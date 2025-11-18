Обзор смартфона OnePlus 15: самый мощный смартфон осени 2025

Да, конечно, концепция бренда давно и радикально поменялась – это больше не стартап, выпускающий один-два смартфона в год, но зато какие. Теперь роль этого стартапа исполняет Nothing, как раз и образованная соучредителем OnePlus пять лет назад. А OnePlus же, в свою очередь, постепенно превратилась в еще один обычный бренд из портфеля корпорации BBK (OPPO, vivo, realme, IQOO) – с достаточно размытой концепцией и с «обычным». Но интересные устройства под этим брендом продолжают появляться, и официальное их появление в России – событие как минимум любопытное.

Тем более что заходит сюда OnePlus сразу со своим свежим флагманом – первым смартфоном в мире на базе аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, примечательный далеко не только этим. Да, почти одновременно свои флагманы выкатили и другие бренды BBK: realme GT 8 Pro, OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro и IQOO 15 (причем мы почти обо всех или вообще обо всех них еще поговорим). Но именно OnePlus 15 стал в этом потоке первым – и мы уже сделали его полный обзор.

Да, важно сказать, что официальный статус пришел не сам по себе, а вместе с неожиданно низкими ценами, которые могут подарить смартфону хитовый статус: версия с 12+256 Гбайт памяти стоит от 49 000 рублей, версия с 16+512 Гбайт — от 56 000 рублей (OZON, Aliexpress). Причем речь о глобальной версии.

OnePlus 15 OnePlus 13 HONOR Magic 7 Xiaomi 15 HUAWEI Pura 80 Pro Дисплей 6,78 дюйма, LTPO AMOLED,

2772 × 1272, 450 ppi; 165 Гц 6,82 дюйма, LTPO 4.1 AMOLED,

3168 × 1440, 510 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO OLED,

2800 × 1264, 453 ppi; 120 Гц 6,36 дюйма, LTPO AMOLED, 2670 × 1200, 460 ppi; 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276, 459 ppi; 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Ceramic Guard HONOR NanoCrystal Shield Xiaomi Shield Glass HUAWEI Kunlun Glass 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Графический контроллер Adreno 840 Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 Maleoon 920 [неофициальная информация] Оперативная память 12/16 Гбайт 12/16/24 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x Сотовая связь 4G LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 (китайская версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 (международная версия) LTE, нет информации о диазаонах LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 (китайская версия), для международной версии диапазоны в данный момент неизвестны (SA/NSA/Sub-6) SA/NSA/Sub-6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 (международная версия) SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 Нет (международная версия)

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 5.4 5.4 5.4/6.0 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветного спектра, барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветного спектра, барометр, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 16 до 80 мм), гибридный автофокус на главной камере, фазовый автофокус на двух других камерах, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 15 до 73 мм), гибридный автофокус на главной камере, фазовый автофокус на двух других камерах, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 12 до 68 мм), фазовый автофокус на всех трех модулях (гибридный – на главном), оптический стабилизатор на телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 60 мм), фазовый автофокус на всех трех модулях (гибридный – на главном), оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6-4,0 + 40 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,1 (ЭФР от 13 до 93 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телемодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 27,74 Вт·ч (7300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 21,47 Вт·ч (5650 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19,91 Вт·ч (5240 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Размер 161,4 × 76,7 × 8,1 мм 162,9 × 76,5 × 8,5/8,9 мм 162,1 × 75,8 × 8 мм 152,3 × 71,2 × 8,1/8,4/8,5 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм Масса 211/215 граммов 210/213 граммов 199 граммов 189/191/192 грамма 219 граммов Защита корпуса IP68/IP69K IP68/IP69 IP68 IP68 IP68/IP69 Операционная система Android 16, оболочка Oxygen OS 16 Android 15, оболочка Oxygen OS 15 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 15, оболочка HyperOS 2 EMUI 15 (без сервисов Google) Актуальная цена От 49 000 рублей От 63 000 рублей От 79 999 рублей От 62 000 рублей (неофициальные продажи), от 79 999 рублей (официальные продажи) От 79 999 рублей

Дизайн

OnePlus достаточно долго не меняла кардинально дизайн своих смартфонов – идея с «приклеенным» к левой грани блоком камер (который менял форму с квадратной на круглую, но этим изменения и исчерпывались) жила, начиная с OnePlus 10 Pro. В этом году мы имеем дело с новым дизайн-кодом, причем изменения не исчерпываются, как это часто бывает, только островком камер.

OnePlus 15 получил новомодный корпус с плоскими гранями: в прошлое отправились (на некоторое время – думаю, скоро вернутся) не только экраны-«водопады», но и даже легкие загибы – так называемые 2,5D-экраны и задние панели. Теперь каждый уважающий себя производитель смартфонов делает «кирпичики», которые можно поставить на стол вертикально, но при этом чуть менее удобно держать в руках. Впрочем, у такого решения есть и положительная сторона – зато подобные плоские устройства с меньшей вероятностью будут выскальзывать из руки и не «съезжают» с любых неровных поверхностей.

Для флагмана OnePlus 15 получился относительно некрупным – да, тут экран диагональю 6,78 дюйма, но толщина корпуса – 8,1 мм, а вес – 211 или 215 граммов, в зависимости от исполнения. Нет, конечно, на лавры всяких Edge и Air, которые сейчас гроздьями появляются на ветвях индустрии, он не претендует, но в сравнении с теми же HUAWEI Pura 80 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra или Apple iPhone 17 Pro Max смартфон кажется вполне вменяемым по габаритам. Но, повторюсь, в полной мере удобным назвать его нельзя. Как нельзя назвать ни один из смартфонов с экраном такого размера, кроме узких и специфичных по эргономике «раскладушек».

Материалы – привычные для флагмана, но радует, что серьезных сюрпризов, вроде пластиковой задней панели (как у realme GT 7 Pro) тут нет. Рамки – алюминиевые, экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2, задняя панель – матовым (и тоже закаленным, конечно же) стеклом Gorilla Glass 7i. Спинка бархатистая, она приятна на ощупь и словно бы поглощает свет в черном, как у нас исполнении. Но при этом она очень легко пачкается, собирая потертости, которые выглядят страшно (кажется, что убрать их с корпуса будет нереально), но через какое-то время пропадают. Больше всего неудобств они доставляют, конечно, при необходимости отснять устройство – в фоторедакторе пришлось просидеть немало времени. Ну и выглядит это так себе. Рекомендую приобрести чехол хотя бы ради удовольствия не наблюдать постоянно следы на спинке – в комплекте чехла, при этом, нет.

Помимо упомянутого черного исполнения существуют также сиреневый и песочный OnePlus 15. Сиреневый примерно такой же по исполнению (хотя живьем я его не видел), а вот песчаный получил особенный укрепленный корпус с керамическим покрытием. И как раз эта версия «пятнашки» весит 215 граммов, в отличие от 211-граммовых «обычных» OnePlus 15.

Островок камер оформлен по-новому – вернулась квадратная форма, тема «конфорок» на манер iPhone в этот раз не используется. Две камеры объединены в один овальный блок, отдельно стоят третья камера и вспышка. Камеры выступают над корпусом, конечно, но не так уж сильно – серьезного дисбаланса во внешности или развесовке не возникает.

Корпус получил влагозащиту по стандарту IP68/IP69K – смартфон спокойно относится и к погружению в воду, и к попаданию струй горячей воды. Также гаджет достаточно прочный – да, акцент в своей рекламной кампании производитель делает на керамическую версию (с материалом, который, по его словам, оказывается прочнее титана), но и стеклянный OnePlus 15 в этом плане держится молодцом – за две недели тестирования я несколько раз ронял смартфон, с ним ничего плохого не произошло.

Функциональные элементы обыч… Так, стоп, тут работает уже инерция – в 95% случаев в том месте, где мы рассказываем о клавишах и разных прорезях на корпусе (динамик – да, мини-джек – нет) это стандартное повторение одной формулы. OnePlus же традиционно использует на своих смартфонах дополнительный орган управления – переключатель звуковых профилей, в свое время подсмотренный у Apple. Но в iPhone уже довольно давно используется многофункциональная клавиша вместо переключателя – и OnePlus, наконец, «срисовала» и это. На кнопку, расположенную с левой стороны гаджета, можно повесить различные функции, от тех же звуковых профилей до управления камерой. Клавиша различает однократное, двукратное и продолжительное нажатие, от чего ее назначение может меняться. В остальном же – да, обычный корпус обычного смартфона в 2025 году.

Комплект бедный – в коробке нет не только чехла, о чем я говорил выше, но и зарядного устройства, только кабель USB Type-A-USB Type-C.

OnePlus 15 работает под управлением Android 16 с оболочкой Oxygen OS 16. Как понимаете, это уже не «чистый Android» с некоторыми фирменными фишками, а слегка перелицованная Color OS, применяющаяся на смартфонах OPPO и realme. Главная особенность смартфонов OnePlus – больше не их главная особенность, они теперь как все.

Тем не менее, с Color OS 16/Oxygen OS 16 мы еще не знакомились – до этого на все смартфоны брендов BBK, вплоть до совсем свежего realme 15 Pro, ставилась Android 15 с предыдущей же версией оболочки.

Интерфейс оболочки Oxygen OS 16 на смартфоне OnePlus 15

Про дизайн оболочки, распространяя разговор на другие смартфоны концерна, в данном случае говорить большого смысла нет – при том, что функционально тут именно ColorOS, значки оформлены все же по-своему – какое-то своеобразие у OnePlus все же должно быть. Фирменная панель быстрого доступа к ряду настроек Shelf на месте (вызывается смахиванием вниз от середины экрана), особые приложения (магазин OnePlus Store и сообщество OnePlus Community, бесполезные в России, а также вполне полезный сервис клонирования телефона) на месте, набор типичных приложений для OPPO/realme/OnePlus тоже. Глобально оболочка по сравнению с Oxygen OS 15, которую мы видели на OnePlus 13, не изменилась. Работает она очень плавно (говорят, изменился движок, но проблем со скоростью и стабильностью не было и прежде), занимает в памяти она очень мало места по современным меркам – чуть более 10 Гбайт.

Но кое-что новое все же в Oxygen OS 16 все же появилось. Попробуйте угадать, что. Да, конечно, это было элементарно – новые функции, связанные с нейросетями. В OnePlus 15 оказались сосредоточены все актуальные для смартфонов концерна ИИ-функции, в отличие от OnePlus 13, где набор был сокращен. Это ИИ-автор (редактирование текстов при помощи нейросетей), перевод с ИИ (как текстовый, так и голосовой на лету – но в смартфоне, попавшем к нам на тест, были только китайский и английский языковые пакеты), расшифровка голоса с ИИ (работает с русским языком) и диктофон с ИИ (по сути, дублирует предыдущий пункт). Доступно редактирование фотографий с использованием технологий машинного обучения, причем имеются и новые фишки: к возможности удалить объекты, повысить резкость, убрать блики, убрать смаз, добавлены возможность автоматически изменить компоновку фото («Компоновка с ИИ»), автоматически изменить тон («Светотени с ИИ») и даже изменить лицо («Идеальный снимок с ИИ»). Поясняю – в последнем случае смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты замены лица на более удачное, причем достаточно удачно подстраивает освещение и цвет.

ИИ-функциональность смартфона OnePlus 15

Совсем новая функция – «Пространство разума», своеобразный дневник, который помогает вести нейросеть. В него вы можете сохранять скриншоты экрана и голосовые записи, которые смартфон распознает и дает в той или иной степени правильные комментарии; также можно вводить текст самостоятельно. Интересная штука, но работает пока чуть криво – комментарии не всегда корректны, нет возможности сохранять фото (только скриншоты, причем ИИ обращает внимание на значки, которые при этом находятся на экране). «Пространство разума» по умолчанию как раз повешено на новую многофункциональную клавишу смартфона – одно нажатие делает скриншот и отправляет его в дневник, продолжительное нажатие включает диктофон.

c

Сканер отпечатков тут ультразвуковой, который быстро работает и реагирует на прикосновение в том числе влажных пальцев. То есть разблокировать при помощи отпечатка можно даже в дождь. Расположен он высоко на экране, тактильный отклик есть и при удачном, и при неудачном срабатывании, анимации симпатичные (и их можно настраивать) — в общем, все здорово. Имеется возможность продублировать сканер системой распознавания лица, работающей на основе фронтальной камеры — она не так надежна, как дактилоскопический датчик, рекомендовать ее как полноценную его замену не могу, зато срабатывает распознавание лица мгновенно, даже палец не успеваешь поднести к сенсору.

⇡#Дисплей и звук

В OnePlus 15 установлен LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2772 × 1272 точки (плотность пикселей — 450 ppi). Формат — 20:9. Как можно заметить, экран стал чуть меньше, чем у OnePlus 13, при этом и плотность пикселей стала ниже – не могу сказать, что эти недостающие 60 пикселей на дюйм там бросаются в глаза, но сам факт упрощения налицо. Зато повышена частота экрана – теперь она достигает 165 Гц.

Причем такая частота заявлена не для красивой строчки в пресс-релизе, она правда достигается в процессе использования, в том числе и в некоторых играх (мне удалось зафиксировать такой уровень в CoD Mobile, в PUBG Mobile частота ограничилась 120 Гц). В интерфейсе и базовых приложений выше 120 Гц частота не поднимается. Используется технология LTPO (но неизвестно, какого поколения, кстати – в отличие от предшественников), которая позволяет гибко менять частоту в диапазоне от 1 до тех самых условных 165 Гц.

C яркостью у дисплея OnePlus 15 полный порядок. Наши измерения (проводятся при искусственном свете светодиодных ламп, авто-подстройка яркости в доступном для регулировки диапазоне отключена) показали уровень 877 кд/м2. В динамике же (как мы знаем, скрытая автоподстройка яркости с возможностью кратковременно поднимать пик есть сейчас везде) заявлен пик в 1600 кд/м2 (на солнце или при воспроизведении HDR-контента). Также экран сертифицирован по стандарту Dolby Vision.

Настройки экрана в Oxygen OS 16 не поменялись. Можно настроить темную тему(более/менее контрастная, некоторые конкретные настройки и возможность применять ее к избранным приложениям), есть возможность поменять разрешение дисплея (либо предоставить менять его, в зависимости от ситуации, самому смартфону), включить режим «Защита глаз» с теплыми тонами и дополнительными настройками (в число которых входит, к примеру, снижение мерцания, фактически убирающее раздражающий многих эффект ШИМ – базовая частота ШИМ при этом не называетсмя), позволить смартфону программно повышать резкость и насыщенность, а также яркость для HDR-видео. Также есть автоматическая подстройка цветов под внешнее освещение. Можно менять цветопередачу, для чего предусмотрены три базовых предустановки: «стандартный», «естественный» и «яркий» с возможностью подстройки цветовой температуры под каждую из них. Кстати, при первой настройке смартфона предлагается выбрать между «естественной» и «яркой» цветопередачи, без опции выставить ее по умолчанию. Я протестировал экран OnePlus 13 со всеми тремя предустановками при цветовой температуре, выставленной по умолчанию.

В «стандартном» режиме цветопередачи цветовое пространство сужено до классического охвата sRGB. Гамма в норме (средний показатель – 2,18), кривые стабильны. Цветовая температура приближены к эталону (стабильный график в районе 6 500 К). Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 0,92 при эталоне в 2,00 и верхней границе нормы в 3,00.

В режиме «Естественный» цветовое пространство и гамма те же, что и в «натуральном» режиме, но цветовая температура чуть повышена – примерно на уровне 7 000 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 1,55.

В «ярком» режиме цветовое пространство расширяется до уровня DCI-P3. Гамма чуть повышается (до среднего уровня 2,23), температура – та же, что и в «натуральном» режиме, а среднее отклонение по таблице Color Checker составляет уже 2,74. Чуть менее точные цвета, но при расширенном охвате все равно попадают в пределы нормы.

Звуковые возможности для флагмана вполне обыденные. Стереодинамики присутствуют, но не два выделенных, а пара «разговорный + выделенный» (пусть и с прорезью вывода динамика на верхнюю грань). Мини-джека, само собой, нет. Но имеется поддержка всех ключевых профилей Bluetooth (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, LDAC), также смартфон сертифицирован Dolby Atmos.

Повторюсь, OnePlus 15 – один из первых анонсированных смартфонов с флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, и первый, попавший к нам на тест. И это, пожалуй, ключевое его свойство.

В своем нейминге Qualcomm окончательно заплутала в трех цифрах, отказавшись сначала от цифрового индекса, затем от простого обозначения серии и поколения (последним в этом роде стал 8 Gen 3), и вот теперь от лаконичного Elite без номера. Придумывать каждый раз «элитное» наименование сложно, а обозначать как-то новую платформу надо – вот и вернулись к тому самому Gen, только почему-то сразу Gen 5. В общем, традиционная ловушка, в которую попадают китайские производители техники, теперь сработала на американского чипмейкера.

Если же не рассуждать про означающем, а сосредоточиться на означаемом – архитектуре свежего чипсета, то самым простым описанием будет «плавная эволюция Snapdragon 8 Elite». На самом деле, прошлое поколение действительно заслуживало какого-то нового имени со своими совсем новыми ядрами и техпроцессом в 3 нм. Здесь же – вполне рядовое развитие те же идей, но с обязательным приростом производительности по всем параметрам.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 сделана на базе восьми числительных ядер, разделенных на два кластера: два старших ядра Oryon V3 Phoenix L тактовой частотой 4,6 ГГц и шесть Oryon V3 Phoenix M частотой до 3,62 Гц. Графическая подсистема – Adreno 840 тактовой частотой 1,2 ГГц и поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу. Естественно, обновлены и сигнальный процессор, отвечающий за обработку информации, поступающей с камеры, и нейропроцессор.

Авторы платформы обещали общий прирост производительности примерно в 35% при сокращении энергопотребления. Что же, по производительности не соврали – примерно так и получается. 8 Elite Gen 5 значительно превосходит 8 Elite во всех бенчмарках. Более того, превосходит она и актуальную платформу Apple, которая пробыла на вершине табелей производительности меньше двух месяцев – у Qualcomm снова официально самый мощный мобильный чипсет в мире. Что это означает на практике? Да ничего особенно заметного для пользователя – все, что летало, будет летать точно так же. Разве что да – поддержка 165 Гц и 165 кадров в секунду тут действительно обеспечивается, как минимум в избранных проектах. Мощь избыточная, игровые возможности OnePlus 15 для смартфона кажутся неограниченным.

Результаты синтетических тестов OnePlus 15

Но именно что кажутся – ограничивает их чрезмерное тепловыделение платформы, с которым не справляется хваленая система охлаждения смартфона, хотя на нее в презентации OnePlus делала особый акцент. В ресурсных тестах гарантирован перегрев аппарата, ни один из нашего стандартного пакета завершить гаджет не смог. Во время обычных тестов корпус нагревался вплоть до температуры 49°C – до перегрева и остановки дело не дошло, но в руках такое устройство держать уже почти невозможно. В реальных условиях, при долгих игровых сессиях до совсем запредельных температур гаджет не нагревался, но все же было жарковато. Так что до идеального игрового смартфона OnePlus 15 не хватает качественного охлаждения – с «горячей» платформой, как и в случае с предшественником, производитель не справился.

Само собой, Snapdragon 8 Elite 5 поддерживает самую быструю память, которая тут и установлена: используются накопители стандарта UFS 4.1 (емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт) и оперативная память LPDDR5x (от 12 до 16 Гбайт) с возможностью расширения за свет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe был OnePlus 15 в версии 16+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В OnePlus 15 есть и 5G-модем (список поддерживаемых диапазонов есть в таблице характеристик), и, конечно же, 4G-модем. По диапазонам для глобальной версии смартфона сказать сейчас ничего нельзя – на момент тестирования список недоступен. При этом глобальная версия, которая и оказалась у нас на тестировании, работала в сетях стабильно, никаких проблем с LTE я не заметил.

Есть VoLTE. Физических слота для симок — два, для карточек nano-SIM. Поддержка eSIM имеется – по крайней мере, в китайской версии cмартфона.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, NFC. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

Камера

В OnePlus 15 установлены три камеры, отвечающие, соответственно, за три фокусные расстояния. Все три получили 50-мегапиксельные сенсоры, как и у OnePlus 13, но все модули изменены.

Главная камера основана на базе сенсора Sony IMX906: 1/1,56", 1,0 мкм. И это – даунгрейд в сравнении с предшественником, на котором был установлен более крупный двухслойный сенсор серии LYTIA. Разрешение при этом то же – 50 мегапикселей (схема расположения пикселей – Quad Bayer). Сенсор дополняется оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм и светосилой f/1,8 (опять же, менее светосильным, чем у OnePlus 13), с гибридным автофокусом (фазовый + контрастный с лазерным «дальномером») и оптическим стабилизатором.

В телефотокамере используется сенсор Samsung ISOCELL JN5 (1/2,76", 0,64 мкм), работающий в связке с оптикой, обладающей ЭФР 80 мм, светосилой f/2,8, с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. Тут мы отмечаем выросшее фокусное расстояние (и увеличенный зум), но при более «мелком» сенсоре (такой в прошлом поколении смартфона был установлен на широкоугольный модуль) и пониженной светосиле. Объектив, к слову, обычный, не перископический. В широкоугольной камере установлен сенсор OmniVision OV50D (1/2,88", 0,61 мкм). С ним работает оптика с ЭФР 16 мм, светосилой f/2,0, с фазовым автофокусом и без стабизатора.

Три Quad Bayer-сенсора обеспечивают раздолье с доступными фокусными расстояниями – помимо естественных, обеспечиваемых базовым ЭФР оптики, есть также варианты зума «гибридного», с кропом от 50-мегапиксельной картинки (и «допиливания» при постобработке). Помимо двукратного зума (кроп от главной камеры) также теперь доступен семикратный зум (кроп от телефотомодуля с его 3,5-кратным приближением. Но пройдемся по всем опциям по порядку.

На главную камеру (со стандартным фокусным расстоянием – здесь это 24 мм) OnePlus 15 снимает очень хорошо. Днем к картинке не придерешься – широкий динамический диапазон, приличная цветопередача (это относится, собственно, к съемке с любым фокусным расстоянием), отличная детализация, пусть и с легким «перешарпом» - при постобработке смартфон старается все же порой чрезмерно. Ночью смартфон выдает стабильно детализированную картинку – да, контурная резкость еще повышается, при подробном рассматривании снимков на большом экране это бросается в глаза – но в «естественной среде обитания» (на экране смартфонов) изображение смотрится отлично. Качественно прорабатываются света и тени, смаз встречается нечасто.

При двукратном («гибридном») зуме днем действительно не чувствуется потерь в качестве – слегка проседает динамический диапазон, в остальном картинка радует. Ночью же, несмотря на заметное повышение контурной резкости, падает общая детализация, фотографии получаются замыленными. На экране смартфона это почти не заметно, на экране монитора же работа шумоподавления уже обращает на себя слишком много внимания.

С 3,5-кратным зумом OnePlus 15 снимает отлично – картинка радует уже значительно больше, чем в случае с масштабированием «гибридным». Высокая резкость без «побочек», стабильность что днем, что – немного неожиданно – ночью. Высокий уровень. Самое удивительное, что семикратный «гибридный» зум реализован лучше двукратного – при том, что последний берет кроп от более крупного сенсора. Но здесь мы видим более мягкую работу с контурной резкостью и не столь агрессивное шумоподавление – общей размытости при съемке со слабым освещением не проявляется. Да, есть и «перешарп», и довольно заметное вмешательство ИИ при дорисовывании мелких деталей, но общий уровень, в любом случае, высокий.

В широкоугольном модуле уменьшен угол обзора в сравнении с тем, что мы видели на OnePlus 13 (кстати, он сужается уже второй раз подряд), общее качество изображения нормальное: детализация хорошая, динамический диапазон ниже, чем в случае с другими модулями, но не падает уж слишком низко. Ночью картинка замыленная, с провалами в тенях, но камера остается рабочей.

Помимо «обычных» расширенного угла обзора, стандартного угла обзора и нескольких вариантов зума, OnePlus 15 предлагает возможность минимального сдвига фокусных расстояний для основной и телефотокамер, получая три опции для первой (24, 28 и 35 мм) и два – для второй. Причем не для оптического зума, а для «гибридного», слегка раздвигая тем самым возможности масштабирования при помощи камеры смартфона: помимо семикратного зума (170 эквивалентных миллиметра) доступен также десятикратный (243 мм). Если для главной камеры изменения в качестве изображения практически незаметны, то для зума, конечно, уже сильно обращают на себя внимание – изображение становится более «пластилиновым», при этом не могу сказать, что режим нерабочий – картинка вполне приятная, сделанные с этим фокусным расстоянием фотографии вполне можно выкладывать в соцсети.

Все три камеры исполнены по схеме Quad Bayer, да еще и с одинаковым разрешением, и логично, что с тремя базовыми фокусными расстояниями можно снимать как в разрешении, предусмотренном по умолчанию (12,5 Мп), так и с повышенным разрешением (50 Мп). Примеры – выше. В очередной раз повторю, что выигрыша в качестве подобный способ съемки не дает, но файлы при этом занимают значительно больше места (от 11 до 30 Гбайт и даже более).

В OnePlus 15 ночной режим интегрирован в базовый – при съемке ночью он активируется автоматически. При желании его можно отключить – или, наоборот, активировать принудительно в специальной вкладке — если вдруг он не активируется сам, а качество съемки вас не устраивает. Разницы между «интегрированным» и «выделенным» ночными режимами нет – «выдержка» (по сути, не выдержка, а длина серии снимков, сделанных с разной экспозицией, которые затем объединяются в одну фотографию) не меняется. Он работает не слишком агрессивно, подтягивая общую яркость и насыщенность, но не меняя характер снимков полностью. Отличить постфактум, какие фотографии были сделаны в ночном режиме, какие – в обычном, было весьма непросто.

Примеры съемки с фильтрами

Имеется набор фильтров, тонирующих снимки разными способами. Набор для ночной и дневной съемки отличается, причем ночные фильтры более эффектны (но выбор меньше).

Макросъемка ведется на все модули, но лучше всего для этого подойдет телефотокамера – относительно короткофокусная и выдающая при съемке крупным планом наиболее эффектную картинку, с приятным естественным боке и достойной резкостью.

Портретный режим в OnePlus 15 практически не изменился в сравнении с тем, что мы видели на OnePlus 13: три фокусных расстояния, искусственное размытие заднего плана (с выбором «диафрагмы»), настраиваемая ретушь, набор тех же фильтров, что и при стандартной съемке и три особых фильтра, меняющих эффект освещения в кадре. Подобные опции мы видим и на других смартфонах брендов, входящих в концерн BBK – в данном случае световые эффекты, к примеру, даже чуть беднее, чем в случае с realme 15 Pro, где установлена более совершенная вспышка (и, соответственно, улучшена работа в портретном режиме с искусственным светом). Добавлю, что фильтры и настройки освещения можно совмещать. Качество съемки высокое — резкость где надо, ретушь (при необходимости) применяется достаточно аккуратно, размытие корректное, хотя, конечно, с выбивающимися прядями никакой смартфон не справляется так, как любая камера с естественным боке.

Приложение камеры в меру функциональное: есть режим с ручными настройками с возможностью снимать в формате RAW (и формате RAW+JPEG), можно активировать ручное управление HDR (по умолчанию смартфон сам решает, когда надо применять склейку), включить или отключить следящую фокусировку; также ручной режим теперь поделен на два – с более или менее подробными возможностями по настройке (и называется «Мастер»). Отмечу исчезновение фильтров XPan и вообще упоминаний бренда Hasselblad – контракт со знаменитым шведским производителем среднеформатных камер, судя по всему, закончился.

Примеры съемки на тыльную камеру OnePlus 15

OnePlus 15 позволяет записывать видео в 8К с фиксированной частотой 30 кадра в секунду — только на главную камеру. В разрешении вплоть до 4K с частотой до 60 кадров в секунду можно снимать на все камеры, причем переключаясь между ними в процессе. Есть и опция съемки видео в 4К-разрешении с частотой 120 кадров в секунду – на главную камеру и зум-модуль Есть электронная стабилизация даже при съемке при любом разрешении – весьма эффективная; если вам ее не хватило, можно активировать усиленную стабилизацию, доступную при в форматах вплоть до 4K 60p. Можно снимать в формате HDR Dolby Vision – тоже в 4К-разрешении, в том числе и при 120 кадрах в секунду. Можно снимать с размытием фона и ретушью – в 4К при 30 кадрах в секунду, а также с применением фильтров — в Full HD при 30 кадрах в секунду. Есть замедленная и ускоренная съемка и режим профессиональной съемки с подробными настройками и возможностью записи LOG-видео. Качество съемки очень высокое.

Фронтальная камера — та же, что и на OnePlus 13. Используется сенсор Sony IMX 615: 32 мегапикселя, габариты 1/2,74", размер пикселя — 0,8 мкм. Объектив — светосилой ƒ/2,4, без автофокуса и вспышки. Несмотря на высокое разрешение, это не Quad Bayer-сенсор, съемка ведется с разрешением 32 Мп. Есть два варианта фокусного расстояния (используется небольшой кроп, но разницы в качестве съемки не чувствуется). Имеется портретный режим, с размытием фона и ретушью, те же фильтры, что при съемке на тыльную камеру. Качество съемки очень достойное – резкость выставлена правильно, угол широкий, но не чрезмерно, цвета корректные.

OnePlus 15 получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 27,74 Вт·ч (7300 мА·ч, 3,8 В). Учитывая обещания Qualcomm об улучшенной энергоэффективности новой платформы, можно было бы подумать, что заряд смартфон может держать аномально долго. Но увы, это не так – под нагрузкой (причем не обязательно очень интенсивной – достаточно обычного «съемочного» дня в поездке, например) батарея садится уже к вечеру. То есть световой день (особенно осенний) OnePlus 15 обязательно продержится, но не более того – рекордов он не поставит, да даже в группе лидеров не будет.

bench/battery

При этом в нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi OnePlus 15 продержался более 28 часов — уровень очень высокий; с равномерной нагрузкой гаджет справляется отлично, а вот с разнообразной и разнонаправленной – уже не так здорово.

Напомню, в комплекте с тем OnePlus 15, что оказался у нас на тесте, зарядного устройства не оказалось – это, очевидно, версия, предназначенная для Европы, там так принято. Не могу сказать, как будет с российской версией – идентичный ли будет у нее «комплект» или нет. Но в теории смартфон поддерживает зарядку мощностью 120 Вт, который позволит наполнить смартфон энергией полностью примерно за 40 минут. Сторонние системы (Qiuck Charge, Power Delivery) поддерживаются с мощностью до 36 Вт. Также есть поддержка беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт, но для высокой скорости надо покупать специальный адаптер AirVOOC, от стандартной зарядки Qi смартфон забирает энергию с низкой скоростью. Есть и обратная беспроводная зарядка (мощностью 10 Вт).

OnePlus возвращается в Россию официально – и делает это очень мощно. Во всех смыслах этого слова – OnePlus 15 действительно самый производительный смартфон этой осени. По крайней мере, до появления в продаже всей остальной плеяды, разом выпущенной концерном BBK. Да, впечатление слегка смазывает «горячность» модели – с тепловыделением мощного чипсета справиться у инженеров OnePlus не получилось, но в реальных задачах (а не ресурсных тестах) все со смартфоном более-менее в порядке.

Если подходить к новому флагману OnePlus комплексно, то можно зафиксировать выполнение всей обязательной программы: тройная тыльная камера неплохого уровня, «плоский», как это сейчас модно, дизайн, прочный корпус с отменной влагозащитой, быстрая зарядка, батарея огромной емкости (правда, держит заряд гаджет не сообразно этой емкости). Каких-то явных промашек производитель не допустил и даже добавил изюминку в виде экрана с частотой аж в 165 Гц, которая при этом действительно работает в некоторых играх! При цене от 50 тысяч рублей недостатки кажутся совсем незначительными, а достоинства очень выпуклыми — у OnePlus вполне может получиться в этом году полноценный «убийца флагманов», хотя, казалось, от этой характеристики смартфоны бренда давно и окончательно ушли.

Достоинства:

замечательно настроенный и яркий AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 165 Гц (которая реально доступна в некоторых играх);

отличная производительность, очень быстрая память;

хорошее качество фотосъемки на все три камеры, действительно качественная съемка портретов;

высокое качество видеосъемки, изобилие опций при съемке;

емкая батарея + очень быстрая зарядка;

шикарный тактильный отклик;

легкая и быстрая программная оболочка (но да, это копия ColorOS);

интересные ИИ-возможности;

корпус с влагозащитой IP68/IP69К.

Недостатки: