообщения на форуме Reddit указывают на то, что заикания звука, пропуск кадров и чрезмерный расход памяти затрагивают пользователей нескольких браузеров, включая Firefox и Brave.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

По всей видимости, упомянутые проблемы возникают из-за ошибки рендеринга в коде плеера YouTube, которая отправляет браузеры в бесконечный цикл зависаний. По сути, этот баг заставляет браузеры непрерывно и быстро выполнять рендеринг и изменять размеры визуальных элементов проигрывателя, что приводит к увеличению потребления вычислительных ресурсов, включая оперативную память.

Разработчики на форуме Mozilla пришли к выводу, что к появлению проблем с веб-плеером YouTube приводит тег «ytd-menu-renderer», внутри которого находятся кнопки «нравится», «не нравится» и «поделиться». Это меню динамически показывает и скрывает кнопки в зависимости от доступной ширины экрана. Разработчики объяснили, что «ytd-menu-renderer» автоматически удаляет одну из кнопок, если она не умещается на экране, и возвращает меню к стандартному виду, когда это возможно. Данный элемент работает таким образом, чтобы отображать только те кнопки, которые помещаются на экране пользовательского устройства.

Комментарии разработчиков указывают на то, что в момент, когда из меню скрывается одна кнопка, плеер считает, что область меню достаточно широка, чтобы вместить только что убранный элемент, и возвращает кнопку обратно. Поскольку на самом деле места недостаточно, код в теге «ytd-menu-renderer» снова удаляет кнопку. Этот цикл происходит непрерывно, заставляя браузер и компьютер пользователя постоянно выполнять вычисления, изменять размер и рендерить гибкое меню плеера YouTube.

Этот баг создаёт дополнительную нагрузку на системные ресурсы пользовательского устройства. Некоторые пользователи сообщили, что потребление оперативной памяти при этом увеличивается с нескольких сотен мегабайт до нескольких гигабайт после попытки воспроизвести видео на YouTube. Другие также отметили существенное увеличение нагрузки на процессор при использовании веб-плеера YouTube.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«2026 год начался превосходно»: YouTube отчитался о росте просмотров, подписок и рекламной выручки
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля
Теги: youtube, баг, веб-плеер
youtube, баг, веб-плеер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
Heroes of Might & Magic: Olden Era за первые сутки в раннем доступе полностью окупилась — продажи превысили четверть миллиона копий
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники 2 ч.
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР 6 ч.
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах 7 ч.
Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ 8 ч.
Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO 8 ч.
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 % 8 ч.
Неоклауд Nebius Воложа поглотит стартап Eigen, который делает ИИ-системы быстрее и дешевле 9 ч.
ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили от «Оскара» 10 ч.
Чем «добрее» ИИ, тем чаще он ошибается — выяснили учёные 10 ч.
Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти 11 ч.
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои 2 ч.
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится 8 ч.
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами 9 ч.
«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд 9 ч.
AMD EPYC и NVIDIA RTX Pro Blackwell: QNAP представила хранилище QAI-h1290FX для ИИ-задач 10 ч.
NVIDIA сворачивает продажи ряда модулей Jetson из-за роста цен на память LPDDR4 10 ч.
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ 11 ч.
Apple забросали десятками исков за преследования с помощью AirTag 12 ч.
Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем 13 ч.
Аэродинамикой гоночных автомобилей Dallara займётся ИИ и квантовые компьютеры IBM 13 ч.