Обзор смартфона Apple iPhone 17 Pro Max: батя в городе

По не совсем пока понятным для меня причинам очередная обновка iPhone по ощущениям действительно вызвала мощный прилив хайпа, как в былые времена – хотя много лет подряд казалось, что эта тема идет на спад, и это дорога в один конец. То ли обновление дизайна (не радикальное, но все же) так сказалось, то ли тонкий iPhone Air самим фактом своего существования поспособствовал (о нем мы тоже обязательно поговорим чуть позже), но факт есть факт. Про базовый iPhone, как раз-таки получивший старый дизайн, уже рассказал мой коллега Андрей Созинов – в этом же обзоре он подробно коснулся весьма радикально обновленной ОС iPhone 26 с интерфейсом Liquid Glass, так что здесь о софте мы будем говорить кратко.

Тем более и помимо софта тут есть, о чем рассказать: iPhone 17 Pro Max – на удивление комплексное обновление iPhone 16 Pro Max, в котором приходилось с лупой выискивать что-то новое и после говорить о новой кнопке как о каком-то там факторе дополнительной рыночной привлекательности. Что ж, посмотрим, каким сделала Apple в этом году свой главный флагман.

Apple iPhone 17 Pro Max Apple iPhone 16 Pro Max HUAWEI Pura 80 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Google Pixel 10 Pro XL Дисплей 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2868 × 1320, 460 ppi; 120 Гц 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2868 × 1320, 460 ppi; 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276, 459 ppi; 120 Гц 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120, 498 ppi; 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2992 × 1344 точки (486 ppi); 120 Гц Защитное стекло Ceramic Shield 2 Ceramic Shield glass (2024) HUAWEI Kunlun Glass 2 Corning Gorilla Armor 2 Corning Gorilla Glass Victus 2 Процессор Apple A19 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,26 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,6 ГГц) Apple A18 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,04 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,2 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Google Tensor G5: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,78 ГГц + 5 × ARM Cortex-A725, частота 3,05 ГГц + 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,25 ГГц) Графический контроллер Apple A19 Pro GPU (6 ядер) Apple A18 GPU (6 ядер) Maleoon 920 [неофициальная информация] Adreno 830 PowerVR DXT-48-1536 Оперативная память 12 Гбайт 8 Гбайт 16 Гбайт 12/16 Гбайт 16 Гбайт Флеш-память 256/512/1024/2048 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 (международная версия) LTE, диапазоны зависят от версии. В международной версии: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 (международная версия) Диапазоны зависят от версии. В международной SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 Нет (международная версия)

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79(международная версия) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.3 5.2 5.4 6.0 NFC Есть (Apple Pay) Есть (Apple Pay) Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Четверной модуль: 48 + 48 + 48 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 100 мм), фазовый автофокус во всех модулях, стабилизация - в главном модуле и телефотомодуле, светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 + 48 + 12 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 120 мм), фазовый автофокус, оптическая стабилизация - в основном модуле и телемодулях, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 40 + 48 Мп, ƒ/1,6-4,0 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4-3,6 (ЭФР от 13 до 212 мм), двухобъективный телефотомодуль, фазовый автофокус во всех модулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 Мп, ƒ/1,7 + 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/3,4 + 10 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный - на главной), одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 48 Мп, ƒ/2,8 + 48 Мп, ƒ/1,7 (диапазон ЭФР от 12 до 113 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки + биометрический датчик/датчик глубины Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки + биометрический датчик/датчик глубины 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 42 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 18,88 Вт·ч (4832 мА·ч, 3,8 В); зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 3.2) Несъемный аккумулятор: 16,88 Вт·ч (4441 мА·ч, 3,8 В); зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 2.0) Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Размер 163,4 × 78 × 8,8 мм 163 × 77,6 × 8,3 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм 162,8 × 77,6 × 8,2 мм 162,8 × 76,6 × 8,5 мм Масса 233 грамма 227 граммов 234 грамма 218 граммов 232 грамма Защита корпуса IP68 IP68 IP68/IP69 IP68 IP68 Операционная система iOS 26 iOS 18 EMUI 15 (без сервисов Google) Android 15, оболочка One UI Android 16 Актуальная цена От 150 990 рублей От 100 000 рублей 139 999 рублей От 84 990 рублей (неофициальные продажи), от 109 990 рублей (официальные продажи) От 103 990 рублей

Глобально iPhone 17 Pro/Pro Max сохранил фирменные обводы айфонов, к которым мы привыкли за последние пять лет. Плоские грани, передняя и задняя панель, «конфорки» камер в углу задней панели, овальный вырез Dynamic Island на экране. Из добавленного не так давно отмечаем скругленные ребра, благодаря которым огромный и плоский смартфон достаточно удобно держать в руке.

Изменения же коснулись в первую очередь материалов и деталей оформления задней панели. Apple отказалась в своих старших смартфонах от титана в отделке корпуса, заменив его на куда более дешевый алюминий – компания из Купертино никогда не упустит шанса сэкономить на себестоимости ради сохранения циклопической маржинальности. Более того, теперь задняя панель не прикрыта цельным куском закаленного стекла, а в значительной части выполнена из того самого алюминия. Стекло вписано в металлическую рамку – и то только ради того, чтобы сохранить возможность беспроводной зарядки.

Кому-то подобное решение пришлось по душе – мол, выглядит более монолитно, ведь грани плавно перетекают в спинку. Но, на мой вкус, наоборот, монолитностью особо и не пахнет, стеклянная вставка смотрится как немного неряшливый чехол – со встроенным пауэрбанком, такие очень распространены. Но здесь это не чехол, а сам корпус, снять его и насладиться однородным по фактуре смартфоном не выйдет. Вдобавок хорошо известны особенности алюминиевого корпуса iPhone 17 Pro/Pro Max – он очень легко царапается, отчего смартфон предлагается почти в обязательном порядке носить в чехле (покупаемом отдельно, понятное дело, это же Apple). В нашем случае за две недели тестирования механических повреждений гаджет не получил, но в интернете достаточно примеров куда менее удачного пользовательского опыта.

Блок камер расползся почти на всю ширину задней панели, на манер того, что предлагает уже довольно давно Google в своих Pixel. Смотрится… ну, нормально, скажем так – как минимум не хуже, чем раньше. Но и не могу сказать, что лучше. Важно, что по-другому, и то хлеб! Правда, есть и побочный эффект – этот наплыв сильнее выступает над корпусом, чем раньше, словно мы говорим о китайских смартфонах.

При сохранении диагонали экрана и только что упомянутом выпирающем островке камер iPhone 17 Pro Max стал заметно толще (8,8 мм против 8,3 мм), чуть шире и тяжелее – 233 грамма. На один грамм тяжелее Google Pixel 10 Pro XL, на один грамм легче самого тяжелого флагмана сезона – HUAWEI Pura 80 Ultra. Алюминий тяжелее титана, все ожидаемо, но вот что смартфон будет настолько толще – сюрприз. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68 (это база, но не более, конкуренты порой предлагают уже защиту класса IP69), экран (и задняя панель частично) прикрыт закаленным стеклом Ceramic Shield Glass 2.

Цветовых вариации три: две – скромные и «безопасные», серебристая и темно-синяя (как в нашем случае), а еще об одной как раз все только и говорят – речь об оранжевом айфоне, который должен стать люто популярным в Нидерландах. Ну и мне он понравился, само собой – я давний адепт ярких красок в гаджетах.

Функциональные элементы те же, что и у предшественника: клавиша питания и клавиши регулировки громкости разведены по противоположным граням, место переключателя звуковых режимов заняла многофункциональная Action-кнопка, есть и дополнительная комбинированная (механическая и сенсорная одновременно) клавиша управления камерой – не знаю, какова статистика по обращениям к ней, но я ей за время тестирования просто не пользовался. Пару раз дотронулся в целях очередного ознакомления, но больше в голову к ней обращаться не пришлось. Вероятно, при частой съемке видео, особенно в горизонтальной ориентации ситуация изменится, хотя тоже вряд ли – в процессе съемки она по-прежнему недоступна, умеет только запускать и останавливать съемку видео.

Комплектация, как обычно, почти отсутствующая – без зарядного устройства и чехла. Только смартфон, документация и кабель USB Type-C–USB Type-C (зато кабель хороший, длинный и в тканевой оплетке).

iPhone 17 Pro Max работает «из коробки» под управлением iOS 26 – и тут, конечно, ничего нового, Apple раздает актуальную версию своей операционной системы сразу на множество айфонов. В данном случае – начиная аж с iPhone 11.

Да, версия эта по сравнению с актуальными смартфонами порой урезанная – где-то отображение информации на заблокированном экране недоступно, где-то еще что, но каких-то особенностей в сравнении с тем же iPhone 17 у iPhone 17 Pro Max в программном плане нет. Так что могу только отослать к нашему обзору базовой модели, а здесь ограничиться своим мнением по поводу полностью сменившей дизайн-код операционки.

Интерфейс операционной системы iOS 26 на смартфоне iPhone 17 Pro Max

Согласен с Андреем Созиновым, сделавшим обзор iPhone 17, с тем, что сам по себе интерфейс Liquid Glass с полупрозрачными элементами и перерисованными шрифтами выглядит не хуже и не лучше прежнего. Точнее, мнения могут быть разные – это сугубо дело вкуса. Мне скорее нравится. Другое дело, что местами полупрозрачные элементы действительно сливаются с фоном, особенно уведомления на заблокированном экране – приходится лишний раз разблокировать смартфон и смотреть сообщение целиком. Также из-за полностью сменившегося дизайн-кода некоторые приложения работают неидеально, но это действительно вопросы времени, скоро все адаптируется. Любые текущие неудобства можно списать на то, что ОС свежая, и нужно время всем на притирку, в том числе и пользователям. Хотя, к примеру, приложение камеры с горизонтальной каруселью «невидимых» (пока не начнешь мотать, не поймешь, что они там есть) режимов съемки мне не понравилось довольно активно – хотя за пару недель привык и к нему.

Что касается функциональности, то каких-то кардинальных изменений в сравнении с iOS 18 нет, а главная фишка системы, ИИ-подсистема Apple Intelligence, по-прежнему не работает как должно и вдобавок недоступна на ряде рынков, в том числе и в России. Что касается стабильности и быстроты работы, то тут, как обычно у Apple, все для актуальной модели отлично.

Система идентификации пользователя никак не поменялась — это прекрасно знакомая нам много лет Face ID, распознающая лицо пользователя при помощи комплексного метода с использованием фронтальной камеры и датчика глубины. Она не слишком быстра в сравнении с актуальными сканерами отпечатков пальцев, зато почти идеально надежна. Она умеет распознавать лицо в медицинской маске (для этого надо добавить соответствующий образ при записи), работает не только для разблокирования смартфона, но и для доступа в различные приложения без пароля, в том числе и скрытые. В темноте она работает чуть медленнее, но вполне успешно.

⇡#Дисплей и звук

На iPhone 17 Pro Max установлен тот же дисплей, что и на iPhone 16 Pro Max: LTPO Super Retina XDR OLED диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2868 × 1320 точек. Плотность пикселей – 460 ppi.

Панель вполне актуальная по самым разным параметрам – от упомянутых диагонали (больше – нет ни у кого из прямых конкурентов, есть столько же) и плотности пикселей до частоты обновления. Регулировать ее здесь нельзя, но смартфон справляется самостоятельно, меняя частоту в диапазоне от 1 до 120 Гц (тут LTPO) вполне успешно. Выраженного мерцания на низких значениях яркости я не заметил, с эффектом ШИМ здесь более-менее порядок.

Apple заявляет, что яркость может достигать 3000 кд/м2 – и это кое-что новенькое, пиковая яркость заметно подросла. Как всегда у смартфонов бренда, варианты ручного управления параметрами строго ограничены, например автоматическое управление яркостью попросту нельзя, iPhone в любом случае будет решать тут за вас – вы можете руками выставить максимальную яркость, но вскоре можете заметить, что она стала падать при том, что ползунок находится в том же положении. Поэтому пиковая статическая яркость на iPhone стабильно оказывается ниже, чем у конкурентов, гаджет просто не позволяет «руками» выставить что-то больше в условиях, в которых мы измеряем яркость – при относительно неярком искусственном свете. В данном случае уровень составил 534 кд/м2. Но на солнце дисплей проявляет себя хорошо, реальный пик в динамике значительно выше.

Глобально настройки дисплея на iOS 26 не поменялись: вручную настроить цветопередачу нельзя, можно лишь включить/выключить режим автоматической подстройки цветов под внешнее освещение True Tone, выбрать светлую или темную тему оболочки, активировать ночной режим и «поиграть со шрифтами». Расширились возможности настройки отображения информации на заблокированном дисплее (Always-On Display), но это не совсем касается именно настроек.

Я измерил цветопередачу дисплея с отключенной настройкой True Tone – она действительно делает картинку более приятной глазу, но инструментально замерять это «приятно» не имеет смысла. Также результаты наших измерений стоит воспринимать с поправкой на то, что наши тестовые паттерны предполагают гамму sRGB – но в последнее время смартфоны Apple научились подстраиваться и под более узкую гамму, нежели P3.

Цветовое пространство при измерении идеально соответствует охвату sRGB – картинку смартфон подстраивает под контент корректно. Гамма оптимальная — средний уровень 2,18, кривые стабильны. Температура держится на эталонном уровне (6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 1,19, что входит в границы эталонного диапазона (отклонение не более 2,00). Экран iPhone 17 Pro Max настроен превосходно.

Звуковые возможности iPhone не меняются из поколения в поколения. Аналоговый разъем давно в прошлом, «чужие» стандарты передачи данных высокого разрешения по Bluetooth (LDAC, aptX) игнорируются, но есть поддержка AAC с ALAC. С ними работают не только фирменные наушники, но и устройства многих сторонних производителей, но тут надо внимательно проверять. Модуль Bluetooth при этом свежий, версии 6.0. Динамики стереофонические: работает пара из выделенного на нижней грани и разговорного, но они хороши. Отмечаем серьезный запас громкости, достаточно неплохую детализацию и приличное позиционирование звука.

Apple iPhone 17 Pro Max получил полновесную версию свежей аппаратной платформы компании – Apple A19 Pro. На младшие айфоны, напомню, устанавливается урезанный вариант, в этом году он носит имя Apple A19.

В Apple A19 Pro используется шесть вычислительных ядер: два производительных частотой до 4,26 ГГц и шесть энергоэффективных частотой до 2,6 ГГц. Графическая подсистема оснащена шестью ядрами и работает с тактовой частотой до 1,62 ГГц. Техпроцесс – 3 нм, но в улучшенной версии N3P. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Есть аппаратное ускорение трассировки лучей, используется улучшенный нейропроцессор (но оценить это в условиях урезанной ИИ-функциональности невозможно).

В прошлом году, напомню, айфоны чуть ли не впервые уступали по производительности актуальным флагманам на Android со свежей платформой Qualcomm. В этом году такой промашки Apple не допустила – по крайней мере, до выхода нового «снэпдрэгона» доминируя в основным бенчмарках. Не то чтобы эта гонка баллов в синтетических тестах была важна, современные старшие чипсеты довольно давно обеспечивают избыточную мощь, которая элементарно не используется – но факт остается фактом: iPhone 17 Pro Max – самый мощный смартфон на сегодняшний день. Комментировать еще как-то работу его в разных приложениях и играх не вижу смысла.

Результаты синтетических тестов Apple iPhone 17 Pro Max

При этом по троттлингу и нагреву дела у iPhone 17 Pro Max обстоят нормально, но не блестяще. До перегрева при любой нагрузке смартфон у меня не дошел, но нагревался при этом очень заметно, а в ресурсных тестах показал уровень троттлинга до 38%. Не ужасно для флагманского смартфона, но хуже, к примеру, чем у iPhone 16 Pro Max. Хотя, к примеру, в относительно «травоядном» тесте выносливости 3DMark’s Wild Life Stress Test троттлинга не было вовсе – то есть при не слишком серьезной графической нагрузке платформа чувствует себя хорошо, проблемы начинаются только в самых требовательных приложениях.

Оперативной памяти стало побольше – теперь 12 Гбайт. Также появилась версия с накопителем на 2 Тбайт, тут Apple опередила даже китайцев, обычно неумеренных с набиванием смартфонов памятью. Возможности расширения памяти, само собой нет — только iCloud. У нас же на тесте побывала, наоборот, самая «маленькая» версия смартфона, с накопителем на 256 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В новых iPhone, само собой, есть и 5G-модем, и LTE-модуль. Диапазоны зависят от региона, для которого гаджет предназначен – рекомендую ознакомиться с этой информацией перед покупкой (на «сером» рынке бывает всякое), но, как правило, проблем с этим не будет, независимо от региона. VoLTE как не работал, так и не работает. eSIM есть, и в американской версии, к примеру, вообще нет лотка для физической симки, только одна-единственная виртуальная. У нас на тесте такая и побывала.

Остальные беспроводные модули: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 6.0 и NFC (в России бессмысленный в данном случае). Навигационная система работает с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, и делает это вполне успешно.

Apple (да, в принципе, почти никто, кроме, пожалуй, Huawei) редко совершает резкие движения в плане обновления камер на своих флагманских смартфонах, предпочитая есть этого медведя по частям. Но при этом без улучшений почти никакое поколение айфонов не обходится. В iPhone 17 Pro Max апгрейд коснулся телефотомодуля, который, наконец, подтянули по разрешению (да и по габаритам) к общему знаменателю.

Главная камера – та же. Она получила 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX 903 габаритами 1/1,28" (размер отдельного пикселя — 1,22 мкм). С ним работает объектив эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм и светосилой f/1,78. На месте фазовый автофокус (Dual Pixel) и матричный стабилизатор (из объектива Apple стабилизаторы убрала, оставив только стабилизацию самого сенсора). По умолчанию эта камера снимает не в привычном для Quad Bayer-модуля разрешении 12 Мп, а в разрешении 24 Мп. Также доступна опция съемки с несколькими фокусным расстояниями по умолчанию за счет небольшого кропа – 24 мм (по умолчанию), 28 мм и 35 мм. Ну и есть уже привычный «гибридный» двукратный зум. Широкоугольная камера тоже не получила изменений: в ней используется 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX 972 габаритами 1/2,55" (размер отдельного пикселя — 0,7 мкм) с оптикой светосилой f/2,2 и ЭФР 13 мм. Стабилизатора нет, зато есть фазовый автофокус, тоже Dual Pixel.

Телефотомодуль новый – в нем тоже установлен сенсор разрешением 48 мегапикселей, но уже Sony IMX 973. Параметры, при этом, те же, что и у сенсора с широкоугольной камеры: 1/2,55" (с пикселями размерами 0,7 мкм). С ним работает оптика эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм (обеспечивает базовый четырехкратный зум относительно главной камеры) и светосилой f/2,8. Объектив – с матричной стабилизацией и тем же фазовым автофокусом Dual Pixel. Благодаря увеличенному разрешению и схеме пикселей Quad Bayer для этой камеры тоже доступен «гибридный» зум – на этот раз восьмикратный. На месте и датчик LiDAR, но он, напомню, не используется непосредственно в съемке.

С разрешением у iPhone 17 Pro Max все организовано еще более тонко, чем раньше. Все три камеры, оснащенные Quad Bayer-сенсорами, снимают по умолчанию в разрешении 24 мегапикселя, при этом в настройках при желании можно сменить базовое разрешение на 12 мегапикселей – пострадает детализация, зато файлы будут меньше «весить». С «гибридным» зумом (и двукратным, и восьмикратным) по умолчанию смартфон снимает в разрешении 12 Мп, и тут ничего изменить уже нельзя. Для трех «оптических» же фокусных расстояний можно активировать съемку в максимальном разрешении (48 Мп). Управление разрешением организовано немного криво – в первый раз для этого надо лезть в раздел «Камера» в общих настройках, но там можно выбрать опцию вывода этих параметров на главном экране съемки.

Также доступна съемка в RAW – в этом формате тоже есть доступен выбор: 48 и ли 12 мегапикселей. Снимки сохраняются в формате DNG. Также в меню управления съемкой в «профессиональном» режиме можно выбрать съемку в JPEG с настройкой степени сжатия.

Как я и писал выше, главная камера может снимать с минимальным кропом с тремя фокусными расстояниями, подражающими классической широкоугольной оптике. Примеры – выше. Качество практически не меняется. Apple первой применила такой небольшой кроп в iPhone 15 Pro/Pro Max, теперь же эту функцию подхватили и почти все конкуренты.

Ключевое новшество (восьмикратный «гибридный» зум) мы уже упомянули, так что сразу переходит к разговору о качестве съемки.

Главная камера снимает так же, как и в прошлом году, модуль тот же, «мозги» в этот раз не настраивали по-новому. При дневном свете получаем детализированную, но не «перешарпленную» картинку с приятной цветопередачей и широким динамическим диапазоном. Ночью изображение стабильное по резкости, хотя может показаться уже пережатым, видно, как при постобработке смартфон очень старается сделать картинку более детализированной. Цветопередача – нормальная, хотя в сложных по свету условиях айфон может чуть «желтить». Отмечу, что оптика почти не бликует, фамильная беда смартфонов Apple в этот раз не выражена.

Двукратный зум реализован хорошо, но при сложном освещении (не обязательно ночью) уже очень заметно вмешательство шумоподавления, картинка несколько расплывается, может показаться мыльной. Днем же смартфон чуть перебирает с контрастном – динамический диапазон хорош, но тени излишне выражены.

Камера, обеспечивающая четырехкратный оптический зум, снимает отлично. Днем к фотографиям, сделанным на нее, не придерешься – да, микрорезкости может не хватать в сравнении с главным модулем, к примеру, но общий уровень высокий. Есть шумы даже при нормальном освещении, но выбор в их пользу перед пережатым или слишком сглаженным изображением мне кажется даже плюсом. Важно, что и ночью (или при искусственном свете) камера остается вполне рабочей – шумов становится больше, появляется некоторая замыленность, но процент брака по резкости минимальный, с цветами нет проблем, а шумы не досаждают чрезмерно.

Восьмикратный зум применим без ограничений днем – по качеству картинка, снятая с этим «гибридным» вариантом масштабирования, слабо уступает той, что мы получаем при съемке с четырехкратным зумом. Ночью шумы уже назойливы, сильно падает резкость, а с полутонами смартфон уже может не справляться – места с переходами цветов порой превращаются в кашу. При этом все равно стоит признать этот режим рабочим при съемке с любым освещением – пусть и с ограничениями.

Широкоугольная камера днем выдает непривычно резкую для подобного модуля картинку, но проблемы, которые проявлялись в предшественнике, остались – заметные при малейшем недостатке освещения шумы и общее ощущение пережатости. Ночью же поведение модуля улучшилось – мелкие детали больше не превращаются в кашу, смаз встречается нечасто. Да, картинка шумная и не слишком резкая в целом, но ощущения брака больше не бывает. Просто уровень съемки чуть ниже, чем на главную камеру, но без критичных недостатков.

Общий уровень съемки iPhone 17 Pro Max вызывает уважение – смартфон заметно прокачался относительно предшественника, в первую очередь за счет обретенной возможности снимать с восьмикратным зумом (тем самым почти дотягиваясь до конкурентов вроде Samsung Galaxy S25 Ultra или HUAWEI Pura 80 Ultra – хотя в плане зума последний оторвался далековато), но также и за счет слегка прокачанного широкоугольного модуля. Очень высокий уровень фотосъемки, которого и ждешь от флагманского смартфона, тем более авторства Apple.

Как обычно на iPhone, ночной режим включается автоматически – специальной вкладки для съемки ночью в приложении камеры нет. При желании ночной режим при этом можно отключить его принудительно, коснувшись соответствующего значка или активировать его максимальную «мощность». По умолчанию на съемку с недостатком освещения уходит от 1 до 4 секунд, при активации максимального ночного режима будет уходить до 10 секунд, а, если установить смартфон на штатив – то до 30 секунд.

Выше – примеры съемки с рук с максимальной активностью ночного режима. Мы видим, что снимки приобретают в яркости, шумы сглаживаются эффективнее, баланс между светом и тенями выставляется лучше, при этом картинка оказывается более «перешарпленной».

Специальной макрокамеры в iPhone нет и никогда не было, но со съемкой крупным планом смартфон справляется достойно. Гаджет способен фокусироваться на достаточно близко расположенных объектах, при этом не теряя в глубине резкости и интересном боке. Снимать крупные планы стоит именно на главную камеру со стандартным фокусным расстоянием или с двукратным «гибридным» зумом, остальные не обладают достаточной короткофокусностью для этого (хотя у широкоугольной камеры, напомню, есть автофокус).

Портретный режим в целом почти не изменился, но есть нюансы, связанные с организацией приложения. Дело в том, что снимать портреты можно двумя способами – в стандартном режиме, когда вы наводитесь на человека, в углу появляется значок диафрагмы, позволяющий размыть фон. В этом случае вам доступны все фокусные расстояния, кроме расширенного угла обзора.

В портретном же режиме отваливается восьмикратный зум, зато можно регулировать степень размытия. А фирменные настройки «света», которые давно уже не менялись, есть в обоих режимах. Регулируемой ретуши как не было, так и нет, как нет возможности и отключить ее – айфон, как обычно, сам все решает за пользователя и порой на свой вкус излишне сглаживает картину. К качеству съемки не придраться: работает режим стабильно, резкость на модели держится корректно, тон кожи приятный, боле красивое, размытие в целом осуществляется корректно, а проблемы с выбивающимися локонами – это общая боль для всех смартфонов.

Пример снимка с различными «Полутонами»

На месте и фирменные продвинутые фильтры – «Полутона» (или «Стили» - да, в меню камеры они называются именно стилями, а при активации мы видим заголовок «Полутона»). Пресетов по-прежнему 15, есть гибкая настройка каждого: регулируется тон, цвет (насыщенность) и палитра.

Интерфейс приложения камеры на iOS 26

Выше я частично уже сетовал на запутанный интерфейс, с не слишком очевидной логикой, которая как всегда дополняется необходимостью идти в общие настройки для более тонких регулировок (вроде разрешения или выбора формата – HEIF, JPEG или RAW) – почему не обеспечить доступ к ним из приложения камеры за столько лет? Ладно, к чему риторические вопросы, это Apple. Общая логика и набор режимов те же, чуть поменялись значки, доступ к быстрым настройкам теперь открывается через значки сверху, а не снизу экрана. Режима с ручными настройками как не было, так и нет. Прозрачные плашки вполне нормально смотрятся.

Галерея снимков

По видео дело обстоит так же, как и на iPhone 16 Pro Max – и не скажу, что это сколько-нибудь плохо, уровень по-прежнему как минимум очень высокий. Как максимум – первенство в съемке видео среди всех смартфонов старший айфон не уступил. Он умеет писать 4К-ролики с частотой аж до 120 кадров в секунду, но только на главную камеру (и с двукратным зумом). В 4К с частотой до 60 кадров в секунду можно снимать уже на все камеры, переключаясь между ними на лету (без рывков и без неудобных ползунков), в том числе доступны и два условно «гибридных» варианта масштабирования – в обоих случаях, правда, качество съемки падает очень заметно. Стабилизация работает при любом разрешении и с любой частотой съемки – и весьма эффективна.

Есть возможность снимать в формате HDR с немедленной конвертацией в Dolby Vision HDR в формате 4К 60p. На месте и «Киноэффект» для съемки портретных видео с размытием, причем он вполне применим как днем, так и ночью – и видео с боке айфоны стабильно снимают с отрывом лучше всех на рынке. На месте и функция «Экшн» - усиленная стабилизация, при которой съемка ведется в 4K на широкоугольный модуль, но затем картинка сжимается до 2,8K-разрешения (да, разрешение немного повысилось, раньше было 2К), но при этом становится предельно плавной. Есть всякие неочевидные настройки, вроде возможности выбрать форматы PAL и функция съемки ProRes-видео с максимальным количеством сохраняемой информации (но и огромном весе файлов). Как я и писал выше, и по функциональности, и по качеству видеосъемки – топ-уровень для актуального смартфона.

Селфи-камера в этом году у всех iPhone особенная – мы про нее уже рассказывали в обзоре iPhone 17, но вкратце нужно и здесь повторить. Модуль получил название Center Stage и несет в основе датчик изображения Sony IMX914 нестандартной формы – квадрата с закругленными краями. Такая форма позволяет с равной степенью успеха снимать как вертикальные (привычные для селфи) кадры, так и горизонтальные – для переключения между горизонтальной и вертикальной ориентацией нужно коснуться соответствующего значка в нижней части экрана. Переключение между вариантами ориентации доступно только в стандартном режиме съемки, не специализированном портретном – но тут тоже имеется дублирующий механизм с возможностью активировать искусственное боке касанием специального значка.

Сам по себе сенсор получил разрешение 18 мегапикселей (с пикселями размерами 1 мкм), с ним взаимодействует оптика со светосилой f/1,9 и эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм. С максимальным разрешением фронталка снимает как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации, но для этого надо активировать более широкий угол охвата. По умолчанию выставлен более узкий, при котором разрешение ограничивается 8 мегапикселями. В остальном все привычно для iPhone: настроек минимум, зато доступен ночной режим, съемка видео возможна с разрешением вплоть до 4K 60p, в том числе и в режиме ProRes. Качество съемки отличное – картинка детализированная, но без «перешарпа», тон кожи корректный, ретушь умеренная. А вот качество размытия оставляет желать лучшего – границы по контуру модели обрабатываются очень грубо и с ошибками. В любом случае, система очень необычная, интересная и, что редкость для нынешней Apple, новаторская, да и в целом качество селфи заметно увеличилось в сравнении с прошлыми айфонами.

Apple iPhone 17 Pro Max получил батарею емкостью 18,88 Вт·ч (4832 мА·ч, 3,8 В) – емкость заметно подросла, но, казалось бы, не кардинально. Тем не менее, судя по всему, снова улучшена оптимизация системы (и, вероятно, аппаратный компонентов) – заряд смартфон держит очень здорово. Да, тут помогает и неотключаемая автояркость дисплея, что помогло гаджету в нашем традиционном тесте батареи с воспроизведением видео, но, на самом деле, не слишком активно «ест» аккумулятор новый айфон и в играх или других ресурсоемких приложениях. Свои сутки на одном заряде он выдержит без особенных проблем почти наверняка.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео при включенном Wi-Fi iPhone 17 Pro Max продержался более 29 часов – очередной рекорд в истории наших измерений, продиктованный во многом «мухлежом» с автояркостью (хотя мы для всех принудительно выставляем ее значения на максимум – тут этот максимум оказывается очень уж относительным), но отмечу, что экран оставался достаточно ярким во время всего тестирования.

В комплекте с новыми iPhone, как всегда нет зарядного устройства, в коробке лежит только уже упомянутый шнур USB Type-C – USB Type-C. Он подходит к стандартному заряднику Apple, так что пользователям iPhone при переходе на новую модель не придется покупать новый адаптер. К сторонним адаптерам тоже можно подключать смартфон – главное, чтобы они соответствовали стандарту Power Delivery – теперь версии 3.2. И теперь – аллилуйя – даже со сторонних зарядок с поддержкой PD смартфон умеет забирать энергию мощностью до 40-45 Вт. Есть и новое зарядное устройство собственной разработки мощностью от 40 до 60 Вт (да-да, именно так, с «динамическим повышением»). Так что наполнить энергией iPhone 17 Pro Max можно примерно за 1 час 20 минут – при использовании подходящего адаптера.

На месте и беспроводная зарядка с поддержкой 25 Вт как с фирменной системой MagSafe, так и со сторонними системы Qi2. Есть обратная беспроводная зарядка мощностью 4,5 Вт.

Ну что, можем, наконец, констатировать, что Apple продемонстрировала некоторый прогресс в своем главном флагмане. То есть в этом сезоне получилось и качественно обновить младший iPhone (семнадцатый поддерживает 120 Гц – просто вау!), сделать что-то нестандартное (iPhone Air, о котором мы поговорим позже) и заметно улучшить iPhone Pro.

И нет, дизайн я не могу отнести к улучшениям: замена титана на алюминий (еще и столь «мягкий») может улучшить только финансовое состояние Apple, а дизайнерское решение с вписанной стеклянной панелью в металлическую рамку кажется мне минимум сомнительным, как и оранжевая версия, которая в общем довольно симпатичная, но особого восторга не вызывает; корпус стал еще толще и тяжелее, при этом по защите не находится среди лидеров.

А вот камера, получившая качественно новый телефомомодуль, снимающий и с четырехкратным зумом лучше прежнего (последний, правда, предлагал пятикратное масштабирование), и добавил опцию вполне рабочего восьмикратного зума – это уже серьезно. Также дежурно, но в этот раз по-настоящему значительно выросла мощь, здорово прибавилась автономность, а фронталка действительно впечатляет и технологически, и качеством съемки. Тот случай, когда новый айфон не кажется архаичным на фоне андроидных конкурентов, а в чем-то даже лидирует в плане технологий – при сохранении преимущества в экосистеме и гомогенности «железа» и программной составляющей. Это далеко не идеальный смартфон, но свою плашку с рекомендацией он, пожалуй, по совокупности качеств заслужил.

Достоинства:

наконец-то обновленный дизайн;

самая мощная на данный момент аппаратная платформа + идеальная оптимизация «железа» под софт;

наличие версии с накопителем на 2 Тбайт;

яркий, крупный, идеально настроенный LTPO OLED-экран с поддержкой частоты 120 Гц;

влагозащита IP68, закаленное стекло с защитой от царапин (царапины теперь собирает не экран);

превосходная камера с пятью базовыми фокусными расстояниями – со всеми она показывает себя хорошо как днем, так и ночью;

лучшее среди смартфонов качество видеосъемки;

уникальная фронтальная камера, позволяющая снимать как вертикально, так и горизонтально, не меняя положения смартфона;

отличная автономность и достаточно быстрая зарядка с подобающим адаптером;.

Недостатки:

обновленный дизайн вышел как минимум спорным;

габариты опять выросли;

корпус теперь из алюминия, а не титана, и он слишком легко царапается;

iOS 26 пока сыровата;

ИИ-фишки недоступны за пределами США;

в комплекте нет зарядного устройства;

островок возле фронтальной камеры – это анахронизм, мешающий обзору;

заметный троттлинг по нагрузкой (хотя ситуация лучше, чем у смартфонов на Snapdragon 8 Elite);

нет сканера отпечатков пальцев (хотя Face ID работает превосходно);

нет официальных поставок в Россию;

цена.

За предоставленный на тест Apple iPhone 17 Pro Max благодарим магазин Big Geek.