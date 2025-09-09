Обзор смартфона Google Pixel 10: середнячок, возомнивший себя флагманом

Смартфоны Google Pixel всегда стояли особняком в огромной когорте Android-устройств. Особенно в России, где они никогда не продавались официально и даже в «сером» сегменте представлены не слишком широко, а потому скорее оказываются выбором энтузиастов. В то же время свежие «Пиксели» можно воспринимать в качестве витрины — зачастую новые функции Android появляются именно в них раньше всех. И семейство Pixel 10 не стало исключением.

В этом году знакомство с новыми смартфонами Google мы начнём именно с базового Pixel 10 — обзор Pro-версии подготовим позже. Хотя внешне новые «Пиксели» практически никак не поменялись по сравнению с предшественниками, они получили массу внутренних изменений.

И именно базовый Pixel 10 как будто готов предложить больше всего нововведений: камер на его задней панели стало больше, аппаратная платформа претерпела значительные изменения — равно как и программная. А вот все ли изменения оказались удачными — постараемся выяснить по ходу обзора.

Google Pixel 10 Google Pixel 9 Pro XL Nothing Phone (3) OnePlus 13 vivo X200 Pro Дисплей 6,3 дюйма, OLED, 2424 × 1080 точек (422 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2992 × 1344 точки (486 ppi); 120 Гц 6,67 дюйма, OLED, 2800 × 1260 точки, 460 ppi; 120 Гц 6,82 дюйма, LTPO 4.1 AMOLED, 3168 × 1440 точек, 510 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 2800 × 1260 точек, 452 ppi, 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 7i Ceramic Guard Нет информации Процессор Google Tensor G5: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,78 ГГц + 5 × ARM Cortex-A725, частота 3,05 ГГц + 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,25 ГГц) Google Tensor G4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,92 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,21 ГГц, 7 × ARM Cortex-A720, частота от 2,0 до 3,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) MediaTek Dimensity 9400: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X925 частотой 3,63 ГГц, 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720 частотой 2,4 ГГц) Графический контроллер PowerVR DXT-48-1536 ARM Mali-G715 MC7 Adreno 825 Adreno 830 Immortalis-G925 Оперативная память 12 Гбайт 16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16/24 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия); две eSIM (американской версии) Одна nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц (международная версия) Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40 , 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 (международная версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 (международная версия) Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 (международная версия) SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79(международная версия) SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub-6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 (международная версия) SA/NSA: диапазоны 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 (китайская версия) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 5.3 6.0 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS,A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, барометр, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,7 + 13 Мп, ƒ/2,2 + 10,8 Мп, ƒ/3,1 (диапазон ЭФР от 14 до 110 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главноv и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 48 Мп, ƒ/2,8 + 48 Мп, ƒ/1,7 (диапазон ЭФР от 12 до 110 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главной и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 50 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,7 + ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 70 мм), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на основном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка, подсветка Glyph Matrix Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 15 до 73 мм), гибридный автофокус на главной камере, фазовый автофокус на двух других камерах, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 200 Мп, ƒ/2,7 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 15 до 85 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный на главной), оптический стабилизатор на основной и телефотокамерах, светодиодная вспышка Фронтальная камера 10,5 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 42 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 18,9 Вт·ч (4970 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 30 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19,23 Вт·ч (5060 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 37 Вт (нет в комплекте) Несъёмный аккумулятор: 16,48 Вт·ч (5150 мА·ч, 3,2 В); зарядка мощностью до 65 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Размер 152,8 × 72 × 8,6 мм 162,8 × 76,6 × 8,5 мм 160,6 × 75,59 × 8,99 мм 162,9 × 76,5 × 8,5/8,9 мм 162,4 × 76 × 8,2/8,5 мм Масса 204 грамм 221 грамм 218 грамм 210/213 граммов 223/228 граммов Защита корпуса IP68 IP68 IP68 IP68/IP69 IP68/IP69 Операционная система Android 16 Android 14 Android 15, оболочка Nothing OS 3.5 Android 15, оболочка Oxygen OS 15 Android 15, оболочка OriginOS 5/FunTouch 15 Актуальная цена От 67 000 рублей От 77 000 рублей От 60 000 рублей От 58 000 рублей От 68 000 рублей

Google продолжает следовать концепции дизайна, заложенной ещё в Pixel 6 четыре года назад. Но если в прошлых поколениях изменения были вполне заметны, то новые Pixel 10 — практически полная копия своих предшественников. Это особенно актуально для моделей Pro, которые не изменились внешне буквально никак, тогда как базовый Pixel 10 от Pixel 9 можно отличить по наличию третьей камеры на тыльной панели.

Но сами камеры по-прежнему располагаются в овальном блоке, который растянулся почти на всю ширину задней панели и очень сильно (почти на 4 мм) над ней выпирает. По-прежнему остаётся загадкой, почему Google так «выпячивает» свои камеры — схожие по характеристикам модули другим производителям удаётся упаковать куда компактнее. Часть блока с камерами выполнена в чёрном цвете и покрыта защитным стеклом, тогда как остальная часть «островка» выполнена из металла в том же цвете, что и боковые рамки смартфона — в случае моего образца это светло-салатовый металлик.

Заднюю панель Pixel 10 покрывает плоское глянцевое защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Оно довольно сильно собирает отпечатки пальцев, но на попавшей ко мне на обзор зелёной версии этого практически не видно — следы можно увидеть лишь под определённым углом. Толщина самого смартфона выросла на 0,1 мм — до 8,6 мм. А вот вес увеличился куда значительнее — с 198 до 204 граммов. По всей видимости, из-за более ёмкой батареи. При этом Pixel 10 не ощущается громоздким или тяжёлым — в руке смартфон ощущается весьма компактным, а благодаря слегка скруглённым рёбрам не впивается в кожу.

Фронтальная панель здесь совершенно обычная: в верхней части экрана расположилось не самое маленькое отверстие для фронтальной камеры, а под верхней гранью — тончайшая прорезь разговорного динамика. Pixel 10 перенял от предшественника довольно широкие рамки дисплея — экран занимает лишь 86,1 % фронтальной панели. Не критично, но слегка архаично. Переднюю панель тоже покрывает стекло Gorilla Glass Victus 2.

Плоские боковые грани здесь металлические и имеют матовую отделку, чем напоминают как прошлогодний Pixel 9, так и последний базовый iPhone. Функциональные элементы традиционные, разве что слот для SIM-карт имеет не совсем привычное расположение — на верхней грани. Также традиционно для «Пикселей» клавиши питания и регулировки громкости расположены на одной грани. Разъёма для наушников, конечно же, нет, зато порт USB Type-C здесь соответствует стандарту USB 3.2, чем сегодня могут похвастаться далеко не все флагманы.

Цвета у базового Pixel 10 четыре: помимо попавшего мне на обзор жёлто-зелёного варианта под названием «Лемонграсс», компания Google также предлагает тёмно-серый «Обсидиан», бледно-голубой «Иней» и синий «Индиго».

В комплекте со смартфоном поставляется только кабель USB Type-C, различная документация и скрепка для извлечения лотка с SIM-картой. Чехла в комплекте нет, и даже защитную плёнку на дисплей Pixel 10 компания Google наклеивать не стала.

Pixel 10 работает под управлением Android 16, и это не первый смартфон на рынке с новейшей версией мобильной ОС — Google ещё в прошлом году отказалась от синхронизации выпуска новой Android и свежей серии Pixel. У нас уже была возможность познакомиться с новейшей версией Android в складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold7 и Flip7, но лишь «под прикрытием» оболочки One UI 8. Здесь же представлен Android в его, так сказать, первозданном виде — точнее, с Pixel Launcher, то есть так, как видит эту программную среду сама Google.

Pixel 10. UI

И хотя десятые «Пиксели» не стали первыми носителями новой версии Android, Google сделала их уникальными в другом аспекте: это первые в мире смартфоны с пользовательским интерфейсом, созданным в соответствии с новым языком дизайна Google — представленным в мае Material 3 Expressive. Да, Google почему-то изначально выпустила Android 16 лишь с набором новых функций, но практически без внешних изменений по сравнению с Android 15. И теперь Pixel 10 это исправил.

Обновлённый дизайн выглядит действительно свежо и интересно — Google не зря называла переход к новой концепции самым большим изменением дизайна Android за последние годы. После длительного использования практически монохромной Nothing OS свежий Pixel для меня выглядит слегка чересчур красочным, но при этом не отталкивает. К тому же всегда можно настроить цветовую палитру под себя. В целом, Material 3 Expressive выглядит действительно привлекательно. И к тому же Google в новом стиле исполнила все фирменные приложения, что создаёт ощущение единства экосистемы.

Конечно же, одними лишь декоративными изменениями Google не ограничилась. Pixel 10 буквально напичкан всевозможными ИИ-функциями. Причём благодаря более мощному процессору Tensor G5, позволяющему запускать более крупные большие языковые модели Gemini Nano прямо на смартфоне, Google интегрировала ИИ в ещё большее количество компонентов ОС. Конечно, далеко не все службы можно реализовать на локальном ИИ, так что смартфон будет нередко обращаться к облаку, и по этой же причине ряд ИИ-функций будет работать далеко не везде. Причём это относится не только к России — например, свежая функция Daily Hub пока что доступна только для пользователей в США.

Как бы то ни было, главная из новых ИИ-функций — Magic Cue — запускается локально и должна работать у всех (но это не точно). На бумаге Magic Cue выглядит потрясающе: локальный ИИ изучает и запоминает личные данные пользователя, а после на их основе предлагает контекстные подсказки в «Картах», «Сообщениях», телефонных звонках и т. д. Например, в «Картах» он предложит вставить адрес, который ранее видел в переписке пользователя. Либо система может предложить вставить информацию из электронного письма в сообщение, если поймёт, что переписка как-то связана с этим письмом.

Но на деле пока что работает всё не так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что Magic Cue взаимодействует главным образом с приложениями от самой Google и лишь с отдельными сторонними приложениями — например, переписки в Telegram или адреса в «Яндекс Картах» он не читает и, соответственно, подсказки там не показывает. Так что многие пользователи могут вообще не заметить работу новой ИИ-функции на Pixel 10, если пользуются сторонними сервисами. Другой проблемой является то, что рекомендации Magic Cue даёт не слишком часто — во всяком случае мне удалось лишь один раз получить в качестве подсказки в «Картах» адрес, который ИИ увидел в Gmail. Я мог бы списать это на не слишком длительное использование смартфона во время подготовки обзора, но сама Google обещает, что Magic Cue полностью готов к работе через сутки после первой активации Pixel 10. Связано это с тем, что ИИ работает локально, и на обработку данных нужно немало времени. Но зато можно не переживать за конфиденциальность — изученные Magic Cue данные, а это огромное количество личной информации, никуда не отправляются (по крайней мере, так уверяет Google).

Ещё одним новым приложением, основанным на локальном ИИ, стал «Дневник» (Pixel Journal). По задумке, это приложение должно помочь людям, которым сложно оформить свои мысли в слова — ИИ с помощью подсказок поможет вести записи о своей жизни, делать заметки о работе или записывать творческие идеи. К записям можно добавлять фотографии или видео, менять шрифты и цвет текста. Мне лично это приложение напомнило сервис Essential Space на моём Nothing Phone (3), только последний скорее направлен на продуктивность, а решение Google выглядит как что-то более личное. К слову, свои сокровенные записи и мысли можно защитить паролем или отпечатком пальца. Проблема только в том, что пользоваться «Дневником» будет очень ограниченный круг пользователей, как мне кажется.

Также отмечу потенциально очень полезную ИИ-функцию Pixel 10 под названием «Голосовой перевод» (Voice Translate) для синхронного дублирования собеседников во время звонков. То есть пользователь слышит речь собеседника на своём языке, а собеседник — на своём. И при этом ИИ очень точно имитирует голос каждого из участников разговора. Беглое тестирование показало, что работает функция хорошо — перевод получается довольно точный. Единственный недостаток — небольшая задержка, но она совсем не критична.

В остальном Pixel 10 предлагает вполне привычный пользовательский опыт для Android-смартфона. Программная оболочка шустрая и стабильная, каких-либо проблем за время тестирования я не заметил. Google обещает семь лет обновлений операционной системы и подсистемы безопасности, столько же лет будут добавляться новые функции через Pixel Drop.

Pixel 10. Защита и конфиденциальность

Pixel 10 предлагает сканер отпечатков пальцев и систему распознавания лица — последняя опирается на алгоритмы и фронтальную камеру, без каких-либо дополнительных датчиков. Сканер отпечатков размещён под поверхностью экрана — причём не у самой нижней грани, как у многих смартфонов, а повыше, примерно посередине нижней половины экрана. К этому придётся привыкнуть. Сам сканер оптический, работает шустро и практически без ошибок — повторять касания почти ни разу не приходилось. Есть и тактильная отдача при срабатывании.

Google Pixel 10 получил практически точно такой же дисплей, какой был у его предшественника. Это по-прежнему панель OLED диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2424 × 1080 пикселей, плотностью пикселей 422 ppi и частотой обновления до 120 Гц. Дисплей качественный, каких-либо видимых проблем я не заметил.

Единственное отличие дисплея новинки от прошлогоднего Pixel 9 — более высокие показатели максимальной яркости, хотя прирост незначительный: в режиме HBM с 1800 до 2000 кд/м², а пиковая при отображении HDR-контента выросла с 2700 до 3000 кд/м². Как бы то ни было, дисплей остаётся хорошо читаемым даже под ярким солнцем, а автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно. Само собой, экран полностью соответствует стандартам HDR10 и HDR10+.

Набор настроек экрана вполне типичен для современного Android-смартфона. Можно настроить уровень яркости и включить адаптивную регулировку, активировать светлую или тёмную тему, подрегулировать шрифты, выбрать навигацию жестами или кнопками, установить скринсейвер. Ещё можно повысить чувствительность сенсора экрана, чтобы было удобно пользоваться смартфоном в перчатках или с защитным стеклом. А также сохранилась дебютировавшая в Pixel 9 встроенная диагностика сенсорного слоя, позволяющая уточнить проблему перед обращением в сервис.

Pixel 10. Настройки экрана

Настройки частоты обновления дисплея здесь не столь широки, как у некоторых Android-смартфонов — есть только режим «Плавный экран», в котором частота подстраивается автоматически. А вот заставить экран постоянно выдавать 120 Гц не получится. Правда, в адаптивном режиме он и так зачастую работает на 120 Гц, опускаясь до 60 Гц в основном при отображении статичного контента — других значений частоты я не заметил. В играх смартфон ведёт себя непостоянно — где-то он «разгоняет» экран до максимальной частоты (например, в Genshin Impact), а где-то предпочитает 60 Гц (Call of Duty: Mobile). Но, на мой взгляд, большим минусом является «злоупотребление» максимальной частотой — при воспроизведении видео с частотой 24 кадра в секунду мне ни к чему частота экрана в 120 Гц, а вот батарея разницу бы почувствовала.

Настройки цветопередачи по сравнению с Pixel 9 расширились: появился переключатель «Адаптивный тон», который делает картинку на экране более тёплой или холодной в зависимости от внешнего освещения. Есть также берегущий зрение режим с тёплыми цветами («Ночная подсветка»), можно отрегулировать цветопередачу, выбрав адаптивный режим, который подстраивается под отображаемый на экране контент, или режим с натуральными цветами. Также можно отрегулировать контрастность, дополнительно добавив фон для текста, что сделает его ещё более контрастным.

Отдельно отмечу широкий набор настроек, касающихся заблокированного экрана. Можно активировать режим «Информация на заблокированном экране», более известный как Always-On Display, с отображением заряда батареи, времени и других сведений. Также можно настроить отображение уведомлений, виджеты, есть функция «Что сейчас играет?» для распознавания песен поблизости и прочие функции.

По звуку у Pixel 10 всё стандартно. Разъёма для проводных наушников, как водится, здесь нет, но с беспроводной передачей аудио всё в порядке — есть все ключевые профили для качественной передачи данных по Bluetooth 6.0, включая aptX и aptX HD от Qualcomm, а также LDAC. Смартфон умеет воспроизводить стереозвук — вместе с расположенным на нижней грани выделенным динамиком работает также разговорный. Причём звук получается вполне сбалансированным, без слишком явного перекоса в сторону основного динамика. Даже на максимальной громкости динамики не хрипят и выдают звук хорошего качества — придраться особо не к чему.

Pixel 10, как и все его старшие собратья, построен на фирменной аппаратной платформе Google Tensor G5, которая значительно изменилась по сравнению с прошлогодним чипсетом Tensor G4 — причём не во всех аспектах в лучшую сторону.

Самое большое изменение — переход на передовой 3-нм техпроцесс компании TSMC, на котором также основаны новейшие чипы Apple и Qualcomm. Раньше чипы по заказу Google выпускала компания Samsung, у которой, как известно, в последние годы были определённые трудности с техпроцессами. Так что переход на мощности TSMC сулил значительную прибавку в производительности и энергоэффективности.

Восьмиядерный центральный процессор тоже претерпел заметные изменения — как по частотам, так и по компоновке. Самое мощное ядро не изменилось — это снова Cortex-X4, но его тактовая частота выросла на внушительные 680 МГц — до 3,78 ГГц. Средний кластер из производительных ядер теперь насчитывает пять Cortex-A725 с частотой до 3,05 ГГц. А энергоэффективный кластер представлен парой Cortex-A520, разогнанных до 2,25 ГГц. Поменялся и графический процессор — теперь это PowerVR DXT-48-1536 от Imagination Technologies. В отличие от ARM Mali-G715 MP7 в прошлогоднем Tensor G4, здесь поддерживается трассировка лучей.

Pixel 10. Результаты синтетических тестов

Смартфоны Google никогда не могли похвастаться выдающимися результатами в синтетических тестах, и новый Pixel 10 не стал нарушать эту традицию. Но всё же чип Tensor G5 стал заметно быстрее своего предшественника — как по части центрального процессора, так и в плане графики. Правда, догнать конкурентов это не помогло — до флагманских MediaTek Dimensity 9400 (vivo X200 Pro) и Qualcomm Snapdragon 8 Elite (к примеру, OnePlus 13) новой аппаратной платформе далеко, равно как и до субфлагмана в лице Snapdragon 8s Gen 4 (IQOO Neo 10).

И тем не менее, производительности Pixel 10 хватает. Смартфон ни разу не завис, не затормозил и в целом показал достойную производительность, которой на сегодняшний день хватает для любых задач. В играх тоже никаких проблем: в уже упомянутых CoD: Mobile и Genshin Impact картинка остаётся плавной даже при максимальных настройках качества графики. Возможно, хотелось бы иметь больший запас на будущее, но здесь остаётся уповать на то, что с обновлениями Google будет уделять много внимания оптимизациям — и тогда даже к концу срока службы у Pixel 10 будет шанс остаться вполне неплохим смартфоном.

Прошлогодний Pixel 9 Pro XL в нашем обзоре мы хвалили за неплохое охлаждение и умеренный троттлинг. К сожалению, новый Pixel 10 тем же похвастаться не может — ресурсные тесты из пакета 3DMark показали падение производительности почти на 50 %. Причём резкий спад происходит уже на первом и втором циклах, а после замедляется. Под нагрузкой смартфон заметно нагревается, но всё же в руках его держать по-прежнему можно без серьёзного дискомфорта. Вне тестов смартфон становится тёплым разве что в играх, а также при длительном использовании камеры — в остальных случаях нагрева я не заметил.

Прошлогодние Pixel 9 мы, как и многие другие, ругали за медленную память UFS 3.1. В новом поколении Google ситуацию поправила, но не в полной мере — UFS 4.0 получили почти все новые «Пиксели», за исключением самых доступных конфигураций Pixel 10 и Pixel 10 Pro, которые оснащены 128 Гбайт флеш-памяти стандарта UFS 3.1. Мы уже не раз говорили в обзорах, что флагманам с таким скромным хранилищем пора бы стать достоянием истории, но некоторые производители по-прежнему жадничают. К слову, именно базовая версия Pixel 10 попала ко мне на обзор. Оперативная память по сравнению с прошлым поколением не изменилась — это 12 Гбайт стандарта LPDDR5X.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Pixel 10 обладает быстрым сотовым модемом с поддержкой 4G и 5G. Набор поддерживаемых диапазонов зависит от версии, а в России может попасться любая. Но в целом проблем со связью быть не должно, поскольку все наиболее популярные диапазоны 4G LTE поддерживает каждая из версий. Само подключение стабильное, а скорость — высокая. У смартфона есть лишь один слот под физическую операторскую карту формата nano-SIM, а также поддержка eSIM. Версия для США вообще лишена слота для SIM-карт, ограничиваясь только виртуальными карточками.

Набор беспроводных модулей — стандартный для современного флагманского смартфона: Bluetooth 6.0, трёхдиапазонный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/6e и NFC. Ещё есть спутниковая связь для экстренных случаев, но в России данная функция не работает. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC.

Система камер Pixel 10 заметно изменилась по сравнению с тем, что мы видели в Pixel 9. И обновление получилось довольно спорным: с одной стороны, фотографические способности нового базового «Пикселя» расширились, а с другой — прослеживается заметный даунгрейд.

Главный тыльный модуль теперь построен на 48-мегапиксельном Quad Bayer-датчике изображения размером всего 1/2.0 дюйма с пикселями размером 0,8 мкм. Для сравнения, Pixel 9 предлагал более чем в два раза крупный 1/1,31-дюймовый датчик с разрешением 50 Мп и пикселями размером 1,2 мкм. Оптика при этом сохранила почти все прежние характеристики: эквивалентное фокусное расстояние — 24 мм, светосила — f/1.7, угол зрения — 82°. Поддерживаются фазовый автофокус и оптическая стабилизация изображения.

Широкоугольный модуль тоже «урезали». Теперь он построен на крошечном 13-Мп датчике изображения размером 1/3,1 дюйма и оснащён оптикой с ЭФР 13 мм, апертурой f/2.2 и углом обзора 120°. В то же время Pixel 9 предлагал 48-Мп датчик размером 1/2,55 дюйма и более светосильную оптику (f/1.7) с чуть большим углом обзора в 123°.

Но, как и говорилось в начале, есть и позитивные изменения — у Pixel 10 появилась третья тыльная камера. Это модуль с телеобъективом и пятикратным оптическим зумом, что весьма неплохо для базовой модели флагманской линейки — многие производители ограничиваются 3-кратным зумом. Впрочем, данный модуль у Pixel 10 тоже построен на довольно скромном 1/3,2-дюймовом сенсоре с разрешением всего 10,2 мегапикселя и снабжён оптикой с диафрагмой f/3.1 и углом обзора 23°.

Помимо трёх базовых фокусных расстояний, которые обеспечивают три тыльные камеры, Pixel 10 может снимать с двукратным зумом «без потерь». Для этого используется главная камера с Quad Bayer-сенсором — классический метод, когда делается снимок в полном разрешении (в данном случае 48 Мп), а затем выполняется кроп центральной части кадра. Тут же отмечу, что все снимки Pixel 10 сохраняет в разрешении 12 мегапикселей — даже сделанные на зум-камеру с меньшим разрешением сенсора кадры «растягиваются» до стандартного размера.

На основную камеру Pixel 10 снимает хорошо. Дневные кадры получаются детализированными и весьма резкими, но без перебора, с естественно переданными цветами и широким динамическим диапазоном — придраться особо не к чему. А вот с ночной съёмкой Pixel 10 справляется не так хорошо, как стоило бы флагману — сказываются весьма скромные размеры сенсора. Основная камера без ночного режима выдаёт слабый результат: с невысокой детализацией, заваленными тенями и недостатком резкости. Ночной режим в целом исправляет ситуацию с тенями и добавляет детализации, но резкости всё равно не хватает — зато нет перешарпа. В обоих случаях на ночных снимках практически нет шума — спасибо отточенным алгоритмам Google. Но всё равно результат сложно назвать хорошим — максимум, нормальным.

Всё вышесказанное относится и к двукратному гибридному зуму — днём снимки не теряют в детализации и не перебарщивают с контурной резкостью, а вот ночные фотографии не блещут ни детализацией, ни резкостью, причём недостатки ещё сильнее бросаются в глаза.

Зум-камера при дневном освещении показывает себя на удивление хорошо. Снимки получаются детализированными, но не страдают от избытка контурной резкости, динамический диапазон и баланс белого в порядке, цветопередача остаётся естественной. А что ещё важнее — цветопередача не меняется в зависимости от фокусного расстояния. А вот при слабом освещении и ночью зум-камера проваливается: сказывается маленький сенсор и низкая светосила оптики. В итоге получаем крайне низкую детализацию, нехватку резкости, проблемы с тенями, а также нередко снимки получаются смазанными, и на них проявляются блики — что интересно, только у этой камеры. Без ночного режима на телефотомодуль даже не стоит пытаться снимать, но и его активация ситуацию улучшает не сильно.

Широкоугольная камера приятно удивила при дневной съёмке — у многих смартфонов эти модули показывают себя довольно слабо, но это не тот случай. В Pixel 10 «ширик» предлагает качественные фото с довольно неплохой детализацией, которая лишь немного проседает по краям кадра, естественными цветами, широким динамическим диапазоном и без перегибов по части резкости. Ночью же снимать на этот модуль, пожалуй, не стоит. Без ночного режима кадры получаются тёмными, совершенно недетализированными и очень шумными — видимо, даже алгоритмы тут бессильны. Ночной режим слегка исправляет ситуацию со светом и тенями, но детализация всё равно остаётся низкой, а кадры — шумными. Всё это закономерный результат использования маленького сенсор вместе с не слишком светосильной оптикой.

Ночной режим камера Pixel 10 включает автоматически, но его можно принудительно отключить — из написанного выше понятно, что делать этого не стоит. Также ночной режим можно выбрать вручную — в карусели режимов. Реализована ночная съёмка стандартно для современных смартфонов: гаджет делает серию снимков с различной экспозицией в течение 1–3 секунд и затем объединяет их, «допиливая» результат при помощи алгоритмов. Изображение становится более ярким, проявляется куда больше деталей и насыщенности, но при этом физические ограничения камер в полной мере исправить он не способен. Отмечу также, что ярко освещённые объекты нередко получаются пересвеченными, а небо — иногда чересчур сглаженным.

Pixel 10, как и предшественник, не умеет снимать в полном разрешении — Google почему-то хранит эту опцию для моделей Pro. Вместо этого основная камера всегда делает 12-Мп снимки. Не то чтобы это был большой недостаток, просто ограничение выглядит искусственным. Зато есть возможность снимать не только в JPEG, но также и в RAW — пригодится тем, кто любит обрабатывать фотографии на компьютере.

В портретной съёмке Pixel 10 показал себя очень хорошо. Их смартфон снимает на основную камеру, предлагая лишь два фокусных расстояния — базовые 24 мм и двукратный зум. Почему-то Google решила не задействовать здесь камеру с телеобъективом в отличие от конкурентов. В портретном режиме по-прежнему нет каких-то интересных фильтров или спецэффектов, но зато вернулась поддержка ретуши с двумя уровнями интенсивности — в прошлогодних «Пикселях» она куда-то пропала. «Бьютификатор» отрабатывает довольно аккуратно, без явного перебора даже с максимальными настройками.

Есть в арсенале камеры Pixel 10 и режим макросъёмки, который, правда, нельзя активировать вручную — он запускается автоматически, когда камера понимает, что расположена близко к объекту. Но автоматика отрабатывает хорошо — всегда, когда этот режим был нужен, он запускался. Стоит только учитывать, что макросъёмка доступна лишь на основную камеру (в том числе и с двукратным гибридным зумом) — для остальных модулей она не активируется. Проблем с фокусировкой, присущих прошлогоднему Pixel 9 Pro XL, у новинки я не заметил. Макроснимки получаются качественными, с хорошей резкостью, высокой детализацией и приятным размытием фона.

Pixel 10. Приложение камеры

Приложение камеры у «Пикселей» за год не изменилось. Оно по-прежнему оформлено очень минималистично, а чтобы добраться даже до базовых настроек, придётся каждый раз открывать всплывающее меню. Аналогично и с настройками теней, экспозиции и баланса белого, которые доступны в меню справа. Они, к слову, несколько компенсируют отсутствие профессионального режима с полностью ручным управлением камерой. Также замечу, что приложение камеры у Pixel 10 предлагает большое разнообразие режимов — как для фотосъёмки, так и для видео. Приятной особенностью является то, что камера запоминает заданные настройки и в следующий раз предлагает то, что вы выставили в прошлый раз. Есть и разветвлённая система подсказок. А полное меню настроек поражает своим разнообразием — в переключателях можно потеряться, но заядлым любителям поснимать на смартфон должно понравиться.

Pixel 10. Функция «Помощник фотографа»

Если же опыта в съёмке у вас мало, но есть желание научиться или в целом повысить свой уровень, то здесь Google готова вам помочь. Как уже упоминалось, в Pixel 10 дебютировал режим «Помощник фотографа». В нём делается предварительный снимок, и ИИ от Google его анализирует (в облаке, так что работать функция может не везде), после чего спрашивает, что именно из попавших в кадр объектов вы хотите снять. А дальше он даёт различные советы — причём по-настоящему полезные: снимать ли в горизонтальном или вертикальном положении, как лучше расположить смартфон — опустить его или, наоборот, поднять повыше, какое из фокусных расстояний выбрать, как расположить объект в кадре (он даже про правило третей знает) и много других. Да, процесс не быстрый — сначала надо дать смартфону проанализировать кадр и подумать, а после — прочитать все советы. Но если хочется научиться снимать, Pixel 10 способен дать неплохую базу.

Pixel 10. Галерея фото

Что касается съёмки видео, то здесь всё довольно стандартно. Поддерживается запись в разрешении до 4K (3840 × 2160 пикселей) с частотой до 60 кадров в секунду. Причём в таком режиме смартфон может снимать только на главную и зум-камеру. Чтобы добавить к ним широкоугольный модуль, придётся либо снизить частоту до 30 кадров/с, либо разрешение до Full HD (1920 × 1080 пикселей). Аналогично и с поддержкой HDR.

По умолчанию с любым разрешением и частотой смартфон снимает со стандартным уровнем стабилизации — причём весьма эффективным. Есть ещё усиленная стабилизация, но только в Full HD при 30 кадрах в секунду и только на главную камеру. А также режим «блокировка» для статичной съёмки с рук: включается двукратный зум (можно переключить на 5-кратный), и картинка «фиксируется», как на штативе. Также в настройках можно активировать переключатель «Аудиозум», который при съёмке с использованием камеры с телеобъективом снижает уровень окружающего шума — это будет полезно при записи речи в шумных местах. Качество видеосъёмки у Google Pixel 10 весьма неплохое при нормальном освещении, а вот ночью снимать стоит разве что на главную камеру — на остальных картинка получается мыльной и шумной. Ещё один минус — смартфон довольно грубо обрабатывает переключение между камерами.

Селфи-камера у Pixel 10 построена на датчике изображения размером 1/3,1 дюйма с разрешением 10,5 мегапикселя и фазовым автофокусом. Оптика здесь обладает расширенным углом обзора в 95°, эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм и диафрагмой f/2,2. Предлагается два фокусных расстояния — базовый угол обзора и расширенный (0,7х). Поддерживаются ретушь и портретный режим с размытием фона. По качеству селфи всё отлично. С видео тоже всё хорошо: доступна запись в разрешении до 4K с частотой до 60 кадров в секунду, а также опция изменения угла обзора — между стандартным и более узким (1,4х).

Pixel 10 получил аккумулятор ёмкостью 18,9 Вт·ч (4970 мА·ч, 3,8 В). Вполне неплохие показатели для довольно компактного смартфона, а также замечу, что это действительно ощутимый рост по сравнению с Pixel 9 — на 270 мА·ч. И автономность у новинки вполне неплохая: на день активного использования полной батареи точно хватит, но вряд ли можно рассчитывать на большее. Так что не стоит забывать поставить смартфон на ночь на зарядку.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости при включённом Wi-Fi Google Pixel 10 продержался всего лишь 14 часов 37 минут. Отнюдь не выдающийся результат на фоне конкурентов, но и не удручающий.

Зарядного устройства в комплекте, конечно же, нет — только метровый кабель с разъёмами USB Type-C по обеим сторонам. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью всего 30 Вт — для флагмана 2025 года это откровенно мало. К тому же, для получения полной мощности нужна зарядка с Power Delivery 3.0 и PPS. Но даже с таким блоком питания на полное восполнение батареи уходит около полутора часов.

А вот с беспроводной зарядкой всё куда интереснее. Pixel 10 получил полноценную поддержку стандарта Qi2 с магнитным креплением и мощностью 15 Вт — более свежая Qi2.2 с мощностью 25 Вт досталась только старшему Pixel 10 Pro XL. Главное, что Qi2 принёс магнитное крепление на тыльную сторону «Пикселя», которое полностью совместимо с любыми аксессуарами Apple MagSafe — будь то беспроводные пауэрбанки, зарядные станции и др. Сама Google тоже выпустила серию аксессуаров, которые назвала Pixelsnap. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка, которая подойдёт для наушников, других аксессуаров и даже других смартфонов.

Второй раз подряд смартфон, попавший ко мне на обзор, оставляет весьма двоякое впечатление. И если в случае с очень неоднозначным Nothing Phone (3) у меня возникло желание оставить его себе и использовать в качестве основного смартфона, то Pixel 10 таких чувств не вызвал — обнаружилось слишком много нюансов, на часть из которых попросту сложно закрыть глаза.

На самом деле главным разочарованием для меня стали новые камеры — они просто не тянут на уровень флагманского смартфона в 2025 году, а именно к этому классу Google относит Pixel 10. Да, их стало больше, но всё же наличием оптического зума сейчас могут похвастаться не только флагманы, так что тут скорее возникает вопрос: «Почему только сейчас?». Более того, все три камеры получили откровенно проходные сенсоры, будто бы позаимствованные у смартфона классом пониже. Так что перед нами отличный пример того факта, что алгоритмами «вытянуть» получается пока что далеко не всё. Справедливости ради, днём смартфон снимает хорошо, этого не отнять, но фотографии при недостатке света разочаровывают.

ИИ-функции всегда были сильной стороной «Пикселей», но прежде они в основном были завязаны на работе с фото. Поэтому отрадно видеть гораздо более широкое внедрение нейросетевых «фишек». Особенно мне понравились перевод телефонных разговоров и подсказки при фотографировании. А вот функция Magic Cue выглядит несколько сырой — она почти никак не проявляет себя на практике. Но всё равно похвалю Google за эксперименты и внедрение чего-то новенького — этого современным смартфонам не хватает. Понадеемся, что Google продолжит развивать новые ИИ-функции, а ещё хорошо бы убрать региональные ограничения.

Отмечу и тот факт, что новая аппаратная платформа Google снова сильно отстаёт от конкурентов, а автономность Pixel 10 оставляет желать лучшего. Похвалить новинку получится разве что за приятный внешний вид, качественный экран, а также за новый и действительно свежий дизайн Android 16 — пользоваться им очень приятно. В целом Pixel 10 вроде и является вполне неплохим смартфоном, но в деталях огорчает. Причём если бы Google выпустила такой смартфон под названием Pixel 10a с соответствующей ценой, то претензий бы не было — он был бы действительно хорошим смартфоном среднего сегмента. Будем надеяться, что Pixel 10 Pro XL покажет себя лучше.

Достоинства:

эталонный Android 16 с новым фирменным дизайном Material 3 Expressive и очень плавной работой;

огромное число разноплановых функций на основе искусственного интеллекта;

днём камеры снимают очень хорошо;

яркий и качественный OLED-дисплей с 120-герцевым режимом;

компактные габариты, качественное исполнение и узнаваемый дизайн;

самые оперативные обновления ОС и семь лет поддержки;

беспроводная зарядка Qi2 с магнитным креплением;

eSIM.

Недостатки: