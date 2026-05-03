Fractal Design выпустила панорамный корпус Pop 2 Vision с двухкамерной компоновкой и реверсивными вентиляторами

Fractal Design выпустила Pop 2 Vision — панорамный корпус с двухкамерной компоновкой и сплошным стеклянным фасадом. Новинка развивает январскую модель Pop 2 Air, но сетчатая передняя панель в ней заменена на закалённое стекло. В комплекте идут четыре 120-мм реверсивных вентилятора Aspect 12X с лопастями, развёрнутыми к стеклу для более эстетичного вида. Цена стартует от $89,99 за чёрную версию без подсветки.

Pop 2 Vision построен на платформе Pop 2 Air, однако сплошное стекло на передней панели принципиально меняет облик корпуса. Двухкамерная компоновка делит внутреннее пространство на две зоны: в основной видны материнская плата, видеокарта и оперативная память, а во второй, скрытой за поддоном, размещаются блок питания, накопители и кабели.

Несмотря на отказ от сетчатого фасада, инженеры Fractal Design сохранили верхнюю сетчатую панель и добавили четвёртый вентилятор. В комплекте теперь идут четыре 120-мм реверсивных вентилятора Aspect 12X вместо трёх стандартных у Pop 2 Air. У реверсивной модели рама перевёрнута: со стороны стекла видна «лицевая» сторона с лопастями, а не та, где обычно располагаются крепления и провода. Воздух забирается через перфорированную боковую панель, поскольку фронтальной вентиляции у Pop 2 Vision больше нет.

По габаритам Pop 2 Vision немного крупнее предшественника и поддерживает материнские платы формата E-ATX шириной до 280 мм. Максимальная длина видеокарты сократилась на 4 мм и составляет 412 мм против 416 мм у Pop 2 Air. Зато допустимая высота процессорного кулера, наоборот, выросла на 2 мм — до 172 мм.

Первые впечатления показывают, что охлаждение Pop 2 Vision остаётся на хорошем уровне, хотя сетчатой версии Pop 2 Air по прямому воздушному потоку оно уступает. Для тех, кому важен панорамный обзор комплектующих в духе серии Lian Li O11, новый корпус становится прямым конкурентом.

Pop 2 Vision уже продаётся в трёх вариантах. Чёрная версия без подсветки с четырьмя предустановленными вентиляторами стоит $89,99. Белая версия с RGB-подсветкой обойдётся в $99,99, а самая дорогая чёрная с RGB — в $124,91. Белого варианта без подсветки пока нет, однако разница всего в $10 между базовой чёрной и белой RGB-моделью делает последнюю привлекательной: RGB-подсветку всегда можно отключить. Сам Pop 2 Air с момента запуска подешевел и тоже стартует от $89,99, а его RGB-версии стоят $99,99.