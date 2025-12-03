Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой

Бренд realme интересным образом мигрирует от репутации «массового», выпускающего в первую очередь смартфоны, которые дешевле конкурентов, к условно «премиальному», чьи гаджеты берут свое уже не ценой, а интересными характеристиками. По крайней мере в верхних ценовых сегментах — понятно, что большие цифры по продажам компании делают в первую очередь устройства серии realme Note.

Но realme GT 8 Pro не пытается, как многие его предшественники, угодить просто топовой платформой, уложенной в смартфон ценой на 10-20% ниже, чем у конкурентов. На старте гаджет стоит от 99 999 рублей — особенно сурово это смотрится на фоне аномально недорогого для своих характеристик соседа OnePlus 15 и просто недорогого IQOO 15.

При этом впечатляющий ценник повешен не на пустом месте. realme GT 8 Pro действительно старается удивить исполнением и нестандартными аппаратными решениями. Тут и шикарные материалы, и сменные декоративные накладки на блок камер, и сами камеры, которые помогал настраивать японский бренд фототехники Ricoh (но примечательные далеко не только этим). Посмотрим, насколько обоснованы столь серьезные ценовые запросы realme в отношении своего главного смартфона.

realme GT 8 Pro realme GT 7 Pro HONOR Magic 7 OnePlus 15 HUAWEI Pura 80 Pro Дисплей 6,79 дюйма, LTPO AMOLED,

3136 × 1440 точек, 508 ppi, 144 Гц 6,78 дюйма, LTPO AMOLED,

2780 × 1264 точек, 450 ppi, 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO OLED,

2800 × 1264, 453 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO AMOLED,

2772 × 1272, 450 ppi; 165 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276, 459 ppi; 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i Corning Gorilla Glass 7i HONOR NanoCrystal Shield Corning Gorilla Glass Victus 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Графический контроллер Adreno 840 Adreno 830 Adreno 830 Adreno 840 Maleoon 920 [неофициальная информация] Оперативная память 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700. / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 LTE, нет информации о диазаонах LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 (китайская версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 (китайская версия), для международной версии диапазоны в данный момент неизвестны (SA/NSA/Sub-6) Нет (международная версия)

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 5.4 5.4 6.0 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветного спектра, барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 200 Мп, ƒ/2,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 16 до 65 мм), фазовый автофокус с главным и телефотомодулем, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулем, две светодиодные вспышки Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,7 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 73 мм), фазовый автофокус с главным и телефотомодулем, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 12 до 68 мм), фазовый автофокус на всех трех модулях (гибридный – на главном), оптический стабилизатор на телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 16 до 80 мм), гибридный автофокус на главной камере, фазовый автофокус на двух других камерах, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6-4,0 + 40 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,1 (ЭФР от 13 до 93 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телемодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Несъемный аккумулятор: 21,47 Вт·ч (5650 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 27,74 Вт·ч (7300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Размер 161,8 × 76,9 × 8,2 мм 162,5 × 76,9 × 8,6 мм 162,1 × 75,8 × 8 мм 161,4 × 76,7 × 8,1 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм Масса 214 или 218 граммов 223 грамма 199 граммов 211/215 граммов 219 граммов Защита корпуса IP68/IP69 IP69 IP68 IP68/IP69K IP68/IP69 Операционная система Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 15, оболочка realme UI 6.0 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 16, оболочка Oxygen OS 16 EMUI 15 (без сервисов Google) Актуальная цена От 99 999 рублей От 89 999 рублей От 79 999 рублей От 49 000 рублей От 79 999 рублей

Конечно же, ключевой внешней особенностью realme GT 8 Pro оказывается возможность менять ему облик. Кожух блока камер, выполненный из алюминия, крепится на болтах, которые можно открутить комплектной отверткой, и заменить его на другой — иного цвета или даже формы.

У нас на тесте, к примеру, оказался смартфон с двум сменными блоками — прямоугольным, который установлен по умолчанию, и круглым, поставляющимся вместе с подходящим для него чехлом. Цвет в данном случае был одинаковым — темно-синий металлик, тоном подходящий под исполнение корпуса.

Можно докупить и другие кожухи — как алюминиевые, так и пластиковые, разных цветов и фактур. Да, модульные корпуса мы уже видели (Project Ara, Moto Z, есть и актуальный CMF Phone), и как-то всерьез они рынок не перевернули, но, с другой стороны, почему бы и нет? Надоел вам смартфон внешне — можно чуть обновить, причем не только чехлом, но и формой или цветом элемента корпуса.

Комплектные чехлы при этом обычные, отличаются они только формой выемки для камер, и сделаны из темно-серого силикона.

В остальном realme GT 8 Pro оформлен достаточно скромно, но с изрядным вкусом. По последней моде — плоские грани, плоский экран и такая же задняя панель. Лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 7i (да, для смартфона за сто тысяч не слишком солидно), грани из алюминия, спинка покрыта особым пластиком или искусственной кожей, напоминающей на ощупь скорее резину (нескользкую, но довольно приятную).

У нас как раз был вариант, оформленный искусственной кожей — синего цвета. Также существуют белый и зеленый realme GT 8 Pro, а также особая версия Dream Edition, брендированная командой «Формулы-1» Aston Martin — такое мы уже встречали в предыдущем поколении, realme GT 7.

Корпус по габаритам и весу вполне обычный для флагмана — не тоньше, чем у других, но и не толще. Вес тоже средний. Камера, как почти у всех, заметно выступает над корпусом, но отмечу корректную развесовку — несмотря на то, что мы имеем дело с изрядной «лопатой», держать гаджет в руке достаточно комфортно.

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, и, как и в случае с realme GT 7 Pro, на смартфон можно смело снимать под водой. Обещают и ударопрочность, тут мы можем только поверить производителю, проводить краш-тест я не стал.

Функциональные элементы: пара аппаратных клавиш на правой грани, слот для симок на нижней, есть два выделенных динамика, их решетки выведены на верхний и нижний торцы. ИК-порт находится на задней панели, в районе камер.

realme GT 8 Pro работает на базе ОС Android 16 с программной оболочкой realme UI 7.0. Новая версия фирменной оболочки дебютирует именно со свежим флагманом бренда — все логично.

Интерфейс оболочки realme UI 7.0 на смартфоне realme GT 8 Pro

И тут можно сказать про то, что внешних изменений в сравнении с realme UI 6.0 минимум — интерфейс почти тот же, за исключением местами перерерисованных значков приложений, а изменения «под капотом» просто незаметны обычному пользователю. И одновременно отметим, что те изменения, которые появились, мы уже видели. Пусть и на смартфоне формально другого бренда — OnePlus 15 с его Oxygen OS 16 (то есть, по сути, ColorOS 16); программные среды, использующиеся на смартфонах концерна BBK отличаются в основном названием, за исключением Origin OS (Funtouch OS) на смартфонах vivo – она чуть обособлена.

ИИ-функциональность смартфона realme GT 8 Pro

Так вот те самые значимые изменения касаются в первую очередь расширенной ИИ-функциональности. С экрана блокировки или клавишей питания можно вызвать ИИ-помощник от Google – Gemini (для работы которого в России нужно или прописать DNS-серверы в настройках, или воспользоваться какими-то дополнительными утилитами вроде приложения Geminify).

Есть и характерные именно для бренда ИИ-функции:

Планировщик с ИИ — позволяет распознавать содержимое экрана и добавлять найденное в заметки и календарь при двойном касании задней панели смартфона; в нашем случае функция не работала, гаджет не откликался на прикосновения к спинке.

— позволяет распознавать содержимое экрана и добавлять найденное в заметки и календарь при двойном касании задней панели смартфона; в нашем случае функция не работала, гаджет не откликался на прикосновения к спинке. «Пространство разума» — нейросетевой дневник, который помогает вести нейросеть; в него вы можете сохранять скриншоты экрана и голосовые записи, которые смартфон распознает и дает в той или иной степени правильные комментарии; также можно вводить текст самостоятельно. Но для него, в отличие от OnePlus 15, не предусмотрена отдельная клавиша, и без дополнительного стимула я не воспользовался «пространством» ни разу.

— нейросетевой дневник, который помогает вести нейросеть; в него вы можете сохранять скриншоты экрана и голосовые записи, которые смартфон распознает и дает в той или иной степени правильные комментарии; также можно вводить текст самостоятельно. Но для него, в отличие от OnePlus 15, не предусмотрена отдельная клавиша, и без дополнительного стимула я не воспользовался «пространством» ни разу. Сводка уведомлений с ИИ — смартфон берет последние уведомления (не менее 10) и как-то их объединяет и комментирует для вас, в том числе предлагая создать события для календаря или заметок. К сожалению, русский язык не поддерживается, а так очень неплохая функция.

— смартфон берет последние уведомления (не менее 10) и как-то их объединяет и комментирует для вас, в том числе предлагая создать события для календаря или заметок. К сожалению, русский язык не поддерживается, а так очень неплохая функция. Перевод с ИИ , как текстовый, так и голосовой на лету – но доступны в настоящий момент только китайский и английский языковые пакеты.

, как текстовый, так и голосовой на лету – но доступны в настоящий момент только китайский и английский языковые пакеты. Расшифровка голоса с ИИ — работает с русским языком, как в диктофоне, так и в заметках.

— работает с русским языком, как в диктофоне, так и в заметках. Мастер игр с ИИ — нейросеть в режиме реального времени пытается определить по звукам, где противник, из какого он оружия стреляет и тому подобные штуки; реальной пользы, на мой взгляд, они не несут, разве что когда вы играете без звука.

— нейросеть в режиме реального времени пытается определить по звукам, где противник, из какого он оружия стреляет и тому подобные штуки; реальной пользы, на мой взгляд, они не несут, разве что когда вы играете без звука. Умный цикл с ИИ — быстрый перенос данных между разными сервисами и приложениями.

— быстрый перенос данных между разными сервисами и приложениями. ИИ-камера — в приложении камеры нейросеть предлагает помощь при кадрировании, обработке и повышении четкости, но что-то из этого (кроме кадрирования) мы видим уже постоянно, не могу сказать, что это нечто новое и особенное для realme.

— в приложении камеры нейросеть предлагает помощь при кадрировании, обработке и повышении четкости, но что-то из этого (кроме кадрирования) мы видим уже постоянно, не могу сказать, что это нечто новое и особенное для realme. Редактирование фотографий с использованием ИИ — можно удалить объекты, повысить резкость, убрать блики, убрать смаз, рисовать на снимке, изменить компоновку фото, изменить лицо (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты смены лица на более удачное, причем достаточно точно подстраивает освещение и цвет).

— можно удалить объекты, повысить резкость, убрать блики, убрать смаз, рисовать на снимке, изменить компоновку фото, изменить лицо (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты смены лица на более удачное, причем достаточно точно подстраивает освещение и цвет). AI Studio – отдельное приложение для обработки фотографий в различных стилях, хорошо знакомое по прошлогодним смартфонам как бренда realme, так и OPPO, к примеру.

Отметим, что система весьма легкая (занимает в памяти только 12,1 Гбайт) и очень быстро, гладко работает. Цикл поддержки достаточно длительный – обещают до четырех лет обновления ОС и пять лет обновлений безопасности.

В сканере отпечатков используется ультразвуковой датчик, расположенный под экраном. Он реагирует на прикосновения влажного пальца (в том числе под водой, да), работает очень быстро и стабильно. Зона его срабатывания расположена высоко на экране – в месте, к которому ты естественным образом тянешься большим пальцем. Есть тактильная отдача как при успешном срабатывании, так и при неудачном. Также имеется функция идентификации пользователя при помощи системы распознавания лица (для этого используется фронтальная камера без дополнительных датчиков).

В realme GT 8 Pro установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,79 дюйма, разрешением 3136 × 1440 точек (508 ppi) и частотой аж 144 Гц.

В отличие от дисплея, установленного на смартфоне прошлого поколения, тут не LTPO-панель, что очень странно с учетом прогрессивности экрана во всех других отношениях — к примеру, повышенная частота (144 Гц) действительно достижима в некоторых играх (заявлены BGMI, Free Fire и Call of Duty Mobile — для последней эту частоту подтверждаем, она правда фиксируется на этом уровне). Но в целом частота меняется с большим шагом в диапазоне от 60 до 120 Гц, ниже не опускается. С ШИМ нет проблем — в том числе и благодаря дополнительному ШИМ-затемнению, которое можно активировать вручную (в подменю «Защита глаз и сон»).

Уровень яркости заявлен очень высокий — 7000 кд/м2. В реальности он недостижим, это «маркетинговый» пик, но и того, что дисплей реально способен выдать, достаточно. На солнце действительный пик составляет примерно 2000 кд/м2, и этим цифрам уже нет оснований не доверять. Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке составил 944 кд/м2. Шикарный показатель в условиях наших измерений (искусственное освещение со светодиодными лампами), но стоит добавить, что он достигается при активации настройки «Повышенная яркость». Как правило, это просто не требуется в обычных задачах — на солнце яркость повышается автоматически, а в помещении, к примеру, хватает и более «короткого» диапазона яркости. В любом случае, стандарту HDR10+ экран смартфона соответствует с солидным запасом, и на солнце ведет себя идеально. Более того, минимальный уровень яркости приближен к 1 кд/м2, то есть базовый диапазон широк.

В настройках дисплея можно настраивать частоту обновления дисплея (60 или 144 Гц — по факту это 120 Гц в большинстве приложений, а также динамический режим, где смартфон сам переключает частоту – он выбран по умолчанию, и работает без проблем и ошибок), менять размер и тип шрифтов, установить и отрегулировать темную или светлую тему интерфейса (в том числе настроить таймер их включения и более подробно настроить темную тему). Есть регулировка яркости с уже упомянутой возможностью принудительно выставить яркость повыше. Режим защиты глаз расширен: помимо простой возможности включить более теплые тона (или выставить расписание их включения), можно подключить к процессу ИИ (нейросети как-то должны определить, что ваши глаза устали и, опять же, включить более теплую цветопередачу), сюда же вынесено управление защитой от мерцания. Имеется возможность повысить резкость картинки при помощи ИИ — не могу сказать, что при активации этот параметр влияет на изображение положительно.

Цветопередача дисплея регулируется: есть три основные предустановки («Натуральный», «Pro» и «Яркий») с возможностью для каждой из них изменить цветовую температуру, а также возможность руками настроить цветовую схему – как по основным цветам (RGB), так и по оттенку, насыщенности и параметру, который носит имя «Значение» (перевод некоторых настроек по-прежнему не идеален). Также есть возможность выставить параметр «Адаптивные цвета», в котором экран подстраивает цветопередачу под внешнее освещение. Я измерил цветопередачу дисплея realme GT 7 Pro с тремя базовыми предустановками: «Натуральный», «Pro» и «Яркий» с цветовой температурой по умолчанию.

По умолчанию дисплей realme GT 8 Pro работает в «натуральном» режиме цветопередачи. В нем цветовой охват почти точно соответствует пространству sRGB. Гамма в норме (2,18, кривые стабильны), температура близка к норме (6 600-6 900 К при эталоне 6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,24 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В режиме «Pro» цветовой охват не меняется, как и гамма. Но при этом цвета теплеют, уже в точности соответствуя эталону (6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker составляет 1,26 – сама по себе точность цветопередачи такая же.

В «ярком» режиме цветовое пространство расширяется, но до DCI-P3 немного не дотягивается. Гамма примерно та же, повышение незначительное — 2,20. Цветовая температура не меняется, сохраняя приблизительно эталонный уровень. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 2,69, что тоже оказывается в пределах нормы — редкий случай для расширенного цветового охвата.

В realme GT 8 Pro предусмотрены выделенные стереодинамики, причем с шикарным качеством звучания — громкие, с неплохо выраженной сценой. Аналогового разъема нет, но зато при передаче данных по Bluetooth (стандарта 6.0) поддерживается максимальное количество профилей высокого разрешения (LDAC, LHDC, aptX HD, aptX Adaptive). Есть возможность включить эффект пространственного звучания, а вот сертификации Dolby Atmos нет.

realme GT 8 Pro – уже очередной смартфон с платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, который попал к нам на тест. Первым стал OnePlus 15, который продемонстрировал рекордную для актуальных смартфонов мощь, но совершенно не справился с охлаждением, греша не только троттлингом, но и перегревами под нагрузкой.

Напомним архитектуру Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5. Чипсет сделан на базе восьми вычислительных ядер, разделенных на два кластера: два старших ядра Oryon V3 Phoenix L тактовой частотой 4,6 ГГц и шесть Oryon V3 Phoenix M частотой до 3,62 Гц. Графическая подсистема – Adreno 840 тактовой частотой 1,2 ГГц и поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу. Естественно, обновлены и сигнальный процессор, отвечающий за обработку информации, поступающей с камеры, и нейропроцессор. Каких-то дополнительных сопроцессоров, как у того же IQOO 15, не предусмотрено.

Мощи у realme GT 8 Pro, скажем так, достаточно — но огромного отрыва от прошлогодней Qualcomm Snapdragon 8 Elite ждать не стоит. В каких-то задачах (например, в AnTuTu 10) уровень даже ниже, но здесь может сказываться нагрев платформы. Значительное преимущество как над прошлым чипсетом, так и над актуальными конкурентами (вроде Apple A19 Pro) мы можем наблюдать в первую очередь в графических задачах и соответствующих тестах. Как бы то ни было, уровня этого достаточно, чтобы система работала очень быстро, приложения открывались почти мгновенно, а игры работали с высокой кадровой частотой — фиксируем, что определенные соревновательные проекты исполняются при 120 кадрах в секунду, а требовательные графически — со стабильными 60 кадрами в секунду.

Результаты синтетических тестов realme GT 8 Pro

realme GT 7 Pro, напомню, был одним из первых в мире (и первым, попавшим к нам на тест) смартфоном на платформе Snapdragon 8 Elite, и он совершенно не справился с ее очень высоким тепловыделением, столкнувшись, как и OnePlus 15 сейчас, с проблемой перегревов. Я предполагал, что у realme GT 8 Pro могут быть те же проблемы — Qualcomm не сделала за год задачу проще для производителей гаджетов. Но как минимум с перегревом столкнуться нам не пришлось. Да, троттлинг очень суровый — вплоть до 70%, корпус разогревается очень сильно, при долгих игровых сессиях держать realme GT 8 Pro в руках не слишком комфортно даже в чехле. Сразу скажу, что IQOO 15 в этом отношении проявляется себя лучше. Но — смартфон не перегревается, и это уже хорошие новости.

В realme GT 8 Pro устанавливаются накопители стандарта UFS 4.1 емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт и оперативная память LPDDR5x (объемом от 12 до 16 Гбайт) с возможностью расширения за счет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe был realme GT 8 Pro в версии 16+512 Гбайт.

В realme GT 8 Pro есть и 5G-модем (список поддерживаемых диапазонов — в таблице характеристик, он достаточно обширен), и, конечно же, 4G-модем (с поддержкой всех необходимых диапазонов). Проблем со связью я не ощутил — если она вообще ловится в этом регионе, на смартфоне она тоже есть. Имеется поддержка VoLTE. Физических слотов для симок — два (nano-SIM). И есть поддержка eSIM, прогресс по сравнению с прошлым годом налицо.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, NFC. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

Как и у предшественника, в realme GT 8 Pro установлено сразу три камеры, отвечающих за три разных фокусных расстояния, но общий прогресс очевиден. Он выражается и в сотрудничестве с Ricoh (благодаря чему создан отдельный режим съемки, о котором мы поговорим ниже), и в новом наборе этих самых камер — обновились и широкоугольный, и телефотомодуль, причем в последнем использован 200-мегапиксельный сенсор, который позволяет с еще большей свободой обращаться к «гибридному» шестикратному зуму.

Главная камера, как и в realme GT 7 Pro, основана на сенсоре Sony IMX 906: габариты - 1/1,56" (1,0 мкм), разрешение – 50 мегапикселей (Qud Bayer). С ним работает оптика с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм, светосилой f/1,8, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. Телефотомодуль базируется на сенсоре Samsung HP5: 200 мегапикселей (Nona Bayer), 1/1,56" (да-да, те же габариты, что у главной камеры (размеры отдельного пикселя, при этом — 0,5 мкм) с перископической оптикой с фокусным расстоянием 65 мм (при этом при съемке оно «сжимается» до 72 мм) и светосилой ƒ/2,6; здесь также фазовый автофокус и оптическая стабилизация. Широкоугольная камера сделана на основе сенсора OmniVision OV50D: 50 мегапикселей, 1/2,88" (0,64 мкм). Оптика – с ЭФР 16 мм, светосилой ƒ/2,0, без автофокуса и стабилизации.

Вероятно, самое интересное, что есть в камере realme GT 8 Pro – то, как она работает с разрешением. Сенсоры с увеличенным количеством светочувствительных датчиков (Quad Bayer и Nona Bayer) мы видим постоянно, но они практически всегда предлагают по умолчанию снимать с уменьшенным в четыре или девять раз, соответственно, разрешением, а повышенную детализацию использовать только по запросу в специальном режиме. Иной подход мы видим только у Apple – в iPhone последних поколений можно выбрать, какое разрешение будет использоваться, но по умолчанию — это 24 Мп. У realme GT 8 Pro похожая схема, но более совершенная — смартфон сам решает, с каким разрешением ему снимать на разные модули в зависимости от световых условий и сценария. Только на широкоугольную камеру — всегда в разрешении 12,5 мегапикселя, а вот на главный и телефотомодуль мы получаем снимки разрешением то 12,5 Мп (4096 × 3072, как правило, при нехватке освещения), то 26 Мп (5888 × 4416, обычная уличная съемка), а то и вовсе 50 Мп (8192 × 6144, при изобилии деталей в кадре). А вот в разрешении 200 Мп можно снимать уже только принудительно в специальном режиме Hi-Res. Ниже можно увидеть как раз примеры фотографий с различным разрешением, вручную я этот момент не контролировал, да и опций контроля в базовом режиме съемки попросту нет — только в ручном или в режиме Ricoh GR. Отмечу, что этот подход приведет к тому, что память вашего смартфона забьется быстрее привычного: фотографии, сделанные с повышенным разрешением, «весят» от 10 до 20 Мбайт, тогда как с 12-мегапиксельным — 4-6 Мбайт.

Помимо трех «базовых» фокусных расстояний доступны два варианта «гибридного» масштабирования. Это двукратный зум и шестикратный зум (тоже двукратный, но уже относительно зум-модуля с ЭФР 65 мм).

Сначала поговорим о главной камере. Как я уже говорил, съемка на нее ведется с различным разрешением, что вы можете видеть на примерах выше. При этом отличается и качество снимков — причем далеко не всегда в лучшую сторону при повышении детализации: при более высоком разрешении (26 или 50 Мп) мы видим больший «перешарп», чем при разрешении 12,5 Мп. Но разница не так уж велика, на самом деле — при этом в микрорезкости (если смотреть фотографии на большом мониторе) у фотографий, сделанных с повышенным разрешением, все же есть преимущество, эффект «живописи», характерный для обработки с использованием нейросетей, выражен слабее. По цветопередаче, динамическому диапазону и пластичности картинки претензий нет. При слабом освещении камера проявляет себя отлично — изображение стабильно резкое и полноцветное, с проработанными тенями и светлыми участками в равной степени.

Двукратный «гибридный» зум – контурная резкость повышается, но в пределах разумного, съемка при этом ведется только с разрешением 12,5 мегапикселя, при кропе уже не используется интерполяция, и это хорошо. В целом, характер картинки сохраняется, этот режим применим как днем, так и ночью. Но при ночной съемке несколько бледнеют цвета, и ради выравнивания светов и теней изображение становится немного «плоским».

Телефотомодуль в плане разрешения работает так же, как и главная камера — разве что при слабом освещении все-таки смартфон не рискует поднимать разрешение, отдавая предпочтение объединению соседних пикселей. Качество съемки высокое — ночью немного не хватает светосилы, но благодаря крупному сенсору света захватывается все же достаточно, чтобы как минимум смазанных или чрезмерно замыленных снимков не было, они просто слегка «пластилиновые». Днем же вопросов вообще никаких, в том числе и по резкости — «перешарп» отсутствует, детализация высокая. Добавлю еще раз, что съемка на этот модуль ведется с эквивалентным фокусным расстоянием 72 мм при том, что естественное ЭФР объектива составляет 65 мм — применяется минимальный кроп, он совсем незаметен.

Шестикратный «гибридный» зум тоже применим как днем, так и ночью — используется кроп от 200-мегапиксельной картинки, без повышения детализации (то есть фотографии тут — разрешением 12,5 мегапикселя) и с минимальной работой с контурной резкостью. Результат — очень стабильный, с приятным динамическим диапазоном и нормальными цветами (это характерно для всех камер и всех доступных фокусных расстояний). Ночью — чуть более пережатое и шумное изображение, но режим остается рабочим, на экране смартфона картинка смотрится очень неплохо.

Широкоугольной камере не хватает угла обзора — 16 мм это маловато для подобного модуля. Также ощущается нехватка автофокуса, что ограничивает использование модуля только общими планами. По качеству же изображения вопросов минимум. Приличный уровень что днем, что ночью, хотя именно с этой камерой вынужден зафиксировать порой излишне агрессивное вмешательство постобработки (вроде слишком выраженного эффекта HDR, делающего тени очень «плоскими»). Ночью камера проявляет себя нормально.

У realme GT 8 Pro, помимо всех этих особенностей, связанных с разрешением, и «гибридных» вариантов зума, есть и варианты небольшого кропа, дающими дополнительные опции для съемки на главную камеру (24, 28 и 35 мм) и зум-модуль (72 и 85 мм), симулируя тем самым распространенные фокусные расстояния профессиональной оптики. Менять ЭФР можно, нажав дополнительно на значок с обозначением текущего зума в приложении камеры. Качество снимков практически не отличается для разных доступных фокусных расстояний, кроп тут минимальный.

Также этот небольшой кроп используется и в режиме Ricoh GR – той самой главной маркетинговой фишке смартфона наряду с модульными блоками камер. Он характерен и оформлением в стиле интерфейса компактной фотокамеры, носящей то же имя, и фокусными расстояниями, привычными для этой серии: 28 и 40 мм. Это своего рода легендарная камера, бывшая популярной в первую очередь в «нулевые», золотое для цифровых компактов время. Новое поколение этих камер, стартовавшее в 2013-м, для которого использовалась огромная для подобного рода техники матрица стандарта APS-C, уже не снискало популярности в эпоху беззеркальных камер со сменной оптикой. Но свой след оставило — и выпускаются фотоаппараты этой серии до сих пор. Актуальная модель — Ricoh GR IV, вышла совсем недавно, почти одновременно с realme GT 8 Pro.

Режим Ricoh GR на смартфоне представляет собой своеобразную «игрушку» с возможностью выбора одного из двух фокусных расстояний и одного из пяти фирменных для Ricoh фильтров — с выраженным «пленочным» характером (хотя Ricoh в доцифровую эру занималась исключительно принтерами и печатью). Достаточно интересно, но это, повторюсь, именно игрушка, какого-то выраженного художественного смысла этот режим не несет, особенно за пределами Японии, где камеры Ricoh GR, в отличие от страны восходящего солнца, малоизвестны и не вызывают нежных чувств. Тем не менее, как минимум черно-белый фильтр с крупным пленочным зерном может быть интересен. Также стоит сказать о возможности снимать как в JPEG, так в RAW.

Примеры съемки на смартфон realme GT 8 Pro с дневными фильтрами

Есть и обычные фильтры, не связанные с Ricoh – это привычное тонирование, которое мы видели и на других смартфонах бренда.

Примеры съемки на смартфон realme GT 8 Pro с ночными фильтрами

Оно разное для дневной и ночной съемки, причем ночная обработка смотрится заметно эффектнее.

Еще одно новшество — режим «Пейзаж с ИИ», в котором смартфон, по сути, просто использует дополнительную постобработку снимков, делая их ярче и более насыщенными. Раньше подобные опции мы тоже видели — просто не вынесенные в отдельный экран на карусели режимов съемки, а активируемые значком в базовом режиме (как правило, обозначенным аббревиатурой AI).

Ночной режим работает так же, как и почти в любом современном смартфоне – ему требуется время на съемку серии с различной экспозицией и склейку затем. Но результат его работы скорее разочаровывает – яркость повышается минимально, тени не «вытягиваются», а вот резкость может и упасть, больше шансов получить смазанный снимок. Больше всего влияния оказывается на источники света в кадре, которые не засвечиваются и не оттягивают на себя все внимание. Отмечу, что ночной режим активируется в базовом меню съемки по умолчанию, если смартфон считает, что света недостаточно – специально включать его попросту нет необходимости, в режиме «Ночь» выдержка не оказывается больше, чем в базовом режиме.

Портретный режим в realme GT 8 Pro серьезный: четыре фокусных расстояния, искусственное размытие заднего плана (можно менять степень воздействия), настраиваемая ретушь, набор тех же фильтров, что и при стандартной съемке, а также три типа световых эффектов, которые дебютировали, напомню, на OPPO Find X8 (пригодятся для съемки с различным типом света — как искусственным, так и естественным, например, контровым). По качеству же портретной съемки не могу придраться к этому смартфону – резкость на модели корректная, тон кожи приятный, размытие осуществляется очень мягко, практически без артефактов и ощущения «вырезанного» с фона объекта.

Интерфейс камеры realme GT 8 Pro

Приложение камеры организовано просто и понятно, обо всех новых особенностях мы уже сказали выше. Функциональность широкая: есть режим с ручными настройками — тоже с возможностью снимать в формате RAW (и формате RAW+JPEG), как и в режиме Ricoh GR; отключаемая следящая фокусировка (есть и в режиме Ricoh GR); режим «Под водой»; панорама; астрономический режим для съемки звездного неба; режим «Сдвиг/Уклон», симулирующий эффект от линз tilt-shift, и так далее.

realme GT 8 Pro

realme GT 8 Pro позволяет записывать видео в 8К с частотой до 30 кадров в секунду (на главную камеру и с двукратным программным зумом) и 4К/Full HD с частотой до 60 кадров в секунду (тут доступны уже все камеры). Можно переключаться между фокусными расстояниями в процессе съемки, причем масштабирует картинку смартфон относительно плавно, без рывков. Есть стабилизация, она доступна при любом разрешении, но работает не слишком здорово — картинка слегка «плавает». Есть и усиленная стабилизация («ультрастабилизация»), она работает при Full HD-разрешении, но только при 30 кадрах в секунду (и она как раз достаточно эффективна). Есть свои стили и фильтры для съемки, возможность съемки с искусственным боке и ретушью (в Full HD). Общее качество съемки высокое — с отличным динамическим диапазоном и приличной детализацией.

Фронтальная камера получила сенсор неизвестной марки разрешением 32 мегапикселей и габаритами 1/3,1" (0,7 мкм) с оптикой светосилой ƒ/2,4, без автофокуса и вспышки. Есть только одно фокусное расстояние, имеется портретный режим, с размытием фона и ретушью, и те же фильтры, что и в при портретах на тыльную камеру. Видео можно снимать с разрешением до 4K с частотой до 60 кадров в секунду. В целом, качество съемки неплохое, но отсутствие автофокуса во флагмане слегка напрягает.

realme GT 8 Pro оснащен кремний-углеродной батареей емкостью 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В). И в данном случае, несмотря на требовательный процессор и очень яркий экран, это не просто красивые цифры — смартфон действительно хорошо держит заряд, по крайней мере за время тестирования я ни разу не сталкивался с необходимостью искать розетку к концу дня.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi realme GT 8 Pro продержался почти на час больше суток — гроссмейстерский рубеж преодолен уверенно.

В комплекте с realme GT 8 Pro лежит адаптер мощностью 120 Вт, как и у предшественника. С его помощью можно зарядить смартфон от 0 до 100% за 40 минут. Причем скорость зарядки явно ограничивается программно, чтобы смартфон не перегревался, так что это не только быстро, но еще и безопасно. Сторонние зарядки (системы Power Delivery) поддерживаются мощностью до 55 Вт. Работает realme GT 8 Pro и с беспроводной зарядкой — вплоть до 50 Вт (с ее помощью можно зарядить аппарат чуть менее чем за полтора часа).

У realme получился, вероятно, один из лучших флагманов в истории этой компании. Все бренды концерна BBK выкатили свои топ-смартфоны на Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, и они весьма похожи между собой, что, казалось бы, снижает ценность каждого из них. Но у realme вышло сделать, несмотря на очень высокую стоимость, особенный смартфон, который сложно спутать с какими-то еще — в том числе и выпущенными другими компаниями концерна.

Да, модульные блоки камер и партнерство с Ricoh кажутся чисто маркетинговыми ходами — чего-то невиданного мы не получаем, но это добавляет необходимую специю к очень хорошему комплексно устройству. Именно она и придает realme GT 8 Pro импульс, ради которого этот смартфон можно захотеть. Если же рассматривать его трезво, вне эмоционального спектра, то это просто адекватный нашему времени флагманский смартфон, в котором ничего не упущено.

Тут безотносительно сотрудничества с Ricoh великолепная тыльная камера, в этот раз лишенная компромиссов (в отличие от realme GT 7 Pro) – не лучшая в мире, но вполне держащаяся в топе. Отличный экран, которому не хватает только технологии LTPO – все остальное, от яркости до превосходной настройки, у него есть. Сильная батарея сочетается с быстрой зарядкой (как проводной, так и — теперь — беспроводной). Исполнение корпуса не вызывает вопросов независимо от того, сменные тут кожухи для камер или нет — материалы, влагозащита, общее качество полноценно флагманские. Оболочка с многочисленными ИИ-функциями вызывает некоторые вопросы из-за того, что нейросетевые возможности не полностью локализованы, а предустановленного софта больше, чем хотелось бы, но общий уровень все равно высокий.

Сложно представить, что смартфон realme сможет стать хитом при цене в сто тысяч рублей, но как минимум констатируем, что компания сделала для этого многое.

Достоинства:

качественные материалы, смартфон приятно выглядит в «марсианском» исполнении;

корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP69;

очень яркий и превосходно настроенный LTPO OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц;

это самый мощный смартфон на российском рынке на сегодняшний день;

отличное качество фотосъемки на главную камеру и телефото-камеры;

широкие возможности и достаточно высокое качество видеосъемки;

подводная фото- и видеосъемка;

замечательная автономность и очень быстрая зарядка;

Android 15 с удачной оболочкой, интересные ИИ-функции.

