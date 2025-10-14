Обзор смартфона Google Pixel 10 Pro XL: магнитная аномалия

Мы уже рассказывали о Google Pixel 10 – смартфоне среднего класса, который притворяется флагманом. В этом материале мы подробно поговорили о программных особенностях нового поколения смартфонов гиганта интернет-бизнеса, которые должны служить главной приманкой для потребителя, но делают это со скрипом (из-за недоступности ряда фишек на некоторых рынках). Технологически же и концептуально настоящими флагманами оказываются Google Pixel 10 Pro – с экраном поменьше и побольше. Мы как раз поговорим о самом большом «пикселе», выходящем под биркой XL.

Базовый Pixel 10, напомним, нас скорее разочаровал, но при этом он продемонстрировал заметный прогресс относительно предшественника – хотя бы в количестве (но не в качестве) камер. Новые Pro кажутся при первом ознакомлении с характеристиками совсем рядовыми обновлениями, выполняется только обязательная программа: свежая аппаратная платформа, новые программные фишки, увеличенный аккумулятор. Но, может, что-то скрыто от поверхностного взгляда? Разберемся.

Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel 9 Pro XL HUAWEI Pura 80 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Apple iPhone 17 Pro Max Дисплей 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2992 × 1344 точки (486 ppi); 120 Гц LTPO OLED, 6,8 дюйма, 2992 × 1344 точки (486 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276, 459 ppi; 120 Гц 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120, 498 ppi; 120 Гц 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2868 × 1320, 460 ppi; 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Victus 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 Corning Gorilla Armor 2 Ceramic Shield 2 Процессор Google Tensor G5: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,78 ГГц + 5 × ARM Cortex-A725, частота 3,05 ГГц + 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,25 ГГц) Google Tensor G4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,92 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Apple A19 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,26 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,6 ГГц) Графический контроллер PowerVR DXT-48-1536 ARM Mali-G715 MC7 Maleoon 920 [неофициальная информация] Adreno 830 Apple A19 Pro GPU (6 ядер) Оперативная память 16 Гбайт 16 Гбайт 16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт 512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024/2048 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) Одна nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц

CDMA2000 1x HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 (международная версия) Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79(международная версия) SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79(международная версия) Нет (международная версия),

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 (международная версия) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.3 5.2 5.4 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Есть, на экране Нет Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 48 Мп, ƒ/2,8 + 48 Мп, ƒ/1,7 (диапазон ЭФР от 12 до 113 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 48 Мп, ƒ/2,8 + 48 Мп, ƒ/1,7 (диапазон ЭФР от 12 до 110 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главной и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 40 + 48 Мп, ƒ/1,6-4,0 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4-3,6 (ЭФР от 13 до 212 мм), двухобъективный телефотомодуль, фазовый автофокус во всех модулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 Мп, ƒ/1,7 + 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/3,4 + 10 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный - на главной), одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 + 48 + 48 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 100 мм), фазовый автофокус во всех модулях, оптическая стабилизация − в главном модуле и телефотомодуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера 42 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 42 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки + биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19,23 Вт·ч (5060 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 37 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 18,88 Вт·ч (4832 мА·ч, 3,8 В); зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 3.2) Размер 162,8 × 76,6 × 8,5 мм 162,8 × 76,6 × 8,5 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм 162,8 × 77,6 × 8,2 мм 163,4 × 78 × 8,8 мм Масса 232 грамма 221 грамм 234 грамма 218 граммов 233 грамма Защита корпуса IP68 IP68 IP68/IP69 IP68 IP68 Операционная система Android 16 Android 14 EMUI 15 (без сервисов Google) Android 15, оболочка One UI iOS 26 Актуальная цена От 103 990 рублей От 73 990 рублей 139 999 рублей От 84 990 рублей (неофициальные продажи), от 109 990 рублей (официальные продажи) От 150 990 рублей

Упомянув выше обязательную программу, я ничего не сказал про обновление дизайна, хотя оно определенно в эту программу входит. Но Google Pixel 10 Pro XL смело игнорирует этот пункт. Тут элементарно тот же самый корпус, что и у Google Pixel 9 Pro XL, вплоть до мелких деталей и десятых долей миллиметра в подсчете габаритов. В «лучших традициях» Apple производитель банально не стал менять сборочную линию и нагружать дизайнеров.

При этом весит Pixel 10 Pro XL на 11 граммов больше предшественника, оказываясь, таким образом, почти самым тяжелым смартфоном современности (за вычетом складных моделей). Столько же весит новенький iPhone 17 Pro Max, тяжелее (на 2 грамма) только обладатель монструозной камеры HUAWEI Pura 80 Ultra. Такова цена батареи, прибавившей в емкости… менее 5%. В общем, деяния Google порой необъяснимы.

Ну хотя бы обновлена цветовая линейка: даже черный и серый чуть изменили оттенки, вместо розового теперь нечто, что можно охарактеризовать как медовый, а салатовый стал чуть более пастельным.

Правда, выступающий над и так толстым (8,5 мм) корпусом блок камер (еще минимум на 3 миллиметра) как вызывал вопросы, так и вызывает. Материалы отличные (закаленное стекло спереди и сзади – причем сзади матовое, очень приятное на ощупь), алюминиевые грани, окрашенные в цвет корпуса. Обращаться с «пикселем» приятно, но отсутствие изменений и общая громоздкость несколько удручают – хотя печаль может быть эффектом черной версии, которая была у нас на тестировании. Смертельно скучно, ничего не могу с собой поделать – но это, безусловно, вкусовщина.

Несмотря на габариты, плоский экран и грани, в руке держать смартфон достаточно удобно – ребра слегка скруглены и не впиваются в ладонь и пальцы, про приятную на ощупь и нескользкую спинку я уже упоминал выше. Да, выронить смартфон из-за размеров все равно страшно, так что в данном случае я бы рекомендовал купить чехол – тем более он чуть скрадет эффект чрезмерно выдающейся над поверхностью задней панели камер. Добавлю, что рамки вокруг экрана не самые маленькие (дисплей занимает 88% лицевой панели, что для флагмана на 6,8 дюйма не так уж много), но зато равномерно распределены по периметру.

Корпус должен хорошо выдерживать как механические повреждения (Gorilla Glass Victus 2 – не последнее слово, но все же прочное стекло), так и воздействие влаги и пыли – стандарт IP68. Другое дело, что конкуренты все чаще «выкатывают» устройства, получившие сертификацию IP69, так что и тут мы на «нормальном» уровне, не выше.

Функциональные элементы вполне привычные – обходится без специальной панели для 5G-модема, в этот раз удалось его, видимо, нормально настроить без помощи каких-то ухищрений. Дополнительных клавиш или других сюрпризов корпус Pixel 10 Pro XL не таит.

Второй год подряд новая версия Android дебютирует не на смартфонах Google – в этот раз их опередила Samsung, выпустившая на Android 16 свои складные новинки (Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE). Но менее интересным знакомство с программной средой на Pixel не становится – все же именно здесь в полной мерераскрываются идеи Google о том, как должна выглядеть операционка на смартфоне.

И об Android 16 с новым Pixel Launcher мы уже подробно рассказывали в обзоре Pixel 10 – отошлю к материалу моего коллеги Андрея Созинова.

ИИ-функции в Google Pixel 10 Pro XL

Здесь же я просто добавлю несколько слов о том, как эта среда работает в России. Про Gemini и его недоступность без специальных ухищрений (прописывание руками DNS-сервера) хорошо известно. Теперь же о том, как работают обещанные ИИ-фишки, которые дебютировали именно на новом поколении «пикселей».

Все, связанное с фотографией (как рекомендации для съемки, так и весь массив средств обработки снимков – от удаления объектов до повышения разрешения), доступно без ограничений. Сервис Magic Cue с его особо умными рекомендациями работает, но проявляет себя не слишком активно – вдобавок приходится пользоваться именно приложениями и программами Google, за их пределы сервис не выходит. Приложение «Дневник» работает, предлагает фотографии и какие-то идеи для записей, но, да, не могу сказать, что это сколько-нибудь массовое решение. С другой стороны, сервис, побуждающий к вдумчивому проживанию своих дней, – это всегда приятно. А вот синхронный переводчик голосовых вызовов либо не работает, либо я его просто не нашел. Ну а функция Daily Hub пока что доступна только для пользователей в США. Как обычно, множество региональных ограничений, причем связанных не только с санкциями.

Интерфейс оболочки Pixel Launcher для Android 16

Сама по себе оболочка Pixel Launcher с обновленным дизайном выглядит здорово (хотя, на мой взгляд, местами чуть перебрали с минимализмом пиктограмм), работает очень быстро и предлагает россыпь полезных функций помимо тех, что связаны с ИИ, вроде проверки работоспособности батареи или настройки цветовой контрастности интерфейса, – опций для настройки, на самом деле, очень много. Стоит отдельно сказать и про замечательную тактильную отдачу – и моторчик сам по себе классный, и сценариев ее работы больше, чем у большинства конкурентов. В памяти система занимает только 11 Гбайт. Обещают до 7 лет системных обновлений.

В Pixel 10 Pro XL доступны как сканер отпечатков пальцев, так и система идентификации лица – при помощи фронтальной камеры, без датчика глубины. Кстати, теперь при помощи «фейсконтроля» можно, к примеру, подтверждать покупки или доступ к смартфону со стороны внешних устройств. Сканер отпечатков размещен в поверхности экрана, использован оптический сенсор с умеренной чувствительностью (палец необходимо немного задержать в зоне распознавания отпечатка), но зато с отличной стабильностью распознавания — повторять касания практически не приходится. Он находится высоко на экране — перехватывать смартфон в руке, чтобы дотянуться до него большим пальцем, не нужно. Есть тактильная отдача при срабатывании.

⇡#Дисплей и звук

В Google Pixel 10 Pro XL установлен тот же дисплей, что и в его предшественнике: LTPO OLED диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2992 × 1344 точки (плотность пикселей – 486 ppi).

Дисплей, конечно же, поддерживает повышенную частоту обновления, и это LTPO-панель, способная менять ее гибко в диапазоне от 1 до 120 Гц. Причем принудительно включить повышенную частоту нельзя – только активировать адаптивную регулировку либо откатиться до 60 герц. Регулирует частоту гаджет корректно, но в играх максимум, который я зафиксировал, – это плавающие 60-120 Гц (не фиксированные) в PUBG Mobile, а в Call of Duty Mobile частота не превышала 60 Гц. И да, это после манипуляций в настройках – частота по умолчанию ограничена 60 герцами, и, чтобы активировать повышенную, надо перейти в режим разработчика и выбрать там соответствующий пункт. Решение, мягко говоря, спорное и совсем неочевидное, да и почти не помогает по факту. Частота ШИМ не указана, но могу сказать, что мерцание при низких значениях яркости есть, и заметное.

С яркостью же у дисплея Pixel 10 Pro XL нет никаких проблем, равно как и у предшественника. Заявленный уровень динамической яркости – до 3300 кд/м2. И в это легко поверить, ведь даже статический уровень яркости, который мы измеряем при искусственном свете, составляет 1067 кд/м2. Да, чуть ниже, чем у «девятого», но разница вполне в пределах погрешности. В любом случае дисплей светит так, что мало не покажется. Само собой, экран полностью соответствует стандартам HDR10 и HDR10+, на солнце пользоваться им очень комфортно. Стоит сказать, что и автояркость работает как надо – совсем темным изображение никогда не становится.

Набор настроек экрана примерно тот же, что и раньше: можно активировать светлую или темную тему, подрегулировать шрифты, включить берегущий зрение режим с теплыми цветами («ночная подсветка») и повысить чувствительность сенсора экрана, чтобы было удобно пользоваться смартфоном в перчатках или с защитным стеклом, Always-On Display. На месте встроенная диагностика сенсорного слоя, позволяющая уточнить проблему перед обращением в сервис, а также регулировка контрастности изображения, что будет полезно для людей с нарушениями зрения. А вот цветопередача теперь, по сути, не регулируется. Есть два условных «пресета»: «натуральные цвета» и «адаптивная регулировка». Во втором случае (выставленном по умолчанию) дисплей автоматически подстраивает цвета под внешнее освещение, измерять цветопередачу в этом режиме нет смысла. Так что я провел измерения только в режиме «натуральные цвета».

В режиме «натуральные цвета» Pixel 10 Pro XL демонстрирует цветовой охват, в точности соответствующий стандарту sRGB. Гамма в норме — средний уровень составляет 2,18. Температура приближена к эталону – чуть ниже «ватерлинии» (6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,26 при норме в 3,00 и эталоне в 2,00. Отличные показатели.

Из особенностей звуковой системы Google Pixel 10 Pro XL отмечаем свежий стандарт Bluetooth – 6.0, причем с поддержкой ключевых профилей для передачи данных высокого разрешения – aptX, aptX HD и LDAC (несмотря на то, что тут не платформа Qualcomm, фирменный для этой компании профиль на месте). Стереодинамики, как и прежде, есть, но реализованы по гибридной схеме – выделенный на нижней грани + разговорный без вывода звука на верхнюю грань. Бедненько для флагмана, но сами по себе динамики очень неплохие – громкие и без «зажима» звука на пределе громкости.

Pixel 10 Pro XL оснащен свежей платформой собственно авторства корпорации Google – Tensor G5.

Архитектура Google Tensor G5: одно ядро ARM Cortex-X4 частотой 3,78 ГГц, пять ARM Cortex-A725 с частотой до 3,05 ГГц и два ARM Cortex-A520, разогнанных до 2,25 ГГц. Сам набор ядер – тот же, что и у Tensor G4, но выросли тактовые частоты. А вот графический процессор свежий – это PowerVR DXT-48-1536 авторства Imagination Technologies тактовой частотой 1,1 ГГц. Трассировка лучей используется, а вот с поддержкой актуальными API по-прежнему проблемы – тест 3DMark Solar Bay, к примеру, как не поддерживался, так и не поддерживается. Зато техпроцесс актуализировался – теперь это 3 нм, как и на других флагманских платформах, благодаря переносу производства с мощностей Samsung на TSMC. Добавлю, что на Pixel 10 и Pixel 10 Pro стоят одинаковые платформы, искусственно разделять старший и младший флагманы по мощи на манер Apple производитель не стал.

Уже простого взгляда на архитектуру новой платформы должно хватить для понимания, что серьезного рывка в плане производительности ожидать не стоило. Прогресс по сравнению с Pixel 9 Pro XL есть, но незначительный – в графических тестах, как ни странно, он и вовсе исчезающе мал (несмотря на свежий графический ускоритель), а вот в вычислительной мощи у G5 есть некоторое преимущество. Но рядом со смартфонами с Qualcomm Snapragon 8 Elite или Apple A19 Pro (или даже MediaTek Dimensity 9400+) «пиксель» имеет бледный вид. Радуется и Huawei – флагманы китайского бренда вполне сравнимы с «пикселями» по мощи (хотя немного и уступают им). Что же это означает на практике? Базовые приложения, в том числе и камера, работают отлично, но игры не взлетают выше 75 кадров в секунду (зато с этой частотой исполняется даже Genshin Impact), а запаса мощи на те самые семь лет ресурса, которые производитель обеспечивает программными обновлениями, не хватит точно.

Графики производительности смартфона Google Pixel 10 Pro XL

Платформа греется под нагрузкой очень заметно – в тесте AnTuTu 10, к примеру, перепад составил почти 10 °C, а троттлинг достигает 40%. Да, до перегрева «пиксель» не дошел ни разу, но и корпус оказывается на ощупь слишком горячим, и троттлинг не совсем приличный. Для не самой мощной платформы показатели так себе. В том же Genshin Impact при попытке выставить максимальное качество графики смартфон предупреждает, что это может привести к перегреву, – и действительно быстро раскаляется.

По оперативной памяти вариантов нет – только (хорошо, тут можно сказать с некоторой иронией – только) 16 Гбайт стандарта LPDDR5x. Накопитель можно выбрать один из трех: на 256, 512 или 1024 Гбайт, причем в этот раз (наконец-то!) стандарта UFS 4.0. Опций расширения постоянной памяти нет. На тесте у нас побывала версия 16+256 Гбайт.

Связь и беспроводные коммуникации

В Google Pixel 10 Pro XL есть и 4G-, и 5G-модемы, список диапазонов зависит от той версии, которая вам достанется, – в России могут быть разные варианты. Но скорее всего, с LTE в любом случае у вас будет все в порядке (да и с 5G – главное, чтобы в стране этот стандарт поддерживался). VoLTE как не работал в России, так и не работает – ну то есть не работает без рутования и подобных манипуляций; если вам очень надо, можете ими заняться. Что касается операторских карточек – то поддерживается одна физическая (nano-SIM) и одна eSIM. Это в международной версии, в американской же и вовсе только пара виртуальных карточек, имейте в виду.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7, NFC, UWB (опять же не работает в РФ), спутниковая связь для экстренных вызовов (и снова мимо РФ). Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

Если в Pixel 10 нас ждал апгрейд в камерах, то в старших «пикселях» ничего не поменялось после «девятки». Впрочем, есть программные изменения, и весьма любопытные.

Как и ранее, конкретные модели датчиков, которые используются в смартфонах Google, неизвестны, но основные параметры выяснить удалось. В главной камере установлен сенсор габаритами 1/1,31" (отдельный пиксель — размерами 1,2 мкм) и разрешением 50 мегапикселей. С ним работает оптика светосилой f/1,7, с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм. Автофокус — гибридный (фазовый + контрастный/лазерный), есть оптический стабилизатор. Зум-камера тоже получила Quad Bayer-сенсор, но уже на 48 мегапикселей, габаритами 1/2,55" (отдельный пиксель на 0,7 мкм). Объектив – с ЭФР 113 мм, светосилой f/2,8, используется фазовый автофокус, также в наличии оптический стабилизатор. В широкоугольной камере используется 48-мегапиксельная матрица габаритами 1/2,55" (0,7 мкм) – вероятно, та же, что и в телефотомодуле. Здесь невероятная светосила для широкоугольного объектива – f/1,7. ЭФР – 13 мм, есть фазовый автофокус. Стабилизаторов на широкоугольных камерах смартфонов я еще не видел, нет его и здесь.

Та самая программная особенность, о которой я писал выше, касается дополнительного фокусного расстояния – да-да, теперь Quad Bayer-сенсор телефотомодуля используется по назначению, и десятикратный зум не прячется «за валуны» (в списке дополнительных вариантов масштабирования), а добавлен в основную линейку.

И это правильное решение – да, картинка заметно пережатая, микродеталей не хватает, а дотягивает изображение смартфон при помощи старого доброго повышения контурной резкости, но на экране смартфона все выглядит достаточно здорово, чтобы снимки можно было использовать в социальных сетях, – а что еще сегодня от мобильного гаджета нужно? Да, на мониторе видны огрехи, это далеко не лучший десятикратный зум на флагманском смартфоне сегодня – даже iPhone 17 Pro Max с его 8-кратным масштабированием превзойдет новый «пиксель» по качеству. Но в данном случае действительно лучше иметь, чем не иметь.

С пятикратным зумом при дневном освещении или в условиях яркого искусственного света Pixel 10 Pro XL снимает превосходно – программное повышение резкости здесь не бросается в глаза, картинка сбалансированная, динамический диапазон в порядке, цветопередача не меняется в зависимости от фокусного расстояния. А вот при слабом освещении и ночью модуль немного теряется – детализация падает излишне, возможен смаз, в том числе в относительно безобидных ситуациях. Также надо сказать, что при слабом освещении (особенно при отсутствии искусственного света) совсем теряется автофокус – аппарат зачастую элементарно не наводится на резкость.

Главная камера снимает отлично при любом разрешении. Картинка резкая, но без перебора, баланс белого точный (с чем раньше у «пикселей» бывали проблемы), цветопередача приятная, не слишком теплая и не слишком ядовитая. Динамический диапазон в полном порядке. Ночью, если не активировать специальный режим, камера очень сильно проваливает тени из-за экспозиции, «заточенной» под корректное отображение светлых участков кадра, но ночной режим включается при базовой съемке, активировать его не обязательно.

Двукратный «гибридный» зум реализован достойно – уже заметен легкий «перешарп», но при этом ночью эту опцию можно использовать так же свободно, как и главную камеру, смаз бывает крайне редко, картинка насыщенная и с хорошим балансом светов и теней.

Широкоугольная камера тоже хороша. При дневной съемке изображение радует резкостью (по краям она пониже, что естественно для подобного фокусного расстояния, но падает не радикально), радует хороший динамический диапазон, с чем у широкоугольных модулей других смартфонов бывают проблемы. Общий уровень детализации невыдающийся, но вполне нормальный. При слабом освещении картинка становится достаточно мыльной и шумной, но при этом очень сбалансированной по светотени, это тоже большая редкость для подобных камер (уже второй раз пишу это в одном абзаце, но, да, с расширенным углом Pixel 10 Pro XL, пожалуй, снимает лучше других флагманов).

С цветопередачей и балансом белого ситуация на всех фокусных расстояниях обстоит более-менее одинаково.

Помимо обычных вариантов масштабирования, к которым мы уже давно привыкли на других смартфонах, Pixel 10 Pro XL предлагает пользоваться экстремальным зумом, вплоть до 100-кратного. Этому тоже уже не удивляешься, но смотришь на предложение со скепсисом – о художественных достоинствах снимков, сделанных с подобным масштабированием, речь обычно не идет, тут бы получить сколько-то различимое изображение. И да, именно различимое изображение Pixel выдает – для этого, правда, надо обязательно иметь активное подключение к интернету, чтобы смартфон обрабатывал снимки в облаке. И тогда качество экстремального зума действительно удивит. Выкладывать результат в соцсетях я бы не стал, но все равно выглядит очень даже здорово, на уровне лидера по подобным фокусам (использующему ту же схему обработки в онлайне), HONOR Magic 7 Pro.

Как я и писал выше, ночной режим активирован в камере по умолчанию, но его можно принудительно отключить. Также можно выбрать ночной режим осознанно – в карусели настроек, – но никакой разницы между этим режимом «Ночь» и выставляемым смартфоном автоматически нет. Реализована ночная съемка стандартно для современных смартфонов: гаджет делает серию снимков с различной экспозицией за несколько секунд (от одной секунды до трех) и затем объединяет их, дорабатывая результат при помощи нейросетей. Изображение становится более ярким, приобретает дополнительные детали и насыщенность в тенях, но «перешарп» уже бросается в глаза, особенно при съемке с зумом.

Pixel 10 Pro XL по умолчанию снимает с разрешением 12,5 мегапикселя, но в настройках можно активировать съемку с повышенным разрешением, причем с любым фокусным расстоянием, в том числе и десятикратным зумом. Детализация не только не увеличивается в этом режиме, но, на мой взгляд, даже падает из-за меньших возможностей для работы с конечной картинкой при задействовании каждого субпикселя. Про десятикратный зум с его апскейлингом и говорить не хочется. Интересно, что повышенное разрешение доступно как для обычной съемки, так и для портретной с искусственным размытием фона, примеры таких снимков есть ниже. Также стоит сказать про возможность снимать как в JPEG, так и в RAW – пригодится тем, кто любит затем обрабатывать фотографии на компьютере. Имеется и возможность вручную выбрать не «фокусное расстояние», а именно объектив (точнее, камеру) – впрочем, это скорее заигрывание с пользователями, которые любят иллюзию дополнительного контроля, чем реально какой-то особый профессиональный инструмент.

При съемке портретов Pixel 10 Pro XL проявляет себя молодцом. Опций, как обычно, очень мало: два фокусных расстояния, искусственное размытие фона (без возможности его регулировки), ретушь (выбирается в подменю быстрых настроек), ну и только что упомянутая возможность снимать портреты с разрешением 50 мегапикселей. Фон «пиксель» размывает корректно, боке довольно приятное, резкость на модели держит стабильно, тон кожи правильный. А вот с ретушью старается излишне, картинка получается откровенно пережатая, особенно при съемке не с идеальным светом – скажем, вечером, как на наших примерах.

Интерфейс приложения камеры Google Pixel 10 Pro XL

Приложение не изменилось по сравнению с прошлыми версиями Pixel. Минималистичное оформление с не совсем стандартным способом доступа к быстрым настройкам, необычный переключатель с фото на видео (вместо просто еще одного режима в карусели), отличная «память» приложения, возвращающая вас каждый раз к тем настройкам, на которых вы остановились, разветвленная система подсказок и настроек (вроде экспозиции или тона теней), упомянутый «помощник фотографа», дающий советы как снимать, возможность автоматически выбирать лучшие выражения лица на групповых портретах, сделанных примерно в одно время (причем в этом режиме смартфон умеет определять знакомые лица, для которых еще более корректно рекомендуются лучшие кадры). Есть набор опций для астрофотографии и возможность включить съемку с цветовым пространством DCI-P3 (а не sRGB по умолчанию). Вроде бы на первый взгляд опций и не так много (разные фильтры и прочие навороты спрятаны в постобработку), но по набору возможностей приложение камеры Pixel снова подтверждает свой высокий класс.

Google Pixel 10 Pro XL Галерея

Google Pixel 10 Pro XL умеет снимать видео в разрешении вплоть до 8К с 30 кадрами в секунду, причем теперь в этом формате можно переключаться между камерами (но без дополнительных градаций с программными вариантами масштабирования). В 4К можно снимать с частотой до 60 кадров в секунду с четырьмя фокусными расстояниями (десятикратный зум недоступен). Цифровая (и, судя по всему, оптическая) стабилизация работает при любом разрешении и любой частоте – и она чертовски эффективна, порой даже специально изображение не заставишь задрожать. Есть и опция «Ночная съемка», и опция «Улучшение видео»; в обоих случаях смартфон берет ролик и обрабатывает его при помощи нейросетей в облаке – для этого нужно не только подключение к интернету в процессе съемки, но и место в вашем хранилище на Google Drive, без них отправлять куда-то и «улучшать» видео смартфон отказывается. Как и раньше, на обработку уходит много времени – не секунды или даже минуты, а часы, а эффективность обработки, на мой вкус, не то чтобы очень высокая. Как минимум это дело вкуса – иногда ролики лучше выглядят без облачной обработки, иногда она им «идет». Но это не дорога в один конец. Также из специфического отмечу опцию «Разборчивая речь», при которой можно писать видео с голосом в шумной обстановке, и речь хорошо отфильтровывается от фона.

Помимо упомянутой базовой стабилизации есть версии «активность» (в Full HD-разрешении с частотой 30 кадров в секунду, только на главную камеру, но есть опция включения двукратного зума) и «блокировка» (включается двукратный зум, картинка «фиксируется», как на штативе, — для статичной съемки с рук с минимальной динамикой). Можно снимать видео с поддержкой 10-битного HDR. Качество видео высокое и по деталям, и по динамическому диапазону, а стабилизация в сравнении с таковой у предшественника, на мой взгляд, реализована лучше – при съемке в движении картинка не так сильно «плавает».

Селфи-камера в Google Pixel 10 Pro XL тоже не изменилась: 42 мегапикселя, объектив светосилой ƒ/2,2 с фазовым автофокусом. Это Quad Bayer-модуль, который по умолчанию снимает в разрешении 10,5 мегапикселя и предоставляет возможность снимать с двумя фокусными расстояниями без заметных потерь в качестве и снижения разрешения. Есть ретушь и искусственное размытие фона, качество съемки высокое. Запись видео доступна в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду, тоже есть опция изменения фокусного расстояния.

Google продолжает растить емкость аккумуляторов «пикселей», а воз и ныне там. На Pixel 10 Pro XL установлена батарея на 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В), но автономностью гаджет совсем не блещет – если фоновые задачи и какие-то базовые приложения не особо напрягают устройство, то под нагрузкой циферки в углу строки состояния тают слишком быстро.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, при включенном Wi-Fi, Google Pixel 10 Pro XL продержался ровно 13,5 часа. Для смартфона с OLED-экраном результат так себе.

Зарядного устройства в комплекте, конечно же, нет. И абы какая зарядка не подойдет — нормально электричество забирает смартфон только с адаптеров USB Power Delivery. От некоторых адаптеров смартфон просто не будет заряжаться, но, на самом деле, их парк не такой уж и широкий. Предельная поддерживаемая мощность — 45 Вт. То есть смартфон заряжается по кабелю, если адаптер поддерживает эту мощность, примерно за час двадцать (как и предшественник с аккумулятором меньшей емкости).

Есть и действительно хорошие новости: поддерживается беспроводная зарядка Qi2.2 мощностью до 25 Вт, но, что очень важно, в корпус десятых «пикселей» встроен магнит и смартфоны полностью совместимы с любыми аксессуарами Apple MagSafe, будь то беспроводные пауэрбанки, зарядные станции и так далее. Сама Google тоже выпустила серию аксессуаров, которые назвала Pixelsnap. Для многих любителей американских смартфонов, которые просто хотят сменить iOS на Android, это может стать решающим фактором.

В принципе, мы привыкли, что производители смартфонов родом не из Китая весьма консервативны (это касается в первую очередь Sony, Apple и Google, да и к Samsung относится), но все же столь обыденного обновления, как в этом году у Pixel Pro, даже от них не ждешь.

Новая платформа с трехнанометровым техпроцессом показала минимальный прирост мощности и отсутствие прироста энергоэффективности. Камеры тут те же самые, но добавлен десятикратный «гибридный» зум и сервис с ИИ-рекомендациями по съемке. Батарея более емкая, но автономность не стала лучше (и уступает всем конкурентам). Программные фишки хороши, но нам доступны из них далеко не все. Что же еще тут нового? Ах да, магнитное крепление для адаптера беспроводной зарядки или иных аксессуаров. Этого достаточно, чтобы рассмотреть Pixel 10 Pro XL на замену Pixel 9 Pro XL?

Вопрос риторический, понятное дело, но вне сравнения с предшественником это все еще отличный смартфон, который, как и прежде, способен раскрыть Android в наилучшей степени. И со вполне флагманскими характеристиками, за вычетом аппаратной платформы. Просто выдающимся и референсным для других Android-смартфонов старший Pixel уже не назовешь.

Достоинства:

Android 16 с крутыми ИИ-функциями, самыми оперативными обновлениями на протяжении 7 лет и великолепной тактильностью;

влагозащита IP68, узнаваемый дизайн;

запредельно яркий и превосходно настроенный OLED-дисплей с 120-герцевым режимом;

очень качественная тыльная камера, способная достойно снимать в диапазоне от расширенного угла обзора до десятикратного «гибридного» зума;

широкоугольная камера – лучшая среди конкурентов;

очень качественная съемка видео с интересными опциями постобработки при участии нейросетей;

поддерживается беспроводная зарядка — как прямая, так и обратная, теперь с поддержкой MagSafe.

Недостатки:

значительная часть функций на основе искусственного интеллекта либо вовсе не заработает в России, либо потребует повозиться с настройками;

смартфон очень большой и тяжелый, а блок камер слишком сильно выступает над корпусом;

невысокая производительность, а платформа еще и подвержена троттлингу;

одна SIM-карта;

телефотомодуль снимает ночью хуже, чем у конкурентов;

мало отличий от предшественника;

отсутствует зарядное устройство в комплекте;

нет официальных продаж в России.

За предоставленный на тест смартфон Google Pixel 10 Pro XL благодарим магазин BigGeek.