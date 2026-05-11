Обзор смартфона nubia Z80 Ultra: на этой выставке я главный экспонат

Не могу сказать, что я не подбирался к тестированию смартфонов nubia, но последний удачный раз случился еще 10 лет назад — тогда этот суббренд возвращался на российский рынок с моделью Z9 Max. Вернулся он не то, чтобы надолго — а потом и вся большая ZTE мягко свернула свою деятельность в России. Тем не менее гаджеты nubia предлагаются не только на китайском рынке, существуют и их глобальные версии — с сервисами Google, локализованные и без вшитого специализированно китайского софта. И этим смартфоны без особенных проблем можно купить в том числе и во вполне официальной рознице — в наше время серые и белые каналы давно уж слились в один мутный поток.

Надо сказать, что это не первый мой подход «к станку» за последние годы — еще пару лет назад я пробовал написать про nubia Z60 Ultra, но эта попытка осталась на дне озера Рица вместе с самим смартфоном. Что ж, следующий подход оказался более успешным и обошелся без потерь — и, надо сказать, с nubia Z80 Ultra действительно было интересно иметь дело. В наш век абсолютной унификации подход китайской компании выглядит почти радикальным — как в отношении дизайна (оформление крышки ассоциируется с картинами Ван Гога!), так и в отношении камеры (главный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм!). Причем я пользовался nubia Z80 Ultra две недели как основным смартфоном, а не просто прогнал тесты и погулял какое-то время — таким образом оценить экзотичный гаджет было еще более интересно. И могу сразу сказать, что мне весьма понравилось!

Технические характеристики

nubia Z80 Ultra realme GT 8 Pro vivo X300 Pro HONOR Magic 8 Pro HUAWEI Mate 80 Pro Дисплей 6,85 дюйма, AMOLED,

2688 × 1216 точек (431 ppi); 144 Гц 6,79 дюйма, LTPO AMOLED,

3136 × 1440 точек (508 ppi); 144 Гц 6,78 дюйма, LTPO AMOLED,

2800 × 1260 точек (452 ppi); 120 Гц 6,71 дюйма, LTPO OLED,

2808 × 1256 точек (458 ppi); 120 Гц 6,75 дюйма, LTPO OLED,

2832 × 1280 точек, 460 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет информации Corning Gorilla Glass 7i Нет информации HONOR NanoCrystal Shield HUAWEI Kunlun Glass 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) MediaTek Dimensity 9500: восемь ядер (1 × C1-Ultra, частота 4,21 ГГц, 3 × C1-Premium, частота 3,5 ГГц, 4 × C1-Pro, частота 2,7 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Kirin 9030 Pro: девять ядер (1 × Taishan Big частотой 2,75 ГГц, 4 × Taishan Mid частотой 2,27 ГГц, 4 × Taishan Little частотой 1,72 ГГц) Графический контроллер Adreno 840 Adreno 840 ARM G1-Ultra Adreno 840 Maleoon 935 Оперативная память 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; две eSIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x Сотовая связь 4G LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 LTE, нет информации о диапазонах LTE, нет информации о диазаонах Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub-6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA, нет информации о диапазонах Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 6.0 5.4 6.0 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 64 Мп, ƒ/2,5 + 50 Мп, ƒ/1,8 (ЭФР от 18 до 70 мм), гибридный автофокус с главным модулем, фазовый автофокус с телефотомодулем и широкоугольной камерой, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулем, кольцевая вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 200 Мп, ƒ/2,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 16 до 65 мм), фазовый автофокус с главным и телефотомодулем, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулем, две светодиодные вспышки Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 200 Мп, ƒ/2,7 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 15 до 85 мм), фазовый автофокус на всех трех модулях (гибридный на главном), оптический стабилизатор на основной и телефотомодулях, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 (ЭФР от 12 до 85 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4–ƒ/4,0 + 48 Мп, ƒ/2,1 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 93 мм), гибридный автофокус на главном модуле, автофокус на двух других модулях, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,0 + TOF, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 13 Мп, ƒ/2,0 + TOF, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 27,36 Вт·ч (7200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Несъемный аккумулятор: 24,74 Вт·ч (6510 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Несъемный аккумулятор: 26,98 Вт·ч (7100 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 21,85 Вт·ч (5750 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Размер 164,5 × 77,2 × 8,6 мм 161,8 × 76,9 × 8,2 мм 161,2 × 75,5 × 8 мм 161,2 × 75 × 8,3 мм 161,9 × 76 × 8 мм Масса 227 граммов 214 или 218 граммов 226 граммов 219 граммов 219 граммов Защита корпуса IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69К IP68/IP69 Операционная система Android 16, оболочка MyOS 16 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 16, оболочка OriginOS 6 Android 16, оболочка MagicOS 10 EMUI 15 (без сервисов Google) Актуальная цена От 78 999 рублей От 55 000 рублей (на маркетплейсах), от 99 990 рублей (в официальной рознице) От 64 000 рублей (на маркетплейсах), от 92 000 рублей (в официальной рознице) От 69 000 рублей (на маркетплейсах), от 118 000 рублей (в официальной рознице) От 84 990 рублей

nubia Z80 Ultra выглядит интересно безотносительно своего исполнения. В то время, как все бренды активно списывают дргу у друга (и в первую очередь, по традиции, у Apple), дизайнеры ZTE существуют словно в отдельном измерении. Да, мы видим здесь плоский экран и плоскую заднюю крышку — это соответствует сегодняшним тенденциям, но в остальном найти какие-то следы того, что это смартфон именно из 2025-2026 года, сложно. Это удивительно своеобразный агрегат.

Отмечаем и необычно острые углы при том, что боковые грани как раз выполнены скругленными — смартфон смотрится более громоздким, чем он есть на самом деле, держать в руках его относительно комфортно. Ну, очень относительно, ладно — как и подобает флагману, nubia Z80 Ultra гаджет очень крупный. Экран диагональю 6,85 дюйма, толщина корпуса — 8,6 мм, вес — 227 граммов. Ничего необычного для всех этих «максов» и «ультр», но не сказать о том, что он огромный, нельзя. Добавлю, что рамки вокруг крупного экрана совсем небольшие, но при этом все же заметные, несмотря на то, что формально дисплей занимает 89,5 % лицевой поверхности.

А еще на экране нет выреза для фронтальной камеры. Совсем — модуль спрятан под экран. В определенных сценариях (при разблокировке гаджета, при съемке селфи) он подсвечивается, но чаще всего он скрыт, лишь слегка «просвечивая» сквозь стекло. Крайне редкое решение, опробованное, но не взятое в постоянный оборот некоторыми брендами — и как же здорово, что оно не забыто полностью. Да, скрытая камера снимает хуже камеры обычной, но разница, на мой вкус, не так велика, как эффект от экрана, в поверхность которого не вторгается ничего лишнего.

Сзади смартфон оформлен тоже нестандартно — блок камер окрашен в цвет корпуса, но на нем мы видим разноцветные и разнородные элементы: три камеры, из которых главная сильно выступает над корпусом (и над самим островком камер, который, в свою очередь, приподнят над задней панелью), а еще две — стоят с ним вровень. Там же мы видим дополнительные сенсоры (в том числе датчик цветового спектра), кольцевую вспышку и красный кружок — просто для красоты, и никакого отношения к Leica он не имеет, у немецкого бренда эксклюзивный договор с Xiaomi. Но нет эксклюзивных прав на красные кружки.

Ну а теперь — поговорим о слоне, спрятанном в комнате бесед обо всех других «особенностях» дизайна nubia Z80 Ultra. Для смартфона существует три расцветки: черная, белая и вдохновленная «Звездной ночью» Ван Гога. И это уже четвертое поколение смартфонов серии с подобным вариантом исполнения — каждый год оно слегка меняется, но сама картина нет. Интересно, почему бы не бедной китайской компании не купить права на еще какую-нибудь картину (например, «Подсолнухи»)? Но смотрится, в любом случае, очень здорово — и придает смартфону уникальности. Как минимум ничего подобного у других брендов не встретишь.

Материалы вполне ожидаемые для флагманского смартфона: закаленное стекло (неизвестной марки) спереди и сзади, алюминиевая рамка. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, про повышенную ударопрочность ничего неизвестно, но как минимум несколько неприятных эпизодов тестовый Z80 Ultra пережил без каких-либо последствий — даже царапин не появилось.

nubia Z80 Ultra удивляет буквально всем в своей внешности — в том числе и функциональными элементами. На левой грани мы видим механический переключатель звуковых профилей, как на прежних «айфонах», клавиша питания выделена и цветом, и ребрением, есть и еще одна непривычная кнопка в нижней части правой грани, которая отвечает за активацию камеры и спуск затвора (в данном случае электронного, конечно). Причем у нее есть некоторые нюансы — во-первых, она активирует с ходу режим съемки «Улица» (поговорим о нем подробнее в соответствующем разделе), во-вторых, она реагирует как на полное нажатие, так и на полунажатие, благодаря чему камера наводится на резкость. Это не просто кнопка для подчеркивания статуса гаджета — это, мол, камерофон, просим любить и жаловать — а вполне обоснованный функционально инструмент.

В комплекте с nubia Z80 Ultra поставляется как зарядное устройство, так и чехол/крышка из полупрозрачного пластика, который одновременно добавляет смартфону прочности, но не скрывает от глаз его выдающееся оформление.

nubia Z80 Ultra работает под управлением Android 16 с оболочкой MyOS 16 – как раз-таки глобальной версией программной среды. Для внутреннего потребления существует Nebula AIOS 2, о которой уже из названия понятно, что это система с активнейшим влиянием ИИ на процессы.

Интерфейс оболочки MyOS 16 на смартфоне nubia Z80 Ultra

MyOS 16 же можно назвать вполне традиционной оболочкой для Android, которая не вызывает никаких вопросов и затруднений, даже если вы никогда не имели дела со смартфонами бренда (то есть, по сути, у меня). Интерфейс приближен к традиционному «андроидному». Из специфики можно отметить разве что одну шторку для уведомлений и быстрых настроек, а не две, как это часто бывает, особый стиль значков, набор фирменных обоев, да левый экран, на который вместо ленты Google выводится новостная (судя по всему, сводка на основе алгоритмов «Дзена»), рекламный блок с «рекомендованными» играми и поисковая строка Google. Набор настроек ожидаемый, интерфейс кастомизируется гибко. Русификация на удивление качественная, хотя можно было ожидать чего-то более корявого с учетом отсутствия официальных поставок на российский рынок.

ИИ-функциональность смартфона nubia Z80 Ultra

Имеется и некоторый набор встроенных нейросетевых инструментов. Перечислим их:

Создание обоев — сервис создания картинок по текстовому запросу. Нет возможности ни выбрать стиль, ни использовать свое изображение для «вдохновения» нейросети, но при этом создает картинки система на удивление качественно.

— сервис создания картинок по текстовому запросу. Нет возможности ни выбрать стиль, ни использовать свое изображение для «вдохновения» нейросети, но при этом создает картинки система на удивление качественно. Маркирока конфиденциальности — возможность прилепить на лицо или на какой-то другой чувствительный участок фото закрывающий этот участок стикер. Не совсем понятно, почему эта функция находится во вкладке с инструментами ИИ.

— возможность прилепить на лицо или на какой-то другой чувствительный участок фото закрывающий этот участок стикер. Не совсем понятно, почему эта функция находится во вкладке с инструментами ИИ. Google Translate — обычный «гугловский» переводчик без каких-то особенностей.

— обычный «гугловский» переводчик без каких-то особенностей. Ассистент звонка — система, умеющая переводить вызовы на лету и создавать субтитры во время звонка.

— система, умеющая переводить вызовы на лету и создавать субтитры во время звонка. Переводчик в реальном времени — синхронный перевод на лету. Есть большой набор языков, в том числе и русский.

— синхронный перевод на лету. Есть большой набор языков, в том числе и русский. ИИ- Notepad . Уже по не до конца переведенному названию этой функции понятно, что она не поддерживает толком русский язык. А вообще это довольно функциональный помощник при письме и редактировании.

. Уже по не до конца переведенному названию этой функции понятно, что она не поддерживает толком русский язык. А вообще это довольно функциональный помощник при письме и редактировании. ИИ-улучшение фото — возможность в галерее автоматически редактировать фото, опять же встроенный инструмент Google.

— возможность в галерее автоматически редактировать фото, опять же встроенный инструмент Google. Google Gemini – встроенный голосовой ассистент тоже от Google, он официально не работает в России, но есть способы запустить его.

Сканер отпечатков в nubia Z80 Ultra полноценно флагманский. Основные признаки статуса: ультразвуковой сенсор (работает быстро, реагирует на прикосновения как влажных, так и жирных пальцев), расположен на экране высоко, аккурат под большой палец, перехватывать в руке смартфон не надо. А вот тактильного отклика при успешном срабатывании не хватает — тактильно смартфон вообще не особенно впечатляет, вибромоторчик слабоват и вял. Но, вероятно, сказался еще и контраст на фоне OnePlus Nord 6, который я тестировал аккурат до него — OnePlus традиционно выпускает грандиозные в тактильном плане устройства. А nubia – просто обычный. Возвращаясь к сканеру отпечатков, отметим и возможность продублировать его системой распознавания лица, работающей на основе фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В nubia Z80 Ultra установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,85 дюйма и разрешением 2688 × 1216 точек. Плотность пикселей — 431 ppi. Никаких вопросов в этом отношении. Формат дисплея — 19,9:9. Вполне нормальные показатели.

Поддерживается частота обновления 144 Гц — и тут никаких вопросов. В базовых приложениях и системном интерфейсе частота не превышает 120 Гц, но там это не требуется. А вот в играх (как минимум тех, где это вообще теоретически поддерживается) частота достигает того самого уровня в 144 Гц. Но вот гибко регулировать частоту в автоматическом режиме экран nubia Z80 Ultra не может — тут не LTPO-панель, это камень в огород «недостаточной премиальности». С ШИМ проблем никаких — частота димминга составляет 2592 Гц, мерцание не досаждает.

Наши измерения (проводятся при искусственном свете светодиодных ламп, авто-подстройка яркости в доступном для регулировки диапазоне отключена) показали предельный уровень статической яркости 637 кд/м2. Заявленный динамический пик яркости — 2000 кд/м2. Опять же, как и в случае с технологией LTPO, впечатлиться нечему, но на самом деле и стандарту HDR10 экран вполне соответствует, и в солнечную погоду ведет себя уверенно.

В настройках экрана можно выставить или настроить расписание включения темной темы, активировать режим чтения (изображение становится монохромным с теплой гаммой), в том числе и для избранных приложений (то есть можно активировать его индивидуально для приложения-ридера), настроить фильтр синего цвета для защиты глаз, работать с яркостью, в том числе и активировать режим повышенной яркости — здесь он называется «режим солнечного света», но большого прироста яркости он, как можно увидеть из наших замеров, не дает. Также можно настраивать шрифты и масштаб, регулировать частоту обновления экрана. Есть и пара необычных настроек. Одна позволяет размывать края изображения «по Гауссу», что снижает утомляемость глаз при долгом взаимодействии со смартфоном. А вот вторая осталась для меня загадкой — параметр зовется «Настройка крошечного экрана» и позволяет регулировать цвета по RGB-каналам и свечение в зависимости от яркости экрана, но на что это влияет — я понять не смог.

Имеется и возможность базовой регулировки цветопередачи — выбор стоит между одной из трех предустановок с опцией выставления для каждой цветовой температуры и тона индивидуально. Режима три: «Яркий», «Стандартный» и «Мягкий». Я измерил цветопередачу дисплея с тремя базовыми предустановками без изменения цветовой температуры.

В ярком режиме, выставленном по умолчанию, цветовое пространство экрана nubia Z80 Ultra почти в точности соответствует стандарту DCI-P3, гамма чуть повышена (2,29), равно как и цветовая температура — на уровне 7 000-7 300 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение по таблице Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,57 при норме 3,00 и эталонном значении в пределах 2,00.

В стандартном режиме цветопередачи цветовое пространство соответствует охвату DCI-P3 в точности уже без частицы «почти». Гамма еще повышается (2,33), а вот температура уже соответствует эталону, а среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 1,41 — и это в пределах эталонного показателя.

В мягком режиме цветовое пространство соответствует уже охвату sRGB, гамма устремляется к норме (средний уровень — 2,18), температура эталонна, равно как и среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker — 1,71. Экран nubia Z80 Ultra настроен отлично.

Звуковые возможности стандартные: стереодинамики реализованы по «гибридной» схеме (пара «разговорный + выделенный» без прорези вывода звука на верхнюю грань). Мини-джек отсутствует. Зато имеется поддержка всех ключевых профилей Bluetooth (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, LDAC) с поддержкой виртуального объемного звука (DTS:X Ultra). Сама по себе версия Bluetooth последняя, как и подобает — 6.0.

nubia Z80 Ultra базируется на флагманской аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5. Хотел написать – «как и каждый второй флагманский смартфон в 2026 году», но вообще-то нет, гораздо чаще, чем каждый второй.

Напомним архитектуру Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5. Чипсет сделан на базе восьми числительных ядер, разделенных на два кластера: два старших ядра Oryon V3 Phoenix L тактовой частотой 4,6 ГГц и шесть Oryon V3 Phoenix M частотой до 3,62 Гц. Графическая подсистема – Adreno 840 тактовой частотой 1,2 ГГц и поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу.

Результаты синтетических тестов nubia Z80 Ultra

Разговор о производительности nubia Z80 Ultra, учитывая, что со Snapdragon 8 Elite 5 мы имеем дело уже раз пятый, должен был бы быть коротким, но любопытно, что каждый бренд по-своему справляется с повышенным тепловыделением платформы, ограничивая максимальную мощь или же усердствуя с троттлингом. В итоге nubia Z80 Ultra в определенных бенчмарках (например, AnTuTu 11) оказывается и вовсе лидером, самым мощным смартфоном в настоящий момент. А где-то — все же нет. Но в любом случае уровень очень высокий и однозначно достаточный. Система работает очень быстро, игры исполняются с частотой до 165 кадров в секунду — не все, но некоторая их часть точно.

Добавлю, что в nubia Z80 Ultra имеется программный сервис Energy Cube для контроля за работой смартфона в играх: с регулировкой частоты, возможностью выставить различные ограничения для уведомлений, настройкой производительности системы и так далее. Обкатанный в сугубо геймерских смартфон серии Red Magic, этот сервис здесь тоже уместен.

На фоне высокой производительности были опасения по поводу повышенного же троттлинга или и вовсе склонности к перегреву, но нет, nubia Z80 Ultra справляется в режиме продолжительной нагрузки уверенно — троттлинг не превышает 47 % (да, для флагманского смартфона сегодня это неплохой показатель), перегрев не происходит. При этом температура ядра достигает 59 °C – это очень много, корпус раскаляется, держать в руках гаджет более-менее комфортно только при использовании чехла.

В nubia Z80 Ultra устанавливаются накопители стандарта UFS 4.1 емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт и оперативная память LPDDR5x объемом от 12 до 16 Гбайт с возможностью расширения за свет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe был nubia Z80 Ultra в версии 16+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В nubia Z80 Ultra есть и 5G-модем (список поддерживаемых диапазонов есть в таблице характеристик, он достаточно обширен), и, конечно же, 4G-модем (вот тут диапазоны выяснить не получилось, но в России сразу в нескольких регионах работало нормально — в тем моменты, когда связь не глушили, конечно). Имеется поддержка VoLTE. Физических слотов для симок — два (nano-SIM). А вот поддержка eSIM отсутствует, и для флагманского смартфона это серьезный недостаток.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, NFC. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

В nubia Z80 Ultra установлено три тыльные камеры — и на первый взгляд, набор вполне обычный для флагманского смартфона, даже чуть менее обширный, чем бывает (зачастую мы видим сразу два зум-модуля). Но у главного модуля установлен совсем нетипичный объектив с базовым эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм — и это сразу выделяет смартфон на фоне конкурентов.

В главном модуле используется сенсор OmniVision OV50H: габариты — 1/1,3" (размер отдельного пикселя — 1,2 мкм), разрешение — 50 мегапикселей (Quad Bayer). Сенсор дополняется оптикой, как я уже писал чуть выше, с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 35 мм и светосилой f/1,7, гибридным автофокусом (фазовый + контрастный с лазерным дальномером) и оптическим стабилизатором.

В телефотомодуле установлен сенсор OmniVision OV64B: габариты — 1/2,0" (размер отдельного пикселя — 0,8 мкм), разрешение — 64 мегапикселей (тоже Quad Bayer, но большего разрешения). Оптика — с ЭФР 70 мм и светосилой f/2,4, с тем же гибридным автофокусом (хотя, возможно, используется чисто фазовый АФ, а лазерный дальномер работает только с главным модулем — автофокус в любом случае работает корректно со всеми камерами смартфона). Есть оптический стабилизатор.

В широкоугольной камере установлен сенсор OmniVision OV50E необычно серьезных параметров для подобной камеры на смартфоне: разрешение — 50 мегапикселей, габариты — 1/1,55" (1,0 мкм). С ним работает оптика с ЭФР 18 мм и светосилой f/1,8, без стабилизации, но с фазовым автофокусом.

Мы давно привыкли, что, устанавливая в смартфон две, три или четыре тыльных камеры, производитель при этом предлагает заметно больше опций по фокусным расстояниям, пользуясь возможностью кропа от Quad Bayer-сенсора. У nubia Z80 Ultra, безусловно, тоже есть подобные опции, но реализованы они нестандартно — на базовом экране съемки мы видим только три фокусных расстояния: 18, 35 и 85 мм. И да, третье базовое фокусное расстояние — это не оптический зум, а «гибридный», с небольшим кропом от стандартного изображения — естественное фокусное расстояние телефотомодуля, напомню, составляет 70 мм. Такое ощущение, что создатели nubia Z80 Ultra буквально во всем постарались избежать стандартных ходов.

Что же, сначала поговорим о качестве съемки на главный модуль. Само собой, основное, на что сразу обращаешь внимание — необычно узкий угол обзора. Формат 35 мм — несомненно, классика мира фотографии, но на смартфонах мы привыкли видеть более широкий угол обзора. Очевидно, именно для того, чтобы пользователь не был слишком сильно шокирован подобным форматом, камера с условно расширенным углом обзора и получила особенно крупный сенсор, позволяющий рассчитывать на более высокое, чем обычно, качество съемки.

Что касается именно качества съемки на главный модуль, то оно не разочаровывает как минимум. Да, цвета не всегда честные — местами могут быть холодными, местами nubia Z80 Ultra перебарщивает с насыщенностью, но в остальном это высокий уровень: по детализации, динамическому диапазону, работе с источниками света в кадре. Речь о съемке днем. Ночью nubia Z80 Ultra снимает просто нормально — есть заметные блики, может не хватить детализации (причем ее убивают не шумы, а очень агрессивное шумоподавление), при сильном недостатке освещения изображение получается темным, с проваленным тенями.

При этом с расширенным углом обзора смартфон, как я уже писал выше, снимает лучше, чем мы привыкли. С цветом работа примерно та же — не могу сказать, что плохая, но неровная. Днем при этом и детализация, и динамический диапазон не вызывают вопросов. Ночью возможен смаз (оптической стабилизации все же нет), но если удается сделать резкий кадр — он радует и балансом между светом и тенями, и в целом неплохой детализацией. Правда, сделать полностью резкий кадр не так просто — микросмаз оказывается настоящей ахиллесовой пятой этого модуля. Вторым же его недостатком стоит назвать недостаточно широкий угол обзора — за счет этого удалось установить оптику с повышенной светосилой; но побочка не самая приятная. Зато есть автофокус, на этот модуль можно снимать в том числе и крупные планы.

К реализации зума тоже есть вопросы. Как я уже писал, по умолчанию предлагается снимать с фокусным расстоянием 85 мм — да, это более «телефото», чем те, что предлагает оптика, но пусть даже кроп небольшой, это все равно сказывается на качестве снимков. Они заметно «пережатые», с недостатком естественных деталей. Само собой, при ночной съемке это бросается в глаза больше, чем при дневной, но даже днем, бывает, необходимость «додумывать» детали дает сбой и мы получаем фотографии с микросмазом, например. В итоге можно сказать, что на экране смартфона снимки, сделанные с зумом, смотрятся хорошо, а вот при подробном детализированном рассматривании оставляют желать лучшего.

При таких, довольно странных, раскладах по базовым фокусным расстояниям возможность выбрать дополнительные опции по углу обзора кажутся уже не изыском, а необходимостью. И они тут, конечно, есть — становятся доступны при нажатии на значок с фокусным расстоянием (благо оно всегда и пишется по умолчанию в миллиметрах, а не как обычно условным обозначением 1x или там wide); есть они для каждой из трех камер. Но, к сожалению, они не запоминаются — то есть если вам нравится, к примеру, использовать широкоугольную камеру для получения снимков с традиционным для смартфона ЭФР 24 мм или хочется получать снимки с зумом более высокого качества, снимая с нативным ЭФР 70 мм, каждый раз придется активировать эти опции вручную. А ведь это могло быть решением некоторых проблем, связанных с излишним стремлением инженеров nubia к нестандартности.

Есть и другой способ снимать с «дополнительными» фокусными расстояниями — в режиме «Улица», когда смартфон делает снимок очень быстро, с минимальной постобработкой. Цвета в этом режиме чуть более бледные, чем при съемке по умолчанию, но зато набор фокусных расстояний действительно удобный для уличной съемки, таакже есть минимальный набор инструментов для лучшего контроля — отображаются параметры, при которых ведется съемка, также можно быстро переключиться с автоматической на ручную фокусировку.

По схеме Quad Bayer выстроены все камеры, так что снимать с повышенным разрешением можно на каждую из них. Как понимаете, на широкоугольный и главный модуль съемке ведется по умолчанию с разрешением 12,5 мегапикселя, на телефотомодуль — с разрешением 16 мегапикселей. В «полном размере» они выдают снимки разрешением 50 и 64 Мп, соответственно. Прирост детализации незначительный, прирост «веса» куда более заметный. И да, с повышенным разрешением телефотомодуль тоже снимает при фокусном расстоянии 85 мм, используя кроп.

Ночной режим в nubia Z80 Ultra интегрирован в режим базовый — если смартфон понимает, что камере не хватает света, то активируется опция по многокадровой склейке фотографий, сделанных с различной экспозицией. Есть и отдельный режим «Ночь», где эта склейка активируется в любом случае — прибегать к нему стоит, только камера не активировала его сама, а качество съемки вас не устраивает. В любом случае, какой-то радикальной разницы между снимками, сделанными на Z80 Ultra в ночном или стандартном режиме, нет.

Примеры снимков, сделанными на nubia Z80 Ultra с различными «Эффектами»

Как вы уже заметили, nubia Z80 Ultra не стесняется предоставлять пользователю множество опций. Но то, о чем я уже написал — это капля в море. Различных вариантов разнообразить свои художественные изыскания тут великое множество. Некоторые из них вполне привычны для любого, кто знаком со смартфонной съемкой. Выше вы можете видеть примеры фотографий, сделанных с «Эффектами» — разными способами тонирования, меняющими восприятие изображение. Но даже эти «фильтры» исполнены прихотливо — каждый можно настраивать по экспозиции и тону и даже импортировать дополнительные (где их брать, я, правда, не понял).

Примеры снимков, сделанными на nubia Z80 Ultra с фильтрами «Искусство»

Примеры снимков, сделанными на nubia Z80 Ultra с фильтрами «Комикс»

Дальше — больше: в меню режимов можно найти вкладку «Фабрика эффектов» и наткнуться там на множество более радикальных, нежели обычные фильтры, вариантов видоизменять изображения. Стилизуя его под картины в различных стилистиках или под комиксный стиль — фото в этом случае полностью меняется, различить что-то становится уже невозможно, это именно способы создания особых объектов искусства. На самом деле, это опции для того, что поиграться с ними разок, но делать это интересно.

Количество опций на самом деле зашкаливает. Можно склеивать мультиэкспозицию, снимать с выделением одного цвета в кадре (причем выбирать этот цвет можно вручную при помощи инструмента «пипетка»), снимать с эффектом «молочной воды» или эффектом проводки и так далее. Есть свои режимы для съемки млечного пути, звездного неба (сразу несколько), луны, документов (и на документы), панорамы, для съемки на все камеры одновременно и даже с клонированием некоторых объектов в кадре. Имеется и отдельный режим для съемки во время заката, дополнительно приукрашивающий цвета (но не всегда — опять же, повторюсь про не слишком стабильную работу смартфона с цветопередачей). Если вам нравится не просто фотографировать на смартфон или снимать видео, а еще и экспериментировать — никакой смартфон не подталкивает к этому так, как nubia Z80 Ultra.

Есть и отдельный режим для макросъемки — для крупных планов подходит широкоугольный модуль и телефотомодуль. С макро nubia Z80 Ultra справляется уверенно, хотя экстремальные крупные планы на смартфон не снимешь, дистанция фокусировки не самая маленькая.

Примеры съемки на nubia Z80 Ultra в портретном режиме

Следовало ожидать, что в портретном режиме nubia Z80 Ultra тоже удивит какими-то странными режимами или его нестандартной организацией, но на самом деле здесь все довольно скромно: три фокусных расстояния (35, 50 и 85 мм), регулируемая по степени воздействия ретушь, реуглируемая же виртуальная диафрагма, несколько «световых» эффектов в стиле iPhone (к примеру, помещающих модель на монохромный фон или убирающих фон вовсе) и те же самые «Эффекты», что и при базовой съемке. Снимает портреты nubia Z80 Ultra, к сожалению, с высоким процентом брака. Причем брак этот нестандартный, как и все в этом гаджете — некоторые снимки просто не сохранились как должно, а лишь в виде «иконок» разрешением примерно 150 × 100. Есть предположение, что просто смартфону надо давать больше времени на размышления между подобными снимками — обрабатывает он их весьма медленно и если грузить кеш новыми и новыми кадрами, он просто не справляется. Если же все-таки справляется, то портреты получеаются весьма достойные — разделение планов корректное, фокус там, где надо, тон кожи приятный. Главное — не переусердствовать с ретушью, nubia Z80 Ultra легко превращает нормального человека в куклу.

Интерфейс приложения камеры nubia Z80 Ultra

Приложение камеры тоже, как вы понимаете, специфическое. На самом деле по базовой навигации нет вопросов, но блок с многочисленными дополнительными режимами решен необычно — в виде панели с крупными плитками, отображающими условное «содержимое», но не всегда идеально корректно. С другой стороны, как корректно отобразить режим повышенного разрешения? В общем, еще один необычный элемент nubia Z80 Ultra – смартфон очень часто ломает шаблоны восприятия все современных андроидных смартфонов-близнецов. Но и здесь это тоже не во вред.

Примеры съемки на тыльную камеру nubia Z80 Ultra

nubia Z80 Ultra позволяет записывать видео в разрешении вплоть до 8K с частотой в 30 кадров в секунду. В этом формате можно снимать на главную камеру — со стандартным фокусным расстоянием или небольшим кропом (то есть с ЭФР 50 мм). А вот в разрешении 4К, в том числе с частотой до 120 кадров в секунду можно снимать уже не все камеры, причем переключаясь между ними во время съемки. Есть цифровая стабилизация, работающая при любом разрешении. Она достаточно эффективна, если вы статичны во время съемки, в динамике бы не помешала «усиленная стабилизация» с дополнительным кропом или вмешательство оптического стабилизатора, но таких опций тут нет. Из опций можно сказать только про возможность снимать видео с фильтрами, размытием заднего плана или ретушью — все это доступно только при разрешении Full HD и частоте 30 кадров в секунду. Есть также замедленная (Full HD с частотой до 240 кадров в секунду) и интервальная съемка. Качество съемки в базовом формате высокое: даже после захода солнца (но не ночью — здесь почти все смартфоны слабы) или на закате отмечаем высокую детализацию и хороший динамический диапазон, неприятных артефактов вроде подергивания при перемещении смартфона я не заметил.

Скрытая фронтальная камера получила сенсор OmniVision OV16E разрешением 16 мегапикселя и габаритами 1/2,8" (1,12 мкм). С ней работает неавтофокусный объектив светосилой ƒ/2,0 и с ЭФР 24 мм. Вспышки нет. Доступно только одно фокусное расстояние, можно применить искусственное размытие фона или ретушь. Несмотря на довольно приличный по параметрам сенсор, качество съемки невысокое — вероятно, сказывается слишком толстое экранное многослойное стекло. Впрочем, и откровенно плохим качество съемки на фронталку я назвать не могу — да, nubia Z80 Ultra точно не подойдет блогерам, постоянно снимающим на фронталку, но для среднего человека, который снимает себя изредка, размен видимой камеры на качество съемки подобного уровня кажется честным.

nubia Z80 Ultra получила кремний-углеродный аккумулятор емкостью 27,36 Вт·ч (7200 мА·ч, 3,8 В). Среди флагманов это один из самых высоких показателей. И какими-то проблемами с оптимизацией программного обеспечения он не сопровождается — смартфон честно «живет» весь день. За время тестирования даже при интенсивном использовании искать розетку до вечера мне ни разу не приходилось.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi nubia Z80 Ultra продержался более 26 часов — прекрасный показатель.

В коробке с nubia Z80 Ultra лежат адаптер питания мощностью 80 Вт и кабель USB Type-A—USB Type-C. Порт USB Type-C на смартфоне тоже высокоранговый, к слову — USB 3.2. Полностью с нуля по кабелю смартфон заряжается за 50 минут — меньше часа, это большая редкость для флагмана. Есть поддержка и беспроводной зарядки, причем той же самой мощности (80 Вт): главное — купить беспроводной адаптер нужной мощности. Но сама возможность зарядить смартфон без проводов менее чем за час очень впечатляет. Есть и обратная беспроводная зарядка.

nubia Z80 Ultra – безусловно, особенный смартфон на рынке, насыщенном более или менее одинаковыми моделями. Его создатели словно бы поставили себе целью нигде не сделать ничего обычного. Фронтальная камера, скрытая под экраном; задняя панель, оформленная по-особенному (особенно в «вангоговской» версии, конечно); камера, в которой буквально все не так, как у всех — от использования 35-миллиметровой оптики на главном модуле до бесконечного количества каких-то наворотов и фильтров; поддержка беспроводной зарядки мощностью аж до 80 Вт; клавиша управления камерой с поддержкой полунажатия.

Часть этих фишек может показаться слишком странными, вроде той самой «35-миллиметровой» съемки и базовой опции зума, не совпадающей с зумом фактическим (что сказывается на качестве фотографий). Что-то не совсем здорово работает, вроде обработки портретов, с которыми надо быть аккуратными (и не делать подряд слишком много снимков). Спрятанная фронталка уступает конкурентам по качеству съемки. Но большая часть многочисленных фишечек и рюшечек не то, что не мешает, а здорово работает на имидж устройства, делая nubia Z80 Ultra уникальным без ущерба для общего восприятия.

В базе же это хорошо работающий флагманский смартфон с высокой производительностью, но без склонности к перегреву, с качественной программной оболочкой уже без каких-то странностей и с нормальным набором беспроводных возможностей — разве что отсутствие eSIM кажется действительно болезненным. У nubia получилось сделать не просто смартфон как способ выделиться из толпы, но и сделать его качественным и приятным в обращении. Один из самых оригинальных и интересных флагманских смартфонов на сегодняшний день.

Достоинства:

оригинальный (и по-настоящему уникальный в исполнении Starry Night) дизайн;

корпус прочный, исполнен из качественных материалов, защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69;

фронтальную камеру не видно на лицевой панели;

качественно настроенный и достаточно яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления до 144 Гц (которая реально доступна в некоторых играх);

очень высокая производительность и быстрая память;

необычный набор тыльных камер, множество интересных возможностей для съемки;

неплохое качество съемки фото на тыльные камеры, особенно с расширенным углом обзора;

высокое качество съемки видео на тыльные камеры;

отличная автономность + очень быстрая зарядка, в том числе и беспроводная;

удачная программная оболочка;

дополнительные управляющие элементы — переключатель звуковых профилей и кнопка включения и спуска камеры;

невысокая цена относительно других флагманов.

Недостатки: